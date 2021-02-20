Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
11 машин після прибуття вакцини від коронавірусу розвозитимуть її до обласних складів, розташованих у різних регіонах країни.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник голови МОЗу, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Спільно з регіональними координаторами провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики. Також, сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів", - зазначив Ляшко.
"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - уточнив він.
Крім цього Ляшко зазначив, що завтра відвідає Чернігівську область, щоб наочно переконатися в готовності складу мобільної бригади та лікарні, співробітники якої будуть вакцинувати першими.
Він уточнив, що мобільні бригади вже знають, скільки вакцин в конкретному закладі охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення щеплення всіх охочих у цій лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
где вакцина Ляшко ?
получат наверняка.
С каких пор Индия находится на западе ???
Справка - вакцина астразенека для массовой вакцинации в Украине изготавливается
по лицензии на мощностях Индии .оттуда ,соответственно ,и поступит в Украину.
отношение к вакцинации и определиться с собственным решением.
- Якаааа!!....ПАДЛЮКАА...наперділа в маршрутці?
- Нуу, не напердила, а провела экспресс тестирование на Covid-19. Радуйтесь, что тестирование бесплатное....
Можно я буду последним?)
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0
"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.