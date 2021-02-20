Поляки і британці могли завезти у "Буковель" нові штами COVID-19. Слід очікувати подальшого поширення вірусу, - лікар-інфекціоніст про спалах на Івано-Франківщині
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Поляки і британці, побувавши на гірсько-лижному курорті "Буковель", могли завезти на Івано-Франківщину нові штами коронавірусу, в тому числі і "британський".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Obozrevatel" сказав лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта, коментуючи зростання кількості інфікованих на коронавірус в Івано-Франківській області.
"Чому так виросла захворюваність на Івано-Франківщині? Це результат непродуманої політики щодо відкриття Буковеля (гірсько-лижний курорт. – Ред), куди приїжджають не тільки українці, але й європейці. Там відпочивали поляки і британці, тому не виключено, що могли завезти нові штами вірусу, зокрема і британський".
За його словами, поки що нові випадки захворюваності ростуть не у всій Україні, а тільки в окремих областях - Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька і в Києві.
"Оскільки у Буковель приїжджали люди з різних областей, можна очікувати поширення інфекції. Буде ще одне навантаження на систему охорони здоров’я і на медиків. Тому якщо ви чи хтось із ваших знайомих був у Буковелі, намагайтеся не контактувати з іншими", - додав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1 Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж в інших місцях.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
Але в будинку заразиться сім'я - це 3-4 чоловіки і крапка. Тим би все і закінчилося, якби не подальші соціальні контакти. Китайці тому і заварювали під'їзди фізично, аби люди не виходили з будинків (жорстко, але то ж Китай - їм пофіг на права людини). Так що, так вдома кілька чоловік і все. А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? Тому що ті, хто заразилися вдома, потім ідуть в садочок / школу / університет / церкву / маршрутку / на шоппінг / в бар / на концерт. Там заразять ще хоча б одну людину, яка потім у себе вдома заразить чергових 3-4.
І так маховик епідемії розкручується.
В інших був лише контроль переміщення між населеними пунктами. Який не допоміг, оскільки вже 26 січня вірус було знайдено в Пекіні, а потім і в інших містах.
"А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? "
Тому що гівно-плр-тести, які не придатні для діагностування вірусних інфекцій, видають до 90 і більше % ХИБНОпозитивних результатів.
Маєш симптоми (через грип, ГРВІ тощо) чи не маєш, але роботодавець чи туристичні наміри вимагають, - робиш тест. Отримав хибнопозитивний результат - записаний в "інфіковані". Хоча насправді, ти можеш бути інфікованим іншим вірусом чи взагалі не інфікованим.