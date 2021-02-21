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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстрували 372 472 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 493 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 111 665 782 випадки інфікування, з них 372 472 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 472 577 осіб, з них 8 493 за минулу добу.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 86,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 16-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8.

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 4012
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21.02.2021 10:18 Відповісти
А нафуїа їх фіксувати?...
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21.02.2021 11:10 Відповісти
Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 6156
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21.02.2021 12:58 Відповісти
https://twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов

Я втратив особистого ворога. Як тепер жити?
Був у нас шматок лайна, який верещав торік, що нема ніякого КОВІДу, що то вигадав Порох, аби не дати ЗЕ принести бидлу щастя.
Потім воно пропало. От бачу - тихе, чемне, спокійне. Перехворіло тяжко, лежав на ШВЛ від ЄС. Мовчить. Дякує ЄС
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21.02.2021 10:20 Відповісти
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 3155
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21.02.2021 10:25 Відповісти
Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 3205
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21.02.2021 12:59 Відповісти
Это не вакцинация а стериризация (утилизация).
Пламен Пасков дал свежее интервью на Политека Онлайн.
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21.02.2021 11:02 Відповісти
 
 