В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на ранок 21 лютого виявлені 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.
Також за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 445 осіб;
-летальних випадків – 58;
-одужало – 1 557 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 304 456 осіб;
-одужало – 1 146 073 особи;
-летальних випадків – 25 103;
-проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Зелені взагалі нас за жителів психіатричної клініки тримають?
Зеленский: "Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в феврале, первый миллион вакцин «скоро» получим" . Какого года?
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Начиная с 21 часа субботы и до 7 утра сего дня, ко мне в квартиру ломились врачи с требованием открыть им двери для проведения моей вакцинации. КАКИЕ ДЕНЬГИ СУЛИЛИ за вакцинацию! Полицией пугали! Судом пугали! Степанов лично в час ночи звонил, уговаривал. Шмыгал звонил в два часа! ПРЕЗИДЕНТ в три ночи позвонил ЛИЧНО уговаривал! Билеты на год вперёд на "Квартал 95" предлагал бесплатно и на все концерты! В первом ряду места и буфет на шару! Но я мужественно им не открыл и на пакостные их уговоры не поддался. Думаю выйти на прогулку, но боюсь уж не затаились ли они на лестнечной площадке с мерзким желанием меня провакцинировать и доплатить мне за это.
Зе-влада готується оголосити третю хвилю?
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перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
Починаючи з 21-ї години суботи і до 7 ранку цього дня, до мене в квартиру ломилися лікарі з вимогою відкрити їм двері для проведення моєї вакцинації. ЯКІ ГРОШІ обіцяли за вакцинацію! Поліцією лякали! Судом лякали! Степанов особисто о першій годині ночі телефонував, умовляв. Шмигав дзвонив о другій годині! ПРЕЗИДЕНТ о третій ночі подзвонив ОСОБИСТО умовляв! Квитки на рік вперед на "Квартал 95" пропонував безкоштовно і на всі концерти! У першому ряду місця і буфет на шару! Але я мужньо їм не відкрив і на капосні їх вмовляння не піддався. Думаю вийти на прогулянку, але боюся чи не зачаїлися вони на лестнечние майданчику з мерзенним бажанням мене вакцинувати і доплатити мені за це.
а шо то було? нічне жахіття...чи новин передивилися? чи так... зі смислом і натяком? ))))
Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные".