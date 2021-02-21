Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили
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У п'ятницю головний прокурор України заявила, що розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma Holdings Ltd, яке тісно пов'язане зі скандалом, який привів до першого імпічменту експрезидента США Дональда Трампа, було закрито без будь-яких планів з їх відновлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Українська прокуратура в останні роки вивчила дії Burisma, в раді якої з 2014 по 2019 рік працював син президента США Джо Байдена Хантер, а також її засновника Миколи Злочевського.
"Все, що могли зробити прокурори, вони зробили", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Reuters відеозв'язком із Києва.
"Ось чому я не бачу можливості (або) необхідності повертатися до цих справ", - зазначила вона.
Венедіктова також сказала, що влада США не зверталася до її офісу відтоді, як Байден вступив на посаду президента в минулому місяці.
У грудні 2019-го Палата представників США пред'явила Трампу імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу в зв'язку з його запитом під час телефонного дзвінка в липні 2019 року президентові України Володимиру Зеленському про розслідування справи Байдена і його сина Хантера. У лютому 2020 Сенат США не підтримав імпічмент Трампа.
На посаді віцепрезидента при президенті Бараку Обамі Байден курував політику США щодо України і домагався відсторонення від посади головного прокурора країни, якого Сполучені Штати і країни Західної Європи вважали корумпованим або неефективним. Трамп і його союзники робили необгрунтовані заяви про те, що Байден зробив це тому, що прокурор стежив за Burisma, поки його син працював у раді директорів.
Одне розслідування Burisma стосувалося передбачуваних податкових порушень. Burisma повідомила, що в 2017 році розслідування відносно компанії і Злочевського (ексміністра екології України, який зараз живе за кордоном) було припинено після того, як компанія виплатила додаткові 180 мільйонів гривень (6,46 мільйона доларів) податків.
Як пише видання, Венедіктова, яка пропрацювала на своїй посаді трохи менше року, сказала, що хоче використовувати інший підхід до своєї роботи, ніж її попередники, які вона назвала "дуже політичними".
Відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією в Україні, Венедіктова відкинула побоювання з приводу того, що незалежність Національного Антикорупційного бюро, відомого як НАБУ, була підірвана після того, як уряд розробив проєкт нового закону про його статус, який, на думку бюро, завадить його здатності боротися з корупцією.
"НАБУ зараз є незалежним органом і в майбутньому буде незалежним органом", - сказала Венедіктова.
Корупція є давньою проблемою для України, і будь-яка загроза незалежності НАБУ, створена за підтримки західних донорів, може зменшити іноземну допомогу в той час, коли економіка країни постраждала від обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.
Міжнародний валютний фонд повідомив Україні, що їй потрібно провести додаткові реформи, щоб отримати додаткові кошти з п'ятимільярдної програми МВФ.
Венедіктова також висловила надію, що судові справи, пов'язані з ПриватБанком, будуть завершені до кінця року. НБУ оголосив ПриватБанк неплатоспроможним в 2016 році і заявив, що його неефективна кредитна практика пробила пролом в його фінансах на 5,5 млрд доларів, перш ніж він був узятий в руки держави. Колишні власники кредитора оскаржують це і борються за скасування націоналізації.
Будь ласка, зачекайте...
Тучи все сгущаются
Вся боротьба зелених з ковід увійде в історію України, як наймасштабніше приниження нації Майдану.
Розтоптування Гідності почалося ще з кіношок про врятування собачки із Китаю, замість реальної підготовки до епідемії. Хоча розвідка їм сигналізувала про небезпеку ще в січні. Та вони були зайняті іншим: вони нагнітали істерію в Нових Санжарах рівно в річницю розстрілів, щоб в день (О)гідності, як вони його потайки називають, виставити українців диким бидлом і скотом. Саме цим Вова промишляв на замовленя бидлюковича у Кварталі - виставляв українців унтерменшами і тваринами, яких дозволено розлюднювати, вбивати і топтати, і взагалі виробляти з їхніх страждань електроенергію паличками беркута.
Потім вони вкрали медичні маски і продали іноземцям. Коли ми побачили наші маски розвантаженими з літаків в Іспанії, Італії, Німеччині, вони ще й кинули нам митну накладну, де показали навіть ціну за шт - в 100 (сто) разів дешевше іноземцям ніж нам в аптеках.
Покидьок у черговому роліку весело оголосив розслідування, але результатів того розслідування ми будемо чекати до прибуття "10 мільйонів високоточних лабораторних тестів із Китаю" (с) обіцяних ще у роліку від 20 березня.
Потім вони пообіцяли 300% надбавку лікарям. Рахувати її стали... посекундо. Лікарів теж треба розтоптати. Щоб позвільнялися і бидло нікому було рятувати. А собі вони лікарів завжди забезпечать.
Бо собі вони зробили... віп-палати. Вони це рішуче заперечили, а потім виявилося Онуфрія лікують у "спеціально обладнаній палаті Інституту серця МОЗ".
Простих українців вони "лікують" в коридорах лікарень. Худобі - хлів, царям - віп-палати.
До речі про Онуфрія. Російській секті діяльність вони єдиній не заборонили. Бо стригти бабки під час біди втричі краще, ніж не під час біди. І секта розносила заразу серед вірян, які потім рознесли її по містам України. Де храми рпц - там чітко спалахи інфекції.
Увівши для українців карантин, сама шобла гуляла і насолоджувалась життям у власних особистих ресторанах і курортах. Свої велюри і буковелі вони не зачинили, як бізнеси всіх українців. Бо під час біди біднішати має українець, а вони - багатшати.
Ковід-фонд. Всі вже забули, що клоун обіцяв, що збере його з олігархів, яким роздав області "в кураторство". Області роздав, а гроші забрав з української культури і місцевих бюджетів. Щоб міста навіть зі своїх коштів не змогли вас рятувати. Потім ковід-фонд вони вкрали через асфальтні схеми.
І так, вони знищили українську культуру, а власну не забули, "лігу сміху" вони продали в РФ.
І ось тепер, коли Зімбабве почало вакцинацію (ЗІМБАБВЕ!), Україну нарешті вони опустили нижче дикунів із Африки! Справу зроблено.
Ні, це все не співпадіння. Це єдиний сценарій приниження українців. Шутніки знають, що людина з самоповагою - не їхній глядач. Людина з самоповагою ніколи не проголосує за пакет йогурта і клоуна з цирку. А от скоту можна серти на голови, він буде розмазувати, ще й радіти, що барін облагороділ.
З "тупої біомаси" (с) треба вибити Майдан, пролиту кров змішати з багном і розтоптати копитами татарових і інших чортів. А потім призначити довічну стипендію папіку, бо должен лише йому.
Коли вони втечуть, за вкрадені в нас гроші вони куплять в тих країнах статус багатіньких порядних іноземців, які вкладають гроші в ці країни. І нікого не буде цікавити, що це гроші вкрадені у нас. Можливо когось із них покарає ФБР, як Лазаренка. Але більшість, як Табачник, Ставицький і подібна нечисть буде жити приспівуючи у Єрусалимі, Кіпрі і Іспанії. Та наша розвідка майже зуміла захопити навіть вагнерівців. Цих потвор ми нарешті мусимо почати виловлювати. Як нацистських злочинців по всьому світу. І судити в Україні. Лише так ми зможемо нарешті розірвати замкнене коло.
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?
Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
Вони служать будь якій владі.
Сначала хотели национализировать пчел у Ющенко, теперь - канфеты.
з нашою професійною командою молодих клоунів заспокоюватись не можна (навіть вночі))))
Это точно Украина ?
"Причесався, прилизався, в нові штані вбрався,
А як вийшов до дівчини,
На порозі всрався".
А вот чудная статья о том как гринпоц сотрудничал с мертветчуком с 2004 года. А помните , он еще был гендиректором на Интере у мертветчука? Правда и там обосрался по полной. И эта мразь с собачим ртом дубынским постоянно киздит вместе с зеленогнойными и согласно методичек мордора, о сотрудничестве Порошенко с мертветчуком. Правда ни одного доказательства то не приводит. Главное облить дерьмом, а ты потом разгребай, все рассчитано на мозги , как у рыбок гупий, мудрого нарида 73%
Сказала бы Иришка Венедиктова по-чеснаку, что ей не комильфо жить постоянно обосцаной и обосраной. А то за меньшого Байдена Байден старшой помножит Иришку на ноль и всё - полная жопа.
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