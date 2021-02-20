Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівництво Служби безпеки України намагалося пом'якшити санкції, які Рада національної безпеки планувала запровадити проти восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука.
Але Рада підтримала жорсткіший варіант, повідомили ZN.UA члени РНБО, передає Цензор.НЕТ. Про це стало відомо після виходу указу і додатків до нього.
Згідно з пропозиціями СБУ, винесеними на засідання РНБО 19 лютого, передбачалося запровадження лише п'яти видів санкцій:
- блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торгових операцій;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.
Однак секретар РНБО Олексій Данілов запропонував додатково ще сім санкцій. Під час голосування було озвучено пропозицію затвердити рішення, включивши пропозицію, що пролунала. Як наслідок, було додано ще сім санкцій, а саме:
- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.
Отже, список санкцій розширили до 12 пунктів.
Нагадаємо, голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати засідання РНБО, 19 лютого заявив, що рішення про запровадження санкцій щодо окремих осіб ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України. Це стосується, зокрема, документування протиправного механізму поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну.
Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити запроваджені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.
Баканов пояснив, що після запровадження перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають терміновіих юридичних заходів, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити компанії з обслуговування, тобто вводять інших юридичних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Как можно верить и доверять такому СБУ?
Просто решили что пошумели,пошумели сделали вид что что-то делают и хватит.Пора это дело замять.
Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
Хтось думав, що Зєля буде працювати на українців? Ви серьозно? Хм.
________
Не подумай, Дмитро, я тебе не агітую, бо це навіть не смішно. Ти - заробітчанин. Але ти живеш від зарплати до зарплати. Взавтра країна схлопнеться - ти не знайдеш навіть своїх работодавців.
Боже я думав що настільки тупорилих людей які справді вірять Пердюлі нема вже років із 10 )))
А про спарінг - я завжди за. Набивай.
Ти ще не знаєш, кому пишеш.
Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
«дело Ляшко пропало также как и многие другие после решения КСУ.»
Ограничения применены также к 19 юридическим лицам: EVIRER LTD (зарегистрирована в ОАЭ)GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова)KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова)SANDGATE COMMERCE LTD (Британские Виргинские острова)WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова)Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Россия)Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Россия)Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Россия)Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур)Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские угля" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "БИОТЕК" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" (Россия)Федеральный государственный автономный учебное заведение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (оккупированный Крым)
Как сообщал "Апостроф", веденный украинскими властями пакет санкций в отношении политического деятеля и лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука действует в США с 2014 года.
справжній луганобендеровець
(«Я одолею Джо Байдена»)
Д. Байден)))
Вторая попытка будет через суд.
Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53
Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
- Ї.бе Жаба Гадюку
Віктор Ющенко
13 лютого 2017 р. ·
КРИЗА ДОВІРИ
Я не мав наміру відправляти у відставку Тимошенко. Напередодні - ввечері 7 вересня 2005 року - мені видавалося, що ми прийшли до певного порозуміння: були узгоджені усі спільні ходи щодо подолання кризи, яка вибухнула всередині помаранчевої команди. Ми узгодили кадрові рішення і навіть формулу спільної участі у парламентських виборах 2006 року, в рамках коаліції «Сила народу». Ми про все домовилися. Пізно увечері, десь по десятій я поїхав додому.
Відразу опівночі мені зателефонували: у прем'єр-міністра на дачі збираються гості. Гості були не зовсім ординарні: із силовиків не було тільки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Мені доповіли, що до прем'єра прибув Генеральний Прокурор Святослав Піскун, міністр оборони Анатолій Гриценко та голова Служби безпеки Олександр Турчинов. Розумію, що це трохи дивно звучить, але СБУ того вечора «настучало» на свого шефа: вочевидь, така самодіяльність підлеглих Турчинова була результатом суперечок всередині спецслужб. Турчинова там за свого не прийняли, шукали можливостей позбутися і, по суті, вели подвійну гру. Я попросив тримати мене в курсі, якщо буде відбуватися щось важливе.
Коли вранці я прокинувся, новини уже чекали. І це був той випадок, коли складно підібрати слова для визначень: зрада, заколот, спроба перевороту, міні-ГКЧП - це занадто сильно чи занадто слабко для тієї ситуації? З самого початку 2005 року всередині помаранчевої команди поступово накопичувалися протиріччя. Перші розчарування трапилися вже зовсім скоро після призначення Юлії Тимошенко головою Кабінету Міністрів України. Але ця історія, хоча й ілюструє, у якому керунку рухалася ситуація у помаранчевій команді, належить до значно пізніших подій 2007 року.
Можливо, минув лише тиждень після того, як Верховна Рада мінімально можливою кількістю голосів удруге проголосувала за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра, коли вона прийшла до мене:
- Вікторе Андрійовичу, у мене є до вас прохання. Було б дуже добре, якби ви поставили Віктора Володимировича Медведчука першим віце-прем'єром!
Мене ці слова шокували. Преса таврувала колишнього голову Адміністрації Президента Кучми як одного з організаторів фальсифікацій президентських виборів, Інтернет-сайти були переповнені аудіозаписами його розмов з організаторами маніпуляцій підрахунком голосів. Тільки лінивий не писав тоді, що до Медведчука тягнулися ниточки, за які Адміністрація Президента смикала українські телеканали, газети та радіо, за допомогою «темників» створювала той простір несвободи, проти якого повстала Україна. І через кілька років люди добре пам'ятали всі ці факти, а тут такі кадрові пропозиції! Вона бачить мою реакцію, каже:
- Вікторе Андрійовичу, якщо це неможливо, тоді поставте його Надзвичайним і Повноважним Послом у Москві!
- Юлю, що ти кажеш?! Ти думаєш, що ти зараз кажеш? Це була одна з тих ситуацій, коли від емоцій переходиш на «ти». А вона витягає кілька фотографій і розкладає переді мною. На фото - Медведчук-Путін-Медведев, Медведчук-Путін, Медведчук- Медведев, Путін і Оксана, телезірка наша, дружина Медведчука, - в усіх можливих комбінаціях і ситуаціях: хрестини, сватання, ювілеї, облизини і Бог знає ще які родинні урочистості! Вона це розкладає, розкладає, розкладає - цілий сімейний альбом переді мною вже лежить, і я чую нові й нові аргументи, що це дуже потрібні люди.
- Вікторе Андрійовичу, ці люди нам ларчики по всій Москві повідкривають!
- Юлю, що ти мені знову кажеш?!
Для мене це було абсолютно неетично: я навіть не хочу говорити про тонкощі конфлікту національних інтересів. Мені було огидно і боляче дивитися на це все! Мій прем'єр-міністр пропонує призначити в Уряд України людину, яка є уособленням усього антиукраїнського! З кожним подібним випадком - а їх було багато - до наших стосунків із Тимошенко вплутувалися нові й нові обставини, які не могли не ускладнювати механізмів державної роботи. Моя довіра до неї розтанула, як рафінад у теплій воді.
11
Подобається
Коментувати