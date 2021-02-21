У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що правий двигун вийшов з ладу після вильоту з аеропорту Денвера. Пілоту вдалося розвернути літак та здійснити успішну посадку на летовищі.
Wow! Mark Moskovics’ Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo— Conor McCue (@ConorMcCueTV) February 20, 2021
На борту лайнера перебував 231 пасажир, а також 10 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.
Водночас уламки двигуна вже почали виявляти в межах Брумфілда, на території житлових будинків.
Правоохоронці закликали мешканців міста не торкатися шматків двигуна і відразу повідомляти про знахідку правоохоронців.
Нагадаємо, на початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.
Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.
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Спишь и тут тебе на бошку вот такая дура прилетает, ничосебе..
PS Но там не пластик конечно, композит и сота. Это же буржуйский аппарат, минимизация веса, а значит эксплуатационных расходов, все дела. Был бы это кацапский самолет, он был бы отлит из цельного куска металла и кацапы ещё и гордились бы этим.
- Я думаю, не меньше миллиона.
- Вот бы к нам на огород упала!
вот так:
Вот фото с оригинала в новостях:
слава американским сталеварам !
Мои глаза и знания физики мне говорят, что пластик разлетелся бы на кучу осколков при падении с большой высоты.
ну і ви, мабудь і самі в курсі
200 кілобаксів коштує порівняно новий будинок в місті-сателіті на 140+ квадратів з гаражем і 8,5 соток землі. Поряд багатомільйонне місто. Думаєте поряд з Києвом, Харковом чи Дніпром подібні будинки набагато дешевші?
Звичайно в провінції за 10-20 кілобаксів можна купити ціле ранчо.
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Меняются у выскочек, снобов и хвастунов. Французы например веками живут в одном шато и такой дом стоит на порядок дороже любого "нового стандарта".
Электрику трогать без лицензии нельзя вообще, узнают, страховка взлетит до небес. Побелить-покрасить внутри - это пожалуйста, хочешь развлекаться, дело твое. Фасад перекрасить в другой цвет - лучше собрать подписи соседей, что они не возражают, а то накатают телегу в местную полицию и будешь потом долго оправдываться.
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Почему меня не бесит? У нас невыкашивание амброзии и сорняков административно наказуемо.
Горы кирпичей в салоне пассажиры отложили.
Кожній людині з того літака потрібно тепер бути максимально обережними постійно....