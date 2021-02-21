Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстрували 372 472 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 493 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 111 665 782 випадки інфікування, з них 372 472 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 472 577 осіб, з них 8 493 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 86,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 16-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8.
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