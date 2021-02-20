Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв
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Реформу державного концерну "Укроборонпром" розпочато, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1229 від 9 грудня 2020 року. В результаті трансформації ГК "Укроборонпром" у холдинг "Оборонні системи України" планується включити 65 підприємств.
Про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.
"Концерн діє на виконання постанови Кабінету міністрів України № 1229 від 9 грудня 2020 року. Таким чином, зі складу Концерну вже виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права двох АТ. На сьогодні Укроборонпром налічує 118 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території. Ще два підприємства планується передати до Державного космічного агентства України.. . Тож велика реформа Укроборонпрому, яку доручив реалізувати Президент України Володимир Зеленський, фактично розпочата 21 грудня 2020 року підписанням наказу про корпоратизацію Концерну, триває згідно із дорожньою картою... Нагадаю, в результаті трансформації до холдингу "Оборонні системи України" планується включити 65 підприємств", - розповів Гусєв.
Також концерн передав Фонду держмайна вісім підприємств і корпоративні права на два АТ. Вони багато років не виконують оборонні замовлення, зазначив Гусєв. Ще вісім підприємств передадуть до Фонду держмайна для приватизації.
Гендиректор додав, що підприємства, які виводяться зі складу концерну, не вели фінансово-господарську діяльність, або були збитковими і мали негативні фінансові результати.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки це коштуватиме Україні? Де взяти на це кошти?
Коли завершиться реорганізація?
Яка його мета?
Що це дасть в поліпшенні керованість?
Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
На скільки це пришвидшить зріст якісті та обсягів розроблюваних озброєнь?
Коли вони поступлять в війська?
Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів?
Чи це просто шлях полегшення наступної прихватизації?
ДБР заявляє, що Міністерство оборони минулого року закупило за 11 млн. гривень непридатні для використання апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для військовослужбовців.
ДБР я в принципі не вірю і вірити не рекомендую, і сказати хотів про інше.
Розумієте, я фактично живу в інформаційному просторі. Соцмережі, новинарні сайти, моніторинги, радіо, телеканали, чутки та плітки про політику - це значна частина мого життя. Ноблес, як то кажуть, обліж.
І я розумію, що українському суспільству після весни 2019 року цілком може здатися, що зі звільненням «Свинарчуків» корупція в оборонці тупо скінчилася. Красти, мабуть, перестали повністю. Тиша у соцмережах, тиша у медіа. Новини про корупцію є - і їх багато. Але немає скандалу. Немає вуличних акцій протесту. Немає істерики телеведучих. Навіть у фейсбуці чомусь немає інформаційних хвиль. Просто тиша.
От чергова новина, яка пройде непомітно. Ну, апарати штучної вентиляції легень. Ну, для військових. Ну, під час війни. Ну, не працюють. Ну, 11 мільйонів. Ну, може хто й помер без цього апарату. Ну-ну.
Буде просто тиша. Як у палаті, де помер військовий.
Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
рабинович уже осэлэдэць почав видрощуваты?
Сбрехал значит...как обычно...😃
Думаю визит бедоносца,после которого накрыло снегом - нескоро забудут!
Как там принц,с которым встречался чмошник,не обрушиился на него гнев папаши?
Новое,уже испытанное НЕ ПОСТАВЛЯЕТЬСЯ.
Испытанные разработки идут "в стол",как при Янеке.
Похоже на игру в наперстки.
А вы как зели не садитесь- все в музыканты не годитесь 😕
Но за всем этим шумом провалили поставку именно того,что "летает,ездит и стреляет".
Зато через выбор прокладок вцепились друг в друга в МО,ГШ.
Борьба за кому больше должны заносить!
И скандал с нерабочими ШВЛ,купленными по цене БТР - только начало.
Так у чому саме сенс реорганізації, окрім передачі вісімнадцяти підприємств до фонду Держмайна України (якщо хтось не розуміє, то фонд держмайна повинен буде продати ці 18-ть підприємств)?
Покреативнее надо как-то:
"Оборонительный офис и аудит"