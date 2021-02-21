Мобільний госпіталь на Прикарпатті почне приймати пацієнтів, якщо місць у лікарнях не залишиться, - заступник голови ОП Тимошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення про встановлення в Івано-Франківській області, де фіксують різке збільшення випадків інфікування коронавірусом, першого в Україні мобільного госпіталю вдалося реалізувати за лічені години.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про його встановлення було виконано буквально за лічені години. Госпіталь доставили в місто за ніч. Оперативно спрацювали Офіс президента України, керівництво області, МОЗ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, МВС на чолі з Арсеном Аваковим", - розповів Тимошенко.

Відео: ДСНС

Мобільний госпіталь встановлено в місті Богородчани. Він обігрівається, розрахований на 120 ліжко-місць і укомплектований всім необхідним для надання допомоги. Наразі тривають роботи з монтажу обладнання всередині госпіталю.

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Заступник голови ОП зазначив, що його встановлення - це наразі превентивні заходи. Госпіталь почне приймати хворих, якщо місць у лікарнях не залишиться.





Фото: Тимошенко/Facebook

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць - понад 90%. Пацієнтів почали доставляти в сусідні регіони. У Прикарпаття відправився головний санлікар Віктор Ляшко.

Наступного дня Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про запровадження на території регіону карантину "червоного" рівня з 22 до 28 лютого.

У Держпродспоживслужбі переконані, що найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стали колядки.

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