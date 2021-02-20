ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков
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Дії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ведуть до радіаційного забруднення ґрунтових вод та масштабного екологічного лиха. Україна вже звернулася до МАГАТЕ з проханням направити групу експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованих територіях.
Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окупована частина Донбасу внаслідок дій Росії перебуває на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу. Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) причинами катастрофи називає забруднення повітря, ґрунту і води внаслідок вибухів великої кількості боєприпасів, затоплення промислових підприємств", - наголосив Резніков.
Окремо він відзначив загрозу радіаційного забруднення, нагадав, що у 1979 році на території шахти "Юнком", яка розташована на окупованій частині Донеччини, радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачування води, і наразі радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води, повідомив віцепрем'єр.
"Україна звернулася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на ТОТ. До 2014 року там знаходилось понад 1000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи пропустять експертів російські окупаційні війська", - відзначив Резніков, додавши, що, крім цього, закриті десятки шахт, з яких також припинили відкачувати воду, а на об’єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми та не відбувається жодне очищення.
Звертаючись під час брифінгу до держав-членів ООН, Резніков підкреслив, що це штучно створена зона екологічного лиха з масштабними соціальними наслідками.
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Чтобы не тратить деньги на откачку радиоактивных подземных вод на шахте «Юнком», на которой при совке в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров, мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте, донецкие ученые предложили Временному Правительству республики затопить проблемную шахту водой, употребив при этом необычный для неспециалистов термин: «мокроконсервация».
В прежние времена, когда Донбасс томился под гнетом «киевской хунты», Правительство Украины перечисляло каждый год 10 миллионов долларов в дотационный регион на обслуживание и сухую консервацию шахты.
Когда молодая, «динамитно» развивающаяся республика обрела свободу и независимость, содержать убыточный объект ей оказалось не по карману. Революционный совет и Политбюро «ДНР» собрались на экстренное совещание и приняли решение шахту затопить.
Но даже «оплаченцы»-алкоголики с четырьмя классами образования понимают, что если регулярно не откачивать воду из зараженной шахты, то шахтная вода насыщенная радионуклидами, вскоре попадет в Сиверский Донец, а оттуда в Дон и в Азовское море.
Таким образом, радиоактивное заражение достигнет не только Ростова на Дону, но и крымского побережья.
Постепенно Донбасс превращается в Чернобыльскую зону, а Донецк, в украинскую Припять.
Скажуть "Це не по-європейськи". Але вони самі не визнають законів цивілізованого світу. В тюрмі таких звуть опущеними. Опущених треба тільки до своїх - рідну Опущляндію. І "Железний занавєс". І "рів з крокдилами".
С помощью лживой пропаганды и спутниковых тарелок, ориентированных на российские телетрансляторы, Путину удалось вложить в кору головного мозга жителям украинского Донбасса мысль о том, что «Донбасс кормит Украину», и, таким образом, возбудить ненависть у российских сталинских переселенцев - «заробiтчан» из Нечерноземья к гражданам двадцати трёх областей Украины.
«Собиратель земель и морей русских» много лет готовил операцию под кодовым названием «МОНОЛИТ», чтобы возвратить самостiйну Украину в коммунистическое стойло и «Таёжный союз». Тыловые службы Министерства обороны РФ обеспечили донецких «повстанцев» всем необходимым, для создания управляемого хаоса в Украине. Террористам молодых независимых банановых республик «ДНР» и «ЛНР» доставили железнодорожными эшелонами и «гуманитарными конвоями» из Московии безвозмездно артиллерию, танки, РСЗО «Грады», оружие, боеприпасы, топливо, беспилотники и обеспечили боевиков зарплатами по 15 000 рублей. Немного позже пригнали также мобильные крематории. Для обучения военному делу донецких «шахтёров» и «трактористов» из России прибыли военные инструкторы и советники. Сапёрами ВСУ по состоянию на начало марта 2020 года обезврежено более 450 000 (почти полмиллиона) российских православных снарядов и мин.
За шесть лет, общими усилиями спецназа ЧВК «Вагнера», российских «отпускников» и донбасских коллаборантов, Кремль превратил оккупированную россиянами восточную часть Украины во вторую Абхазию. Ныне здесь преобладает лунный ландшафт с кратерами, и между терриконами изобилуют грядки зеленеющей конопли.
Русская православная леди в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса на глазах других пленных она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. Сейчас эта дама осуждена на 11 лет и содержится в украинской тюрьме.
Военные ВСУ прошедшие донбасский плен и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев рассказывали, что отрезанные в пыточной комнате руки, ноги и другие части тел ополченцы собирали в полиэтиленовые мешки и загружали их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали от 10 до 20 человек.
Иногда террористы продавали труп казненного ими украинского офицера его родственникам для захоронения. Натуральным кощунством выглядят на блокпостах российских коллаборантов алые флаги Донского казачества с ликом Спасителя. У Христа на этих разноцветных полотнищах грустные глаза.
Сюда же сбежались стаи кормильцев всей Украины.
республикирезервации
До прихода сруского мира в Макеевугле было 10 шахт.
Вот работа у чувака: пили бабло и выражай озабоченность..
Для оставшихся ввести паспорт "не гражданина". Как справку об освобождении при совке, с ограничением прав - не участвовать в выборах и не покидать территорию ордло. Выехать можно только на историческую родину в КЕМЪ...