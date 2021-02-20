Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Від початку поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і снайперської зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне.
"З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Унаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж і газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - підкреслюється в повідомленні.
Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Попасна та Катеринівка.
"На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь", - підкреслюють у штабі.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Будь ласка, зачекайте...
Офіційні пропагандони вважають стрелкатню з Калаша адекватною відповіддю на 120 та 122 калібр !!!!)))
20.02.2021 18:29
ОтветитьМне нравится 3----------!!!))))
Наприклад, по ЗСУ шмаляли 120, а вони відстрілювались автоматами.
Це вважається за атвєтний агонь ?
Та уже плакают,что 7мь уродов сдохло за сегодня-видно ,нашим разрешили отстреливаться
20.02.2021 18:15
ОтветитьМне нравится 2
Майзолейные КРЫСЫ,драпайте из Крыма и Донбасса.Еще есть время уйти мирно....
вознаграждение гарантируем.....
подпись Народ Украины......
де в крайней ходке был?
не, не хочу больше...
60 десятник - не срок.