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обстріл (21193) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу сім разів порушив режим

За минулу добу, 20 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Згідно з даними штабу, по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак

Ворог за добу сім разів порушив режим тиші на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС 01
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Топ коментарі
+9
Проклинай Путина
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
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21.02.2021 08:33
+7
Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
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21.02.2021 08:49
+6
Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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21.02.2021 08:14
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"Боевых потерь нет".Конечно.Это от перемирия потери...
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21.02.2021 08:14 Відповісти
Це просто треш - порушення перемир'я "артсимтемами 122мм.калібру". А коли "Піоном" варять, то це теж буде "порушенням пеемир' я", чи все-таки військовими діями, коли ворог веде вогонь на ураження? Нагадаю, що 122 калібр навіть не потрапивши у боіндаж, а лише біля нього завдає втрат, якщо в радіусі 5-20 метрів у бліндажі знаходяться військові. Це не "постріл з автоматичної зброї в бік українських позицій", які теоретично!!!! загрози не несуть, хоча по факту таки навіть вони несуть.
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21.02.2021 09:22 Відповісти
Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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21.02.2021 08:14 Відповісти
На РАБссии отмечают 23 февраля,день рождения советской дохлой армии,ясный перец быдло бухает быдло отмечает даты смерти красной армии 23 февраля 1918 года под Нарвой... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9708
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21.02.2021 08:17 Відповісти
Отмечать отмечают, а толку? Если в 90-ом году, эта самая армия слила свой совок за 1месяц за импортную колбасу и спирт рояль. И никто из этих бравых вояк не вышел за родину дидов. И 2014ой год в Украине. Армия развалена Зеком, которого ***** для этого и подрядил и вместо того, что бы продать Украину, люди после Революции Достоинства, добровольцами идут на фронт.
В этом и есть разница, между Украинцами и мокшанскими свинособаками, которые без хозяина и родину готовы за жратву продать.
Поэтому кацапов так и бесит тот факт, что Украинцы не предали свою страну.
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21.02.2021 08:47 Відповісти
Вот эта советская армия и ее офицеры, дававшие присягу совку. Так же будет и с Фашисткой Федерацией. Инфа сотка.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1044
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21.02.2021 08:49 Відповісти
Проклинай Путина
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
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21.02.2021 08:33 Відповісти
Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
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21.02.2021 08:49 Відповісти
7 раз нарушал враг тишину ….
Музыку включал громко после 23х ?
А снайперы и 122 мл, это агрессия, это атака, это попытка убить граждан Украины .
Когда будите называть вещи своими именами ?
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21.02.2021 08:43 Відповісти
Так скажи, жирная свинособака, сколько "больше".
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9321
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21.02.2021 08:45 Відповісти
Убийство российско-фашистского оккупанта не есть грех, это есть путь к миру и процветанию.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8003
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21.02.2021 08:55 Відповісти
били из 122-мм артсистем..это калибр боеприпаса системы "Град" какое нах перемирие. шмалять по оккупанту со всего чего можно а не мириться
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21.02.2021 08:45 Відповісти
Почему люди не работают в четыре смены на предприятиях Оборонпрома? Пусть власть договаривается с олигархами за деньги на вооружение Украинской армии или пусть всё конфискуют у олигархов Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5324 2000 км границы имеем с Московией и её колониями, и их нужно защищать не только живой силой.
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21.02.2021 08:49 Відповісти
4 зміни існують хіба що в шахтах (6х4=24).
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21.02.2021 08:54 Відповісти
Сейчас людей побольше чем годы Второй мировой войны, пусть будет четыре смены ,работников нужно ещё и обучать ,московскую Орду на 2000 км сложно сдерживать, потому нужно больше военной техники для защиты границ и для...
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21.02.2021 09:07 Відповісти
Облезлый кошак на хвосте принес
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3314
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21.02.2021 08:53 Відповісти
ну таки дырявые обстреливали весь день наши позиции кстати и свои тоже не забыли и ещё вопрос кто попал по блиндажу . наши ответили через ******** времени когда уже и хомчаку деваться некуда было
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21.02.2021 09:05 Відповісти
А почему спрашивают у пенсионеров а не у молодых???
Впрочем, я только "за".
Мда... нет уже охочих умирать за русссский мир даже за деньги.
Ожидаемо к осени из резервации сбегут все призывники.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1222
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21.02.2021 09:07 Відповісти
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3164
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21.02.2021 10:57 Відповісти
 
 