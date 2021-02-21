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Макіїввугілля (1) шахта (291) Донбас (21733)

Терористи ОРДО розформовують "Макіїввугілля", шахти переведуть в інше підпорядкування або законсервують, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи ОРДО розформовують

Угруповання "ДНР" вирішило розформувати об'єднання "Макіїввугілля". Частина шахт перейде в інше підпорядкування, частину буде законсервовано.

Про це пишуть в місцевих громадах в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За наявною інформацією, в "міністерстві вугілля ДНР", відбулися збори з реорганізації, і директори шахт довели це до своїх підлеглих.

Як повідомляють в соцмережах макіївчани, в "Торезантрацит" переходять чотири шахти - "Іловайська", "Холодна Балка", ім. С.М. Кірова, "Ясинівська-Глибока". Шахта "Калинівська-Східна" приєднується до "Гірник-95" і переходить в приватні руки. Решта шахт колишнього "Макіїввугілля" будуть переведені в режим водовідливу і вибірково передані на реструктуризацію. "Макіїввугілля", залишившись без видобувних шахт, очікує розформування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків незаконно видобували вугілля в закритій шахті на Донеччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Працівники шахт "Макіївугілля" та інших підрозділів підприємства стривожені такою ситуацією. Люди переживають, що їм не повернуть заборгованість із зарплати.

При цьому "офіційних" повідомлень про реорганізацію "Макіїввугілля" поки немає.

Об'єднання "Макіїввугілля" було засновано в 1936 році, і протягом десятиліть було містоутворюючим підприємством Макіївки. Балансові запаси вугілля оцінювалися близько 195 млн. Зокрема, запаси коксівного вугілля становили понад 52 млн т.

Слідом за захопленням українських державних вугільних підприємств, у березні 2017 року "ДНР" захопила всі приватні промислові об'єкти на підконтрольній їй території, позбавивши власників можливості управляти підприємствами. Шахти були переведені під контроль п'яти вугільних підприємств "ДНР".

Вугілля, яке "ДНР" видобуває в ОРДО, незаконно вивозиться до Росії.

На шахтах "Макіїввугілля" в 2020 році утворилася заборгованість із зарплати за кілька місяців. "Глава ДНР" Денис Пушилін тверджував, що проблема у вугільній галузі "загострилася" через пандемію коронавірусу - відбулося зниження енергоспоживання, в зв'язку з чим впав попит на сировину для електростанцій.
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Топ коментарі
+25
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 01:44
+22
Кормильцы всей Украины на гране банкротства и решили не позорится дальше и самоликвидироваться !!! .. хм.. а че так !? быкуйте до конца !!! Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9307
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21.02.2021 01:12
+22
"Расея! Расея!"-визжало лугандонское бычьё.))
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21.02.2021 01:27
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Кормильцы всей Украины на гране банкротства и решили не позорится дальше и самоликвидироваться !!! .. хм.. а че так !? быкуйте до конца !!! Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9307
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21.02.2021 01:12 Відповісти
"Расея! Расея!"-визжало лугандонское бычьё.))
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21.02.2021 01:27 Відповісти
Санкции по Кащею ...
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21.02.2021 01:30 Відповісти
Чем же теперь в Макакиевке харчеватся будут?
От в городе Рубежное, когда там шарились кацапотвари, местные бомжары харчевались заезжими чеченами. Бомжары четко вычислили, у кого баблосы на кармане. и типа фуяк - Вы слушаете Маяк! Пропал чернобородый, а потом его де-то в посадке находят - даже без трусов. Бомжары ничем не брезговали...
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21.02.2021 01:33 Відповісти
...где ж теперь маладая риспублика будет вооружение добывать? Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 3234
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21.02.2021 01:39 Відповісти
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 01:44 Відповісти
Воздуха в грудь побольше и-и--и-и-и Все вместе!
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!
Путен, введи вайска!
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21.02.2021 02:52 Відповісти
А где мы уголь для наших ТЭЦ покупать будем? В Южной Африке?
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21.02.2021 02:58 Відповісти
У вас в Ростове проблемы с углём? Печалька😆
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21.02.2021 03:02 Відповісти
При цене в 3 гр за киловатт ,для населения которая летом будет , ТЕЦ без проблем и газом топить можно . А если Осел сдохнет от передоза и АЭС перестанут разорять и вспомнят , что у нас профицит электричества , его в ДВА раза больше чем нам надо , то ТЕЦ на 2-3 часа в сутки надо будет запускать .Если 73% идиотов выбрали идиота , да еще и наркомана , который в Сахаре умудрился бы песок покупать , то сказки про уголь и ТЕЦ будут еще и не такие рассказывать.
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21.02.2021 08:07 Відповісти
Гуковуголь РАБссия давно закріла Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 6741
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21.02.2021 03:58 Відповісти
БіндєрацамНєПаставітьДамбасНаКалєні.... вони станли раком перед москалями.
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21.02.2021 04:18 Відповісти
Вот как их понимать, мирно жили при бандеровцах, потом пришли оккупанты и составили списки на отжим у людей, что с бабками, потом как в кино, здрасте, добровольно отдашь машину и бабки или не уважаешь маладую республику.
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21.02.2021 08:48 Відповісти
Остаётся теперь шахтёрам за "горняцкое дело" идти с хунтой воевать.
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21.02.2021 07:10 Відповісти
в утешение им могу только сказать шо их всё равно бы раздерибанили и позакрывали.если не кацапы то сами знают кто.
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21.02.2021 07:20 Відповісти
Крысы Путлера построили ГУЛАГ Джугашвили,Донецк раньше назывался город Сралино не зря... Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 5501
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21.02.2021 07:22 Відповісти
Самое интересное что Донбасс строили Британцы,а Кузбасс американцы Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 3286 Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9169рюцкие а что вы построили?
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21.02.2021 07:25 Відповісти
Памятник петуху из говна в Якутии
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21.02.2021 08:07 Відповісти
Было много бельгийцев,поляков.Еще в 1990-х на ЕМЗ можно было встретить их оборудование.Они же, построили костёл,самое старое гражданское строение в городе.Было очень много склепов,много из них сравняли с землёй когда проложили дорогу к могиле матери Януковича.
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21.02.2021 12:01 Відповісти
Добро пожаловать в ДАУНетск,комендантский час начинается в 21 час и до 6 утра Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 7433Забурогным туристам въезд запрещен..сразу на подвал и требования выкупа в доллярах США Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 7433
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21.02.2021 07:31 Відповісти
Так идите на митинг, касками стучите , условия ставьте, повышения зарплат требуйте, может, вас не слышат просто. А то 'кормильцы' без денег, шахтеры без шахт - как следствие головы без мозгов.
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21.02.2021 07:36 Відповісти
Нет худа без добра нерентабельные шахты /а это почти все, может за исключением стратетического резерва/ нужно было ДАВНО закрыть /и в Украине тоже/!
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21.02.2021 07:37 Відповісти
В Україні закривають всі. Рентабельні шахти практично всі, нерентабельні власники і керівництво шахт. Всі хто хоче позакривати шахти й інші "нерентаьельні" підприємства, спочатку скажіть де енергію брати. А то випав сніжок і яби в кацапів не купували вугілля то відключення енергії було б.
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21.02.2021 07:54 Відповісти
А КАК ЖЕ КОКТЕЙЛИ ДЛЯ КРЫСЧАН !?)
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21.02.2021 07:50 Відповісти
а при х...вой Украине еще 2012 году штука баксов была средней зарплатой в месяц у горняков Данбасса .
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21.02.2021 08:32 Відповісти
А сейчас 100 баксов.
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21.02.2021 08:51 Відповісти
Они сами хотели , что бы ***** им ввел . Весь 14 год бегали по Дырке и верещали : Путин введи . Ну и ***** их нагнул раком и ввел , так чем они недовольны .
А если без ехидства , то имея в десятках километров от них ростовскую область , где кацапы закрыли все шахты , думать , что с ними кацапы поступят по другому могли только даунбассы , у которых серое вещество в черепной коробке надо только для того что бы жрать и срать и больше не для чего.
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21.02.2021 08:34 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..НАСТОЯЩИЙ . .Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ..

Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 2531Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 8233
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21.02.2021 08:37 Відповісти
Чтоб он Гиркину и прочим сепарским тварям каждую ночь снился.
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21.02.2021 09:37 Відповісти
Молодёжи там делать нечего, а пенсам норм. Вчера говорил со своим родственником, он кстати работал на шахте Ясиновская Глубокая, так с его слов коммуналка в 2-3 раза дешевле украинской, а пенсии шахтёрские 10тыс а то и больше гривен. В Украину за пенсией не обязательно ездить, куча фирм, которые тебе пенсию доставят, за комиссионные и не надо тратиться на дорогу и стоять в очередях.
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21.02.2021 08:56 Відповісти
Шахтерские пенсии далеко не у всех домбасян.
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21.02.2021 09:12 Відповісти
А мне пойух как там в отбитой маккевке, пусть хоть перебутся.
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21.02.2021 10:16 Відповісти
********, а мы теперь как будем выживать, как же мы без наших кормильцев теперь
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21.02.2021 10:23 Відповісти
У сепаров решили восполнить нехватку пушечного мяса кормильцами из шахт.
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21.02.2021 12:03 Відповісти
 
 