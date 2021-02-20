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Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський

В Україні в поточному році нарешті почнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як доповів Главі держави міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проєктувально-будівельних робіт у поточному році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

"Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків", – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Також дивіться: На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+16
Да дайте уже эбонитовой палочкой по башке этой марзоте...
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20.02.2021 13:27
+11
А де ти було під час Революції Гідності? Барабанило по роялю.
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20.02.2021 13:31
+11
В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4014 В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8241
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20.02.2021 13:39
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Да дайте уже эбонитовой палочкой по башке этой марзоте...
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20.02.2021 13:27 Відповісти
Ящо бубачку звиздячити *********** паличками, то мона добувати електрику. А чо?
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20.02.2021 13:29 Відповісти
Там выйдет только одна фаза. И та- минусовая.
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20.02.2021 13:30 Відповісти
РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ
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20.02.2021 13:28 Відповісти
Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4483
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20.02.2021 14:29 Відповісти
Музей можно сделать где мать - Родина стоит ,
Там места много и потом это Печерск
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20.02.2021 13:28 Відповісти
полностью согласен. Революция Достоинства - только ОДНА из страниц нашей истории. Сразу после этого началась Украино-российская война. И строить на Майдане огромный музей ради одной сотни погибших - очень тупо, так даже в России не делали с их победобесием, над которым мы так потешаемся.
Я с огромным уважением отношусь к революции Достоинства, тем более я ее участник, но ко всему надо подходить с мозгами.
Поплакали - и хватит. У нас есть и другие причины для слез. Особенно сегодня.
Если так хочется построить нормальный музей возле Кинопалаца - постройте там Музей Истории Украины. Один из этажей отведите Революции Достоинства. Один - войне с Россией. Я в курсе, что у нас есть Исторический музей, но там нет ничего о современной Украине и текущих событиях. Зато мало места и полно не выставленных предметов истории.
В центре города можно было бы корту построить -с парковой зоной, с конференц-залом, с текущей выставкой на первом этаже по актуальным страницам, для временных выставок, в т.ч. из других стран, остальные этажи - под другие страницы истории Украины.
И давно пора убрать ржавые железяки с Майдана. И сделать нормальный, но не до неба, памятник погибшим в Небесной сотне. И открыть наконец улицу для проезда.
Скорбеть по сотне погибшим десяток лет - все равно что жить на кладбище, когда умер близкий человек. Я люблю своего отца, но он меня оставил на этом свете чтобы я жил, а не рыдал и жил на кладбище рядом с его могилой.
По-моему, тема Небесной сотни - всего лишь возможность нашим политикам, показать, кто из них больше патриот. Фотки Марченков вышиванке тому доказательство.
В Праге, кстати, тоже были погибшие на улице во время Пражской весны. Места гибели отмечены красным камнем - просто, элегантно, за душу берет.
И никакого победобесия.
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20.02.2021 13:55 Відповісти
Шото много участников в последнее время появилось. Скоро и не влезут все. С намета какого города начинался Майдан со стороны Европейской, участник?
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20.02.2021 14:03 Відповісти
1 декабря 2013 года на Майдан вышли более 1 млн человек. Как бы немаленькое количество, на форуме Цензора все не уместятся.
Для не киевлян объясняю: на самом Майдане 1 млн никак не поместить. 1 декабря все собирались возле памятника Шевченко. Людей было столько, что хотя было воскресенье - на ст. Льва Толстого пришлось включить оба эскалатора на подъем - иначе на платформе началась бы давка. По мере сбора люди начали двигаться в сторону Майдана. И весь миллион человек не стоял на месте, а пока не появились баррикады, двигался по кругу Майдан - Льва Толстого - Владимирская - Михайловский - Европейская площадь - Майдан.
За тем, какие где палатки каких городов стоят, я не следил. Не считал нужным. Зато почти каждый вечер после работы я был там. И не с пустыми руками. И с друзьями покупали машины минералки, понятно, в стеклянных бутылках. И само собой, нанимали МАЗы, чтобы дизель сливать.
И таких как я были даже не десятки, а сотни тысяч. Каждый вносил свой вклад - кто больше, кто меньше.
Но это не значит что нужно сейчас отх...рить Музей посреди Майдана и навечно запретить пользоваться Институтской. Это идиотия. Такая же как памятник погибшему Жизневскому посреди Грушевского. Маразм.
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20.02.2021 15:22 Відповісти
Ну не помните так не помните. Единственное с чем соглашусь, так это, что Институтскую надо или открыть для всех или также для всех закрыть, ибо там почему разрешают ездить икассатарам, ментам и прочей мелкой мажорне.Там оставляют свои членовозы упыри, которые раз в год приезжают туда почтить память. П.С. я вам как киевлянину открою страшную тайну. На Толстого три эскалатора
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20.02.2021 15:30 Відповісти
Олег, тебе коли в Україну завезли?
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21.02.2021 09:02 Відповісти
Лучшим музеем был бы склеп, где замурованы все убийцы Майдана и все те негодяи, что эти годы саботировали расследования
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20.02.2021 13:28 Відповісти
Ну да, ну да... Странно звучит, от чудика, который уже после начала АТО веселил бандюков Безлера. Да и не только Безлера, судя по всему. Блин, нахера ты полез в политику, детка? Тебя любил народ Украины, реально любил. А теперь? А теперь ты Нелох, да? Да ты законченный лошара!!!
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20.02.2021 13:29 Відповісти
Тебя любил народ Украины, реально любил...

Дійсно? Весь народ України любив?) це не перебільшення? За що любили недолугого блазня? В тих, хто його прямо аж любив та постійно дивився, мізки де були?
Його ж рівень це рівень базарного шоу...
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20.02.2021 23:36 Відповісти
приоритетні завдання - це подолання корупції, покращення життя, зміцнення ВСУ та укріплення міжнародного авторитету, а все інше може бути тільки невідкладним
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20.02.2021 13:30 Відповісти
Это очень хорошо.Благодаря музею будет трудно переписать историю. Зеленский уже почти молодец.
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20.02.2021 13:30 Відповісти
В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5522
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20.02.2021 13:32 Відповісти
Музей хотят построить чуть ли не до неба, на Майдане. У нас сейчас война с Россией. Погибли тысячи людей, оттяпан кусок территории - Крым и Донбасс. А Зеля хочет изобразить патриота, построив Музей в честь погибших 100 человек. Мне их жаль не то слов - я и сам там чуть пулю не словил - но это не значит, что мы должны носиться с 1 страницей в нашей истории как с писаной торбой.
Даже в СССР не стали ставить памятник ВОВ посреди города.
Так что при всем моем уважении к погибшим - Музей нужно строить в подземном музе под Мамкой. Если уже отвели место для Музея возле Кинопалаца - нет вопросов, постройте Музей истории Украины, один из этажей отведите под Революцию Достоинства.
Не надо мне вот этого победобесия по-украински в моем городе.
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20.02.2021 13:58 Відповісти
А де ти було під час Революції Гідності? Барабанило по роялю.
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20.02.2021 13:31 Відповісти
А його і зараз там не було. Фейкове фото топа.
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20.02.2021 18:03 Відповісти
русский, это тебе на бутылке с парашаТВ рассказали? Или это ты с мамкой, в новую квартиру на мокшанских ******, по реновации перехал?
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20.02.2021 13:36 Відповісти
Приоритетная задача для страны, любой страны, это как минимум вылечить хоть одного ребенка. А пантеон для мёртвых может и подождать, это не главное. Ну во всяком случае не первостепенное.
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20.02.2021 13:35 Відповісти
Нет, Рома - это главное. Кто не помнит историю, тот обречен на ее повторение. Следующего майдана - Украина может уже не пережить. И тогда, некого будет лечить.
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20.02.2021 13:39 Відповісти
Можно поспорить. Но есть доля правды и в Вашем мнении. Тут главное правильно расставить приоритеты, что подождать может, а что не может. Могу конечно привести пример. Но не это главное. Память. Да не вопрос. поставить поклонный крест, а дальше будет видно. Ну как вариант.
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20.02.2021 15:19 Відповісти
Якщо Порошенко нічого не побудував, то куди зелені псяки приходили з обшуками? В музей Майдана снова пришли с обысками | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
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20.02.2021 13:54 Відповісти
Джо, не останавливайся!

В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8874
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20.02.2021 13:37 Відповісти
Наказаний нет. А музей есть. Как это ?
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20.02.2021 13:37 Відповісти
Татарова назначат директором музея
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20.02.2021 14:15 Відповісти
В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4014 В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8241
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20.02.2021 13:39 Відповісти
Вадім Рабіновічь: "...вышиванка стала символом мракобесия и маразма..."
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21.02.2021 09:04 Відповісти
Раньше он вроде был против Революции Достоинства.
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20.02.2021 13:39 Відповісти
Озаріння найшло на Зє. Він не хоче на ростов, не хоче стати справедливо обпльованим Ющом. Один вихід - одягнути козацькі щаровари.
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20.02.2021 13:43 Відповісти
А ти за кого голосував у 2010?
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20.02.2021 13:46 Відповісти
та разве не видно, шо то упоротый сектант ВАНЫ из белосердечной секты ?
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20.02.2021 14:16 Відповісти
Це все Байден животворящий. Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4645

Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6109
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20.02.2021 14:18 Відповісти
Деньги ещё не закончились?
Добавить бы...
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20.02.2021 13:39 Відповісти
Ещё нужно искоренить суржик с Украинского языка, хотя бы вначале это сделать на ТВ.
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20.02.2021 13:40 Відповісти
человек прозревает... перерождается в патриота, все позитивное поддерживаем.
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20.02.2021 13:41 Відповісти
Чяво-чяво??? Я вас умоляю...
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20.02.2021 13:43 Відповісти
Сплюнь три рази через ліве плече.
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20.02.2021 13:44 Відповісти
І тримає біля себе Татарова, який брехав, що майданівці вбивали самі себе.
Гібридний патріотизм.
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20.02.2021 13:48 Відповісти
З нього український патріот як з мене єврейський раввін.

"Если бы в США у власти остался Дональд Трамп, испытывающий теплейшие чувства к Путину, то вполне возможно, что Зеленский начал бы выступать как «выразитель интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего мира с Россией». Но на выборах в США победил Джо Байден, настроенный показать Путину его место. И это стало побудительным мотивом, определившим смену имиджа Зеленского. На Банковой, взвесив все «за» и «против», решили, что единственно верный выход - это быть «выразителем интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего наказания пятой колонны Кремля». Это не такая уж сложная роль, и Зеленский быстро ее освоил". - политический обозреватель Юрий Вишневский
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20.02.2021 14:12 Відповісти
Я не против переобувания любого в воздухе... Меня интересует причина ....
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20.02.2021 13:43 Відповісти
Напевно, соціологія є причиною. Щось поки у щирість його перевзування не вірю.
Ну, поцілував би Петру черевики і справи закрив проти нього та АТОвців, можливо б, повірив Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7692
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20.02.2021 14:13 Відповісти
Армія має бути в пріоритеті. Але два останніх роки так вже не є...на жаль.
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20.02.2021 13:48 Відповісти
Биатлон. ЧМ. Женская эстафета.
Украина - бронза.
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20.02.2021 13:57 Відповісти
Я канешна звиняюсь. а в музее буде про немецьку проститутку, про палички **********, про то как во время Майдана наш писюнист зарабатывал в Макшании деньги шоб купить хатинку в Италии. Патриот.
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20.02.2021 13:58 Відповісти
Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 553
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20.02.2021 13:59 Відповісти
Тільки ж художнім керівником проекту Музею Революції Гідності затверди російського режисера Хржановського, а фінансистами признач російських бізнесменів Фрідмана і Хана, як ти це вже зробив по меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр".

Українські оглядачі вказують на те, що російські олігархи - залежні від президента Росії Володимира Путіна люди. Питання Голокосту при цьому відіграє в пропагандистській кампанії Путіна проти України велику роль - від Майдану, і навіть з часів Віктора Ющенка, Москва активно намагалася дискредитувати українців як «фашистських колаборантів» та «воєнних злочинців», додають фахівці, величезні зусилля пропагандистської машини Кремля були спрямовані на те, щоб показати українців як «антисемітів».
«Проблема - не в Хржановському, проблема - в Путіні» - Зісельс про проєкт у Бабиному Яру
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20.02.2021 14:02 Відповісти
Там будет представлены "шутка" про эбонитовые палочки?
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20.02.2021 14:02 Відповісти
Перевзувається, прямо на ходу. Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 166
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20.02.2021 14:08 Відповісти
"Перевзувається, прямо на ходу " граючи пісюном на роялі. Талант. Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3579
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20.02.2021 14:22 Відповісти
Які на фіг "музеї"! У нас війна! Придурок квартальний...
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20.02.2021 14:08 Відповісти
Приоритет у них - музей в Бабьем Яре.
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20.02.2021 14:09 Відповісти
Зедебилы, а че вы не выбрали президентом Моторылу? Чем он хуже Кловуна?
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20.02.2021 14:15 Відповісти
он даже лучше.

он - жмур
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20.02.2021 14:19 Відповісти
В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский

Надо Петру памятник ставить, как Нельсону Манделле.
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20.02.2021 14:25 Відповісти
Вам же не кажуть, коли вони його збудують і не кажуть, що це музей для того чого вже не існує, а саме ні гідності ні честі. Бо оскільки цього не має, то воно може лише залишитись як експонат в тому музеї. Цинічно вас знову розводять як лохів. А чому як? Це як наприклад зі "слугами народу", тільки ніхто ж вам не сказав слугами чійого народу. Може рюсського, а може 7.40... Та ви і не питали. Скоріше і тих і тих. Але точно не українського.
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20.02.2021 14:36 Відповісти
Да і ще гарненько так грошенят з бюджету вкрадуть під час "будівництва". Прицинічному порохі вкрали мільйони, а ці теж наваряться не погано на "гідності"
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20.02.2021 14:38 Відповісти
Музей приоритет для страны ? Ну ну
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20.02.2021 14:45 Відповісти
квартальне чючло пригріло портнова, мертвечука, єрмака , прочую сєпарську пздту, і щось меле про музей гідності.
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20.02.2021 14:51 Відповісти
..и тут Зелю Остапа-Бендера понесло..(
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20.02.2021 14:54 Відповісти
Интересно, это чучело сможет вспомнить хотя бы 5 приоритетных задач, которые он анонсировал?
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20.02.2021 15:31 Відповісти
Прошу прощения, ОНО аннонсировало.
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20.02.2021 15:32 Відповісти
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року. Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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20.02.2021 15:32 Відповісти
ніякої революції не було оскільки не змінився державний устрій. тобто. як був дикокапіталістичний олігархат, так він і залишився. як вчиняли геноцид, так і вчиняють.
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20.02.2021 15:57 Відповісти
єдина революція котра відбулась це революція Перебудова. тоді соціалістично комуністичний устрій, замінили на дико капіталістичний олігархат
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20.02.2021 16:00 Відповісти
А комунізм вже на горизонті. Брехлива мерзота.
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20.02.2021 16:40 Відповісти
всё равно зрада.
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20.02.2021 20:57 Відповісти
Цього року розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності. Це пріоритетне завдання для країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4633
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22.02.2021 15:09 Відповісти
 
 