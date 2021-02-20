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Крим (12757) Росія (47279) Резніков (1386)

Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков

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Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков

Російська Федерація здійснює мілітаризацію Криму, використовуючи його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід і Середземномор'я.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"У Криму відбувається тотальна мілітаризація півострова. Росія використовує його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід, усе Середземномор’я. Участь російських найманців у війні в Лівії та Сирії забезпечується з Криму", - наголосив Резніков.

Також читайте: ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков

За його словами, Росія також вчиняє масштабний воєнний злочин, системно змінюючи склад населення Криму, тим самим порушуючи Конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що у резолюції від 16 грудня Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в окупованому Криму, нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

"Туди (до окупованого Криму. – Ред.) вже завезено понад 500 тис. осіб з Російської Федерації, щоб зменшити частку етнічних українців та корінного народу – кримських татар. За час тимчасової окупації вже відбулася заміна близько 25% населення", - наголосив урядовець.

Він підкреслив, що різке збільшення населення та масштабне військове будівництво призводить до варварської експлуатації водних ресурсів і перебоїв у постачанні води, знищення унікальної екосистеми Криму.

Також читайте: Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

"Отже виклики виходять далеко за межі суто українських. Вони мінімум європейського масштабу. І причина цих викликів – російська агресія", - наголосив Резніков.
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Топ коментарі
+3
Крым это Украина ,просто он сейчас на спец задании ,утопит к ****** Кацапский ******** и спокойно вернётся в родную украинскую гавань ... Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников - Цензор.НЕТ 6106
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20.02.2021 15:57
+2
розбудіть, як буде щось нове
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20.02.2021 15:56
+2
та да...именно на балканы...******* мокшам по херсону квартал не позволяет.
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20.02.2021 15:59
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розбудіть, як буде щось нове
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20.02.2021 15:56 Відповісти
А памперси тобі не поміняти, флудер? Нема що сказати по темі- то взагалі пащеку не відкривай.
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20.02.2021 16:15 Відповісти
бач яке зле)
кацапія і на Кавказ експансію з Криму здійснювала... констатація від Рєзнікова - то не флуд?
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20.02.2021 16:37 Відповісти
Ти зараз звинувачуєш редакцію Цензора у поширенні інфи від флудера? В тебе макітра взагалі порожня- чи там суцільна кістка?
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20.02.2021 16:48 Відповісти
тиць п***ць... я лише іронічно висловив своє ставлення до заяви офіційної особи в публікації, що не суперечить правилам форуму... якщо тобі з якихось причин не вистачає клепки осягнути іронію - твої проблеми
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20.02.2021 16:57 Відповісти
Не рачкуй- погано виглядаєш.
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20.02.2021 17:00 Відповісти
хух... ясно... іди н@#
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20.02.2021 17:03 Відповісти
Ти там уже усе місце зайняв.
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20.02.2021 17:04 Відповісти
канал Черное Море-Азовское море отрежет Крым от континента и станет Курым осторовом.. и точка.. Европа США и весь мир с удаволствием дадут грошей и статус под Эгидой НАТО и ООН... каналу тому...
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20.02.2021 17:24 Відповісти
тобі не грошей треба давати, а по п*3дюлятору
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20.02.2021 18:33 Відповісти
Крым это Украина ,просто он сейчас на спец задании ,утопит к ****** Кацапский ******** и спокойно вернётся в родную украинскую гавань ... Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников - Цензор.НЕТ 6106
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20.02.2021 15:57 Відповісти
Давно писав, що Крим - пастка для дурника
********** спалився.
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20.02.2021 15:59 Відповісти
Крым дали московитам пососать.
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21.02.2021 15:12 Відповісти
та да...именно на балканы...******* мокшам по херсону квартал не позволяет.
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20.02.2021 15:59 Відповісти
ООН начхати на Херсон- тому мова і йде за Балкани.
Що не ясно?
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20.02.2021 16:14 Відповісти
Крым-Балканы-Ближний Восток. Не, я конечно, люблю курить и курю. Синий "Кэмэл", две пачки в день. Одновременно, вопрос имею: этот молодожен, который Резников, что курит? Явно- не Синий "Кэмэл". Откуда такие кретины, да в таком количестве???
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20.02.2021 16:07 Відповісти
Термин "ТВД" понятен? Если да- то остальное додумайте сами.
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20.02.2021 16:13 Відповісти
Не додумают( Непотопляемый ракето-победоносец, это за гранью понимания, увеличение зоны поражения, это ВААЩЕ...
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20.02.2021 16:46 Відповісти
Можливо.
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20.02.2021 16:50 Відповісти
что делают русские в случае войны - топят свой флот". Начиная с "Крымской войны", царский, а потом и совковый флот, имеет сплошную и жирную полосу позора. Это и утопленный Нахимовым флот, и полный разгром при Цусиме, и спрятанные в норку корабли в Первой Мировой и то же самое - во Второй Мировой. Но что же, за всю войну на море вообще ничего не происходило?
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21.02.2021 01:39 Відповісти
Всі війни в Криму кацапи бездарно просрали. Доки ми не почали звільнення Криму військовим способом, а саме цього (реванш) потребує нація!, кацапи можуть надувати щоки. Коли ми прийдемо то будуть "жідко срать"...
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20.02.2021 17:01 Відповісти
А без воды база не работает. Экспансия усыхает.
Как плавленный сырок.
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20.02.2021 17:07 Відповісти
Всіх перевершив Пан Полтава...на питання росіянина, що з Кримом, він відповів - Крим на заданіі. Єво далі вам пасасать.
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20.02.2021 17:20 Відповісти
А с Балкан и востока на Марс )) А там и вся галактика у их ног ))
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20.02.2021 17:34 Відповісти
К счастью, у них не хватит мозгов. чтобы долететь до Марса и "асвабадить".
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20.02.2021 17:40 Відповісти
программы по бесполезному изучению планет свернуты.
если бы была какая то выгода, то продолжили.
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20.02.2021 18:00 Відповісти
Станно, Илон Маск в освоении Марса пользу видит.
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21.02.2021 01:09 Відповісти
какую ? польза и прибыль, вещи разные Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков - Цензор.НЕТ 9197
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21.02.2021 01:16 Відповісти
Прибылью живут только ши ддаи. Деньги есть, а счастья нет.
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21.02.2021 15:09 Відповісти
Херню городить
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21.02.2021 05:55 Відповісти
так, оказывается, что резников кроме того, что отвечает за процесс резервации оккупированных территорий, так еще и разветчик... РАЗВЕТЧИК! все знает, все видит, все предвидит... а в очках в два раза дальше... в общем, стоит на асфальте он, в лижи обутый, то ли лижы не едут, то ли он бомбанутый... разветка наложила отпечаток...
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21.02.2021 07:24 Відповісти
ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЭТОТ ГУСЬ !!!
Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков - Цензор.НЕТ 6755
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21.02.2021 08:23 Відповісти
 
 