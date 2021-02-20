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Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство

Індія надасть Україні перший транш з 500 тис. доз вакцин проти COVID-19 власного виробництва найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Індії в Україні.

"Найближчим часом з Індії в Україну буде доставлено перший транш у розмірі 500 тис. доз вакцини CoviShield (під цим брендом випускають вакцину, розроблену Оксфордським університетом із компанією AstraZeneca. - Ред.), виробленої в Індії, виробництва Serum Institute India. Ці вакцини дозволять Україні почати кампанію громадської вакцинації на території всієї країни", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, Україна стала однією з перших країн, які отримали індійську вакцину в лютому.

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Також повідомляється, що очікується поставка більшої кількості індійської вакцини. "Це допоможе не лише забезпечити благополуччя, а й відновити багато секторів економіки, які значно постраждали через COVID-19, і повернути кошти для прожиття тисячам людей", - зазначили в посольстві.

Крім того, в пресслужбі підкреслили, що ця поставка вакцини є ще одним прикладом тієї важливої ​​ролі, яку відіграє індійська фармацевтична промисловість у гарантуванні безпеки здоров'я в Україні.

Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство 01

Нагадаємо, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. Під час досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Для проведення першого етапу вакцинації буде сформовано 600 мобільних бригад. Вже набрано понад 300.

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Топ коментарі
+21
Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве.

Це - послання для ідіотів ???
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20.02.2021 23:16
+19
Вы так и не поняли?Деньги разворовали а в кредит никто давать не хочет,вот и провал за провалом обещаное начало вакцинации.Надеялись на деньги МВФ но они им показали дулю.
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20.02.2021 23:13
+17
Зеленський провалив підготовку до пандемії, обісрався із проданими масками, антисептиками за кордон, провалив боротьбу з Ковід, лікування коронавірусних хворих, кисневі апарати, допомогу медикам, карантинні заходи, локдаун..... Проте поржали.
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20.02.2021 23:15
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РНК вакцина? Вмешательство в информационный код? К чему приведет? Потом рог на лбу вырастет. Ну у себя ладно, а к чему приведет изменение ДНК у будущих детей. Этого никто не знает Кстати военные армии США отказались от вакцинирования. И Цукерберг предостерег, пришел в ужас, когда понял, что ему предлагают вкалывать
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21.02.2021 08:18 Відповісти
Кстати COVIID-19 переболело уже около половины людей (многие об этом даже не знали) и выроботался природный иммунитет. Количество заболевших пошло на спад. Сотрясать свой организм РНК вакциной может только ненормальный!
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21.02.2021 08:29 Відповісти
Утешили благодетели. А то я уж думал не доживу до светлого праздника раздачи слонов.
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21.02.2021 08:41 Відповісти
Если бы Индия выпускала вакцину под контролем AstraZeneca - это одно.
А выкускать нечто ТИПА Astra Zeneca - это совсем другое. Generic. То есть жалкое подобие. ABIBAS. ADDIDAS. Вы понимаете.
А одобрена ли ВООЗ эта Covoshield? А прошла ли она все этапы тестирования. Это же не AstraZeneka.
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21.02.2021 08:46 Відповісти
Минимальный срок тестирования любой вакцины 2 года. Такого срока тестирования ни у одной вакцины не было. И то что какой-то вакцине ВООЗ выдаст справку с печатью ничего не значит. Так что все эти вакцины - 100%ная авантюра
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21.02.2021 08:53 Відповісти
да уж... как и т.н. ковид...
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21.02.2021 09:20 Відповісти
Кто-то хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих детей его дело. Пусть вакцинируется
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21.02.2021 08:57 Відповісти
Дозвольте ввозити і вакцинуватися хоча б за свої гроші вакциною , яку зробили в цивілізованих країнах ! Там Мозамбік або Нікарагуа вакцину не продає ? Як запустити в Україну міліони євроблях , щоб не тільки їздити , а й дихати не було чим - тут вони оперативно "спрацювали". А там де треба життя рятувати - самі не можуть і перепони ставлять .
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21.02.2021 09:07 Відповісти
Без посередників ніяк. "Така умова виробника". Навіщо цим займатись, якщо немає вигоди.Як купити подешевше і втюхати подорожче.
Меценатство - ні ми такого слова не знаємо. Хоч гімно, але за гроші. Чималеньки.
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21.02.2021 09:22 Відповісти
Як наголошується, Україна стала однією з перших країн, які отримали індійську вакцину в лютому.Джерело: https://censor.net/ua/n3249140

Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство - Цензор.НЕТ 7324
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21.02.2021 09:43 Відповісти
Нехай Зеленський, Мендель, Розумков і їх сім'ї колються. Щасти їм і їх дітям!
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21.02.2021 10:21 Відповісти
Пару дней о такой индийской вакцине у нас никто и не знал. А тут так припекло власти что нужно было уже хоть что-то хоть где-то купить.
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21.02.2021 10:41 Відповісти
Степанов должен вначале прелюдно сам этой хренью вакцинироваться и всю свою семью что б украинцы поверели в её эффективность и безопасность !!!
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21.02.2021 20:20 Відповісти
А ты уверен что он себе вакцину, а не физраствор вколит?*
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21.02.2021 22:39 Відповісти
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