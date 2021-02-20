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Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу

11 машин після прибуття вакцини від коронавірусу розвозитимуть її до обласних складів, розташованих у різних регіонах країни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник голови МОЗу, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Спільно з регіональними координаторами провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики. Також, сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів", - зазначив Ляшко.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - уточнив він.

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Крім цього Ляшко зазначив, що завтра відвідає Чернігівську область, щоб наочно переконатися в готовності складу мобільної бригади та лікарні, співробітники якої будуть вакцинувати першими.

Він уточнив, що мобільні бригади вже знають, скільки вакцин в конкретному закладі охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення щеплення всіх охочих у цій лікарні.
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Топ коментарі
+8
По вашему плану уже 5 дней как должна вовсю идти вакцинация. Ну и где?
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20.02.2021 15:17
+3
.. план видать у них заборный !!! ох и дятлы ***... Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 640 уже в Зимбабве вакцинация идет полным ходом а у них только логистику подгоняют !! в ЗИМБАБВЕ *** уже все подогнали под план а тут..!!!
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20.02.2021 15:59
+3
Ну в такому разі звинуватить і азіатських.Америкосів вже ЗЕ зробив винуватцями,МВФ тех зробив а тепер звинуватить в Індію.Кругом в бідах України винуваті всі окрім ЗЕ та його оточуючих.
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20.02.2021 17:07
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По вашему плану уже 5 дней как должна вовсю идти вакцинация. Ну и где?
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20.02.2021 15:17 Відповісти
Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1372 Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1043
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20.02.2021 15:55 Відповісти
и снова ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!
где вакцина Ляшко ?
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20.02.2021 18:08 Відповісти
.. план видать у них заборный !!! ох и дятлы ***... Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 640 уже в Зимбабве вакцинация идет полным ходом а у них только логистику подгоняют !! в ЗИМБАБВЕ *** уже все подогнали под план а тут..!!!
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20.02.2021 15:59 Відповісти
Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 2501
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20.02.2021 15:18 Відповісти
брехуны... уже пять дней вакцинация идет полным ходом
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20.02.2021 15:20 Відповісти
"Все готово, але не все ще готово"
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20.02.2021 15:20 Відповісти
Пацаны, отсыпте четкого плана немного, а то только говорите есть, есть..
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20.02.2021 15:22 Відповісти
Вакцинація розпочнеться 30го лютого ну або точно вже 32го березня.
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20.02.2021 15:23 Відповісти
Ляшко со степашкой начали делить шкуру еще не убитого медведя..😃
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20.02.2021 15:24 Відповісти
тобто никакой конкуренции конча-заспы с бердычевом?
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20.02.2021 15:36 Відповісти
Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3932 Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8909
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20.02.2021 15:52 Відповісти
степашка пропал в Индии, зато ляшка как никогда много повылазило в эфир)
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20.02.2021 16:10 Відповісти
11 машин после прибытия вакцины от коронавируса будут развозить ее по областным складам, расположенным в разных регионах страны."четкий план" на 40ка млн население Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 775
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20.02.2021 16:11 Відповісти
Прочитав итервью Лашка однозначно что раньше середины весны нам вакцины не видеть как собственных ушей.И как мне кажется что будем иметь кацапскую вакцину под звуки бравады правительства относительно заботы об народе и нехороших западных поставщиках.
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20.02.2021 16:27 Відповісти
Не переживайте ,вакцину астразенека индийского производства все желающие
получат наверняка.
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20.02.2021 16:33 Відповісти
Дай то Бог.
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20.02.2021 17:09 Відповісти
"...нехороших западных поставщиков ..."
С каких пор Индия находится на западе ???
Справка - вакцина астразенека для массовой вакцинации в Украине изготавливается
по лицензии на мощностях Индии .оттуда ,соответственно ,и поступит в Украину.
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20.02.2021 16:44 Відповісти
Ну в такому разі звинуватить і азіатських.Америкосів вже ЗЕ зробив винуватцями,МВФ тех зробив а тепер звинуватить в Індію.Кругом в бідах України винуваті всі окрім ЗЕ та його оточуючих.
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20.02.2021 17:07 Відповісти
Отвлекитесь от Ляшко и Степанова , пора уже каждому продумать своё личное
отношение к вакцинации и определиться с собственным решением.
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20.02.2021 16:31 Відповісти
только пфайзер с паспортом
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20.02.2021 17:59 Відповісти
Проснись дятел! Ты обосрался! Где вакцина?
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20.02.2021 16:58 Відповісти
Соглас!....и тут же анекдот.
- Якаааа!!....ПАДЛЮКАА...наперділа в маршрутці?
- Нуу, не напердила, а провела экспресс тестирование на Covid-19. Радуйтесь, что тестирование бесплатное....
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20.02.2021 17:53 Відповісти
Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Можно я буду последним?)
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20.02.2021 18:12 Відповісти
В пятницу переключал каналы и случайно попал на "Свободу слова" Шустера. Там главный санитарный врач без санитарной службы Ляшко сказал, что как только получат вакцину, то сразу 11 машин повезут её в 25 областей. Он вакцину ещё в Крым повезёт?
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20.02.2021 19:42 Відповісти
ну шо план у вас всегда есть никто особо и не сомневался....
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20.02.2021 20:15 Відповісти
организационно руками води....
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20.02.2021 20:17 Відповісти
Переодеваемся в старушек и идем получать вакцину раньше остальных лошар.
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20.02.2021 20:29 Відповісти
... переключіть ЦЕГО .. ляшка .. на орбіту Ісраєлю .. тут ВОНО зайве ... а краще заберіть оного звідси .. шоби було МЕНШЕ міжнародних конфліктів .. переводимо СТОСУНКИ від ДЕБІЛІЗМУ .. до поміркованих ..чуєте Діти Ізраєлєві . . далі буде тільки дія ..
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20.02.2021 20:47 Відповісти
Да нафик уже эту вакцинацию. Уже новые штаммы вируса наплодились для которых эти вакцины "которые собираются ехать с 11-ю мобильными бригадами по всей Украине" причём неизвестно в каком году как мёртвому припарка. Ляшка и Степашку - в тюрьму за просратое время и слямзенные деньги. Хотя Степанов уже и не вернётся с ворованными деньгами. Шо он - дурак? Пусть Ляшко отдувается
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20.02.2021 21:15 Відповісти
Всі вже і так зрозуміли....Іванофранківська область перша в логістікє.....
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20.02.2021 21:54 Відповісти
Береза: Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, которую не сертифицировала ВОЗ. Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Арахамия?
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0

"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.
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20.02.2021 22:45 Відповісти
 
 