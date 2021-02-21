Три людини загинули через отруєння чадним газом у приватному будинку на Львівщині, - ДСНС

У Львівській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались", - йдеться в повідомленні.

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