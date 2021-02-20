Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков

Російська Федерація здійснює мілітаризацію Криму, використовуючи його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід і Середземномор'я.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"У Криму відбувається тотальна мілітаризація півострова. Росія використовує його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід, усе Середземномор’я. Участь російських найманців у війні в Лівії та Сирії забезпечується з Криму", - наголосив Резніков.

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За його словами, Росія також вчиняє масштабний воєнний злочин, системно змінюючи склад населення Криму, тим самим порушуючи Конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що у резолюції від 16 грудня Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в окупованому Криму, нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

"Туди (до окупованого Криму. – Ред.) вже завезено понад 500 тис. осіб з Російської Федерації, щоб зменшити частку етнічних українців та корінного народу – кримських татар. За час тимчасової окупації вже відбулася заміна близько 25% населення", - наголосив урядовець.

Він підкреслив, що різке збільшення населення та масштабне військове будівництво призводить до варварської експлуатації водних ресурсів і перебоїв у постачанні води, знищення унікальної екосистеми Криму.

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"Отже виклики виходять далеко за межі суто українських. Вони мінімум європейського масштабу. І причина цих викликів – російська агресія", - наголосив Резніков.