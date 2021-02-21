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Три людини загинули через отруєння чадним газом у приватному будинку на Львівщині, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Три людини загинули через отруєння чадним газом у приватному будинку на Львівщині, - ДСНС

У Львівській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались", - йдеться в повідомленні.

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Обслуживание дымоходов и вент. каналов в жилых домах давно брошено на произвол. Проще найти кузнеца, чем печника-трубочиста. А уж заставить прочистить вент. канал и вовсе фантастика
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21.02.2021 10:11 Відповісти
не правильно мыслите товарищ! наберите в компе - трубочист - и к вам приедут в любую область и прочистят не только дымоход но и любой тухес!
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21.02.2021 10:21 Відповісти
Не морочьте мои фаберже, беня. С какой радости мне башлять за чистку вент. канала, скажем, в девятиэтажной халупе? Жеки с печниками гешефт делают, и им еще раз бабло отстегивать? А табло вареньем не намазать?
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21.02.2021 10:58 Відповісти
👏👏👏👏👏
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21.02.2021 11:28 Відповісти
Опять товарищ вы неправы! не вижу связи печников (тобиш вентиляционщиков) с жэками . В жэках давно нет специалистов а все работы выполняются по найму...остальные работы выполняются узкопрофильными специальностями т.е. младший инженерный состав по утилизации домовых отходов
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21.02.2021 12:51 Відповісти
Беня! Вы ерундит...
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21.02.2021 14:59 Відповісти
Ваще то я гардеробщик и ерундой не занимаюсь
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21.02.2021 16:30 Відповісти
Гардеробщик-то хоть в генделике? Или в читальне ишачишь?
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21.02.2021 16:45 Відповісти
я работаю в ресторации
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21.02.2021 17:01 Відповісти
Хлебное место. Главное мелочь по карманам не тырить
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21.02.2021 17:38 Відповісти
а ще "тяга"...при вітрі або в дощ-сніг дуже уважно треба слідкувати за цим (особливо як перекривають засувку (заслонку), щоб зберегти тепло.... і лягають спати)
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21.02.2021 10:54 Відповісти
 
 