Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям
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Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка потрапила під санкції РНБО, оголосила про вступ до складу ОПЗЖ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в заяві, обулікованій на її ютуб-каналі.
Вона також стверджує, що нібито влітку 2003 року Зеленський із братами Шефірами та іншими артистами "завітав до мене додому з проханням про працевлаштування".
"Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на телеканалі "1+1". Сподіваюся, все було добре", - зазначила вона.
Вона також обурилася через запровадження щодо неї та її чоловіка санкцій.
"Мій чоловік - людина, якою я пишаюся. До вчорашнього дня я була тільки дружиною, другом, його тилом, матір'ю його дітей. Але ви змусили мене взяти політичну зброю і стати поруч із моїм чоловіком... Тепер замість одного Медведчука, ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю до партії ОПЗЖ, де своєю головною метою бачу захист від зеленого свавілля і беззаконня", - уточнила вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Как же надо любить бабки, чтобы выйти замуж за мертведчука! Уважает она его! ЗА ЧТО???
Он урод моральный и физический!
Прикро, але не вона перша, і не вона остання...
Лише в паралельному світі.
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Ст. 258-5 ККУ в останній чинній редакції від 23 жовтня 2014 року.
1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
Ст. 111 ККУ в останній чинній редакції від 31 жовтня 2014 року.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
для того и пошла в опзж-опки,
чтоб помочь мужу преступлений наделать
чтоб вместе веселее сидеть после
О, как.
Два года назад все делали, чтобы "бубочку" в президентсков кресло посадить, а как сейчас их за *опу взяли - так смотрите-ка, как стали бороться с "произволом".
"Кто угодно, лишь бы не Порошенко"(С),.