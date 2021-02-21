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Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення про встановлення в Івано-Франківській області, де фіксують різке збільшення випадків інфікування коронавірусом, першого в Україні мобільного госпіталю вдалося реалізувати за лічені години.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про його встановлення було виконано буквально за лічені години. Госпіталь доставили в місто за ніч. Оперативно спрацювали Офіс президента України, керівництво області, МОЗ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, МВС на чолі з Арсеном Аваковим", - розповів Тимошенко.

Відео: ДСНС

Мобільний госпіталь встановлено в місті Богородчани. Він обігрівається, розрахований на 120 ліжко-місць і укомплектований всім необхідним для надання допомоги. Наразі тривають роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю.

Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко 01

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Заступник голови ОП зазначив, що його встановлення - це наразі превентивні заходи. Госпіталь почне приймати хворих, якщо місць у лікарнях не залишиться.

Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко 02
Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко 03
Фото: Тимошенко/Facebook

Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко 04

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць - понад 90%. Пацієнтів почали доставляти в сусідні регіони. У Прикарпаття відправився головний санлікар Віктор Ляшко.

Наступного дня Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про запровадження на території регіону карантину "червоного" рівня з 22 до 28 лютого.

У Держпродспоживслужбі переконані, що найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стали колядки.

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Топ коментарі
+5
Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3609 Молодцы! Продуманный Боря Филатов, например, летом в Днепре 600 могил под эту тему накопал, а граждане, ****, не умерли.
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20.02.2021 23:47
+4
Пять тамбурных палаток разложенных на снегу во дворе - это по версии Зеленого - "полевой госпиталь". Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4112
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20.02.2021 23:45
+4
Это понты для приезжих. Стёпа на верблюдах вакцину из Индии прёт, так тут к его приезду должен быть определённый градус напуганности обеспечен, потому что придётся ему с Радуцким свои жопы подставлять.
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20.02.2021 23:51
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Пять тамбурных палаток разложенных на снегу во дворе - это по версии Зеленого - "полевой госпиталь". Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4112
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20.02.2021 23:45 Відповісти
Его бы самого туда на пару неделек определить. Чтобы поправился в уме.
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20.02.2021 23:49 Відповісти
Он там быстро посинеет.
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21.02.2021 00:12 Відповісти
Зате дорога до палаток ідеальна Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8349
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21.02.2021 08:34 Відповісти
Это понты для приезжих. Стёпа на верблюдах вакцину из Индии прёт, так тут к его приезду должен быть определённый градус напуганности обеспечен, потому что придётся ему с Радуцким свои жопы подставлять.
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20.02.2021 23:51 Відповісти
жоопы их уже подставлены давно - и вопрос только времени когда в них им заедут до немогу..
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20.02.2021 23:54 Відповісти
а чим не полєвой?
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21.02.2021 01:37 Відповісти
Полевой, мобильный - но не госпиталь!!! обьяснять почему или сам поймешь !?
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21.02.2021 01:42 Відповісти
Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.

Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3609 Молодцы! Продуманный Боря Филатов, например, летом в Днепре 600 могил под эту тему накопал, а граждане, ****, не умерли.
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20.02.2021 23:47 Відповісти
Там жизни, ****, спасают, а народ, ****, зубоскалит, ****!
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21.02.2021 04:36 Відповісти
"Там (от) жизни, ****, спасают, а народ, ****, зубоскалит, ****!" - Ви там одне слово "от" ,пропустили. Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8316
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21.02.2021 10:11 Відповісти
Нынче при дефиците мест ты или дома, или в палатке с кислородом. Я задыхался, а это ужасно! Кто такое не пережил, не поймет.
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21.02.2021 15:23 Відповісти
Ну так , а мучитись все життя бо барани в білих халатах так і не навчились ставити діагноз , і визначати причину хвороби -це прекрасно ? По -твоєму!
Примітивний діагноз , простеньке лікування і вуаля життя знову прекрасне як у дитинстві.
Зате бабок пішло багато. Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2117
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21.02.2021 16:19 Відповісти
гроші відмито
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20.02.2021 23:47 Відповісти
Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8847
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20.02.2021 23:51 Відповісти
Я не переживу его исчезновение с экранов телевизора. Самая важная работа министра во время пандемии.
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21.02.2021 00:15 Відповісти
...вднх...не смішно...
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21.02.2021 00:00 Відповісти
а разве нельзя было во всей области найти свободное помещение? например какой нить профилакторий? или клуб?
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21.02.2021 00:33 Відповісти
минулого літа треба було шукати. вони дороги робили.
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21.02.2021 01:38 Відповісти
Уже неделю как пишете что занято 100 % коек, не значит ли это что все.....))
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21.02.2021 05:22 Відповісти
При власти моральные и умственые уроды. Алеж мы их заслужили.Наш выбир.
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21.02.2021 07:58 Відповісти
Каяття ,хоч запізніле ,теж потрібне! Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 719
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21.02.2021 10:13 Відповісти
...Люди НЕ ведіться ..скільки в ЗахУкраїні САНАТОРІЇВ ПРОФІЛАКТОРІЇВ ЗДРАВНИЦЬ ... які ЗИМОЮ не нагружені .. .. таке.. а сезонне загострення ОРЗ .. видають за ковід ...так ЧИСТО маланське НАГНІТАННЯ Істерії .. вже ВСІ горобці СМІЮТЬСЯ над цими ублюдками злодійського племені ...
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21.02.2021 10:27 Відповісти
шикарно..прелесть а дырки для туалета?
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21.02.2021 13:05 Відповісти
 
 