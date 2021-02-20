Кремль викидає мільярди на будівництво "Північного потоку-2", щоб підірвати безпеку України та євроатлантичної єдності, - Кулеба
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Вартість будівництва "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+5 Артм Воронцов
показати весь коментар20.02.2021 19:03
+3 Само Такое
показати весь коментар20.02.2021 19:03
+3 Yaron
показати весь коментар20.02.2021 19:05
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Списывают на трубу свою бестолковость.