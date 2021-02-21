Терористи ОРДО розформовують "Макіїввугілля", шахти переведуть в інше підпорядкування або законсервують, - ЗМІ

Угруповання "ДНР" вирішило розформувати об'єднання "Макіїввугілля". Частина шахт перейде в інше підпорядкування, частину буде законсервовано.

Про це пишуть в місцевих громадах в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За наявною інформацією, в "міністерстві вугілля ДНР", відбулися збори з реорганізації, і директори шахт довели це до своїх підлеглих.

Як повідомляють в соцмережах макіївчани, в "Торезантрацит" переходять чотири шахти - "Іловайська", "Холодна Балка", ім. С.М. Кірова, "Ясинівська-Глибока". Шахта "Калинівська-Східна" приєднується до "Гірник-95" і переходить в приватні руки. Решта шахт колишнього "Макіїввугілля" будуть переведені в режим водовідливу і вибірково передані на реструктуризацію. "Макіїввугілля", залишившись без видобувних шахт, очікує розформування.

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Працівники шахт "Макіївугілля" та інших підрозділів підприємства стривожені такою ситуацією. Люди переживають, що їм не повернуть заборгованість із зарплати.

При цьому "офіційних" повідомлень про реорганізацію "Макіїввугілля" поки немає.

Об'єднання "Макіїввугілля" було засновано в 1936 році, і протягом десятиліть було містоутворюючим підприємством Макіївки. Балансові запаси вугілля оцінювалися близько 195 млн. Зокрема, запаси коксівного вугілля становили понад 52 млн т.

Слідом за захопленням українських державних вугільних підприємств, у березні 2017 року "ДНР" захопила всі приватні промислові об'єкти на підконтрольній їй території, позбавивши власників можливості управляти підприємствами. Шахти були переведені під контроль п'яти вугільних підприємств "ДНР".

Вугілля, яке "ДНР" видобуває в ОРДО, незаконно вивозиться до Росії.

На шахтах "Макіїввугілля" в 2020 році утворилася заборгованість із зарплати за кілька місяців. "Глава ДНР" Денис Пушилін тверджував, що проблема у вугільній галузі "загострилася" через пандемію коронавірусу - відбулося зниження енергоспоживання, в зв'язку з чим впав попит на сировину для електростанцій.