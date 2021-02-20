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США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер

США мають найближчим часом відновити з Україною діалог з основних питань геостратегічного значення, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Успіх України залишається для Заходу стратегічно важливим, як ніколи раніше. Зараз настав час для Сполучених Штатів відновити свою участь і підтримку. Телефонна розмова секретаря Блінкена з міністром закордонних справ Кулебою була хорошим початком. Далі має бути дзвінок президента Байдена до президента Зеленського і початок оновленого стратегічного партнерства в усьому спектрі питань", – пише Волкер у своїй колонці на сайті "Центр аналізу європейської політики" (CEPA), опублікованій в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат зазначає, що офіційний Вашингтон зараз справедливо зосереджений на боротьбі з коронавірусом і пожвавленні економіки, на вирішенні питань расової та соціальної справедливості. Водночас питання національної безпеки у зв'язку зі зростаючою конкуренцією між "великим державами", зокрема між США та Китаєм, дедалі більше домінує в мисленні американців.

"Світ покладає велику надію на повернення до традиційних моделей залучення і лідерства США, але визнає, що новій адміністрації знадобиться час", – наголошує Волкер.

Водночас він додав, що в Україні зараз "зростає тривога", яку команда Байдена може легко розвіяти.

"Викладу це з української точки зору: президент Байден говорив із президентом РФ Путіним про Україну лише через тиждень після вступу на посаду, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 іншим главам держав", – пише дипломат.

Він додав, що в заяві Білого дому за результатами розмови з Путіним було зазначено, що президент Байден підтвердив підтримку США українського суверенітету. Однак, як пише Волкер, серед іншого не було зазначено, що США підтримують "територіальну цілісність" України.

"Така прогалина є критичною і вартою уваги в Україні, враховуючи продовження Росією окупації Донбасу та анексії Криму", – вважає колишній спецпредставник Держдепу США.

Також читайте: Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

Дипломат також згадав про порушення режиму припинення вогню на Донбасі, яке загострилося за останній місяць.

"Тільки цього тижня троє українських солдатів були вбиті мінометним обстрілом, здійсненим під контролем Росії. Зустрічі "Нормандського формату" зірвалися, і зараз відсутні серйозні переговори з примушення Росії до припинення агресії і відновлення миру і законного управління в Донецьку і Луганську", – зазначає дипломат.

За його словами, Україна "продовжує шукати чітких сигналів підтримки Заходу, які ще не надходили".

"На цьому тлі Сполучені Штати можуть зробити кілька речей, щоб продемонструвати постійну підтримку України і таким чином просунути інтереси США", – зазначає Волкер.

Першою такою річчю він називає плановану телефонну розмову Байдена - Зеленського, яка має відбутися якнайшвидше.

Як зазначає дипломат, обидва президенти "не мають ставати друзями за листуванням", але важливо встановити контакти на рівні глав держав, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн, оскільки для України це стало критично важливим.

Також колишній спецпредставник Держдепу у справах України закликає представника Білого дому висловити обурення пропозицією довіреної особи Кремля про те, щоб Росія анексувала Донбас.

"Це зондування ґрунту Кремлем незаконне на всіх рівнях. Це провокація, спеціально спрямована на Білий дім. І її легко відбити, якщо США відреагують", – наголошує Волкер.

Він додає, що державний секретар Блінкен має підтвердити дотримання США декларації Помпео від 25 липня 2018 року, в якій Сполучені Штати зобов'язалися "не визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер

Волкер також закликає США відновити "стратегічний діалог" з Україною з основних питань геостратегічного значення, згадуючи, що зустрічі державного секретаря і міністра оборони США з їхніми українськими колегами двічі на рік поставили це на правильні рейки.

Крім цього, дипломат проситиме адміністрацію Байдена знову почати наполягати на проведенні в Україні далекосяжних реформ і приєднанні до ЄС, МВФ та інших міжнародних союзів, щоб допомогти Україні впровадити далекосяжне антимонопольне законодавство.

Він пояснює, що США можуть допомогти Україні в цьому, "енергійно підтримуючи кримінальні справи, які вже порушено проти певних українських олігархів, і, співпрацюючи з Україною над удосконаленням ключових антикорупційних і правоохоронних установ, що досі не реалізували свій потенціал".

"Таку дорожню карту США можуть легко і ефективно впровадити. Але США повинні діяти швидко, оскільки сили, які виступають проти такого порядку денного, вже мобілізуються", – резюмує Волкер.
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Топ коментарі
+13
США розуміє ,що вдала євроінтеграція України,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!! Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської недоімперіі !!!))
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20.02.2021 12:52
+12
что бы Украина могла развиваться, Каломойский, Фирташ, Ахметов, Новинский, Медведчук и другие антиукраинские олигархи должны быть уничтожены, а их активы должны национализированы и перейти собственность Украины..
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20.02.2021 12:28
+11
для восстановления правильного диалога предлагаю передать в аренду Штатам за 1 гривню аэродромы в Миргороде и Прилуках сроком на 100 лет. мы скучаем по защите их Бе-52.
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20.02.2021 12:30
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что бы Украина могла развиваться, Каломойский, Фирташ, Ахметов, Новинский, Медведчук и другие антиукраинские олигархи должны быть уничтожены, а их активы должны национализированы и перейти собственность Украины..
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20.02.2021 12:28 Відповісти
лучше в собственность США. так надежнее США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 7408 иначе чинуши разграбят эти национализированные предприятия.
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20.02.2021 12:46 Відповісти
США розуміє ,що вдала євроінтеграція України,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!! Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської недоімперіі !!!))
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20.02.2021 12:52 Відповісти
1000% +
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20.02.2021 12:55 Відповісти
Тому Україна ,для остоточного звільнення від московського ярма ,сама має більш наполеглево працювати в напрямку євроінтеграціі !!!)))
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20.02.2021 13:00 Відповісти
проукраинских олигархов не бывает. не тешьте себя иллюзиями
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20.02.2021 13:24 Відповісти
Да Ахметов очень много наворовал, но сейчас он точно не антиукраинский.
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20.02.2021 13:45 Відповісти
для восстановления правильного диалога предлагаю передать в аренду Штатам за 1 гривню аэродромы в Миргороде и Прилуках сроком на 100 лет. мы скучаем по защите их Бе-52.
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20.02.2021 12:30 Відповісти
тобто населення буде продовжувати міроточіть від московського пропагандиського лайна, буде факапіть на "дружбу народів", торгувати з кацапами, а захищати від гвалту кацапів нас будуть американці?
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20.02.2021 12:36 Відповісти
Для восстановления диалога с Байденом зесрань должна пожертвовать бубочкой-больше никак)
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20.02.2021 12:48 Відповісти
Шо ****** КАЦАПСКАЯ, ссошно????
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20.02.2021 12:38 Відповісти
Конечно ссошно. Вы от одного Степана Андреевича, до сих пор фекалками обрыстываете свои лапти. Шо там говорить о Америкосах??? США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 6033
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20.02.2021 12:41 Відповісти
США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 1663

Пшло НАКУЙ в будку! За паребрик!!
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20.02.2021 12:42 Відповісти
Твои лишнехромосомные предки ходили без трусов всю историю! США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 6043
Тебе о шароварах только помечтать США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 3783
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20.02.2021 12:47 Відповісти
Ты, наверно, потомок кацапских вертухаев, которые приперлись из ободранной халупы в ухоженный литовский дом, когда его хозяев расстреляли кацапские оккупанты. И ты боишься, что тебя могут выгнать обратно в твой говносранск, на родину, где перспективы просты - бухать, колоться, жить в говне и любить путьку.
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20.02.2021 12:52 Відповісти
Це психічно хвора людина-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,з маячнею "Русского мира" !!!!)))
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20.02.2021 12:58 Відповісти
да, будете платить репарации
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20.02.2021 12:40 Відповісти
кацапия будет "содержать" Украину на штыках, кацапизации, ассимиляции, унижениях, убийствах, воровстве истории, земель...
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20.02.2021 12:43 Відповісти
нас не надо содержать,кацапа США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 9115.мы сами себя накормим и еще с четверть мира.
а ты иди доставай давленные продукты из под гусениц тракторов...бо через пару лет и этого не увидишь
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20.02.2021 12:54 Відповісти
США должны восстановить не болтологию и демагогию, а активную ликвидацию *********-фашисткой агентуры в Европе и США
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20.02.2021 12:42 Відповісти
США помогите Украине избавиться от олигархов и в Украине власть, суды, и вообще все органы и экономика начнет работать! Пока от олигархов Украина не избавится, то до тех пор и будет все поломано - власть, суды, и т.д. Ибо само понятие олигарх - это подразумевает влияние олигарха на всю систему. И Украине нужно еще принять Акт Шермана, как США приняли против олигархов своих больше 100 лет назад, чтобы не было монополий и создался свободный рынок. Потому что имея монополию, олигархи могут накручивать цены и грабить население и население будет им платить ибо больше невозможно получить ни от кого услуг ибо товар только у олигарха. Потому нужно обязать монополистов распродать монополии и создать настоящий свободный рынок.
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20.02.2021 12:43 Відповісти
а избавиться от коррумпированных ментов, прокуроров, судей, чинуш, жлобов и зебилов тоже США поможет? США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 549
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20.02.2021 12:49 Відповісти
коррумпированные выше тобой перечисленные поставлены олигархами. Логично, если убрать олигархов, то они не будут ставить своих людей туда. Убрать олигархов - это первый шаг. А затем нужно полностью новую систему строить! А если будут олигархи, то ты сколько систему не пытайся сделать такой, чтобы правильно работала, то не получится, как не крути! Алгоритм начинается с уничтожения олигархов!
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20.02.2021 14:15 Відповісти
Эх,мистер Волкер,а вот если зеля вызывает тошноту у Байдена...ничего с этим уже не поделать...
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20.02.2021 12:46 Відповісти
Жалко старика, может не вынести. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 8425
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20.02.2021 12:49 Відповісти
А ты американца не сравнивай со стариками из твоего мухосранска)
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20.02.2021 12:51 Відповісти
Вперёд друзья ,на моЦкву ... США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 1981
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20.02.2021 12:46 Відповісти
Волокер знов у справі!
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20.02.2021 12:47 Відповісти
Волкер
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20.02.2021 12:49 Відповісти
Та ладно, какая разница.
Волокер - так волокер. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4287
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20.02.2021 12:50 Відповісти
Нi...
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20.02.2021 12:49 Відповісти
Чому?!
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20.02.2021 12:50 Відповісти
Тому, що Волокер. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4948
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20.02.2021 12:51 Відповісти
Андроїд за мене пишить
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20.02.2021 15:19 Відповісти
Он в отставке
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20.02.2021 12:52 Відповісти
Алеж не довго і поновити на посаді ,прибравши Трампівських імпотентів !!!))))
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20.02.2021 12:55 Відповісти
А хто Волкера призначив - не знаєте ?
І коли ?
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20.02.2021 20:33 Відповісти
США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 8877
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20.02.2021 13:04 Відповісти
Какой может быть успех, если при себестоимости газодобычи 1.4 гривны мвф устроил сталинизм с тарифом 7 гривен? Если эта глобализаторская мафия высасывает миллиарды долларов из образования, обороны, элементарно убивая экономику отсутствием платежеспособного спроса.
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20.02.2021 12:56 Відповісти
чому ви такі тупі?!!! МВФ не влаштовує сталінізмів! МВФ шукає шляхи зробити економіку профіцітною! якщо бюрократичний апарат потребує 100 мільярдів в рік МВФ каже - скорочуйте, бо у вас доходи 20 мільярдів! У відповід чує - ні за яких умов! Тому виходу 2 - або дати кредит, чтоб підтримати кредит, або підняти вартість чого-небудь, щоб розходи-доходи відповідали один одному!
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20.02.2021 17:42 Відповісти
...підтримати штани, звичайно ж
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20.02.2021 17:43 Відповісти
А если назначить тариф в 100 гривен, экономика станет профицитной? Уже самым тупым понятно, что из страны выводятся капиталы руками олигархов и корпораций и МВФ принимает в этом самое плотное участие.
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20.02.2021 21:10 Відповісти
так тариф встановлює зелена влада!
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20.02.2021 21:17 Відповісти
зелена влада поставлена иудогобализаторской мафией охлократическими методами.
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21.02.2021 00:05 Відповісти
Кацапами лучше займитесь, и только без диалога с ними - а только бить их по взрослому. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4571
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20.02.2021 13:00 Відповісти
Успіх України - Юля прем'єр, як найбільш ефективний. Єдиний прем'єр, який грабував олігархів і повертав накрадене в державу.
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20.02.2021 13:08 Відповісти
ЖЮлька-Робін Гуд !!!!))))
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20.02.2021 13:12 Відповісти
Робін, не робін, а вона одна зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. За що і страждала
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20.02.2021 13:23 Відповісти
Баба Юля придет -порядок наведет ! Уберет всю зелень и посадит петрушку (
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20.02.2021 13:59 Відповісти
Супер лайк США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 2877
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20.02.2021 16:48 Відповісти
Жобін Гульдєн
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20.02.2021 17:44 Відповісти
Ваня у тебе синдром Да́ннинга - Крю́гера
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20.02.2021 13:24 Відповісти
Ой, навіть відповідати не хочу, вже все сказано-пересказано
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20.02.2021 13:36 Відповісти
наш человек !
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20.02.2021 13:23 Відповісти
Ребе Мойшенсон, не палите контору.
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20.02.2021 13:31 Відповісти
учитывая что байдену еще предстоит поучаствовать в процедуре импичмента, инициированной как раз по украинским делам, он точно ничего не забыл
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20.02.2021 13:37 Відповісти
США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 517США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4519
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20.02.2021 13:43 Відповісти
""Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств"
--------------------
В Израиль байден тоже не позвонил - он звонит только друзьям.
байден - это третий срок обамы, а обамы был самым заклятым врагом Израиля.
Обама+байден ничего не дали Украине до 2016 г и безмерно глуп тот, кто надеется на перемены в этой политике.
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20.02.2021 13:58 Відповісти
США проти Росіі,а не за Україну!!! Звичайний сітуативний збіг обставин-ворог моєго ворога ,мій друг !!!)))
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20.02.2021 14:05 Відповісти
Байдену насрать на РФ и Китай - он много говорит пустопорожних лозунгов чтобы пустить пыль в глаза. Вместо жестких препонов Китаю и санкций протиы нарушения прав человека в Китае. он уже сказал, что будет действовать через комитеты ООН, туда жаловаться. Это 100% лицемер и пустышка.
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20.02.2021 14:11 Відповісти
Життя покаже хто є ху..!!!))))
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20.02.2021 14:16 Відповісти
в 2008-2016 не показала?
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20.02.2021 14:44 Відповісти
І з Іраном секретні переговорчики веде.
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20.02.2021 20:34 Відповісти
Да летальное оружие выделили только при плохом рыжем Доне .А при хорошем черном Бараке только выразили глубокие обеспокоенности
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20.02.2021 14:03 Відповісти
доні ніхєра не виділяв, навпаки робив все моживе щоб Україні зброя не дісталося!
все що ми отримали - це виключно досягнення Конгрессу
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20.02.2021 17:45 Відповісти
Ну хорошо что это достижение Конгресса БЕЗ , оказывается, рыжего Донни . Так мы и безВиз получали , и Армию строили , и мову вивчали , и Верили раньше ....без посредников .А тут вдруг оказалось что нет .....нет у нас Нации оказалось .А стало быть нужен хозяин .Царь-гетман как нарассее с жесткой рукой .И понеслось- ,,зебилы " и пр. лубянские вбросы чтобы барыгу соевого к корыту вернуть
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20.02.2021 19:35 Відповісти
ти меньше балуйся наркотою щоб не писати таку тупу маячню
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20.02.2021 19:52 Відповісти
Стратегический диалог? Вот!.....что критически важно для нас. Кольцо....гравитационная линза и ...ее моделирование. И маленькие шажки, это даже шажочки....ободряют. Только почему они не используют тритий???!!???........

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
«Черная дыра» состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи «горизонта событий» газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.
В обычной черной дыре излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. ( ну, правильно, а дальше дальше!!!) Исследователи обнаружили, что у аналога черной дыры возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.
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20.02.2021 16:23 Відповісти
С Зеленским про успех можете забыть. У него лыжи не в ту сторону развернуты.
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20.02.2021 20:19 Відповісти
Ваші побажання зрозумілі. Правильні. Все висловлено чітко.

Тільки дії навряд чи будуть.
Поки що вже найперші кроки животворящого і його =нових ліц= про це свідчать.
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20.02.2021 20:30 Відповісти
НЕОБХОДИМО В УКРАИНЕ ВВЕСТИ ЭВТАНАЗИЮ КАЗНИТЬ ВРАГОВ ХОТЬ ПАЧКАМИ !!!
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21.02.2021 08:42 Відповісти
Было бы неплохо прищемить хвост Ахметову.
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21.02.2021 11:45 Відповісти
 
 