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Велика Британія надасть 168 тисяч фунтів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велика Британія надасть 168 тисяч фунтів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС

Велика Британія оголошує про запуск нового проєкту, націленого на поліпшення життя українців, які мешкають у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС держави.

"Місія ООН із моніторингу дотримання прав людини за минулий рік отримала від Великої Британії майже 700 000 фунтів стерлінгів на проведення важливої ​​роботи з моніторингу та висвітлення порушень прав людини з боку Росії в Криму.

Через сім років після того, як Росія незаконно окупувала Крим і почала свою кампанію щодо мілітаризації півострова, Велика Британія знову заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також її громадян, на життя яких вплинула російська агресія.

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У день сьомої річниці незаконної окупації Криму Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту щодо полегшення доступу до життєво важливих послуг для українців, які мешкають у Криму. Велика Британія виділила 168 000 фунтів стерлінгів на цей проєкт підтримки місцевих адміністративних структур у сусідній із Кримом Херсонській області, завдяки якому всі, хто потребує, зможуть відвідувати місцеві госпіталі й отримувати українські паспорти", - йдеться в публікації.

Велика Британія також вітає нову міжнародну "Кримську платформу", яка об'єднає зусилля міжнародної спільноти, що підтримує повернення Криму Україні.

"Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають під вартою в Криму і в Росії. Наразі відомо, що їх понад100 осіб і їх часто утримують у переповнених приміщеннях і антисанітарних умовах, а також вони не отримують доступу до належного медичного лікування", - заявляють у МЗС.

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Топ коментарі
+23
"Великобритания предоставит 168 тысяч футов"... Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 5487
Под килем? Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 6615
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20.02.2021 20:14
+22
168 тысяч футов = 51 км 200 м...
Ого! Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 140
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20.02.2021 20:17
+9
И эти грамотеи еще и банят читателей, если не нравится комментарий!!!!
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20.02.2021 20:46
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Миссия ООН получила за мониторинг Крыма 700 тысяч фунтов. Хочу в ООН наблюдателем.
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20.02.2021 20:07 Відповісти
В сизрані своїй краще і далі сиди.
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20.02.2021 20:23 Відповісти
"Великобритания предоставит 168 тысяч футов"... Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 5487
Под килем? Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 6615
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20.02.2021 20:14 Відповісти
стёб это круто, сколько вы лично инвестировали в независимость?

лично я, делаю это эпизодически (3-4 раза в год).

вам море лайков прилетело. не стыдно?
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20.02.2021 21:57 Відповісти
Ты о чём, да-это-ты?
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20.02.2021 23:09 Відповісти
168 тысяч футов = 51 км 200 м...
Ого! Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 140
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20.02.2021 20:17 Відповісти
И эти грамотеи еще и банят читателей, если не нравится комментарий!!!!
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20.02.2021 20:46 Відповісти
І ще 40 сантиметрів!
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20.02.2021 20:48 Відповісти
Будуть допомагати українцям, як етносу, чи українцям, як громадянам України?
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20.02.2021 20:21 Відповісти
Щоб крисам з кримнашу було зручніше українські закордонні паспорти отримувати. Нє зліть очєрєдямі!
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20.02.2021 20:31 Відповісти
там на месте, гоблин разберётся кому эти деньги нужнее..
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20.02.2021 20:54 Відповісти
Ну если разве что под зад
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20.02.2021 20:35 Відповісти
168 тысяч футов - наймите корректора толкового....
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20.02.2021 20:36 Відповісти
сегодня выходной, редактор в это время уже пьяный .. так здесь всегда ..
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20.02.2021 20:52 Відповісти
A foot це міра довжини.
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20.02.2021 20:37 Відповісти
Размер (мм):151х71
Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2940
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20.02.2021 20:43 Відповісти
Мавзолейным Хмырям срочно Тушонку Рузвельта и ножки Буша Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1588 Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1588и камбалу Уинстона Черчилля
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20.02.2021 20:41 Відповісти
Бабло получат только коренные жители Крыма,крымские татары..Губу раскатали...
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20.02.2021 20:44 Відповісти
до останнього дюйма!
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20.02.2021 20:54 Відповісти
не правильно пишите Товарищ! не дюйма а Пэнса! искореним всех военных Пэнсов в крыму епта!!!
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21.02.2021 10:30 Відповісти
Во-первых - это не он.
Во-вторых - какая разница?
Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 8335
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20.02.2021 20:59 Відповісти
Не ошибался только Плешивый педофил Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9794а мы женщин и детей пустим впереди себя...Быдло Мавзолейное,тошнит от вас баранов... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9794
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20.02.2021 21:01 Відповісти
Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Мацкву до тла в 1571 году,и правильно зделал... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5982
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20.02.2021 21:06 Відповісти
Енто в шапке "футов"- копапать да копать...))
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20.02.2021 21:07 Відповісти
Пилить и пилить... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1410
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20.02.2021 21:08 Відповісти
Умер Гулливер… и лилипуты тихо сказали «**@ть копать…»
🤔
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20.02.2021 21:16 Відповісти
Не имеете вы права на существование ПАСКУДЫ Шариковы... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9558
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20.02.2021 21:08 Відповісти
Вы там шо, вместе бухаете? Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 3051
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20.02.2021 21:12 Відповісти
рускіе вон нах из кріма
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20.02.2021 21:13 Відповісти
На Хунти Стерлінгів пораХуйте!!
🤣🤣
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20.02.2021 21:24 Відповісти
А кто Senatora спамит?
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20.02.2021 21:33 Відповісти
А семь футов под килем??
🤗
Семь фунтов??
🤣🤣
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20.02.2021 21:33 Відповісти
Бриташка чего-то только не сделает, абы Будапештский меморандум забыть.
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20.02.2021 21:34 Відповісти
как они собираются это сделать технически?? куча кацапов набежит, и скажут что они коренные украинцы! где механизм распределения денег??
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20.02.2021 22:47 Відповісти
НАМ ПОЖАЙЛУСТА ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ВЕРНИТЕ !!! ПО ХОРОШЕМУ !) И В БАНКАХ СО ВСЕХ СЧЕТОВ УКРАИНСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ СНИМИТЕ И ВЕРНИТЕ В УКРАИНУ !!!
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21.02.2021 08:04 Відповісти
 
 