П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист
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Вчора, 20 лютого, найманці РФ зазнали значних втрат. У Горлівці було вбито п'ятьох і поранено троє бойовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали російських пропагандистів.
Як повідомив російський пропагандист Сладков, "після рішень РНБО ситуація на Донбасі ще більше загострилася". "Почалися втрати. Їх більше, ніж офіційно. Такі справи", - написав він.
Його слова підтвердив ще один російський пропагандист, який іменує себе як військовий кореспондент Котенок.
"Щодо ситуації в Горлівці. Наші втрати: 5-200, 3-300 - рознесли бліндаж. З безпілотника коректували. З 2 ночі до 5 ранку летіло сюди. 5:32 - Змусили вийти на роботу достроково співробітників ДП "Пошта Донбасу"(арта). Зараз відхватять (укрокарателі) і замовкнуть. Після того як розбили бліндаж, полетіло в зворотній бік", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом в районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.
Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.
"Зокрема, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.
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Чуть со стула не выпал, когда начал шапку читать. Думал опять, что как всегда, с нашей стороны.
Хух......
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Ну і ще один , маленький крок до миру .
оркиням понаприносили косметики і одежди загиблих жінок зі збитого Боїнга.
Фото були по Інстаграмах і інших соцсєтях.
Таким образом, армия рф стала армией скоморохов, а их главком путин отказался от своей армии!!!
Похоже, что ты один из тех скоморохов.
Можно даже создать частный фонд для такого дела, думаю многие бы туда отчисляли по возможности.
Открыли сезон потока караванов, деревянных макинтошей НА **********!
ВЫ,падали вшивые долго выпрашивали - так чем теперь недоводлльны?
(Реал)
Ширше ротяку открывай , сепарюга. Отхватку тебе будем всовывать.
Двач @ ru2ch Официальный Twitter российской имиджборды https: // 2ch.hk ( https: // 2ch.pm для Украины)
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів,
Записали їх в архів.
Орест Лютий
Українці, громадяни, допоможіть боротись з ватою та рашко ботами на фейсбуці у небеспечному регіоне - Одеса
https://www.facebook.com/groups/myodessa/
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!