Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу

11 машин після прибуття вакцини від коронавірусу розвозитимуть її до обласних складів, розташованих у різних регіонах країни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник голови МОЗу, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Спільно з регіональними координаторами провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики. Також, сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів", - зазначив Ляшко.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - уточнив він.

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Крім цього Ляшко зазначив, що завтра відвідає Чернігівську область, щоб наочно переконатися в готовності складу мобільної бригади та лікарні, співробітники якої будуть вакцинувати першими.

Він уточнив, що мобільні бригади вже знають, скільки вакцин в конкретному закладі охорони здоров'я їм буде потрібно для проведення щеплення всіх охочих у цій лікарні.