Три людини загинули через отруєння чадним газом у приватному будинку на Львівщині, - ДСНС
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У Львівській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались", - йдеться в повідомленні.
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