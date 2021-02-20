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Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ

Керівництво Служби безпеки України намагалося пом'якшити санкції, які Рада національної безпеки планувала запровадити проти восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука.

Але Рада підтримала жорсткіший варіант, повідомили ZN.UA члени РНБО, передає Цензор.НЕТ. Про це стало відомо після виходу указу і додатків до нього.

Згідно з пропозиціями СБУ, винесеними на засідання РНБО 19 лютого, передбачалося запровадження лише п'яти видів санкцій:

- блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торгових операцій;

- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

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Однак секретар РНБО Олексій Данілов запропонував додатково ще сім санкцій. Під час голосування було озвучено пропозицію затвердити рішення, включивши пропозицію, що пролунала. Як наслідок, було додано ще сім санкцій, а саме:

- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.

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Отже, список санкцій розширили до 12 пунктів.

Нагадаємо, голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати засідання РНБО, 19 лютого заявив, що рішення про запровадження санкцій щодо окремих осіб ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України. Це стосується, зокрема, документування протиправного механізму поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити запроваджені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

Баканов пояснив, що після запровадження перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають терміновіих юридичних заходів, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити компанії з обслуговування, тобто вводять інших юридичних осіб.

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Топ коментарі
+45
Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ - Цензор.НЕТ 1124
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20.02.2021 21:00
+35
Українські гниди в стократ небезпечніше за московських вошей !!!)))
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20.02.2021 20:57
+30
Ось де сидять зрадники і хто тримає дах колобрантам.
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20.02.2021 20:56
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как когда , если день напряжоный был так в 9 ложусь , а сегодня что то не спится
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20.02.2021 21:16 Відповісти
За Баканова Марченко тоже насасала?
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20.02.2021 21:11 Відповісти
сцытся Бакланов, у Мелведчука что то на него есть
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20.02.2021 21:12 Відповісти
Само СБУ обвинило Медведчука и К и теgерь же само СБУ просит смягчить санкции,наверное получило приказ от ФСБ.
Как можно верить и доверять такому СБУ?
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20.02.2021 21:18 Відповісти
А можна просто ще раз перечитати статтю про зрадозрадну зраду. З якої виходить, що СБУ подало заяву з певною кількістю санкцій, а члени РНБО ті санкцій посилили своїм рішенням. Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ - Цензор.НЕТ 8371
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20.02.2021 21:21 Відповісти
То что пишут сверху херня,ведь члены РНБО вынесли решение на основании собраных материалов наданых СБУ.
Просто решили что пошумели,пошумели сделали вид что что-то делают и хватит.Пора это дело замять.
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20.02.2021 21:28 Відповісти
P.S.И из каких это пор уже СБУ назначает и определяет какие санкции применять?Ведь это уже не их работа,чтобы не делать только бы ничего не делать по своим прямым обязаностям.
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20.02.2021 22:03 Відповісти
Давно час називати цю структуру (ф)СБУ
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20.02.2021 21:19 Відповісти
Значит баканов кушал с рук мертвечука, и естественно Зе обязан быстро среагировать и пожертвовать своим корешем во имя здоровья Украины.
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20.02.2021 21:19 Відповісти
Так ЗЕ тоже с 2003 кушал из рук Медведчука.

Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
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20.02.2021 21:20 Відповісти
Зе тоже в гости к Медведчуку ходил
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20.02.2021 21:21 Відповісти
Скорее всего вот для этого и вбрасывается такая информация, чтобы использовать момент для дальнейшего развития раздрая в верхней власти. Как это могло быть, если СБУ присутствовало на этом заседании и было главным инициатором. А мы продолжаем покупаться на это и оскаливать свои зубы, чего некоторые и ждут!
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20.02.2021 23:28 Відповісти
Так может баканова на дачу к януковичу, а Данилова в СБУ?
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20.02.2021 21:19 Відповісти
смягчить? Вот это г.вно. Да разве сбу не понятно, что всех негодяев с 1991 года по сегодняшний день надо арестовывать и доказывать. И тюрем не хватит. Их немедленно надо строить и вводить смертную казнь!
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20.02.2021 21:21 Відповісти
Значит - это руководство СБУ - это такие же агенты России. Их там кишит в СБУ. Чего стоит только тот СБУшник, который пресс-конференцию давал в Москве о том, что был на всех заседаниях секретных и все ГРУ передавал. СБУ - это КГБ было, только табличку сменили, а вата там жесткая! Есть конечно много и настоящих патриотов, но лучше Украине начать создавать новые спецслужбы по безопасности государства. И набирать туда по тестам людей, которые отличились в войне с Россией и которые имеют безупречное досье.
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20.02.2021 21:21 Відповісти
Поверь - у всех фсб-шных ватанов в СБУ безупречное досье и корочка УБД.
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20.02.2021 21:24 Відповісти
Нужно создавать новые спецслужбы! А не те иметь, что на базе КГБ. И новые спецслужбы должны быть по настоящему чистые от русской агентуры. Можно при помощи союзников создать такие спецслужбы - при помощи США и Британии. И они помогут, только надо дать запрос такой!
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20.02.2021 21:32 Відповісти
Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8088 Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8602
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20.02.2021 21:31 Відповісти
всех на нары!
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20.02.2021 21:32 Відповісти
это все русская мафия!
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20.02.2021 21:32 Відповісти
Вот вам и физиономии которые фактически правят Украиной а не президент из кабмином и ВР Украины.
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20.02.2021 22:06 Відповісти
Ukrainians not detected.
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21.02.2021 10:35 Відповісти
*настоящие патриоты* , на оперативній роботі (в поле) вони на ТУ сторону ходять а не в кабінетах сидять, а в Києві в управлінні сидять звичайні чмирі які тупо роблять гроші, і ним пох від кого то бабло.І звичайно тут однозначно - треба по новій створювати спецуру, робити глибоку перевірку (і на детекторі брехні) всіх кандидатів .
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20.02.2021 21:36 Відповісти
У пуйла є на Зєлю компромат, а у Байди є на Зєлю блокування його сотень мільонів доларів на офшорних рахунках. І тут чмирьок реально розривається між своїми керівниками навпіл.
Хтось думав, що Зєля буде працювати на українців? Ви серьозно? Хм.
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20.02.2021 21:24 Відповісти
Ванюша ,головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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20.02.2021 21:27 Відповісти
Дмитро! Пєця - П'ятий на місцевих!!! І його рейтинг продовжує падати, скільки б він не проплачував за соціологічні дослідження з намародерених десятків мільярдів доларів за п'ять років свого мародерства.
________
Не подумай, Дмитро, я тебе не агітую, бо це навіть не смішно. Ти - заробітчанин. Але ти живеш від зарплати до зарплати. Взавтра країна схлопнеться - ти не знайдеш навіть своїх работодавців.
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20.02.2021 21:40 Відповісти
Ванюша,я з ідейних!! І ніколи ні від кого жодної копійкі не отримав за участь в десятках акцій !!! Да з улюбленою тобою ЖЮлею в 2000 р. в одні шерензі йшов "Україна без Кучми",а після 9 березня 2001 р. баба жЮля на смітник !!!))))
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20.02.2021 21:46 Відповісти
Тобто ти - кучміст? Юля сиділа вже у Кучми 9-го Березня. Ти - Медведчук? Ідейний запаРашник? Капець, мерзоти на сайті наплодилось...
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20.02.2021 22:26 Відповісти
дурник я тебе ще не буцав тут під гузно, але ради сміху - прокоментуй закриття кримінальної справи проти Бздюлі в **********? ))) І зв'язки з Пашкою Лазарем заодно )))
Боже я думав що настільки тупорилих людей які справді вірять Пердюлі нема вже років із 10 )))
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20.02.2021 22:48 Відповісти
Прийшов за недоїдками, продажний? Порийся у відрі, там знайдеш щось, я викидав.
А про спарінг - я завжди за. Набивай.
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21.02.2021 09:17 Відповісти
***** бютоголова, скількі моїх побратимів з УНА-УНСО опинилось за гратами !!!)))))
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20.02.2021 22:51 Відповісти
А ти, чмирьок, чому не сів? Здавав їх?
Ти ще не знаєш, кому пишеш.
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21.02.2021 09:19 Відповісти
і нх нам таке квартальне сбу?
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20.02.2021 21:27 Відповісти
Ха та то зрозумiло , вони ж в темi , де ж вони зараз будуть харчуватися ?=)
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20.02.2021 21:27 Відповісти
Медведчук - это свой, сексот КГБ. СБУ наше отрыжка КГБ, сплошной кротопитомник и кузница кадров для ЛНР, ДНР и ФСБ Крыма.
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20.02.2021 21:27 Відповісти
Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1924 Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6363
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20.02.2021 21:32 Відповісти
Значить Зеля молоток
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20.02.2021 21:33 Відповісти
Який зельцман молоток?! Воно - ідійот клінічний!)))
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20.02.2021 22:08 Відповісти
Нужен еще один пункт - право лишать этого говнюка гражданства при поездке на засрашку,выедет к путину в москвабад,а обратно дороги нет,паспорт аннулирован,въезд запрещен.
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20.02.2021 21:36 Відповісти
Мертветчук тупо на своём самолете занимался контрабандой и перевозил наличку
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20.02.2021 21:47 Відповісти
Значит баканов кушал с рук мертвечука, и естественно Зе обязан быстро среагировать и пожертвовать своим корешем во имя здоровья Украины.
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20.02.2021 21:47 Відповісти
Так ЗЕ тоже с 2003 года кушал из рук Медведчука.

Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
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20.02.2021 21:51 Відповісти
Там поц кузьмин такого зебобе уже наобещал ...что боюсь,если гундосый,вдруг решит понастоящему мертвечука посадить за терроризм ,то придется его еще отбивать от разьяренной толпы рыг))))))))))))
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20.02.2021 21:58 Відповісти
ЯЖЕ ПИСАЛ СЕГОДНЯ .ЧТО МНЕ ВСЕГДА (НРАВИЛСЯ)ДАНИЛОВ СВОЕЙ УКРАИНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ!И Я НЕ ОШИБСЯ ВИЖУ....МОЛОДЕЦ МУЖИК!! Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1346
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20.02.2021 22:02 Відповісти
Может Данилов и молодец, а может такие аргументы от западных товарищей получил, что просто не смог отказаться...)))
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20.02.2021 22:13 Відповісти
зачем голову засорять и догадываться....имеем то что имеем...главное правильно и решительно. остальное то базиканье...((
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20.02.2021 23:17 Відповісти
ТАК И С КСУ НАДО ПОТРЕБОВАТЬ ОТЧЁТ ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО
«дело Ляшко пропало также как и многие другие после решения КСУ.»
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20.02.2021 22:14 Відповісти
В ночь на 20 февраля в российском городе Норильске произошла крупная авария на обогатительной фабрике "Медвежий ручей". Галерея дробильного цеха обрушилась, погребя под собой работников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций…
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20.02.2021 22:18 Відповісти
Дезинтегрируйте его!
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20.02.2021 22:25 Відповісти
Красава Зеленский. Теперь осталось только у Ахмэтки отжать ДТЭКи и отдать их народу, а там и Пороха можно раскулачить слегка... На миллиардик-другой. Короче, если Зеленский реально решил экспроприировать экспроприаторов, как Данилов недавно пообещал, и возвращать народу награбленное, это реально будет классно. У моих родителей, кста, до сих пор остались вклады замороженные ещё с совка. Тимоха там пыталась платить по тысяче (уже гривен), но они по возрасту тогда не попадали. А теперь Зеленский им их вернёт. Пусть уже даже без процентов за 30 лет, просто тело вклада.
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20.02.2021 22:26 Відповісти
Такое мог высрать только чел с официальным диагнозом...дебилизм))))))))
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20.02.2021 22:40 Відповісти
Полный санкционный список физических лиц выглядит так: Константин Вацковский (Россия)Виталий Донченко (Россия)Наталья Лавренюк (Украина)Сергей Лисогор (Россия)Александр Маслюк (Россия)Оксана Марченко (Украина)Виктор Медведчук (Украина)Михаил Попов (Россия).
Ограничения применены также к 19 юридическим лицам: EVIRER LTD (зарегистрирована в ОАЭ)GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова)KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова)SANDGATE COMMERCE LTD (Британские Виргинские острова)WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова)Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Россия)Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Россия)Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Россия)Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур)Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские угля" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "БИОТЕК" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" (Россия)Федеральный государственный автономный учебное заведение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (оккупированный Крым)
Как сообщал "Апостроф", веденный украинскими властями пакет санкций в отношении политического деятеля и лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука действует в США с 2014 года.
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20.02.2021 22:28 Відповісти
І шо? Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8497
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20.02.2021 22:51 Відповісти
мабуть хотіли тільки заборонити мертвечуку з його пропляддю безплатний проїзд в тролейбусі і посєщенія обществєних нужників
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20.02.2021 22:28 Відповісти
Данилов молодчина, уважаю, достойный человек!!! патриот!!!
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20.02.2021 22:30 Відповісти
Осталось только у Ахметова отжать всю собственность и швырнуть его за решётку, тогда будет ещё больше уважения. Да и к шоколадному можно присмотреться повнимательнее.
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20.02.2021 22:31 Відповісти
вы уже отжимали... теперь ху-ху вам. только пососете...
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20.02.2021 23:59 Відповісти
>Данилов молодчина

справжній луганобендеровець Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9921
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20.02.2021 22:40 Відповісти
Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4881
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20.02.2021 22:31 Відповісти
«I'm going to beat Joe Biden»
(«Я одолею Джо Байдена»)
Д. Байден))) Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5508
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21.02.2021 02:16 Відповісти
Думаю, банальный лоббизм. Не зря же Баканов с Суркисами день рождения праздновал. Попытался смягчить. Но не получилось пока.
Вторая попытка будет через суд.
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20.02.2021 22:40 Відповісти
БАКАНОВУ нужно брать пример со словаков , а не подстраиваться под олигархов

Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53

Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
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20.02.2021 22:42 Відповісти
Нє стучітє по роялю. Ви за кого голосовалі?
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20.02.2021 22:55 Відповісти
'чудесный' мир Зе'мноводных

- Ї.бе Жаба Гадюку
Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 948
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20.02.2021 23:44 Відповісти
Ойц! Щоб тікі від цього жабогадюкінгу не повилуплювалися 73% зелених голохвастиків!) Своїх вистачає!)
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21.02.2021 00:04 Відповісти
Камасутра - зелепепа))) Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 616
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21.02.2021 02:17 Відповісти
Про Медведчука и Тимошенку

Віктор Ющенко
13 лютого 2017 р. ·
КРИЗА ДОВІРИ
Я не мав наміру відправляти у відставку Тимошенко. Напередодні - ввечері 7 вересня 2005 року - мені видавалося, що ми прийшли до певного порозуміння: були узгоджені усі спільні ходи щодо подолання кризи, яка вибухнула всередині помаранчевої команди. Ми узгодили кадрові рішення і навіть формулу спільної участі у парламентських виборах 2006 року, в рамках коаліції «Сила народу». Ми про все домовилися. Пізно увечері, десь по десятій я поїхав додому.
Відразу опівночі мені зателефонували: у прем'єр-міністра на дачі збираються гості. Гості були не зовсім ординарні: із силовиків не було тільки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Мені доповіли, що до прем'єра прибув Генеральний Прокурор Святослав Піскун, міністр оборони Анатолій Гриценко та голова Служби безпеки Олександр Турчинов. Розумію, що це трохи дивно звучить, але СБУ того вечора «настучало» на свого шефа: вочевидь, така самодіяльність підлеглих Турчинова була результатом суперечок всередині спецслужб. Турчинова там за свого не прийняли, шукали можливостей позбутися і, по суті, вели подвійну гру. Я попросив тримати мене в курсі, якщо буде відбуватися щось важливе.
Коли вранці я прокинувся, новини уже чекали. І це був той випадок, коли складно підібрати слова для визначень: зрада, заколот, спроба перевороту, міні-ГКЧП - це занадто сильно чи занадто слабко для тієї ситуації? З самого початку 2005 року всередині помаранчевої команди поступово накопичувалися протиріччя. Перші розчарування трапилися вже зовсім скоро після призначення Юлії Тимошенко головою Кабінету Міністрів України. Але ця історія, хоча й ілюструє, у якому керунку рухалася ситуація у помаранчевій команді, належить до значно пізніших подій 2007 року.
Можливо, минув лише тиждень після того, як Верховна Рада мінімально можливою кількістю голосів удруге проголосувала за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра, коли вона прийшла до мене:
- Вікторе Андрійовичу, у мене є до вас прохання. Було б дуже добре, якби ви поставили Віктора Володимировича Медведчука першим віце-прем'єром!
Мене ці слова шокували. Преса таврувала колишнього голову Адміністрації Президента Кучми як одного з організаторів фальсифікацій президентських виборів, Інтернет-сайти були переповнені аудіозаписами його розмов з організаторами маніпуляцій підрахунком голосів. Тільки лінивий не писав тоді, що до Медведчука тягнулися ниточки, за які Адміністрація Президента смикала українські телеканали, газети та радіо, за допомогою «темників» створювала той простір несвободи, проти якого повстала Україна. І через кілька років люди добре пам'ятали всі ці факти, а тут такі кадрові пропозиції! Вона бачить мою реакцію, каже:
- Вікторе Андрійовичу, якщо це неможливо, тоді поставте його Надзвичайним і Повноважним Послом у Москві!
- Юлю, що ти кажеш?! Ти думаєш, що ти зараз кажеш? Це була одна з тих ситуацій, коли від емоцій переходиш на «ти». А вона витягає кілька фотографій і розкладає переді мною. На фото - Медведчук-Путін-Медведев, Медведчук-Путін, Медведчук- Медведев, Путін і Оксана, телезірка наша, дружина Медведчука, - в усіх можливих комбінаціях і ситуаціях: хрестини, сватання, ювілеї, облизини і Бог знає ще які родинні урочистості! Вона це розкладає, розкладає, розкладає - цілий сімейний альбом переді мною вже лежить, і я чую нові й нові аргументи, що це дуже потрібні люди.
- Вікторе Андрійовичу, ці люди нам ларчики по всій Москві повідкривають!
- Юлю, що ти мені знову кажеш?!
Для мене це було абсолютно неетично: я навіть не хочу говорити про тонкощі конфлікту національних інтересів. Мені було огидно і боляче дивитися на це все! Мій прем'єр-міністр пропонує призначити в Уряд України людину, яка є уособленням усього антиукраїнського! З кожним подібним випадком - а їх було багато - до наших стосунків із Тимошенко вплутувалися нові й нові обставини, які не могли не ускладнювати механізмів державної роботи. Моя довіра до неї розтанула, як рафінад у теплій воді.

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21.02.2021 06:41 Відповісти
Ющенку б записати цю розмову. Але Ющенко - такий ющенко... як і завжди.
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21.02.2021 14:51 Відповісти
Особенно радует глаз последний пункт: "другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным этим законом".
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20.02.2021 23:57 Відповісти
Риба гние з голови
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21.02.2021 00:14 Відповісти
Значит пора менять руководство сбу!Значит руководство сбу агеты фсб и гру!Прогнать все руководство сбу через погиграф и убрать врагов Украины!Нужно всех работников сбу проверять на полиграфе.Особенно руеоводящи состав на момент придательства и взяточничсества.Зеленскому нужна своя команда и надежные люди.
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21.02.2021 00:53 Відповісти
А заправки Глуско працюють....
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21.02.2021 03:49 Відповісти
Респект Данилову.
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21.02.2021 05:43 Відповісти
Ну шо тут поделаешь? Предводителю бакланов (такому молодому - каких-то 45 годков - а уже лейтенанту) Ванятке Баканову стало чутка сцыкотно. Оно и понятно - понимает Ванятко - "предводитель бакланов Баканова" - это не навсегда. Рано или поздно (в последнее время больше похоже на то, что рано) врежут пенделя под сраку, а жить-то дальше как-то надо будет.
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21.02.2021 06:40 Відповісти
Походу СБУ состоит из двух частей - непостредственно СБУ и ФСБУ
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21.02.2021 06:47 Відповісти
Я бы еще на год лишила Медведчука водительских прав. Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8967
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21.02.2021 06:55 Відповісти
служба, объединившая в своих рядах великих падлюк, просравших в 2014 году Украину, моральных уродов, которые могут только мешать... а вот ума у них точно нет - посмотрите кроссворды - масса вопросов о расии и ее истории, но минимум вопросов об Украине... так чем занимается СлаБоУмная гидота?
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21.02.2021 07:19 Відповісти
Спецслужба Украины поддерживает врага? Если это действительно так, то у Украины нет будущего.
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21.02.2021 08:27 Відповісти
цікавий витік... питання: ким санкціонований?
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21.02.2021 09:51 Відповісти
Это очкастое ЧМО, баканов- тайный поклонник путлера и мертвечука... Каким местом думал осёл оманский при назначении..!? Вопрос риторический.
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21.02.2021 10:48 Відповісти
Оказывается сам Баканов сподвижник Путина и медведчука в Украине??! Тогда почему баканов ещё на свободе??
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21.02.2021 13:26 Відповісти
і який же ...ДОР у цьому керівництві міг це бути?
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21.02.2021 17:14 Відповісти
Зеля, присором Пороха, посади Бакланова! Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6169
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21.02.2021 18:05 Відповісти
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