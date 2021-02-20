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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Медведчук (1324) санкції (6860) РНБО (1721) Марченко Оксана (107)

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Володимир Зеленський підписав указ № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів стосовно фізичних і юридичних осіб від 19 лютого 2021 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції введено терміном на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України і 19 юридичних осіб.

Також глава держави своїм указом №66/2021  увів у дію рішення РНБО "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" від 19 лютого 2021 року, яким доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" і "Грозний-Армавір-Трудова", що пролягають територією України.

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Крім того, рішенням Ради національної безпеки й оборони поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів вказаними нафтопродуктопроводами.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

Згідно з додатками до указу президента, санкції запроваджуються проти російських АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", АТ "Фармацевт Плюс", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля", ТОВ "Біотек", ТОВ "Гемодженікс", ГО "Медобладнання", ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального державного автономного навчального закладу "Севастопольський національний технічний університет".

Крім того, санкції запроваджено проти компанії "Sportmaster Operations Pre Ltd", зареєстрованої в Сінгапурі, а також проти низки іноземних компаній - EVIRER LTD (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD і WHPA AVIA LTD (всі - Британські Віргінські острови).

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Щодо офшорних компаній як санкції запроваджено обмеження торговельних операцій, обмеження, повне і часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборона видачі та анулювання чинних дозволів і планів на виконання польотів.

Стосовно російських компаній застосовуються різні санкції, переважно обмеження торговельних операцій, обмеження, повне або часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань. Стосовно АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля" і "Севастопольський національний технічний університет" застосовано санкції у вигляді блокування активів. Крім того, запроваджено санкції щодо програмного забезпечення компаній ТОВ "ІСС-Софт" і ТОВ "Інду-софт".

Також опубліковано перелік заборонних заходів щодо фізосіб. Як озвучив на брифінгу увечері в п'ятницю, 19 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов, серед осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян Російської Федерації (Вацковський Костянтин Борисович, Донченко Віталій Валерійович, Лісогор Сергій Вікторович, Попов Михайло Юрійович і Маслюк Олександр Миколайович), а також троє громадян України. Серед українців - Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції було запроваджено 2 лютого), Марченко Оксана Михайлівна (дружина нардепа Віктора Медведчука), сам Медведчук Віктор Володимирович. Проти них запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України та внутрішні води, порти; обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України; запобігання вивозу капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземних держав та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземних держав або діють в їхніх інтересах; заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку України на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей або обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; інші санкції, які відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Топ коментарі
+34
Моє джерело в ОП повідомляє, що в секретній частині рішення РНБО, є пункт 13.12, в якому говориться таке: «віддати назавжди, безоплатно, в міській зоологічний сад міста Москва, РФ, народного депутата України Іллю Ківу» (c)
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20.02.2021 18:52
+20
Пивед Медвед...
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20.02.2021 18:43
+15
Их сажать уже пора,идиот
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20.02.2021 18:44
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)))))чем сделал?пусть сажает мертвечука -это хорошо,а потом у нас будет повод посадить зелю)
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20.02.2021 19:32 Відповісти
Третьесортная пьеска...
Зебилам зайдет.
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20.02.2021 19:31 Відповісти
Чьмо ты епт.
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20.02.2021 23:41 Відповісти





Луиза Чкалова@luiza4kaLova_37 мин

Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо (рыговского дяденьку, ага), так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.

Дня через три после блокировки "каналов Козака-Медведчука" было объявлено, что будет создан один канал вместо трех забаненных и туда уйдут сотрудники. Походу, сопливый впарил под видом санкций медведчукаовскую медиаоптимизацию.

Зато как хорошо под вой оргазмирующих от бана каналов медведчука переводить Корюковский завод на рос комплектующие, например. Ну кому там та Корюковка всралась, тут такая перможенька, аж ух!
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20.02.2021 23:49 Відповісти
Ахметов и Фирташ следующие, приготовится.
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20.02.2021 19:32 Відповісти
Левочкин и Бойко , ведь это они подняли тарифы на Газ
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20.02.2021 19:35 Відповісти
Хочешь сказать что Петька с Левочкиным и Бойком в 2014-15 подымали тарифы вместе под вашее радостное улю-люканье, мол чем выше тарифы тем быстрее нас возьмут в европу? А поджигать *евробляхи* и вводить ТО для машин старше 5 лет ето тоже порохоботов заставлял Левочкин с Бойком?
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20.02.2021 19:40 Відповісти
Так ТО не ввели, ТО Криклій обіцяє з 1 січня 2022 ващєта...
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20.02.2021 19:45 Відповісти
Именно твой Парашенко подписал введение ТО с 1 января 2021 года. ЗЕ отсрочил на год. Хотя етот беспредел нужно вообще отменить. Если ЗЕ отменит етот законопроект ВООБЩЕ то его поддержат миллионы людей. Будем смотреть.
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20.02.2021 19:50 Відповісти
1. Він не мій
2. ТО - вимога директиви ЄС
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20.02.2021 19:56 Відповісти
Не свисти. Не слышал я такого требования от ЕС. Вымога ЕС была снятие всех пошлин стоваров из ЕС, борьба с коррупцией, воровством и бюрократией. Ато что твое Петька перевел стрелки с бандитов на простых украинцев, на вывоз леса, повышение тарифов на свет и газ и введение ТО так ето уже его личная инициатива.
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20.02.2021 20:02 Відповісти
А якщо це вимога директиви ЄС, то і Петя, і Зе не будуть проти... Тим більше, що поганого у ТО, якщо тепер його будуть проводити не менти, а звичайні СТО?
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20.02.2021 19:59 Відповісти
Если выбор будет или ЕС или отмена ТО и снижение тарифов, то я однозначно буду за второе. Мне нах. усралось ваше ЕС если я вынужден буду выделять из семейного бюджета немалые деньги, тратить несколько дней ато и недель в году чтобы побегать искать кого подкупить чтобы пройти ТО для своих трех машин, на которых я езжу по очереди. Пускай кто ездит на зароботки в ЕС тот и проходит ТО. И на выборах думаю со мной многие согласятся.
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20.02.2021 20:06 Відповісти
А, то ти ватнік і малорос банальний...
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20.02.2021 20:21 Відповісти
Ще й про машини не дбаєш... Нормальний власник дбає, щоб машини відповідали вимогам ТО! І якщо в аж тебе 3 тачки, то тобі не пох на тарифи? Палишся!
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20.02.2021 20:22 Відповісти
А если нет, то что? Отправишься в петушиный уголок за балабольство?
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20.02.2021 19:35 Відповісти
-Роза,почему именно мертвечук?
-говорят он громче всех смеялся в сауне
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20.02.2021 19:42 Відповісти
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому», - Зеленський. Андрій Портнов. Олег Татаров. Руслан Демченко. Це троє винних, яких особисто ти прихистив біля серця", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько
"Портнов повернувся одразу після твоєї інавгурації і взявся за старе - за вплив на судову систему за твоєї мовчазної згоди.
Олег Татаров - радник Голови твого ОП. Мусор Майдану, який з подання Віталія Захарчєнко, на крові загиблих Героїв, отримав звання «Заслуженого юриста України».
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Руслан Демченко - твій ОСОБИСТИЙ радник. Під час Революції Гідності був замміністра закордонних справ. Брав участь у засіданні Кабміну від 21.11.2013, на якому відмовились підписувати асоціацію з ЄС. Один з авторів «Харківських угод» 2010-го року, які стали підвалиною для анексії Криму у 2014-му.
Ось тобі троє винних. У тебе під носом.
Те, що я підтримую вигнання з телеефіру каналів Мєдвєдчука і санкції проти нього з дружиною - не означає, що я захворів на синдром «рибки Гупі» і все забув, і, автоматично пробачив.

Не лицемірствуй! Бери цих трьох за жо*у максимум завтра, або не смій використовувати фальшиву патетику", - завершує Приходько.
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20.02.2021 20:38 Відповісти
Крім фінансування тероризму і державної зради ця злочинна сімейка людоненависників не тільки українофоби, а ще й антисеміти - медведчуківська шльондра лайкає під своїм відеовипорожненням коментар, що дискримінує єврейську націю. Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4030
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4345
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20.02.2021 19:44 Відповісти
типичные антифашисты русские
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20.02.2021 19:48 Відповісти
Марченко и Медведчук сами ши ддаи. Пусть не прикидываются.
По делам видно с кем они и против кого.
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21.02.2021 11:23 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 19:46 Відповісти
Alter! Seit 2014 ********* du die selbe Scheiße! Immer wieder! Jedes Mal! Ich hab da nur eine Frage: bist du ein Zurückgebliebener? Wenn ja, dann bin ich bereit für dich die Pflegestufe zu beantragen.

недуг твой мы в деньги обратим.
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20.02.2021 20:32 Відповісти
sorry...,

НЕ хотів якогось ватніка зобидити...тільки відкрити їм трішки залиті шнапсом очі.... ти думаєш я не хочу написати: медведчуки, шуфричі, мураєви....патріоти?! але ця МЕРЗОТА злодійська і є путріоти раSSії...
на жаль...ще треба буде років 3-4-и писати: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Можливо, ЗЕ-клоун прочитав мій комент і включив мозок....
потерпи ще трошки...потерпи...поки люди почнуть розуміти це: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 22:54 Відповісти
Якщо Україна, то вороже російське, повинно бути заборонено!!!
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20.02.2021 19:54 Відповісти
Поставив на місце Мертведчука, молодець.
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20.02.2021 19:59 Відповісти
эх теперь эти сепары времена соевого тетьмана будут вспоминать как сладкий сон...
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20.02.2021 20:04 Відповісти
порошенко после этого указа сцыкуном выглядит.
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20.02.2021 20:13 Відповісти
Вот мне интересно почему объявлены только санкции а не конфискация в пользу государства и обвинение в уголовном преступлении? И почему используется формулировка финансирование терроризма а не формулировка - предательство интересов Украины, ведение подрывной деятельности, финансирование вражеских оккупационных войск в период военного противостояния?
Что мы наблюдаем - имитацию, какую то свою игру, что это за кульбиты с переобуванием на 180? Я склонен думать что это фарс и зедаун как и прежде является врагом Украины.
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20.02.2021 20:14 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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20.02.2021 20:20 Відповісти
У нас що тепер усіх зайців та вовків, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
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20.02.2021 20:21 Відповісти
Цікавий не цей указ (посилання на який зроблено рукожопом),а сусідній.№66/2021 "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" ,в якому Кабмін Яценюка звинувачують в невиконанні рішення РНБО, щодо державного контролю над часткою нафтопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова.
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20.02.2021 20:20 Відповісти
Як би не було Еміратів,то може й проконало а так зголосились і погодили з кремлівською мафією ніби санкції,канали прикрили (що б потім виплатити збитки поперпілим)та й гівно канали вже і нах не потрібні людству (особливо ,визнаючи,що лоббісти злодіїв волають про геноцид комунальними послугами і знущання над людьми та не кажуть, що це влаштували їх хазяї-мародери)а тут ще МВФ вже більше нічого на розкрадання не дає,то як у них видурити...та тільки імітацією великих звершень,реформ і інша брехня:просто потрібні долари Заходу...ну може ще бєня порозважається над Порошенком під цим приводом а більш ніщо. Українці,досить бути такими наївними і толерантними і добрими.
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20.02.2021 20:35 Відповісти
Наївні українці,вже забули ,як гАДя потрапила в "полон до кремлівської мафії"і як світові лідери принижувались перед уйлом,воно наволоч, сиділо там з гербом і жиріло на голодуванні...це теж саме:тепер ще українці виплатять заср ані анали.....а МВФ і світ знову їм повірять....нічого нема тільки імітація і брехня.
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20.02.2021 20:45 Відповісти
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 8798
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20.02.2021 20:52 Відповісти
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 5160
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20.02.2021 20:56 Відповісти
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 3691 Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 2881
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20.02.2021 20:57 Відповісти
Против Спортмастера тоже ввели санкции
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20.02.2021 20:59 Відповісти
а все таки це прилетіло з рейху, недаром засекретили всю інформацію. Як недавно говорив ТК Незигар В кремлі були незадоволені медведчуком, мовляв обіцяв золоті гори а пшик вийшов і його показна дружба з володіним, регулярні зустрічі, коммюнюке. А озеряни відкрили фронт війни з володіним та медведєвим і, скоріш за все, через єрмака вручили негатив на голову ОПЗЖ, поставки в ОРДЛО теж наявні бо пушилін (пургін) з володіним з одного племені - мордва. Можливо, це плата за вагнерівців. Скоро буде ясно.
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20.02.2021 21:04 Відповісти
Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников________ну что ж, санкции так санкции... теперь надо ввести санкции на показ 95-го квартала... у нас все равны!?...
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20.02.2021 21:05 Відповісти
это правильно
но и пидступная антиконфетная зрада одновременно.
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20.02.2021 21:06 Відповісти
Что Байден животворящий делает!!! Вся зеленая банда засуетилась, разворот в правильную сторону делает. Ну в добрый путь, попутного ветра! хоть бы не сглазить.🙂
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20.02.2021 21:18 Відповісти
А говорили шлимазл в шабат не работает. Вот что Байден животворящий делает!
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20.02.2021 21:23 Відповісти
а ну ЗЕ - закварталь жопошников на зону, только всех,
хуже - не будет !!!
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20.02.2021 21:32 Відповісти
Непонятны претензии порохоботов. Петя Медведчука привлекал и в миссии СБУ на Донбассе, кто не знает, и в Минск, и связь с ним держал. Какие бы мотивы у Зели не были, он как раз не зассал.
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20.02.2021 21:40 Відповісти
а в ЦРУ Трамп не привлекал Медведчука?
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20.02.2021 21:45 Відповісти
когда этого ублюдка-мертвечину посадят или грохнут со всей его сворой или его ***** - то будет настоящий праздник))
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20.02.2021 21:49 Відповісти
Твої б слова, та Богу в вуха. Це було б національне свято для України.
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20.02.2021 22:24 Відповісти
Dobre !
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20.02.2021 21:57 Відповісти
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 5330
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20.02.2021 22:22 Відповісти
Молодец!
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20.02.2021 22:27 Відповісти
зеля щось став повторюватися..
все санкції і мертвечук, мертвечук і санкції..
монотонно якось.. без фантазії
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20.02.2021 22:46 Відповісти
Порошенко и это обделался сделать.
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20.02.2021 23:52 Відповісти
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 8268 Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4096
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20.02.2021 23:32 Відповісти
Не хорошие вы люди порохоботы. И сцать вам кипятком от злости. )))))
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20.02.2021 23:49 Відповісти
ЧИТАЙТЕ ЕСЛИ НЕ ЛЕНЬ. А ведь путина за время его президентства еще никто так не унижал, как Зеленский. Статус Медведчука в Украине всегда, после посла Черномырдина был выше статуса посла РФ в Украине. Летом 2012 года, когда Янукович попытался притушить политическую активность Медведчука, Путин его "демонстративно" наказал.Во время визита в Украину Путин на 4 часа опоздал на встречу с Януковичем. Сама встреча продолжалась 20 минут, затем был короткий ужин. А после этого Путин умчался к Медведчуку, пробыл у него 4 часа. И "случайным образом" фотографии совместного отдыха Путина и Медведчука тут же оказались в прессе.Таким образом, Медведчуку была выдана "охранная грамота" от Путина, которая действовала все эти годы. До того момента, как ее не порвал Зеленский. Это даже круче, чем просто высылка посла другого государства. Тут заодно и имущество фактически конфисковали. Это очень круто. Особенно, если делалось с учетом всех обстоятельств.Это публичная пощечина Путину, по сравнению с которой разоблачения Навального - детская шалость. Это - весьма серьезное унижение Путина. И стоит отдавать себе отчет в том, что он будет мстить. И нужно к этому готовиться. Но в целом - было весьма красиво. Кум Путина? Да пох*й, чей ты кум!
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20.02.2021 23:51 Відповісти
TZE 08.‎02.‎2021

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. между Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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21.02.2021 00:51 Відповісти
Просто мертвечина---- сбитый летчик---бесперспективный для кацапов и мешает группе бойко-левочкин-ахметова! Только и всего.
Да, и расследование Bellingcat на подходе по вагнеровцам, где укажут пальцем на шмарклю-ермака-баканова---вот и закрывает свой зад обмылок, вот, мол, какой я борец-патриот!
Вам плохое кино в очередной раз крутят, а вы жрете!
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21.02.2021 00:57 Відповісти
Давайте подождём чем закончится эпопея с Медведчуком.
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21.02.2021 11:28 Відповісти
Якщо зеленський найде в собі сили націоналізувати газотранспортну систему, вкрадену у народу України, націоналізувати облгази та обленерго, адже ніякого ринку немає, розслідувати , хто брав міжнародні кредити під гарантію держави і не повернув, то народ йому буде вірити. Це і є Національна Безпека України.
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21.02.2021 11:07 Відповісти
Санкції щодо Медведчук і Дружини, швидше, міф

зі 100 юросіб, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко, під санкції потрапили аж 2 (дві).
Сьогодні стало цікаво, як же постраждав бідний ̶Й̶о̶р̶і̶к̶ Козак.
Так би хотілося, аби цього кадра притиснули добряче. Львівський бізнес досі пам"ятає податкову міліцію 90-х, їх називали в народі - загони козаківців. Пресували " по беспределу". Наїзди, нальоти, маски-шоу - справжній рекет. Мою попередницю просто тримали в підвалі податкової, вибиваючи визнання в хоч якійсь несплаті податків. Страшно згадати ті часи.
Тож, до справи. Як у вчорашньому аналізі, зліва - перелік юридичних осіб, проти яких застосовані санкції згідно з обома Указами, від 02 лютого 2020 року ( про телеканали) та від 19 лютого 2020 року (кодова назва - "Типу кінець агентам Кремля"). Справа - дані з декларації за 2019 рік. Жовта заливка - юридичні особи, зареєстрован в Україні. Червоний шрифт - підсанкційні.
Як бачимо, за свіжим Указом шкоди власності Козака не нанесено ні на цент.
Мало того, проігноровані фірми Turul Investments Limited та Revelon Investments LTD, які давно пов"язують з купівлею вугілля у ОРДЛО ( пруф в коментарях)
І виявляється , санкції за Указом від 02 лютого зачепили не всю медіаімперію. Ніхто не згадав сам ЗІК, ТРК Міст ТВ, Інформагенції 112.ЮЕЙ та 112-УКРАЇНА, СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ, ПРО РАДІО та ФОРЗАЦ.

Здається мені, нас круто надурили. Те, що видають за потужну артилерію, насправді в кращому випадку дешевий фейерверк.

Медіагідра, яку нібито знищили першим Указом, легко відродиться з щупалець, які залишили.
Що ж саме нам театрально презентували під виглядом страшенних санкцій вдруге, проти чого такого нелюдяного виступало доблесне СБУ - предмет подальших розслідувань ...
https://www.facebook.com/HelenILLYINA/posts/3697246307048853
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22.02.2021 22:31 Відповісти
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