Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак
Новини Цензор.НЕТ Події
Музикант, ветеран АТО Андрій (Ріфмастер) Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення. Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений Правотворцем лист Антоненка від 19 лютого.
"Позавчора, після візиту в офіс генпрокурора і брифінгу від нардепів від "ЄС" і "Голосу", під цим же офісом із мене зняли певні внутрішні обмеження щодо умов перебування в ув'язненні. Чому я про це вирішив написати. Є два моменти. Перший - позитивний, у який хотілося б вірити, що це перший крок до справедливості, зокрема до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий - це чергова витівка того ж режиму МВС щодо можливого мого фізичного усунення. Оскільки своїх помилок вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!" - підкреслює Антоненко.
"Отже. Я офіційно повідомляю, що у мене немає ні ворогів, ні кофліктів у СІЗО. Я не вживаю ні алкоголю, ні наркотиків (жодних). Я стежу за здоров'ям, дотримуюся здорового способу життя, займаюся спортом. І, звичайно, не збираюся зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі", - додав він.
Водночас він зазначає, що якщо з ним щось станеться, він вимагає вважати винними Арсена Авакова, Володимира Зеленського, Антона Геращенка, Артема Шевченка, голову Нацполіції, генерала Коваля, слідчих Василя Бирка, Олексія Катинського, Анджея Подоляка, прокурорів Зузака, Тарасюка, Тішина, генпрокурора Венедіктову, ексгенпрокурора Рябошапку, його заступника Чумака, експертів Ірхіна, Івана Бірча, Рувіна.
Він також зазначив, що розраховує в такому разі на адекватну реакцію з боку своїх побратимів по ССО ЗСУ, а також всіх патріотів і небайдужих громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
вот как дыбилу зелёному сейчас выпрыгнуть из дерьма сухим?
Тим часом справжня вбивця давно помилувана Зеленським і в Москві готує нові дрг. Прасолова. Чи не здається Вам що вона значно більше схожа на жінку з відео, ніж Дугарь?
«Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.»
Але Нажаль я тебе розумію..... Тікай Андрій ....
«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось…, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», - пообещал глава МВД
Андрію, Вас ніхто не забув, всі нормальні люди обурені тим свавіллям, яке чинять супроти Вас, і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення !
- Арсена Авакова
- Владимира Зеленского
- Антона Геращенко
- Артема Шевченко
- генерала Коваля
- следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка
- прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина
- генпрокурора Венедиктову
- экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака
- экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина
Ветеран?
рндон на програмі у Влащенко 17 лютого. " В течение двух недель украинцам стоит ожидать громких заявлений. Люди, которые сделают эти заявления, в буквальном смысле встряхнут общество как следует, это очень большие люди".
що життя викидує коники
Держись, Андрей. Правда на твоей стороне.
Того Білого Сашка пани ся бояли,
За голову Музичкову гроші обіцяли.
Вбили Сашка Білого би гроші дістати,
А хто буде бідним людям тепер помагати?..
Коли везли рідним містом Музичкове тіло,
То в кожного чоловіка серце заболіло.
Бодай тих політиків Бог на вік побив,
Що вбили Сашка Білого, що нам добро робив.