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МАГАТЕ (379) радіація (164) екологія (926) Донбас (21733) Резніков (1386)

ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков

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ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков

Дії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ведуть до радіаційного забруднення ґрунтових вод та масштабного екологічного лиха. Україна вже звернулася до МАГАТЕ з проханням направити групу експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупована частина Донбасу внаслідок дій Росії перебуває на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу. Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) причинами катастрофи називає забруднення повітря, ґрунту і води внаслідок вибухів великої кількості боєприпасів, затоплення промислових підприємств", - наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

Окремо він відзначив загрозу радіаційного забруднення, нагадав, що у 1979 році на території шахти "Юнком", яка розташована  на окупованій частині Донеччини, радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Два роки тому окупаційні адміністрації припинили відкачування води, і наразі радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води, повідомив віцепрем'єр.

"Україна звернулася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на ТОТ. До 2014 року там знаходилось понад 1000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи пропустять експертів російські окупаційні війська", - відзначив Резніков, додавши, що, крім цього, закриті десятки шахт, з яких також припинили відкачувати воду, а на об’єктах, які ще працюють, порушуються екологічні норми та не відбувається жодне очищення.

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Звертаючись під час брифінгу до держав-членів ООН, Резніков підкреслив, що це штучно створена зона екологічного лиха з масштабними соціальними наслідками.
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Топ коментарі
+15
Процветающий Донецк. Волонтеры кормят бездомных собак.
Сюда же сбежались стаи кормильцев всей Украины.
ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников - Цензор.НЕТ 1032
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20.02.2021 14:50
+13
Кацапской саранче на всё пох. На то она и саранча.
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20.02.2021 14:32
+10
Що теж непогано. Може активніше переселяться вна рашку.
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20.02.2021 14:33
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врешті решт буде як у фільмі "Атлантида"...повністю безлюдна місцевість.
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Що теж непогано. Може активніше переселяться вна рашку.
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20.02.2021 14:33 Відповісти
суперечливе питання...нашо тоді повертати? хіба що сайгаків вирощувати для естетичних та екологічних забаганок.
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20.02.2021 14:36 Відповісти
своїми заселити. коли ті добровільно вимруть
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20.02.2021 14:43 Відповісти
там просте неможливо буде жити.
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20.02.2021 14:45 Відповісти
Жодного клаптика землі не можна віддати окупанту , якою би вона не була !
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20.02.2021 14:54 Відповісти
емоційна заява...розумію...але усе буде залежати від ціни питання.
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20.02.2021 15:02 Відповісти
Заселимо зайцями і кабанами, аби не кацапами.
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20.02.2021 22:27 Відповісти
Донецк становится братом Припяти. Оккупированной российскими военными формированиями восточной части Украины грозит радиоактивное загрязнение питьевой воды.
Чтобы не тратить деньги на откачку радиоактивных подземных вод на шахте «Юнком», на которой при совке в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров, мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте, донецкие ученые предложили Временному Правительству республики затопить проблемную шахту водой, употребив при этом необычный для неспециалистов термин: «мокроконсервация».
В прежние времена, когда Донбасс томился под гнетом «киевской хунты», Правительство Украины перечисляло каждый год 10 миллионов долларов в дотационный регион на обслуживание и сухую консервацию шахты.
Когда молодая, «динамитно» развивающаяся республика обрела свободу и независимость, содержать убыточный объект ей оказалось не по карману. Революционный совет и Политбюро «ДНР» собрались на экстренное совещание и приняли решение шахту затопить.
Но даже «оплаченцы»-алкоголики с четырьмя классами образования понимают, что если регулярно не откачивать воду из зараженной шахты, то шахтная вода насыщенная радионуклидами, вскоре попадет в Сиверский Донец, а оттуда в Дон и в Азовское море.
Таким образом, радиоактивное заражение достигнет не только Ростова на Дону, но и крымского побережья.
Постепенно Донбасс превращается в Чернобыльскую зону, а Донецк, в украинскую Припять.
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20.02.2021 15:40 Відповісти
ТО есть, Крым превратиться в солончаковую пустыню, а омывать его берега будет радиоактивное море.
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20.02.2021 22:52 Відповісти
Вони ніколи самі не повернуться в рідну говень. В той срач і лайно, з якого виповзли. Без чарівного пенделя ніяк.
Скажуть "Це не по-європейськи". Але вони самі не визнають законів цивілізованого світу. В тюрмі таких звуть опущеними. Опущених треба тільки до своїх - рідну Опущляндію. І "Железний занавєс". І "рів з крокдилами".
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20.02.2021 20:06 Відповісти
«Кормилец» стал сосунком.
С помощью лживой пропаганды и спутниковых тарелок, ориентированных на российские телетрансляторы, Путину удалось вложить в кору головного мозга жителям украинского Донбасса мысль о том, что «Донбасс кормит Украину», и, таким образом, возбудить ненависть у российских сталинских переселенцев - «заробiтчан» из Нечерноземья к гражданам двадцати трёх областей Украины.
«Собиратель земель и морей русских» много лет готовил операцию под кодовым названием «МОНОЛИТ», чтобы возвратить самостiйну Украину в коммунистическое стойло и «Таёжный союз». Тыловые службы Министерства обороны РФ обеспечили донецких «повстанцев» всем необходимым, для создания управляемого хаоса в Украине. Террористам молодых независимых банановых республик «ДНР» и «ЛНР» доставили железнодорожными эшелонами и «гуманитарными конвоями» из Московии безвозмездно артиллерию, танки, РСЗО «Грады», оружие, боеприпасы, топливо, беспилотники и обеспечили боевиков зарплатами по 15 000 рублей. Немного позже пригнали также мобильные крематории. Для обучения военному делу донецких «шахтёров» и «трактористов» из России прибыли военные инструкторы и советники. Сапёрами ВСУ по состоянию на начало марта 2020 года обезврежено более 450 000 (почти полмиллиона) российских православных снарядов и мин.
За шесть лет, общими усилиями спецназа ЧВК «Вагнера», российских «отпускников» и донбасских коллаборантов, Кремль превратил оккупированную россиянами восточную часть Украины во вторую Абхазию. Ныне здесь преобладает лунный ландшафт с кратерами, и между терриконами изобилуют грядки зеленеющей конопли.
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20.02.2021 15:32 Відповісти
якщо Україна не вкладали у їх черепи нічого іншого, а кримінальний ахмет-хан - правив...то і не дивно.
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20.02.2021 15:36 Відповісти
Ты хоть читало чём статья?
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20.02.2021 14:34 Відповісти
какаяразница ))))
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20.02.2021 14:38 Відповісти
Чукча не читатель - чукча писатель 🤣🤣🤣
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20.02.2021 14:53 Відповісти
Кацапской саранче на всё пох. На то она и саранча.
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20.02.2021 14:32 Відповісти
Таки дають відповідь. Дуже гут.
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20.02.2021 14:48 Відповісти
ай-яй-яй , неужто "спасатели", примчавшиеся на "путэнввиди" в 2014-м из паРаши мешают им сделать маладые рецпублики працветаюсчими, кормильцев - бохатыми, а шахты - сверхприбыльными ?
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20.02.2021 14:41 Відповісти
В здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней украинских бойцов пытали двое мужчин и одна миловидная женщина, гражданка России Лариса Чубарова с позывным «Тереза». Командовал ими человек, у которого две клички - «Погранец» и «Сова».
Русская православная леди в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса на глазах других пленных она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. Сейчас эта дама осуждена на 11 лет и содержится в украинской тюрьме.
Военные ВСУ прошедшие донбасский плен и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев рассказывали, что отрезанные в пыточной комнате руки, ноги и другие части тел ополченцы собирали в полиэтиленовые мешки и загружали их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали от 10 до 20 человек.
Иногда террористы продавали труп казненного ими украинского офицера его родственникам для захоронения. Натуральным кощунством выглядят на блокпостах российских коллаборантов алые флаги Донского казачества с ликом Спасителя. У Христа на этих разноцветных полотнищах грустные глаза.
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20.02.2021 15:34 Відповісти
Пофігу.
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20.02.2021 14:48 Відповісти
Процветающий Донецк. Волонтеры кормят бездомных собак.
Сюда же сбежались стаи кормильцев всей Украины.
ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников - Цензор.НЕТ 1032
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20.02.2021 14:50 Відповісти
Там де русішвайн , - там горе , сльози та розруха !
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20.02.2021 14:51 Відповісти
Помняться лозунги ,,Да хоть камни с неба лиш бы с Россией на веки !,,
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20.02.2021 14:53 Відповісти
надеюсь "кармильцы" (от слова "карма") панимают, что захват кацапами ещё больших территорий Донецкой и Луганской областей Украины - приведёт их и иже с ними - к такому же "працветанию"...
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20.02.2021 14:56 Відповісти
ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба,- начиная с 1917 года на территории рабсеи постоянно поселилось лукавое отродье ,которое все эти годы есть действием международного масштаба.
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20.02.2021 14:57 Відповісти
Крим-соланчакова напівпустеля ,Даунбас радіоактивна пустеля !! Русский мир ,в усій красі та з усіма принадами !!!))
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20.02.2021 14:58 Відповісти
Очередной феноменальный прорыв в экономике молодой республики резервации
До прихода сруского мира в Макеевугле было 10 шахт.
ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников - Цензор.НЕТ 7295
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20.02.2021 14:59 Відповісти
кого печет экологическое бедствие в донбабве и лугандонии??? лично мне даже очень интересно.
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20.02.2021 15:00 Відповісти
так им и надо мавпам.... ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков - Цензор.НЕТ 4695
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20.02.2021 15:01 Відповісти
може кармильцы уже поняли шо у дыры нет никаких шансефф стать гасударством?
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20.02.2021 15:01 Відповісти
Поменяться лозунги ,,Да хоть камни с неба, только на веки с Россией !,,
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20.02.2021 15:02 Відповісти
урожай айкосов в небезпеці...
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20.02.2021 15:05 Відповісти
ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников

Вот работа у чувака: пили бабло и выражай озабоченность.. ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6653
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20.02.2021 15:13 Відповісти
Відновлювати шахти Донбасу після звільнення немає ніякого сенсу. Кацапи свої в Ростовській області закрили ще 30 років назад. А ми як ідіоти утримували збиткові підприємства які були потрібні лише для того щоб через них завозити наддешеве вугілля з ********** і плодити мільйонерів які наддорого перепродавали його в Україні...
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20.02.2021 15:36 Відповісти
ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6447
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20.02.2021 16:55 Відповісти
чем дальше, тем понятие "реинтеграция" всё больше вызывает у меня сомнения
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20.02.2021 17:06 Відповісти
Ну, Кубань нам компенсирует территорией.
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20.02.2021 17:33 Відповісти
З 20 лютого розпочато Дні Ганьби Росії та її армії. Зробіть все,щоб ця країна і її однострої нігде більше в світі не з'являлись,окрім Зауралля!
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20.02.2021 18:49 Відповісти
Чим їх більше здохне тим краще.
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20.02.2021 19:10 Відповісти
Кто бы не занял место хана пу Россия должна компенсировать все материальные и моральные убытки своего быкования в Украине. В какой бы ж*пе она не оказалась. Понаехавших выгнать или для начала лишить земли и недвижимости без права приобретения оной. Она по определению получена незаконно, а все "договора" ничтожны. Прощать нельзя. "Могут повторить".
Для оставшихся ввести паспорт "не гражданина". Как справку об освобождении при совке, с ограничением прав - не участвовать в выборах и не покидать территорию ордло. Выехать можно только на историческую родину в КЕМЪ...
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20.02.2021 19:18 Відповісти
Выдохнут или уедут в родную им недоимперию!!Оба варианта подходят!!
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21.02.2021 09:36 Відповісти
 
 