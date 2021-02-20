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Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак

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Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак

Музикант, ветеран АТО Андрій (Ріфмастер) Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення. Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений Правотворцем лист Антоненка від 19 лютого.

"Позавчора, після візиту в офіс генпрокурора і брифінгу від нардепів від "ЄС" і "Голосу", під цим же офісом із мене зняли певні внутрішні обмеження щодо умов перебування в ув'язненні. Чому я про це вирішив написати. Є два моменти. Перший - позитивний, у який хотілося б вірити, що це перший крок до справедливості, зокрема до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий - це чергова витівка того ж режиму МВС щодо можливого мого фізичного усунення. Оскільки своїх помилок вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!" - підкреслює Антоненко.

"Отже. Я офіційно повідомляю, що у мене немає ні ворогів, ні кофліктів у СІЗО. Я не вживаю ні алкоголю, ні наркотиків (жодних). Я стежу за здоров'ям, дотримуюся здорового способу життя, займаюся спортом. І, звичайно, не збираюся зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі", - додав він.

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Водночас він зазначає, що якщо з ним щось станеться, він вимагає вважати винними Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурора Венедіктову, ексгенпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна.

Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.
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Топ коментарі
+92
Тримайся! А заяву вірно зробив- нормальний адвокат порадив би те саме.
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20.02.2021 16:27
+69
Тримайся, Андрію , все буде добре !
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20.02.2021 16:30
+67
Умничка , держись Герой 👍! Верим в твою стойкость и скорейшее освобождение !
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20.02.2021 16:38
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Тримайся! А заяву вірно зробив- нормальний адвокат порадив би те саме.
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20.02.2021 16:27 Відповісти
Умничка , держись Герой 👍! Верим в твою стойкость и скорейшее освобождение !
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20.02.2021 16:38 Відповісти
опг мвд и аваков во главе
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20.02.2021 16:30 Відповісти
Тримайся, Андрію , все буде добре !
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20.02.2021 16:30 Відповісти
Мда... а президент довго не з'ясовував... сказав, що ви винні.
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20.02.2021 16:31 Відповісти
президент?
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21.02.2021 14:32 Відповісти
думаете авакян дарма таскал клоуна на прессуху?
вот как дыбилу зелёному сейчас выпрыгнуть из дерьма сухим?
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20.02.2021 16:35 Відповісти
Ще потрібно розібратись , хто кого таскав на ту злочинну пресуху !
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20.02.2021 16:47 Відповісти
цілком ймовірно...
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20.02.2021 16:54 Відповісти
Його проблеми.
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20.02.2021 16:57 Відповісти
Норм...В принципе список "підозр" вже є...Осталось подождать, когда закрепим процессуально...
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20.02.2021 16:36 Відповісти
Суки.
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20.02.2021 16:40 Відповісти
Не удивлюсь ,если зекретин под шумок на это пойдет...Молодец,что заявил об опасности !
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20.02.2021 16:41 Відповісти
Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак - Цензор.НЕТ 7023
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20.02.2021 16:45 Відповісти
Просто вся справа шита білими нитками.... Та гірше- висмоктана з пальця. Зеленський не знає як вийти сухим із води. Зашкварився він конкретно.
Тим часом справжня вбивця давно помилувана Зеленським і в Москві готує нові дрг. Прасолова. Чи не здається Вам що вона значно більше схожа на жінку з відео, ніж Дугарь?
Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак - Цензор.НЕТ 3799
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20.02.2021 16:46 Відповісти
он требует считать виновными: экс-генпрокурора Рябошапку/ Владелец диплома университета Соломона Рябошапка оправдывался за провал Шереметгейта словами Чтобы да так нет: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета /Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить,- Рябошапка
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20.02.2021 16:47 Відповісти
Точно. Цель тварей- столкнуть лбами. И- столкнут. Валить надо побыстрее, отсюда, лучше в марте, навсегда.
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20.02.2021 16:50 Відповісти
Куди?
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20.02.2021 16:58 Відповісти
Я- таки в Люблин. Навсегда.
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20.02.2021 17:22 Відповісти
Щастит. Я тільки в Хрещатик.
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20.02.2021 17:31 Відповісти
Это- рисково, по честному.
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20.02.2021 17:32 Відповісти
Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?

«Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.»
Але Нажаль я тебе розумію..... Тікай Андрій ....
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20.02.2021 20:52 Відповісти
На жаль. Ще один Андрій. Тарас Бульба убив свого сина Андрія за втечу до ляхів і зраду. Поміняй прізвище Пророка, козел, варшавське сміття.
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21.02.2021 07:40 Відповісти
куди тікать? пів року тому, як тут зареєструвався, а вже не витримав? Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 3410
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21.02.2021 00:10 Відповісти
А без мене і без тебе блага в країні буде мало.... але ж !!!!!..... тікайте хто до ляхів, хто до московитів..... хто куди. А МИ СВОЮ НЕНЬКУ ВІДСТОЇМО, ЗРОБИМО КВІТУЧОЮ...ЩАСЛИВОЮ !!!
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21.02.2021 12:38 Відповісти
Молодчина!
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20.02.2021 17:00 Відповісти
Сашко Білий так не обставився. Вірю,що Ріффмастеру пощастить більше в цьому плані. Як то кажуть-"на чужих помилках"..Бо авакян не шуткує. Він взагалі вже в якогось берію перетворився. І береги переплутав. Всеосяжна влада робить з людини тварину.
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20.02.2021 17:02 Відповісти
После такой заявы Рифмастера Зебанько, Собаков и остальная звиздобратия из списка должна пылинки с него сдувать, что-бы своей головой не ответить
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20.02.2021 17:09 Відповісти
если зеля вдруг с сегодня на завтра стал "патриотом" Украины, после опубликования рейтинга Порошенко, введя санкции против мертвечука и его подельников, то почему этому "патриоту" не заинтересоваться фейковым делом против этих троих ребят,патриотов Украины?...особенно Антоненко, который уже очень долго находится за решёткой?...или скоморох не получил из кремля добро на это?...думаю, и не получит...ему другая цель поставлена кремлём: через два года на выборах президента ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО...поэтому и "патротом " вдруг стал....украинцы его сейчас не руках носить будут...путлер пожертвовал своими козырями в Украине ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО...украинцы ДУМАЙТЕ...чтобы ваша доброта через два года не вышла вам же боком...цинизма у скомороха хватит...
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20.02.2021 17:29 Відповісти
👍
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20.02.2021 17:52 Відповісти
...очень много текста, а мысли маловато - видимо дефицит ума....
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20.02.2021 20:23 Відповісти
хозяева государства возомнили себя хозяевами судеб людей. Это порождает ответный теророр. Отвечать прийдется не этим так их нащадкам весь мир катится уже с горы и где остановится трудно сказать но прежним он не будет . Вот чего надо боятся ублюдкам у власти.
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20.02.2021 17:34 Відповісти
Адекватна реакція може бути лише одна - фізичне знищення по списку.
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20.02.2021 17:43 Відповісти
гарно написано
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20.02.2021 22:47 Відповісти
вот не умеют у нас признавать ошибки мусора... я думаю что им стреляться придётся... а кому то помогут
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20.02.2021 18:30 Відповісти
Svobodu RIFu !!!
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20.02.2021 18:56 Відповісти
Тримайся,друже!
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20.02.2021 18:58 Відповісти
Жевріє надія, що таки будуть "тримати" тих, хто його "тримає", щоб назавжди відбити бажання правоохоронців "натягувати сову на глобус".
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20.02.2021 19:58 Відповісти
У Авакова опыт устранения неугодных есть. За убийство Сашка Билого никто не понес наказания. А убийство или "самоубийство" Антоненко Авакову было бы очень выгодно.
Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 7603
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20.02.2021 19:01 Відповісти
прикро за Сашка Білого; але теплиться надія, що Аваков таки своє отримає...
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20.02.2021 22:44 Відповісти
Він втече в Азербайджан або Вірменію.
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21.02.2021 07:51 Відповісти
Згинь,погань!
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21.02.2021 10:57 Відповісти
Аваков методично полює на патріотів-націоналістів. Нещодавній "харківський висер" Авакова каже сам за себе. Можете замість "Харьков" вписати будь-яке інше місто:
«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось…, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», - пообещал глава МВД
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21.02.2021 03:51 Відповісти
Мерзотник і бандит -- без нації, без батьківщини і без совісті.
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21.02.2021 07:59 Відповісти
УЖЕ ТЫСЯЧИ САШКОВ БИЛЫХ !)
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21.02.2021 08:16 Відповісти
Не рівняй Героя і патріота Сашка Білого і якогось невідомого співуна з гітарою, який примазався до волонтерів.
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21.02.2021 08:22 Відповісти
Добре, що зробив заяву !

Андрію, Вас ніхто не забув, всі нормальні люди обурені тим свавіллям, яке чинять супроти Вас, і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення !
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20.02.2021 19:46 Відповісти
"Если с ним что-нибудь случится, он требует считать виновными":
- Арсена Авакова
- Владимира Зеленского
- Антона Геращенко
- Артема Шевченко
- генерала Коваля
- следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка
- прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина
- генпрокурора Венедиктову
- экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака
- экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина
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20.02.2021 19:49 Відповісти
Рябошапку не чіпати, його звільнили, бо він має совість.
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21.02.2021 08:26 Відповісти
Сучья влада. І що робити з цим ОПГ?
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20.02.2021 20:01 Відповісти
На железные вилы отправлять если совсем берега попутают ..
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20.02.2021 23:05 Відповісти
"экс-генпрокурора Рябошапку" а он тут при чем?
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20.02.2021 20:11 Відповісти
это вряд ли, слишком большое внимание. а вот если он начнёт правду говорить - тогда заказчики до него доберутся.
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20.02.2021 21:02 Відповісти
Не Не так это не должно закончится, голову господина Сабакова на плаху ,только так я согласен закончить этот ТАНЕЦ
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20.02.2021 21:03 Відповісти
Будем надеяться, что ЗЕ нас удивит и по поводу Авакова.
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20.02.2021 21:37 Відповісти
скажите...показывали народу фильм...где человек подкладывает бомбу в машину....Эта машина принадлежит Шеремету????и второе....фильм про подход к машине не дает ответа---КТО ПОДХОДИЛ К МАШИНЕ???
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20.02.2021 21:48 Відповісти
Я не в курсе.
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20.02.2021 21:55 Відповісти
Антоненко - "ветеран АТО"?
Ветеран?
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20.02.2021 21:46 Відповісти
а какое ето имеет значение???
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20.02.2021 21:50 Відповісти
Він взагалі -- ніхто.
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21.02.2021 08:28 Відповісти
Щодо вбивства Павла Шеремета: "Ждите громких заявлений", - сказав Горндон на програмі у Влащенко 17 лютого. " В течение двух недель украинцам стоит ожидать громких заявлений. Люди, которые сделают эти заявления, в буквальном смысле встряхнут общество как следует, это очень большие люди".

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20.02.2021 22:16 Відповісти
Рюкзакевич вважає себе дуже хитрим і обережним, але всі знають,
що життя викидує коники Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 8920
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20.02.2021 22:21 Відповісти
Добре, що пан Антоненко озвучив розстрільний список.
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20.02.2021 22:45 Відповісти
Какой он в сраке "ветеран ато"? Это падло откосило от армии в своё время и тут уже вдруг стало ветераном? Ветеран закоса от армии))) После того как подорвал журналиста примазался к ССО как крыше и стал ветераном? Не позорьте армию! Вот мразота сраная. Ветеран.... ублюдок. На зоне клопов корми урод.
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21.02.2021 01:51 Відповісти
ладно, выносим его за скобки. ты про какого "журналиста"??? ))) всегда шестерил на засРашку, и при **** и при #уйле, а Украину называл недогосударством. точно как мразь шустер работал на раскачку.
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21.02.2021 14:37 Відповісти
Рюкзаков, его пособник Геращенко, превратившие полицию снова в мусорню, и вся эта свора обозначенных преступников, включая Венедиктову с её мужем мошенником, а также их теневые кураторы: татаров и портнов, будут сидеть в тюрьме!
Держись, Андрей. Правда на твоей стороне.
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21.02.2021 05:14 Відповісти
Рюкзаков еще за убийство Сашка Билого не ответил.
Того Білого Сашка пани ся бояли,
За голову Музичкову гроші обіцяли.
Вбили Сашка Білого би гроші дістати,
А хто буде бідним людям тепер помагати?..
Коли везли рідним містом Музичкове тіло,
То в кожного чоловіка серце заболіло.
Бодай тих політиків Бог на вік побив,
Що вбили Сашка Білого, що нам добро робив.
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21.02.2021 05:31 Відповісти
Почему-то кажется, что ему не нужны ни алкоголь ни наркотики. Достаточно того диагноза, который у него есть.
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21.02.2021 06:58 Відповісти
ТАК ОДНА СОБАКА БЫЛА !?)
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21.02.2021 08:26 Відповісти
Слава Героям! Тримайся друже
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21.02.2021 09:55 Відповісти
А месье на мнении)) ахахахах
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21.02.2021 10:11 Відповісти
Андрію, бажаю і чекаю найшвидшого позитивного рішення !!!
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21.02.2021 12:42 Відповісти
если зеленский на это пойдёт, то это будет конец его режиму!!!
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21.02.2021 20:15 Відповісти
 
 