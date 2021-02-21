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Новини Політика України
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Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка потрапила під санкції РНБО, оголосила про вступ до складу ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в заяві, обулікованій на її ютуб-каналі.

Вона також стверджує, що нібито влітку 2003 року Зеленський із братами Шефірами та іншими артистами "завітав до мене додому з проханням про працевлаштування".

"Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на телеканалі "1+1". Сподіваюся, все було добре", - зазначила вона.

Вона також обурилася через запровадження щодо неї та її чоловіка санкцій.

"Мій чоловік - людина, якою я пишаюся. До вчорашнього дня я була тільки дружиною, другом, його тилом, матір'ю його дітей. Але ви змусили мене взяти політичну зброю і стати поруч із моїм чоловіком... Тепер замість одного Медведчука, ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю до партії ОПЗЖ, де своєю головною метою бачу захист від зеленого свавілля і беззаконня", - уточнила вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Топ коментарі
+147
Держим кулачки чтобы повесили вас тоже рядом.
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20.02.2021 16:03
+142
Не встать а сесть ты паскуда должна рядом с мужем ,при чём сесть на НАРЫ и наДОЛГО .
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20.02.2021 16:03
+112
Курва!!!
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20.02.2021 16:02
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это приятельница Семен Семеныча Шпака...
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21.02.2021 13:32 Відповісти
От цікаві люди в нас є...Цитата"Мой муж - человек, которым я горжусь." Поважаю!!!! Справжня жінка свого чоловіка....Разом поки смерть не розлучить...і в радості ів нещасті. Слава Україночкам. Тепер далі...цитата" До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем...Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония" Поряд з чоловіком ви і так стоїте і будете стоять бо ви судячи з слів С.правжня жінка свого чоловіка. Але скажіть лише одне...Як ви вважаєте..чи СПРАВЖНІ ЖІНКИ ТИХ ХЛОПЦІВ І ЧОЛОВІКІВ ЯКІ ЗАРАЗ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ НА ПЕРЕДОВИХ ПОЗИЦІЯХ? ЗЕЛЕНИЙ ПРОІЗВОЛ КАЖЕТЕ...))) НІ ЦЕ ВИМОГА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ...ЩОБ ВАШ ЧОЛОВІК ПРИПИНИВ ЗРАДЖУВАТИ СВОЮ БАТЬКИВЩІНУ...ТАК, ТАК ЗРАДЖУВАТИ...БО УКРАЇНА ЦЕ ВСІ МИ А НЕ ТІЛЬКИ ВАШ ЧОЛОВІК...ДОВЕДІТЬ СВОМУ ЧОЛОВІКОВІ...ТАК ЦЕ МИ - УКРАЇНЦІ І МИ ВІРИМО ЩО ВСІ УКРАЇНЦІ ******* СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ І БАЖАЮТЬ ІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І МИРУ. ПРОСТО СКАЖІТЬ СВОМУ ЧОЛОВІКОВІ...ЛЮБИЙ ЗРОЗУМІЙ УКРАЇНА ЦЕ ВІЛЬНА І НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА ЇЇ ЛЮДИ І Я ХОЧУТЬ ТІЛЬКИ МИРУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ...ЗРОБИ ПРАВИЛЬНО - СИДИ ВДОМА І РОСТИ НАШИХ ДІТЕЙ...оЦЕ ДЛЯ ВАС БУДЕ ДОРЕ ...ПОВІРТЕ
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21.02.2021 01:02 Відповісти
Марченко! Не делай из нас идиотов!

Как же надо любить бабки, чтобы выйти замуж за мертведчука! Уважает она его! ЗА ЧТО???
Он урод моральный и физический!
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21.02.2021 01:14 Відповісти
Я дивився її інтерв'ю на якомусь проекті про її життя з Медведчуком та взагалі про політику. Виглядає так, що до неї, як і до будь-якої вати, фізично не доходить, що вона робить не так. Тому її рішення про вступ до ОПЗЖ - це цілком закономірно, прогнозований результат її збоченого сприйняття українських реалій.
Прикро, але не вона перша, і не вона остання...
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21.02.2021 01:33 Відповісти
Ты не переживай, родная, - он, Зеленский, к тебе опять на работу просится придет, вместе с коллективом 95-го. Придется его рядом в партии на горшок сажать)))
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21.02.2021 02:06 Відповісти
Марченко обратилась к соотечественникам. Скоро, после очередной пластики, ее соотечественниками станут китайцы - с узкими и добрыми глазами)))
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21.02.2021 02:29 Відповісти
Гела -прислужниця Воланда! от хто ти. Ти продала душу! коли дозволила, аби чорт ніс дитя, дароване Небом до Христа.. І тепер служиш, і багатьох улестила і погубила.. Кажеш , що прилаштувала на роботу Зеленського з колективом.. Краще б ти цього не говорила..Я думала, що ти розумна. Відкрию тобі велику тайну-- Щоб влаштуватись на роботу--треба бути ПРОФЕСІОНАЛОМ! конкурентноспроможним.. І виходити заміж кохаючи. Це щастя.
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21.02.2021 02:55 Відповісти
Гела -прислужниця Воланда! от хто ти. Ти продала душу! коли дозволила, аби чорт ніс дитя, дароване Небом до Христа.. І тепер служиш, і багатьох улестила і погубила.. Кажеш , що прилаштувала на роботу Зеленського з колективом.. Краще б ти цього не говорила..Я думала, що ти розумна. Відкрию тобі велику тайну-- Щоб влаштуватись на роботу--треба бути ПРОФЕСІОНАЛОМ! конкурентноспроможним.. І виходити заміж кохаючи. Це щастя.
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21.02.2021 02:56 Відповісти
Зеля Альфонс... Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3650Марченко, Мать Тереза,дожила Неня Україна..
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21.02.2021 03:55 Відповісти
ЕЖГ! Пауки в банке! Запасаемся попкорном! Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 6913
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21.02.2021 04:18 Відповісти
Якась совкова логіка. Якщо навіть колись допомогла, це дає право торгувати нафтою на крові українців?
Лише в паралельному світі.
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21.02.2021 05:32 Відповісти
овца...
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21.02.2021 06:39 Відповісти
Ипала жаба гадюку....Все по классике
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21.02.2021 07:12 Відповісти
Чета Чаушеску v2.
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21.02.2021 07:39 Відповісти
Ой, баба - ДУРА! Есть такое слово как ОТВЕТСТВЕННОСТь и придет время отвечать за все сво ПОСТУПКИ /серьезно, ценой своей жизни и жизни родных и близких, там уже не до пафаса и фарса будет/!
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21.02.2021 07:45 Відповісти
У них есть план Б-свалить за поребрик, если что не так пойдёт))
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21.02.2021 08:37 Відповісти
ВСЕ ХОРОШО, НО У НЕЁ ПЗДА ВОНЮЧАЯ !)
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21.02.2021 08:11 Відповісти
УЖЕ И С ПЛЕСЕНЬЮ ))
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21.02.2021 08:13 Відповісти
РОССИЯ ПАМАГИ )))))))))))))))))))
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21.02.2021 08:14 Відповісти
а евнуху ето нравится натуральный запах - он думает что ето красная икра....
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21.02.2021 11:02 Відповісти
Так смішно... а ще "паломніца" на ВМV Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8336
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21.02.2021 08:13 Відповісти
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 2803 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 5908
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21.02.2021 08:17 Відповісти
Сразу видно - после круговой подтяжки лица.
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21.02.2021 09:44 Відповісти
Оксана, ты?!!!! Бегом в гримерку, накрашься, а то от твоего вида даже кум Куйло обосрется с перепугу...
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411
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21.02.2021 11:57 Відповісти
хто эта моцная кабыла ?
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21.02.2021 08:25 Відповісти
где рабинович и кыва с дважды расстрелянным дедом во ЛЬВОВЕ --- почему суки молчат ---- ..вставай страна огромная .. за ксюху марченко --- где многолюдные митинги за три помойных ведра путинского ******* тую вашу мать . надо же спасать как - то малоросов путинских . а где шуфрич -- опять падла в мусорном баке заховался --- заберут у путинских кумовьев зеленые все трубы и ..бизнесы.. чем ксюха будет содержать яхту . самолеты . дворцы в крыму . и негде бедолаге винца выпить с кумом
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21.02.2021 08:29 Відповісти
На такую шмару не встаёт.
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21.02.2021 09:45 Відповісти
Господи,ТЫ ВСЕМОГУЩИЙ,избави нас от этой скверны!
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21.02.2021 08:30 Відповісти
Медведчук вместе с порошенкой борятся с зеленым произволом! ) совпадение? ))
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21.02.2021 08:48 Відповісти
Старые кенты, об этом все знают, кроме порохоботов Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3170
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21.02.2021 09:02 Відповісти
Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . .https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg /./</b> . . Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 726 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3166 ...
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21.02.2021 08:53 Відповісти
нахрена этой суке скоко внимания
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21.02.2021 08:56 Відповісти
Гордится предателем, вот это да.
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21.02.2021 09:00 Відповісти
А ведь совсем недавно они казались недосягаемыми: мало того, что их не трогали за их антиукраинскую деятельность, так ещё и бизнес тут разрешили развернуть, и трубу газовую им дали, оторвав от государства, и сжиженным газом - нате вам, пожалуйста, занимайтесь!
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21.02.2021 09:07 Відповісти
Однією ОПЗЖопкою стане більше.
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21.02.2021 09:15 Відповісти
Одной соской больше станет в опзж
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21.02.2021 09:39 Відповісти
Одной дурой стало больше. Сидела бы тихо - сошла бы за умную.
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21.02.2021 09:46 Відповісти
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 444
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21.02.2021 09:56 Відповісти
Оксана, быстрее !!! а то твоего витю ЗЕленобандеровцы доедают, скоро и маслов не останется. Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102
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21.02.2021 12:01 Відповісти
Ми почули тебе, Оксанко! Тепер тримайся! Свою долю ти вибрала сама.
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21.02.2021 10:20 Відповісти
я думав вона мудріша
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21.02.2021 10:29 Відповісти
Курва не забувай, та пам'ятай, що це все тільки квіточки
Ст. 258-5 ККУ в останній чинній редакції від 23 жовтня 2014 року.

1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
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21.02.2021 10:41 Відповісти
Хоча для вас сук осьцю треба було застосувати
Ст. 111 ККУ в останній чинній редакції від 31 жовтня 2014 року.

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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21.02.2021 10:45 Відповісти
По её же логике - её с мужем, Владимир Гульфикович Кабаев допустил к кормовой базе в Рашистской **********, после чего она со своим мужем должны ***** как земля колхозу.
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21.02.2021 11:30 Відповісти
Кабаеву они и отрабатывают, и он ими доволен.
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21.02.2021 11:36 Відповісти
так вот вопрос к нашим правоохранителям - почему такие люди на свободе и без охраны ?
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21.02.2021 11:43 Відповісти
А як-же "паломничество"?
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21.02.2021 11:34 Відповісти
пятьсот с чем то комментариев, а почему один про 95-й квартал удалили?
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21.02.2021 11:36 Відповісти
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 4699
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21.02.2021 11:38 Відповісти
нічого не зрозумів, вона якою мовою балагурить??? Чемодан-Вокзал-Росія!!!!
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21.02.2021 11:45 Відповісти
Ага, ОПЗЖ та її члени дуже хочуть квітучу і багату Україну
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21.02.2021 11:48 Відповісти
Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал, что, введя санкции против Медведчука, Зеленский создал себе "хитрого, отчаянного, непредсказуемого соперника, точно знающего, как взять власть". Кузьмин также припомнил, что глава "ОПЗЖ" еще и "очень давно дружит с Путиным" и другими президентами СНГ.
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21.02.2021 11:53 Відповісти
как бы напомнить Кузьмину, что дружба с ****** уже не является трендом на мировой арене
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21.02.2021 12:07 Відповісти
Оксана Марченко - очаровательная женщина и 100%ная украинка. Мне очень жаль, что она пошла в политику. Не для неё это. Так же как жаль, что направили санкции против неё. Она лишь хорошая жена своего мужа-политика. Даже Сталин когда-то сказал - "Сын за отца не отвечает (как и родственник за родственника)"
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21.02.2021 12:13 Відповісти
Муж и жена - одна сатана, так что вывод не правильный)
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21.02.2021 15:34 Відповісти
ладно, пусть за себя ответит
для того и пошла в опзж-опки,
чтоб помочь мужу преступлений наделать
чтоб вместе веселее сидеть после
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21.02.2021 18:55 Відповісти
Мстяла, мстю і мстять буду! Мстя моя буде страшна!
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21.02.2021 12:20 Відповісти
Ещё одна политическая по.ститутка.
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21.02.2021 12:36 Відповісти
Здохніть твари і ваші вибл..дки.
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21.02.2021 12:48 Відповісти
Марченеко!!Вы вечно кудо-то вступаете: то в КПСС, То в гавно!! С чем и поздравляю!! Нашли чем хвастаться! Вступоением в партию Убийц, ворюг,. мошейнков и предателей интересов Украины!!
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21.02.2021 13:09 Відповісти
Теперь что,ей всю жизнь должны всё прощать?Финансирование убийств на Майдане,на Донбассе,оккупацию Крыма?
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21.02.2021 13:31 Відповісти
"Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

О, как.
Два года назад все делали, чтобы "бубочку" в президентсков кресло посадить, а как сейчас их за *опу взяли - так смотрите-ка, как стали бороться с "произволом".

"Кто угодно, лишь бы не Порошенко"(С),.
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21.02.2021 13:42 Відповісти
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 4862
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21.02.2021 13:52 Відповісти
России нужно ввести зеркальные санкции: закрыть в россии телеканалы кума Зеленского.
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21.02.2021 13:54 Відповісти
Як на мене,то краще б ця кацапська курва йшла собі нах... разом зі своїм ублюдком-муженьком.
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21.02.2021 14:11 Відповісти
Прочитав коменты понимаешь- почему мы, там, где мы есть.
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21.02.2021 14:44 Відповісти
это все небесная механика так работает - Земля плоская и вокруг нее все вращается
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21.02.2021 15:22 Відповісти
Тепер він допоможе тобі
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21.02.2021 16:21 Відповісти
Оксана Марченко - дволика особа. З однієї сторони - талановита телеведуча, жінка-красуня; з другої - жінка скандального Медведчука (кума нашого ворога). Останнє її рішення: це все одно що в бочку меду додати ложку дьогтю. Жаль - українки були мудрішими.
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21.02.2021 17:05 Відповісти
Лайном воно було з самого початку.
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21.02.2021 17:18 Відповісти
ох яка борцюнка вишукалася і вся Україна одразу злякакалася так, що може у штанці й какатюх наклали?
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21.02.2021 17:17 Відповісти
ГУБЫ СНОВА ПРОСЯТ СИЛИКОНА !!!
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8187
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22.02.2021 14:32 Відповісти
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