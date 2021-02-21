В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб

Станом на ранок 21 лютого виявлені 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 445 осіб;

-летальних випадків – 58;

-одужало – 1 557 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 304 456 осіб;

-одужало – 1 146 073 особи;

-летальних випадків – 25 103;

-проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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