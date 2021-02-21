Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили

У п'ятницю головний прокурор України заявила, що розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma Holdings Ltd, яке тісно пов'язане зі скандалом, який привів до першого імпічменту експрезидента США Дональда Трампа, було закрито без будь-яких планів з їх відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Українська прокуратура в останні роки вивчила дії Burisma, в раді якої з 2014 по 2019 рік працював син президента США Джо Байдена Хантер, а також її засновника Миколи Злочевського.

"Все, що могли зробити прокурори, вони зробили", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Reuters відеозв'язком із Києва.

"Ось чому я не бачу можливості (або) необхідності повертатися до цих справ", - зазначила вона.

Венедіктова також сказала, що влада США не зверталася до її офісу відтоді, як Байден вступив на посаду президента в минулому місяці.

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У грудні 2019-го Палата представників США пред'явила Трампу імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу в зв'язку з його запитом під час телефонного дзвінка в липні 2019 року президентові України Володимиру Зеленському про розслідування справи Байдена і його сина Хантера. У лютому 2020 Сенат США не підтримав імпічмент Трампа.

На посаді віцепрезидента при президенті Бараку Обамі Байден курував політику США щодо України і домагався відсторонення від посади головного прокурора країни, якого Сполучені Штати і країни Західної Європи вважали корумпованим або неефективним. Трамп і його союзники робили необгрунтовані заяви про те, що Байден зробив це тому, що прокурор стежив за Burisma, поки його син працював у раді директорів.

Одне розслідування Burisma стосувалося передбачуваних податкових порушень. Burisma повідомила, що в 2017 році розслідування відносно компанії і Злочевського (ексміністра екології України, який зараз живе за кордоном) було припинено після того, як компанія виплатила додаткові 180 мільйонів гривень (6,46 мільйона доларів) податків.

Як пише видання, Венедіктова, яка пропрацювала на своїй посаді трохи менше року, сказала, що хоче використовувати інший підхід до своєї роботи, ніж її попередники, які вона назвала "дуже політичними".

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Відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією в Україні, Венедіктова відкинула побоювання з приводу того, що незалежність Національного Антикорупційного бюро, відомого як НАБУ, була підірвана після того, як уряд розробив проєкт нового закону про його статус, який, на думку бюро, завадить його здатності боротися з корупцією.

"НАБУ зараз є незалежним органом і в майбутньому буде незалежним органом", - сказала Венедіктова.

Корупція є давньою проблемою для України, і будь-яка загроза незалежності НАБУ, створена за підтримки західних донорів, може зменшити іноземну допомогу в той час, коли економіка країни постраждала від обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Міжнародний валютний фонд повідомив Україні, що їй потрібно провести додаткові реформи, щоб отримати додаткові кошти з п'ятимільярдної програми МВФ.

Венедіктова також висловила надію, що судові справи, пов'язані з ПриватБанком, будуть завершені до кінця року. НБУ оголосив ПриватБанк неплатоспроможним в 2016 році і заявив, що його неефективна кредитна практика пробила пролом в його фінансах на 5,5 млрд доларів, перш ніж він був узятий в руки держави. Колишні власники кредитора оскаржують це і борються за скасування націоналізації.