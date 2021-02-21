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В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб

Станом на ранок 21 лютого виявлені 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 445 осіб;

-летальних випадків – 58;

-одужало – 1 557 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 304 456 осіб;

-одужало – 1 146 073 особи;

-летальних випадків – 25 103;

-проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 01
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 02
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 03
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Топ коментарі
+4
Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
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21.02.2021 09:00
+3
сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
по темі :
перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
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21.02.2021 09:19
+3
в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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21.02.2021 09:35
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От для кого ці дебільні дані?
Зелені взагалі нас за жителів психіатричної клініки тримають?
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21.02.2021 08:48 Відповісти
Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
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21.02.2021 09:00 Відповісти
Надо придумать графу "умерли в жутких муках', чтоб ее ещё впереди поставить
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21.02.2021 09:08 Відповісти
Даааааааа, не на жарт Стєпанов розійшовся, не на жарт
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21.02.2021 09:14 Відповісти
Где вакцина? Ответьте зеленые гниды
Зеленский: "Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в феврале, первый миллион вакцин «скоро» получим" . Какого года?

В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 1593
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21.02.2021 09:15 Відповісти
Где где, на счетах СтепаноЗеленского, и возможно в Караганде.
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21.02.2021 09:16 Відповісти
Про Караганду прикольно В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 6208. Говорят что уже и остров Пасхи начал вакцинацию. От каменных статуй пользы больше, чем от Зеленского - Шмыгаля - Степанова - Ляшка
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 7572

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21.02.2021 09:29 Відповісти
Я бы добавил в тех от кого нет пользы всех слуг народа и генпрокурором, судей, головой МВД и далее пор списку.
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21.02.2021 09:41 Відповісти
Страшную ночь пережил я панове. СТРАШНУЮ и ЖУТКУЮ!
Начиная с 21 часа субботы и до 7 утра сего дня, ко мне в квартиру ломились врачи с требованием открыть им двери для проведения моей вакцинации. КАКИЕ ДЕНЬГИ СУЛИЛИ за вакцинацию! Полицией пугали! Судом пугали! Степанов лично в час ночи звонил, уговаривал. Шмыгал звонил в два часа! ПРЕЗИДЕНТ в три ночи позвонил ЛИЧНО уговаривал! Билеты на год вперёд на "Квартал 95" предлагал бесплатно и на все концерты! В первом ряду места и буфет на шару! Но я мужественно им не открыл и на пакостные их уговоры не поддался. Думаю выйти на прогулку, но боюсь уж не затаились ли они на лестнечной площадке с мерзким желанием меня провакцинировать и доплатить мне за это.
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21.02.2021 09:15 Відповісти
Який там сон! Все так і було! Клянуся здоров'ям всіх Слуг народу від села до Києва і найголовнішого слуги! В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 3413
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21.02.2021 09:37 Відповісти
Вже майже тиждень, як кількість нових хворих перевищує кількість одужавших.
Зе-влада готується оголосити третю хвилю?
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21.02.2021 09:18 Відповісти
Так все уже знают , что экономике жопа из за идиотов во власти , а корона всего лишь отмазка.
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21.02.2021 09:39 Відповісти
сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
по темі :
перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
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21.02.2021 09:19 Відповісти
Страшну ніч пережив я панове. Страшну і моторошну!
Починаючи з 21-ї години суботи і до 7 ранку цього дня, до мене в квартиру ломилися лікарі з вимогою відкрити їм двері для проведення моєї вакцинації. ЯКІ ГРОШІ обіцяли за вакцинацію! Поліцією лякали! Судом лякали! Степанов особисто о першій годині ночі телефонував, умовляв. Шмигав дзвонив о другій годині! ПРЕЗИДЕНТ о третій ночі подзвонив ОСОБИСТО умовляв! Квитки на рік вперед на "Квартал 95" пропонував безкоштовно і на всі концерти! У першому ряду місця і буфет на шару! Але я мужньо їм не відкрив і на капосні їх вмовляння не піддався. Думаю вийти на прогулянку, але боюся чи не зачаїлися вони на лестнечние майданчику з мерзенним бажанням мене вакцинувати і доплатити мені за це.
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21.02.2021 09:34 Відповісти
вау...ні - йой! як гарно ))
а шо то було? нічне жахіття...чи новин передивилися? чи так... зі смислом і натяком? ))))
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21.02.2021 09:37 Відповісти
Який там сон! Все так і було! Клянуся здоров'ям всіх Слуг народу від села до Києва і найголовнішого слуги! Новини не дивлюся і не слухаю. А за натяки - вам видніше. В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 9322
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21.02.2021 09:40 Відповісти
нема що й сказати...піду закрию двері на ланцюжок і...швабру? (хто зна де ото вони вискочать)))
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21.02.2021 09:43 Відповісти
Будьте уважні! Вони на все підуть і на все готові що б вас вакцинувати і вам за це доплатити! В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 8005
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21.02.2021 09:45 Відповісти
в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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21.02.2021 09:35 Відповісти
Розслабилися через відсутність мозку. В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5426
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21.02.2021 09:38 Відповісти
Ну Осел Оманский живет же без мозга и не чего страшного , целым президентом страны стал и из миллионера в миллиардера превратился , а его избиратели чем хуже , они то же так хотят. А то что вместо миллионов они получат кусок земли метр на два , то их особо не волнует.
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21.02.2021 09:43 Відповісти
Закрийте дурні Буковель. Іначе знову через місяць на локдаун країна піде.
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21.02.2021 09:40 Відповісти
А Беня в курсе , что Осел его бизнес может закрыть.
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21.02.2021 09:44 Відповісти
Поздно . Надо было раньше. Хотя, лучше поздно, чем ни когда.
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21.02.2021 12:02 Відповісти
Пламен Пасков на Политека Онлайн - свежее интервью про вакцинацию.
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21.02.2021 09:52 Відповісти
Самое страшное, что большая суточная госпитализация и она постоянно растет. Заболевших на самом деле очень много , нет никакой самоизоляции и контроля за эпидемией.
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21.02.2021 10:51 Відповісти
Мне кажется,что все школы и выши надо перевести на дистационное обучение. Ситуация сразу улучшиться.
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21.02.2021 10:54 Відповісти
"В Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281)." - селяне гуляют как последний раз! Решили от слов "вируса нет!" делом доказать. А вирус такой херракс - и есть!
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21.02.2021 14:31 Відповісти
 
 