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карантин (16095) блокпост (207) Івано-Франківська область (724) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости

На Прикарпатті через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області. Стан здоров'я мандрівників будуть піддавати моніторингу і, в разі необхідності, доставляти в медустанови.

Про це йдеться в протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ та НС від 19 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я", - йдеться у протоколі засідання позачергової регіональної комісії ТЕБ і НС.

Тут зазначено, що на території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко

Відомо, що найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.
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Топ коментарі
+5
І Буковель закриють?
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 786
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20.02.2021 12:52
+5
Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2152
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20.02.2021 12:53
+5
В Буковеле тоже блокпосты поставят?!
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20.02.2021 13:00
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розколядувалися...
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20.02.2021 12:49 Відповісти
це тобі в зомбоящику розказали?
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20.02.2021 12:57 Відповісти
Расколбасились
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20.02.2021 13:09 Відповісти
генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Владимир Курпита: Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.
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20.02.2021 23:26 Відповісти
Накатались на лыжах. Набуковелились, охламоны. Впрочем, там и господарки, шастающие туда-сюда из Италии, тоже вирусяку подкидывают регулярно.

Зеленского за ту рекламу толпы в Буковеле надо отшмагать по попе (тухесу).
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20.02.2021 12:50 Відповісти
Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2152
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20.02.2021 12:53 Відповісти
так відпочіваючі в Буковелі переважно зі столиці, чому в Києві спалахів немає?

бо усі ці спалахи ("ріст захворюваності") намальовані за допомогою хибнопозитивних результатів гівнотестів, які і в кока-колі, яблучному соці, ківі тощо вірус "знаходять"
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20.02.2021 13:01 Відповісти
Зрада, плохая власть - как обычно. То что маски на тупые мордуляки не надевали никто не признается
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20.02.2021 13:12 Відповісти
а який рівень захисту в твоєї маски, розумна мордуляка? чи носиш блакитну ганчірку і вважаєш, що вже таким чином переміг вірус?
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20.02.2021 13:16 Відповісти
чушь не лепи, троллятина дешёвая
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20.02.2021 13:07 Відповісти
********** )))
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20.02.2021 13:10 Відповісти
І Буковель закриють?
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 786
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20.02.2021 12:52 Відповісти
це усі з Івано-Франківщини 100%, жодного з Києва
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20.02.2021 12:58 Відповісти
Ще не вечір. До речі, в Києві за добу 73 померлих.
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20.02.2021 12:59 Відповісти
від чого? чим підтверджена причина смерті?
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20.02.2021 13:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3249082/za_sutki_ot_covid19_v_kieve_umerli_3_cheloveka_vyzdoroveli_745_vyyavili_415_novyh_sluchaev_klichko_karta

а Кличко розповідає, що 3, а не 73
бреше?
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20.02.2021 13:02 Відповісти
да
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20.02.2021 13:08 Відповісти
які в тебе джерела інформації, і чому їм варто довіряти?
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20.02.2021 13:18 Відповісти
На многомиллионный Киев, 3 умерших за сутки? - в это даже ребёнок не поверит
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20.02.2021 13:51 Відповісти
ну Ви ж в справність плр-тестів вірите
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20.02.2021 13:56 Відповісти
нет
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20.02.2021 15:42 Відповісти
ну тоді Вам повинно бути відомо, що коронавірусна статистика - це взагалі велика брехня
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20.02.2021 15:56 Відповісти
В Києві, щодня помирає в середньому близко сотні людей, тож 73 померлих абсолютно ні про що не говорять. Буває що під різкі зміни погоди, помирає навіть вдвічі більше за добу ніж 73 (%)
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20.02.2021 13:38 Відповісти
Там местные туются больше, украиноговорящие. Гнобят власть что карантин, заработка нет, нищета, а сами в Буковель едут.
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20.02.2021 13:22 Відповісти
******** владу не через карантин, а через незаконне та антиконституційне його введення на відміну від будь-якої іншої країни світу, де спочатку вводили надзвичайний стан, який принаймні передбачає соц. допомогу усім, хто страждає від карантину

а те, що він не працює (не здатний щось змінити проти вірусних інфекцій), це вже інше питання
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20.02.2021 13:24 Відповісти
а Спуиником бабушек нельзя колоть ,путин сказал
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20.02.2021 12:53 Відповісти
Доктор Рауль Пино, государственный медицинский работник округа Орандж, где находится Орландо, заявил, что женщины надели шляпки, очки и перчатки, чтобы стать похожими на пожилых людей.
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20.02.2021 12:55 Відповісти
Медсестер из своей больнички нарядили для имитации ажиотажа.
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20.02.2021 13:17 Відповісти
У припиЗЕдента всё под личным контролем.
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20.02.2021 12:54 Відповісти
спалах хибнопозитивних результатів гівнотестування
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20.02.2021 12:58 Відповісти
Через 2-3 недели Украину захлестнет новая волна COVID-19 похлеще тех что были.... В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 6103
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20.02.2021 12:59 Відповісти
Так заказ на вакцинацию десяти миллионов поголовья украинцев поступил. И деньги премиальные выделили. Под это дело и вирус распылят для паники, чтобы все побежали укалываться.
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20.02.2021 13:22 Відповісти
В Буковеле тоже блокпосты поставят?!
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20.02.2021 13:00 Відповісти
Расслабились. В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2596
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20.02.2021 13:05 Відповісти
что то здесь не то
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20.02.2021 13:07 Відповісти
А шо глобальное потепление уже исчезло?
Как то такая популярная страшилка резко сошла на нет.( подозреваю из за погоды))

По статистике смертность за 2020 ( коронавирусный) ниже чем за 2019. Хотя должна быть выше как минимум на 20 с гаком тыщ. т к это типа " незапланированные" смерти от ковида. Или такая статистика нам не нужна? )
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20.02.2021 13:07 Відповісти
Европа пока в жестком карантине, Израиль снова закрылся. И ток у нас могут плевать на маски, дистанции, толпы, мытье и обработку рук. Считают что их обманывают, никакой эпидемии нет, карантин не нужен. Потому болеют и мрут.
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20.02.2021 13:18 Відповісти
"Европа пока в жестком карантине, Израиль снова закрылся. "

і що? допомагає? чув, що новим штамам глибоко наплювати на всі ці заходи, чи не так?

"И ток у нас могут плевать на маски, дистанции"

а як там в скандинавських країнах?

в якій країні світу карантин (а не зменшення обертів гівнотестування) призвів до зменшення "рівня захворювання"? це ж питання окремо по масковому режиму

"никакой эпидемии нет"

а що вона є? який епідеміологічний поріг перевищено?

"Потому болеют и мрут."
так, як завжди взимку хворіють ГРВІ, а мруть від різних причин, але як зручно все повісити на ковід
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20.02.2021 13:29 Відповісти
О, типичное мнение зомбированного с западной Украины. Та я это знаю, вы там многие такие. Ниче, всех вылечат )))
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20.02.2021 13:56 Відповісти
я народився і живу в Києві
нічого окрім бездумного ретранслювання антинаукової пропаганди з дебіловізора від тебе поки що не надійшло
то хто ще зазомбований?
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20.02.2021 14:18 Відповісти
16 лютого 2021

- головний інфекціоніст США Фаучі попередив, що наявні вакцини не спрацьовуватимуть проти наступних штамів коронавірусу, ТОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕТЕ ЩОПІВРОКУ ІНШИМИ ВАКЦИНАМИ.
Треба поле для масштабного тестування і заробляння грошей на "вакцинах"...
І барани вже майже готові...
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20.02.2021 14:12 Відповісти
... НУ що почалися "ТРЕНАЖІ" для ... запам"ятовуй Українцю ..... Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ...Люди добрі ..і ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..



... .. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
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20.02.2021 13:34 Відповісти
Началась PR компания для продвижения фуфло-вакцины AstraZeneca )) Она неэффективна и никто не хочет ею колотся. Для педалирования пересичного нужно поддать огонька )) Для себя же власть заказала более 100 тыс. флаконов Pfizer.
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20.02.2021 14:00 Відповісти
влада себе нічим колоти не буде
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20.02.2021 14:18 Відповісти
Киевлянин, вы видать пропустили новость как в Медикоме вакцинировались за 2-3тыс евро вакцинами из Израиля очень непростые люди. Странно что этот скандал прошел мимо вас.
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20.02.2021 22:40 Відповісти
Ви в кожну байку сліпо вірите?))) Яке наївне створіння.
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20.02.2021 22:45 Відповісти
провокатори, тyт реально жопка, хворіють цілими селами, тесyтють тільки важких, томy реальна кількість інфікованих занижена в рази. мова про 3аарпаття,
добyковелились сyки
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20.02.2021 14:50 Відповісти
Как обычно многие больные сидят по домам и боятся. Их настращали что в больницах все умирают, а семьи больных репрессируют. Западная Украина она... особенная. Особенно те три области, которые щас лидируют.
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20.02.2021 22:43 Відповісти
И вилами желающих смыться загонять обратно )))
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20.02.2021 19:56 Відповісти
 
 