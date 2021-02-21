Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек". ДОКУМЕНТ
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Під санкції РНБО, узгоджені Володимиром Зеленським, потрапили мережа спортивних товарів "Спортмастер" і велика російська фармацевтична компанія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в додатку № 2 до рішення РНБО України від 19 лютого про введення санкцій, розміщеному на сайті ОП.
Так, щодо "Спортмайстера" згідно з указом президента Володимира Зеленського, починає діяти повна заборона на здійснення торгових операцій, заборона на транзит ресурсів, польотів і перевезень територією України, заборона на виведення капіталів за межі України, а також заборона на ввезення продукції Sportmaster Operations Pte безпосередньо компанією або із залученням представників інших держав.
Довідка: Компанія Sportmaster Operations Pte розташована в Сінгапурі. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів у Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні. В Україні працюють близько 30 магазинів мережі в 15 містах.
Крім того, в переліку підсанкціонних юросіб виявилися "Севастопольський національний технічний університет" і фармацевтичний холдинг "Біотек".
З повним списком юросіб, щодо яких запроваджено обмеження, можна ознайомитися опублікованому нижче документі:
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
Будь ласка, зачекайте...
Бо якщо протягнеться пару місяців, а потім розвалиться звинувачення, то для України це вийде боком.
Крупнейшее нефтяное (и самое современное на момент национализации) нефтеперерабатывающее предприятие в Латинской Америке устарело и пришло в негодость, но это не беда - военные Венесуэлы живут за счет транзита кокаина из Колумбии, и сам черт им не брат.
А лохторат, который еще не помер из-за отсутствия лекарств и мед. помощи, щазлив числом булок хлеба в одни руки.
Так и живут, а кому не нравится - те миллины венесуэльцев сбежали вон.
мадуро - главный кандидат на кулю в лоб: сколько людей погибло в Венесуэле из-за отсутствия мед. помощи, так что "награда" этого героя еще найдет, как Чавеса нашла.
на полі працювати не навчені,тому або "розсмокчуться" по тисячах інших магазинів,або просто поміняється вивіска..ТОВАР ТОЙ САМИЙ майже ВСЮДИ-китайський ширпотреб..
Спортмастер давным давно надо было закрыть за контрабанду подделок.
у пуйла були кошти для війни на Донбасі
у любого товару з спортмастера є замінник
задовільної якості або в інших торг.мережах,
або просто на базарі..
і ціни не сильно відрізняються
Так може справа не у Спортмастері? Може нам задохріна добре живеться з точки зору місцевих олігархів? Скоріше певно так. І ту саму куртку я тепер піду купувати у патріотичного Гудка, тільки не за 2000,а за 4000 грн. Ось і всі їх санкції.
тобто у москалів патріотичніше купувати, бо вони не євреї ?
Тут головне - бути патрійотом, щоб ближній тебе намахав, і не любити москалів, бо так написано в інструкціях ботоферми.
ще раз -ПНХ!
біжи.
а конкретніше- НА..УЙ !
Залишилося ввести санкції на продукти харчування, щоб за маслом знову треба було стояти в черзі цілий день, а цукор був по талонах. І ліфт відключити. І воду! Головне воду, щоб була два рази на день з 6 до 9-ї, і тільки холодна. І щоб помити голову, треба холодну воду гріти в банячку і розводити з холодною в мидниці.
Отоді буде все правильно. Гой буде достатньо мучитися, і ні на що інше у нього часу не лишатиметься.
PVol 69- типовий брехунець з Лахті...
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє 24 канал.
Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
Спиртмастер як працював, так і працює.