Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак

Музикант, ветеран АТО Андрій (Ріфмастер) Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення. Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений Правотворцем лист Антоненка від 19 лютого.

"Позавчора, після візиту в офіс генпрокурора і брифінгу від нардепів від "ЄС" і "Голосу", під цим же офісом із мене зняли певні внутрішні обмеження щодо умов перебування в ув'язненні. Чому я про це вирішив написати. Є два моменти. Перший - позитивний, у який хотілося б вірити, що це перший крок до справедливості, зокрема до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий - це чергова витівка того ж режиму МВС щодо можливого мого фізичного усунення. Оскільки своїх помилок вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!" - підкреслює Антоненко.

"Отже. Я офіційно повідомляю, що у мене немає ні ворогів, ні кофліктів у СІЗО. Я не вживаю ні алкоголю, ні наркотиків (жодних). Я стежу за здоров'ям, дотримуюся здорового способу життя, займаюся спортом. І, звичайно, не збираюся зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі", - додав він.

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Водночас він зазначає, що якщо з ним щось станеться, він вимагає вважати винними Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурора Венедіктову, ексгенпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна.

Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.