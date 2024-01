Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Володимир Зеленський підписав указ № 64/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів стосовно фізичних і юридичних осіб від 19 лютого 2021 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції введено терміном на три роки стосовно п'яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України і 19 юридичних осіб.

Також глава держави своїм указом №66/2021 увів у дію рішення РНБО "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" від 19 лютого 2021 року, яким доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" і "Грозний-Армавір-Трудова", що пролягають територією України.

Крім того, рішенням Ради національної безпеки й оборони поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів вказаними нафтопродуктопроводами.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро України забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

Згідно з додатками до указу президента, санкції запроваджуються проти російських АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", АТ "Фармацевт Плюс", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля", ТОВ "Біотек", ТОВ "Гемодженікс", ГО "Медобладнання", ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального державного автономного навчального закладу "Севастопольський національний технічний університет".

Крім того, санкції запроваджено проти компанії "Sportmaster Operations Pre Ltd", зареєстрованої в Сінгапурі, а також проти низки іноземних компаній - EVIRER LTD (ОАЕ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD і WHPA AVIA LTD (всі - Британські Віргінські острови).

Щодо офшорних компаній як санкції запроваджено обмеження торговельних операцій, обмеження, повне і часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборона видачі та анулювання чинних дозволів і планів на виконання польотів.

Стосовно російських компаній застосовуються різні санкції, переважно обмеження торговельних операцій, обмеження, повне або часткове припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень на території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань. Стосовно АТ "НПЗП Менеджмент", АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", ТОВ "Дон експорт", ТОВ "ІСС-Софт", ТОВ "Інду-софт", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Торговий дім "Донецьке вугілля" і "Севастопольський національний технічний університет" застосовано санкції у вигляді блокування активів. Крім того, запроваджено санкції щодо програмного забезпечення компаній ТОВ "ІСС-Софт" і ТОВ "Інду-софт".

Також опубліковано перелік заборонних заходів щодо фізосіб. Як озвучив на брифінгу увечері в п'ятницю, 19 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов, серед осіб, які потрапили під санкції п'ятеро громадян Російської Федерації (Вацковський Костянтин Борисович, Донченко Віталій Валерійович, Лісогор Сергій Вікторович, Попов Михайло Юрійович і Маслюк Олександр Миколайович), а також троє громадян України. Серед українців - Лавренюк Наталія Миколаївна (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції було запроваджено 2 лютого), Марченко Оксана Михайлівна (дружина нардепа Віктора Медведчука), сам Медведчук Віктор Володимирович. Проти них запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України та внутрішні води, порти; обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України; запобігання вивозу капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземних держав та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземних держав або діють в їхніх інтересах; заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку України на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей або обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; інші санкції, які відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.