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Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і

Під санкції РНБО, узгоджені Володимиром Зеленським, потрапили мережа спортивних товарів "Спортмастер" і велика російська фармацевтична компанія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в додатку № 2 до рішення РНБО України від 19 лютого про введення санкцій, розміщеному на сайті ОП.

Так, щодо "Спортмайстера" згідно з указом президента Володимира Зеленського, починає діяти повна заборона на здійснення торгових операцій, заборона на транзит ресурсів, польотів і перевезень територією України, заборона на виведення капіталів за межі України, а також заборона на ввезення продукції Sportmaster Operations Pte безпосередньо компанією або із залученням представників інших держав.

Довідка: Компанія Sportmaster Operations Pte розташована в Сінгапурі. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів у Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні. В Україні працюють близько 30 магазинів мережі в 15 містах.

Крім того, в переліку підсанкціонних юросіб виявилися "Севастопольський національний технічний університет" і фармацевтичний холдинг "Біотек".

Також читайте: Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

З повним списком юросіб, щодо яких запроваджено обмеження, можна ознайомитися опублікованому нижче документі:

Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 01
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 02
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 03
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 04
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 05
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 06
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 07
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 08
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 09
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 10
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і Біотек 11

Читайте також: Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Топ коментарі
+54
не сци. до вас на росію нічого не зайде.
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21.02.2021 09:53
+49
спортмастер рашистский! Они закупают китайскуй КУЙню, лепят свои бирки и продают как свое Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк" - Цензор.НЕТ 6094
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21.02.2021 09:55
+31
Это российская сеть, зарегистрированная в офшорах.
За финансирование терроризма видимо, наверное открыт и платит налоги в ОРДЛО и/или Крым
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21.02.2021 09:55
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Ну и хорошо, как то обойдемся без этой фигни.
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21.02.2021 11:25 Відповісти
Коли будуть карні справи?
Бо якщо протягнеться пару місяців, а потім розвалиться звинувачення, то для України це вийде боком.
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21.02.2021 11:54 Відповісти
З 2014 року нічого в "Спорт..." не купляв з політичних міркувань, це мої особисті санкції. За ці роки власники в українську назву навіть не доповнили літеру "й", хоча в позначенні вибору мов на їх сайті відсутній російський прапор на відміну нашого державного і патріотичного "Ощадбанку".
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21.02.2021 12:05 Відповісти
Про Novus не ввели санкции, за работу в Севастополе? Ах да за Novus прибалты заступится. Поэтому трогать нельзя. Да и Каломойскому Novus не нужен и Герегам не мешает.
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21.02.2021 12:12 Відповісти
А против тех шведов которые продали СТС краденый у Зеленского сериал?
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21.02.2021 12:20 Відповісти
Ясно...а сажать так никого за терроризм не собираются -просто себе бабло стрегут...Хай зеля хоть гири того спортмайстера выкинет,а то снова с фотками лоханется,как месяц назад))))
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21.02.2021 12:25 Відповісти
Украинский юрист, коллаборант Андрей Портнов назвал санкции "доказательством неадекватности власти, непониманием экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности".
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21.02.2021 12:37 Відповісти
"Это решение СНБО - абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве", - написал он в своём канале в "Телеграмме".
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21.02.2021 12:38 Відповісти
Вот это прекрасно,как бальзам на сердце)ненавижу портянку...
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21.02.2021 12:42 Відповісти
Не верю санкциям. Сегодня надо приводить идеалистов к власти, чтобы они судили всех кто был при власти с 1991 года. Отстранить и доказать преступления олигархов, задержать, конфисковать незаконно нажитое имущество и деньги. С этого начать. Затем офшоры, незаконнная приватизация и возврат украденного с зарубежных счетов.
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21.02.2021 12:41 Відповісти
Может я тоже не сильно то и верю в эти санкции,надеюсь хоть что то полезное от них останется..но вы тоже идите со своим планом Венесуэлы по украински лесом...
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21.02.2021 12:44 Відповісти
я говорю о пути счастья для украинского народа. Уже готов дейстовать и судить!
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21.02.2021 13:01 Відповісти
мало знаком, что там произошло в Венесуэле. Что-то слышал. Но о них ничего не знаю.
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21.02.2021 13:02 Відповісти
Что там "не знать" то: национализировали всю нефтяную промышленность, к власти пришли военные, и, прикрываюсь марионетками Чавесом и Мадуро, начали строить рай по-венесуэльски: с ограниченным числом булок хлеба в одни руки, зато по фиксированной цене.
Крупнейшее нефтяное (и самое современное на момент национализации) нефтеперерабатывающее предприятие в Латинской Америке устарело и пришло в негодость, но это не беда - военные Венесуэлы живут за счет транзита кокаина из Колумбии, и сам черт им не брат.
А лохторат, который еще не помер из-за отсутствия лекарств и мед. помощи, щазлив числом булок хлеба в одни руки.
Так и живут, а кому не нравится - те миллины венесуэльцев сбежали вон.

мадуро - главный кандидат на кулю в лоб: сколько людей погибло в Венесуэле из-за отсутствия мед. помощи, так что "награда" этого героя еще найдет, как Чавеса нашла.
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21.02.2021 13:53 Відповісти
Понял. Ну для меня сейчас главное - Украина. Здесь олигархи разворовали заводы и пытаются продать землю. Сейчас народ их будет трясти - такой вариант нам не подходит. Мы должны отправить олигархов и их прислужников и всех кто был при власти с 1991 года за решётку. И взять управление государством в свои руки.
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21.02.2021 14:17 Відповісти
в чьи именно руки ?
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21.02.2021 15:46 Відповісти
Да работает тот спортмастер...
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21.02.2021 14:20 Відповісти
Нечего было работать на оккупантов
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21.02.2021 14:21 Відповісти
ну це навряд..
на полі працювати не навчені,тому або "розсмокчуться" по тисячах інших магазинів,або просто поміняється вивіска..ТОВАР ТОЙ САМИЙ майже ВСЮДИ-китайський ширпотреб..
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21.02.2021 17:47 Відповісти
Это всё отлично. Но когда уже будут санкции против западных стран, покупающих российский газ и другие товары? Вот там финансирование так финансирование, не равнять с копейками Спортмастера. Ну и против Германии конкретно за СП-2. Или "то другое"? Или, может, сцыкотно?
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21.02.2021 13:01 Відповісти
Ну наконец-то прикроют этот кацапский шайтан-базар фейковых спортивных товаров.

Спортмастер давным давно надо было закрыть за контрабанду подделок.
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21.02.2021 13:08 Відповісти
Ми побігли у Спортмастер закуплятися і вам раджу. Принаймні, щоб ви розуміли, у Львові це єдиний магазин, в якому якісні брендові товари. Всі куртки нашої сім'ї ми купували тут, футболки, светри, штани. До Польщі тепер не їздимо. Де будемо це все купувати? Правильно, в україно-жидівських олігархів втридорога.
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21.02.2021 14:00 Відповісти
тобто краще купувати у країни-агресора, щоб
у пуйла були кошти для війни на Донбасі

у любого товару з спортмастера є замінник
задовільної якості або в інших торг.мережах,
або просто на базарі..
і ціни не сильно відрізняються
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21.02.2021 15:56 Відповісти
В країни агресора ми нічого не купуємо. Зрештою, війна вже скоро як 7 років, то чому раніше Спортмастер не закрили сивочолий батько нації та зешмарканий гетьман айкосів? Обоє, ***.

Так може справа не у Спортмастері? Може нам задохріна добре живеться з точки зору місцевих олігархів? Скоріше певно так. І ту саму куртку я тепер піду купувати у патріотичного Гудка, тільки не за 2000,а за 4000 грн. Ось і всі їх санкції.
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21.02.2021 16:58 Відповісти
Чи може мені піти купляти всяке китайське гавно по сусідству на ринок Південний, що належить Писарчуку, багаторічному члену партії регіонів, президент якого Янукович?
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21.02.2021 17:05 Відповісти
Во Львове что нет нормальных ТРЦ? В спортмастере продается реальный шлак, весь брендовый неликвид из старых коллекций который скидывают за копейки, а 70 процентов товаров это вообще редкое китайское дерьмо, за все время купил там ребенку очки для плавания и всее. В Украину зашла францусская сеть декатлон, магазины по 3000 крадратов спорттоваров на любой вкус и кашелек, спортмастер бы итак загнулся ну в Одессе так точно
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21.02.2021 17:29 Відповісти
такі у Львові патрійоти-виборці Садового Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 3108

тобто у москалів патріотичніше купувати, бо вони не євреї ? Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 1459
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21.02.2021 17:49 Відповісти
Ага, в Андрія Мацоли пиво купляти, після якого зранку руки і ноги болять. І масло Молокія, яке у воді не розчиняється. І Таврію, щоб стояти на дорозі з відкритим капотом. І до лікаря піти, щоб він виписав вітчизняні ліки-підробки. І одяг та взуття українське купи, щоб натирало і після першого прання перетворилося на шмату. Бензином на Укрнафті заправитися не забудь, щоб все паоафіном забилося.
Тут головне - бути патрійотом, щоб ближній тебе намахав, і не любити москалів, бо так написано в інструкціях ботоферми.
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22.02.2021 07:20 Відповісти
підніжкам Москви,кремлівським холуям і запроданцям.
ще раз -ПНХ!
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22.02.2021 17:14 Відповісти
Ми побігли у Спортмастер закуплятися і вам раджу.

біжи.
а конкретніше- НА..УЙ !
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21.02.2021 17:52 Відповісти
Всё кацапское тут нужно запрещать-начиная от пилюль от Биотека и заканчивая таблетками к АЭС.Товарооборот с рашорейхом должен быть на уровне статистической погрешности.
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21.02.2021 14:16 Відповісти
У Сортмастері аншлаг. Народ скупає все.

Залишилося ввести санкції на продукти харчування, щоб за маслом знову треба було стояти в черзі цілий день, а цукор був по талонах. І ліфт відключити. І воду! Головне воду, щоб була два рази на день з 6 до 9-ї, і тільки холодна. І щоб помити голову, треба холодну воду гріти в банячку і розводити з холодною в мидниці.

Отоді буде все правильно. Гой буде достатньо мучитися, і ні на що інше у нього часу не лишатиметься.
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21.02.2021 14:41 Відповісти
Никогда там аншлага не видел
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21.02.2021 17:30 Відповісти
спокійніше.. Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 2902
PVol 69- типовий брехунець з Лахті...
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21.02.2021 17:50 Відповісти
Лахті - це Фінляндія?
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22.02.2021 10:56 Відповісти
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 5362
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22.02.2021 17:16 Відповісти
Що таке Лахта, я далі не зрозумів. Напевне про це знають тільки місцеві. Може я таки витягну з вас, місцевих, що це таке? І де знаходиться уліца оптікофф?
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23.02.2021 16:58 Відповісти
В неділю треба було зайти.
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22.02.2021 10:55 Відповісти
Незважаючи на санкції, введені стосовно російської торгової мережі Спортмастер, станом на неділю, 21 лютого, її магазини продовжують працювати в Україні у звичайному режимі.
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє 24 канал.
Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
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21.02.2021 18:50 Відповісти
Ну і що? Сьогодні 27 лютого 2021.
Спиртмастер як працював, так і працює.
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27.02.2021 08:28 Відповісти
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