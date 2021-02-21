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Горлівка (201) найманці РФ (1971) операція Об'єднаних сил (4158)

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист

Вчора, 20 лютого, найманці РФ зазнали значних втрат. У Горлівці було вбито п'ятьох і поранено троє бойовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали російських пропагандистів.

Як повідомив російський пропагандист Сладков, "після рішень РНБО ситуація на Донбасі ще більше загострилася". "Почалися втрати. Їх більше, ніж офіційно. Такі справи", - написав він.

Його слова підтвердив ще один російський пропагандист, який іменує себе як військовий кореспондент Котенок.

"Щодо ситуації в Горлівці. Наші втрати: 5-200, 3-300 - рознесли бліндаж. З безпілотника коректували. З 2 ночі до 5 ранку летіло сюди. 5:32 - Змусили вийти на роботу достроково співробітників ДП "Пошта Донбасу"(арта). Зараз відхватять (укрокарателі) і замовкнуть. Після того як розбили бліндаж, полетіло в зворотній бік", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом в районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.

Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

"Зокрема,  20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.

Пять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист 01
Пять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист 02
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Топ коментарі
+82
Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 59
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21.02.2021 09:09
+64
сьогодні День рідної Мови...тому на українській цілий день!
так от... по темі:
провокацією задоволений! давайте ще !!!
рашолайносмі вдавитися своєю брехнею.
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21.02.2021 09:12
+64
Земля вам бетоном ******** росіянські.
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21.02.2021 09:22
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П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3557
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21.02.2021 09:51 Відповісти
Кто ж так новости пишет???
Чуть со стула не выпал, когда начал шапку читать. Думал опять, что как всегда, с нашей стороны.
Хух......
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21.02.2021 09:51 Відповісти
Вы правы- там с заголовками проблема постоянная
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21.02.2021 10:01 Відповісти
Це "фішка" або, я сказав би, винахід мало не всіх журналістів - вигадати такий заголовок, щоби читач мусив йти розбиратися у тексті - що там і до чого, саме так або навпаки.
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21.02.2021 11:24 Відповісти
Слава Україні!!!
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21.02.2021 09:59 Відповісти
Героям Слава!
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21.02.2021 10:51 Відповісти
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите.-Новое американское правительство планирует заняться расследованием деятельности Коломойского.- Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери.
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21.02.2021 10:00 Відповісти
"Крихітку Цахеса", з його "заборонами", наші воїни демонстративно "послали" у пішу еротичну подорож...
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21.02.2021 10:35 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Ну і ще один , маленький крок до миру .
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21.02.2021 10:02 Відповісти
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3358
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21.02.2021 10:04 Відповісти
В Испании в 1930-х годах во время гражданской войны было тоже самое
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21.02.2021 10:13 Відповісти
В"єтнам,Ангола,Сомалі,Ефіопія,Алжир,Гвінея-Бісау ....!!!!)))
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21.02.2021 10:19 Відповісти
Так же было в 1-й Карабахской войне 1986-92г. 366полк Российской армии воевал на стороне арабохайев против Индо(Омур=Рим)Пэриджана(АхерУш=Греция)=Одэрбэйджана и помог хаям устроить Ходжалинский геноцид.А сейчас не дает очистить земли хозяевам.
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21.02.2021 10:32 Відповісти
Другими словами росийский террорист а не солдат.
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21.02.2021 11:09 Відповісти
уССССССКий солдафон-МАРОДЕР на месте сбитого рф БОИНГА на востоке донбасса-

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 6779
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21.02.2021 13:17 Відповісти
Упалчлєнци позабирали собі всі мобільні і електроніку загиблих з МН 17, а своїм

оркиням понаприносили косметики і одежди загиблих жінок зі збитого Боїнга.
Фото були по Інстаграмах і інших соцсєтях.
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21.02.2021 14:20 Відповісти
Далеко ходить не надо. В 2014 году в Крыму кацапские военнослужащие одели на себя одежду из венторга без опознавательных знаков. А их главнокомандующий путло сказал, что это не армия рф, а местные граждане.
Таким образом, армия рф стала армией скоморохов, а их главком путин отказался от своей армии!!!
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21.02.2021 12:19 Відповісти
Так почему же эту армию скоморохов не сбросили в Чёрное море ????
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21.02.2021 16:44 Відповісти
У тебя все в порядке с головой? Я что, был главнокомандующим?
Похоже, что ты один из тех скоморохов.
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21.02.2021 16:47 Відповісти
Вы так пренебрежительно написали, о том , что Крым захватила армия скоморохов. Вот я и задал логичный вопрос, если армия РФ , армия скоморохов, то почему мы 7 год смотрим на Донецк в бинокль, не говоря уж о Крыме ????По логике вещей, это ВСУ армия скоморохов в таком случае....
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21.02.2021 16:52 Відповісти
шо, стыдно за своих нипабедимых расейских военоф? понимаю, сочувствую...
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21.02.2021 18:20 Відповісти
Если Украина без единого выстрела отдала Крым скоморохам, то кому должно быть стыдно.???!! Вы тупенький , однако.....
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21.02.2021 19:01 Відповісти
Это ты тупой! Такие андоны как ты и тебе подобные грабили Украину 30 лет. Эта спецопирация по отжиму готовилась минимум 20 лет! Так что не звезди чмо!
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21.02.2021 21:14 Відповісти
Конечно , так готовилась 20 лет, что простой гаишник развернул колону БТР....Хватит защищать майдановскую слизь, которая продала Крым за кресла......
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22.02.2021 13:36 Відповісти
Змушена була віддати , бо ще багато презервативоподібних типу Сергей Владимирович c08a2686.
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21.02.2021 21:18 Відповісти
Да, если ничего не делать , то конечно вынуждена. Яценюка нравилось быть премьером, Турчинову главой во. Им Крым был без надобности.....
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22.02.2021 13:37 Відповісти
Якщо тобі так не подобається слово "скоморохи", то називай їх "ряженими"... Суть від того не міняється... Ви, кацапи, за останнє століття, тільки й уміли, що ховаться під чужими личинами, розпалюючи війни... Баварська революція : ви - "німецькі інтернаціоналісти". КВЖД - "китайські". Іспанія - "французьські інтербригадовці", Майніла - "білофіни". А після Другої світової - "інтернаціоналісти" усього світу...
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22.02.2021 06:55 Відповісти
Я тебе, уже написал, что если Украина отдала Крым без единого выстрела хоть скоморохам, хоть ряженным , хоть как не называй.... По твоей логике получается, что это Россия майдан замутила или как ???
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22.02.2021 13:39 Відповісти
Та пиши, що хочеш...
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22.02.2021 13:41 Відповісти
ПОРА ВЕРНУТЬ ПРЕМИИ В ВСУ ЗА УНИЧТОЖЕННЫХ ВРАГОВ УКРАИНЫ
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21.02.2021 10:04 Відповісти
+++

Можно даже создать частный фонд для такого дела, думаю многие бы туда отчисляли по возможности.
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21.02.2021 10:43 Відповісти
буде дуже богато припысок , грошей на всих не хватыть
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21.02.2021 17:10 Відповісти
Дорвались наши хлопчики!!!
Открыли сезон потока караванов, деревянных макинтошей НА **********! П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 4260
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21.02.2021 10:07 Відповісти
Застоялись жеребчики
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21.02.2021 12:14 Відповісти
Это сцукки вам "за пацанофф". П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 1145
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21.02.2021 10:07 Відповісти
Тільки прокинувся, а тут така добра новина....
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21.02.2021 10:13 Відповісти
Актуальное выражение: НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА... как разрешили давать ответку! Бейте орков, ребятки, не щадя никого, ибо это самые жестокие и коварные враги! Не МЫ их, значит, они- НАС! А этого допускать нельзя!!!
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21.02.2021 10:15 Відповісти
Кацапская падаль возмущается?
ВЫ,падали вшивые долго выпрашивали - так чем теперь недоводлльны?
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21.02.2021 10:16 Відповісти
Добре.
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21.02.2021 10:30 Відповісти
Земля - говном с битым стеклом тварям.
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21.02.2021 10:35 Відповісти
Под Горловкой погибли девять российских наемников
(Реал)
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21.02.2021 10:40 Відповісти
Спасибо вам ребятки! Так и продолжайте.Выпасли точку-налили, выпасли точку-налили и пусть ублюдки резервируют места на кладбищах. Пусть знают - стелять по украинцам ни-зяяяяя! Героям Слава!!!
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21.02.2021 10:41 Відповісти
Сейчас отхватят (укрокаратели) и заткнутся. После того как разбили блиндаж полетело в обратную сторону", - сообщил он.Источник: https://censor.net/ru/n3249154 (С)

Ширше ротяку открывай , сепарюга. Отхватку тебе будем всовывать.
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21.02.2021 10:41 Відповісти
По словам Зеленского, этот чел и ему подобные - наши люди, и в случае мира - ему и им будет амнистия.
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21.02.2021 12:22 Відповісти
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 8084
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21.02.2021 10:47 Відповісти
- побажайтэ мэни добрэ видпочыты в эмиратах-, -дужэ дякую-
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21.02.2021 11:06 Відповісти
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 5026 "фото" з кацапського акаунта? Оце так!

Двач @ ru2ch Официальный Twitter российской имиджборды https: // 2ch.hk ( https: // 2ch.pm для Украины)
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21.02.2021 11:47 Відповісти
Стало быть, сами себя и умыли? Это интересный поворот в военной тактике! Теперь надо ждать ,когда обПОЛчленцы (они же сепарасты) проведут штурм Донецка и повесят пупшилиных....
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21.02.2021 10:50 Відповісти
При невыясненных обстоятельствах погибли семеро боевиков третьей мотострелковой бригады «Беркут» первого армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации. Данное бандформирование ДНР воюет в районе Горловки. Пункт постоянной дислокации в самом городе.
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21.02.2021 10:53 Відповісти
Также по неизвестным причинам погиб наемник седьмой ОМСБр второго АК ВС РФ, которая воюет на Светлодарской дуге (на смежных территориях Донецкой и Луганской областей). ППД в Брянке (ОРЛО).
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21.02.2021 10:54 Відповісти
Кроме того, при невыясненных обстоятельствах погиб боевик второй ОМСБр второго АК ВС РФ, воюющей вдоль Северского Донца, служащего линией разграничения. ППД в Луганске.
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21.02.2021 10:56 Відповісти
Забухали наёмник из САС забил его П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 6203
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21.02.2021 11:03 Відповісти
Несчастный случай. Поскользнулись на льду. Здоровья погибшим за "наваросию"))
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21.02.2021 11:02 Відповісти
Почему "при невыясненных"? У всех дизентерия.
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21.02.2021 11:37 Відповісти
С светлая память горловским опочленцам ,и свет этот идет из топки крематория
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21.02.2021 11:29 Відповісти
«Война - варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину».© Ги де Мопассан
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21.02.2021 11:36 Відповісти
Росіян в Донбасі нєт,
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів,
Записали їх в архів.

Орест Лютий
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21.02.2021 11:58 Відповісти
правильно -пять штук падаль, три штуки недобитых
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21.02.2021 12:06 Відповісти
Надеемся те три штуки сами дойдут ко входу на концерт Кабзона.
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21.02.2021 13:02 Відповісти
МОЛОДЦІ наші Герої ! Земля скловатою ватним мавпам!
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21.02.2021 12:10 Відповісти
Корректировка с БП это хорошо.Но было б еще лучше ракеты запускать с БП,как в Карабахе.
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21.02.2021 12:13 Відповісти
одне горе на тій війні
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21.02.2021 12:17 Відповісти

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 799 Українці, громадяни, допоможіть боротись з ватою та рашко ботами на фейсбуці у небеспечному регіоне - Одеса
https://www.facebook.com/groups/myodessa/
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21.02.2021 13:07 Відповісти
Я долучився. Що тре робити? Просто огризатися в срачах?
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21.02.2021 18:20 Відповісти
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3302
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21.02.2021 13:57 Відповісти
Иран по ошибке завалил ИХТАМНЕТОВ Путлера...бедная РАБссия П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 355
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21.02.2021 14:31 Відповісти
путлеровские ВОНЫ ТАМ Е , видны со спутника и поверь, они далеко не бедные
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21.02.2021 17:22 Відповісти
это хто, хто эта , так сдедлал? Третя сила?
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21.02.2021 18:19 Відповісти
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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21.02.2021 18:22 Відповісти
а где фотки ? П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 1218
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21.02.2021 20:58 Відповісти
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