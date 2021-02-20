Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)
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Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Володимир Зеленський підписав указ № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів стосовно фізичних і юридичних осіб від 19 лютого 2021 року.
Згідно з рішенням РНБО, санкції введено терміном на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України і 19 юридичних осіб.
Також глава держави своїм указом №66/2021 увів у дію рішення РНБО "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" від 19 лютого 2021 року, яким доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" і "Грозний-Армавір-Трудова", що пролягають територією України.
Крім того, рішенням Ради національної безпеки й оборони поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів вказаними нафтопродуктопроводами.
Також РНБО рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.
Згідно з додатками до указу президента, санкції запроваджуються проти російських АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", АТ "Фармацевт Плюс", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля", ТОВ "Біотек", ТОВ "Гемодженікс", ГО "Медобладнання", ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального державного автономного навчального закладу "Севастопольський національний технічний університет".
Крім того, санкції запроваджено проти компанії "Sportmaster Operations Pre Ltd", зареєстрованої в Сінгапурі, а також проти низки іноземних компаній - EVIRER LTD (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD і WHPA AVIA LTD (всі - Британські Віргінські острови).
Щодо офшорних компаній як санкції запроваджено обмеження торговельних операцій, обмеження, повне і часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборона видачі та анулювання чинних дозволів і планів на виконання польотів.
Стосовно російських компаній застосовуються різні санкції, переважно обмеження торговельних операцій, обмеження, повне або часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань. Стосовно АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля" і "Севастопольський національний технічний університет" застосовано санкції у вигляді блокування активів. Крім того, запроваджено санкції щодо програмного забезпечення компаній ТОВ "ІСС-Софт" і ТОВ "Інду-софт".
Також опубліковано перелік заборонних заходів щодо фізосіб. Як озвучив на брифінгу увечері в п'ятницю, 19 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов, серед осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян Російської Федерації (Вацковський Костянтин Борисович, Донченко Віталій Валерійович, Лісогор Сергій Вікторович, Попов Михайло Юрійович і Маслюк Олександр Миколайович), а також троє громадян України. Серед українців - Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції було запроваджено 2 лютого), Марченко Оксана Михайлівна (дружина нардепа Віктора Медведчука), сам Медведчук Віктор Володимирович. Проти них запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України та внутрішні води, порти; обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України; запобігання вивозу капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземних держав та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземних держав або діють в їхніх інтересах; заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку України на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей або обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; інші санкції, які відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
Будь ласка, зачекайте...
Зебилам зайдет.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_37 мин
Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо (рыговского дяденьку, ага), так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.
Дня через три после блокировки "каналов Козака-Медведчука" было объявлено, что будет создан один канал вместо трех забаненных и туда уйдут сотрудники. Походу, сопливый впарил под видом санкций медведчукаовскую медиаоптимизацию.
Зато как хорошо под вой оргазмирующих от бана каналов медведчука переводить Корюковский завод на рос комплектующие, например. Ну кому там та Корюковка всралась, тут такая перможенька, аж ух!
2. ТО - вимога директиви ЄС
-говорят он громче всех смеялся в сауне
"Портнов повернувся одразу після твоєї інавгурації і взявся за старе - за вплив на судову систему за твоєї мовчазної згоди.
Олег Татаров - радник Голови твого ОП. Мусор Майдану, який з подання Віталія Захарчєнко, на крові загиблих Героїв, отримав звання «Заслуженого юриста України».
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Руслан Демченко - твій ОСОБИСТИЙ радник. Під час Революції Гідності був замміністра закордонних справ. Брав участь у засіданні Кабміну від 21.11.2013, на якому відмовились підписувати асоціацію з ЄС. Один з авторів «Харківських угод» 2010-го року, які стали підвалиною для анексії Криму у 2014-му.
Ось тобі троє винних. У тебе під носом.
Те, що я підтримую вигнання з телеефіру каналів Мєдвєдчука і санкції проти нього з дружиною - не означає, що я захворів на синдром «рибки Гупі» і все забув, і, автоматично пробачив.
Не лицемірствуй! Бери цих трьох за жо*у максимум завтра, або не смій використовувати фальшиву патетику", - завершує Приходько.
По делам видно с кем они и против кого.
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
недуг твой мы в деньги обратим.
НЕ хотів якогось ватніка зобидити...тільки відкрити їм трішки залиті шнапсом очі.... ти думаєш я не хочу написати: медведчуки, шуфричі, мураєви....патріоти?! але ця МЕРЗОТА злодійська і є путріоти раSSії...
на жаль...ще треба буде років 3-4-и писати: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Можливо, ЗЕ-клоун прочитав мій комент і включив мозок....
потерпи ще трошки...потерпи...поки люди почнуть розуміти це: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Что мы наблюдаем - имитацию, какую то свою игру, что это за кульбиты с переобуванием на 180? Я склонен думать что это фарс и зедаун как и прежде является врагом Украины.
но и пидступная антиконфетная зрада одновременно.
хуже - не будет !!!
все санкції і мертвечук, мертвечук і санкції..
монотонно якось.. без фантазії
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. между Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
Да, и расследование Bellingcat на подходе по вагнеровцам, где укажут пальцем на шмарклю-ермака-баканова---вот и закрывает свой зад обмылок, вот, мол, какой я борец-патриот!
Вам плохое кино в очередной раз крутят, а вы жрете!
зі 100 юросіб, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко, під санкції потрапили аж 2 (дві).
Сьогодні стало цікаво, як же постраждав бідний ̶Й̶о̶р̶і̶к̶ Козак.
Так би хотілося, аби цього кадра притиснули добряче. Львівський бізнес досі пам"ятає податкову міліцію 90-х, їх називали в народі - загони козаківців. Пресували " по беспределу". Наїзди, нальоти, маски-шоу - справжній рекет. Мою попередницю просто тримали в підвалі податкової, вибиваючи визнання в хоч якійсь несплаті податків. Страшно згадати ті часи.
Тож, до справи. Як у вчорашньому аналізі, зліва - перелік юридичних осіб, проти яких застосовані санкції згідно з обома Указами, від 02 лютого 2020 року ( про телеканали) та від 19 лютого 2020 року (кодова назва - "Типу кінець агентам Кремля"). Справа - дані з декларації за 2019 рік. Жовта заливка - юридичні особи, зареєстрован в Україні. Червоний шрифт - підсанкційні.
Як бачимо, за свіжим Указом шкоди власності Козака не нанесено ні на цент.
Мало того, проігноровані фірми Turul Investments Limited та Revelon Investments LTD, які давно пов"язують з купівлею вугілля у ОРДЛО ( пруф в коментарях)
І виявляється , санкції за Указом від 02 лютого зачепили не всю медіаімперію. Ніхто не згадав сам ЗІК, ТРК Міст ТВ, Інформагенції 112.ЮЕЙ та 112-УКРАЇНА, СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ, ПРО РАДІО та ФОРЗАЦ.
Здається мені, нас круто надурили. Те, що видають за потужну артилерію, насправді в кращому випадку дешевий фейерверк.
Медіагідра, яку нібито знищили першим Указом, легко відродиться з щупалець, які залишили.
Що ж саме нам театрально презентували під виглядом страшенних санкцій вдруге, проти чого такого нелюдяного виступало доблесне СБУ - предмет подальших розслідувань ...
https://www.facebook.com/HelenILLYINA/posts/3697246307048853