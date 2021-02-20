В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости
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На Прикарпатті через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області. Стан здоров'я мандрівників будуть піддавати моніторингу і, в разі необхідності, доставляти в медустанови.
Про це йдеться в протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ та НС від 19 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я", - йдеться у протоколі засідання позачергової регіональної комісії ТЕБ і НС.
Тут зазначено, що на території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.
Відомо, що найбільше зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленского за ту рекламу толпы в Буковеле надо отшмагать по попе (тухесу).
бо усі ці спалахи ("ріст захворюваності") намальовані за допомогою хибнопозитивних результатів гівнотестів, які і в кока-колі, яблучному соці, ківі тощо вірус "знаходять"
а Кличко розповідає, що 3, а не 73
бреше?
а те, що він не працює (не здатний щось змінити проти вірусних інфекцій), це вже інше питання
Как то такая популярная страшилка резко сошла на нет.( подозреваю из за погоды))
По статистике смертность за 2020 ( коронавирусный) ниже чем за 2019. Хотя должна быть выше как минимум на 20 с гаком тыщ. т к это типа " незапланированные" смерти от ковида. Или такая статистика нам не нужна? )
і що? допомагає? чув, що новим штамам глибоко наплювати на всі ці заходи, чи не так?
"И ток у нас могут плевать на маски, дистанции"
а як там в скандинавських країнах?
в якій країні світу карантин (а не зменшення обертів гівнотестування) призвів до зменшення "рівня захворювання"? це ж питання окремо по масковому режиму
"никакой эпидемии нет"
а що вона є? який епідеміологічний поріг перевищено?
"Потому болеют и мрут."
так, як завжди взимку хворіють ГРВІ, а мруть від різних причин, але як зручно все повісити на ковід
нічого окрім бездумного ретранслювання антинаукової пропаганди з дебіловізора від тебе поки що не надійшло
то хто ще зазомбований?
- головний інфекціоніст США Фаучі попередив, що наявні вакцини не спрацьовуватимуть проти наступних штамів коронавірусу, ТОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕТЕ ЩОПІВРОКУ ІНШИМИ ВАКЦИНАМИ.
Треба поле для масштабного тестування і заробляння грошей на "вакцинах"...
І барани вже майже готові...
... .. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
добyковелились сyки