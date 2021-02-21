П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист

Вчора, 20 лютого, найманці РФ зазнали значних втрат. У Горлівці було вбито п'ятьох і поранено троє бойовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали російських пропагандистів.

Як повідомив російський пропагандист Сладков, "після рішень РНБО ситуація на Донбасі ще більше загострилася". "Почалися втрати. Їх більше, ніж офіційно. Такі справи", - написав він.

Його слова підтвердив ще один російський пропагандист, який іменує себе як військовий кореспондент Котенок.

"Щодо ситуації в Горлівці. Наші втрати: 5-200, 3-300 - рознесли бліндаж. З безпілотника коректували. З 2 ночі до 5 ранку летіло сюди. 5:32 - Змусили вийти на роботу достроково співробітників ДП "Пошта Донбасу"(арта). Зараз відхватять (укрокарателі) і замовкнуть. Після того як розбили бліндаж, полетіло в зворотній бік", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом в районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.

Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

"Зокрема, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.



