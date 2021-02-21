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Новини Політика України
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Злочевський (95) імпічмент (264) Венедіктова (756) Burisma (32)

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили

У п'ятницю головний прокурор України заявила, що розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma Holdings Ltd, яке тісно пов'язане зі скандалом, який привів до першого імпічменту експрезидента США Дональда Трампа, було закрито без будь-яких планів з їх відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Українська прокуратура в останні роки вивчила дії Burisma, в раді якої з 2014 по 2019 рік працював син президента США Джо Байдена Хантер, а також її засновника Миколи Злочевського.

"Все, що могли зробити прокурори, вони зробили", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Reuters відеозв'язком  із Києва.

"Ось чому я не бачу можливості (або) необхідності повертатися до цих справ", - зазначила вона.

Венедіктова також сказала, що влада США не зверталася до її офісу відтоді, як Байден вступив на посаду президента в минулому місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена

У грудні 2019-го Палата представників США пред'явила Трампу імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу в зв'язку з його запитом під час телефонного дзвінка в липні 2019 року президентові України Володимиру Зеленському про розслідування справи Байдена і його сина Хантера. У лютому 2020 Сенат США не підтримав імпічмент Трампа.

На посаді віцепрезидента при президенті Бараку Обамі Байден курував політику США щодо України і домагався відсторонення від посади головного прокурора країни, якого Сполучені Штати і країни Західної Європи вважали корумпованим або неефективним. Трамп і його союзники робили необгрунтовані заяви про те, що Байден зробив це тому, що прокурор стежив за Burisma, поки його син працював у раді директорів.

Одне розслідування Burisma стосувалося передбачуваних податкових порушень. Burisma повідомила, що в 2017 році розслідування відносно компанії і Злочевського (ексміністра екології України, який зараз живе за кордоном) було припинено після того, як компанія виплатила додаткові 180 мільйонів гривень (6,46 мільйона доларів) податків.

Як пише видання, Венедіктова, яка пропрацювала на своїй посаді трохи менше року, сказала, що хоче використовувати інший підхід до своєї роботи, ніж її попередники, які вона назвала "дуже політичними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press

Відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією в Україні, Венедіктова відкинула побоювання з приводу того, що незалежність Національного Антикорупційного бюро, відомого як НАБУ, була підірвана після того, як уряд розробив проєкт нового закону про його статус, який, на думку бюро, завадить його здатності боротися з корупцією.

"НАБУ зараз є незалежним органом і в майбутньому буде незалежним органом", - сказала Венедіктова.

Корупція є давньою проблемою для України, і будь-яка загроза незалежності НАБУ, створена за підтримки західних донорів, може зменшити іноземну допомогу в той час, коли економіка країни постраждала від обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Міжнародний валютний фонд повідомив Україні, що їй потрібно провести додаткові реформи, щоб отримати додаткові кошти з п'ятимільярдної програми МВФ.

Венедіктова також висловила надію, що судові справи, пов'язані з ПриватБанком, будуть завершені до кінця року. НБУ оголосив ПриватБанк неплатоспроможним в 2016 році і заявив, що його неефективна кредитна практика пробила пролом в його фінансах на 5,5 млрд доларів, перш ніж він був узятий в руки держави. Колишні власники кредитора оскаржують це і борються за скасування націоналізації.
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Топ коментарі
+61
Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 8032
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21.02.2021 11:32
+30
Ага. Почти. Только вод над кем?

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 1785
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21.02.2021 12:01
+27
Не-не-не! - а как жыж принципиальность?
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?

Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
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21.02.2021 11:33
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Яка мудра пані. Ха-ха.
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21.02.2021 11:29 Відповісти
Як качка,лише висівки не їсть,та березі ходить !!!)))
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21.02.2021 11:35 Відповісти
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 5035
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21.02.2021 15:06 Відповісти
Так! Перемога Байдена дивним чином вплинула на інтеллект Годзілли !
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21.02.2021 15:48 Відповісти
Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 8032
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21.02.2021 11:32 Відповісти
М-да уж. Теперь Байдену нет смысла "дружить" со сбитым тортом, когда есть друг зеленый Вовка Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 5631
Тучи все сгущаются Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 5594
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21.02.2021 11:53 Відповісти
Ага. Почти. Только вод над кем?

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 1785
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21.02.2021 12:01 Відповісти
... вот над кем?
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21.02.2021 12:07 Відповісти
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 3454
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21.02.2021 15:07 Відповісти
Причому доїла вже по другому колу. Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6224
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21.02.2021 12:35 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО зад байдену вылизать и прокурор -состоялся
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21.02.2021 15:17 Відповісти
Кремледрочерам-зеленогнойным не читать! Много букафф, ваша зеленая жижа в башке не посилит такое!

Вся боротьба зелених з ковід увійде в історію України, як наймасштабніше приниження нації Майдану.
Розтоптування Гідності почалося ще з кіношок про врятування собачки із Китаю, замість реальної підготовки до епідемії. Хоча розвідка їм сигналізувала про небезпеку ще в січні. Та вони були зайняті іншим: вони нагнітали істерію в Нових Санжарах рівно в річницю розстрілів, щоб в день (О)гідності, як вони його потайки називають, виставити українців диким бидлом і скотом. Саме цим Вова промишляв на замовленя бидлюковича у Кварталі - виставляв українців унтерменшами і тваринами, яких дозволено розлюднювати, вбивати і топтати, і взагалі виробляти з їхніх страждань електроенергію паличками беркута.
Потім вони вкрали медичні маски і продали іноземцям. Коли ми побачили наші маски розвантаженими з літаків в Іспанії, Італії, Німеччині, вони ще й кинули нам митну накладну, де показали навіть ціну за шт - в 100 (сто) разів дешевше іноземцям ніж нам в аптеках.
Покидьок у черговому роліку весело оголосив розслідування, але результатів того розслідування ми будемо чекати до прибуття "10 мільйонів високоточних лабораторних тестів із Китаю" (с) обіцяних ще у роліку від 20 березня.
Потім вони пообіцяли 300% надбавку лікарям. Рахувати її стали... посекундо. Лікарів теж треба розтоптати. Щоб позвільнялися і бидло нікому було рятувати. А собі вони лікарів завжди забезпечать.
Бо собі вони зробили... віп-палати. Вони це рішуче заперечили, а потім виявилося Онуфрія лікують у "спеціально обладнаній палаті Інституту серця МОЗ".
Простих українців вони "лікують" в коридорах лікарень. Худобі - хлів, царям - віп-палати.
До речі про Онуфрія. Російській секті діяльність вони єдиній не заборонили. Бо стригти бабки під час біди втричі краще, ніж не під час біди. І секта розносила заразу серед вірян, які потім рознесли її по містам України. Де храми рпц - там чітко спалахи інфекції.
Увівши для українців карантин, сама шобла гуляла і насолоджувалась життям у власних особистих ресторанах і курортах. Свої велюри і буковелі вони не зачинили, як бізнеси всіх українців. Бо під час біди біднішати має українець, а вони - багатшати.
Ковід-фонд. Всі вже забули, що клоун обіцяв, що збере його з олігархів, яким роздав області "в кураторство". Області роздав, а гроші забрав з української культури і місцевих бюджетів. Щоб міста навіть зі своїх коштів не змогли вас рятувати. Потім ковід-фонд вони вкрали через асфальтні схеми.
І так, вони знищили українську культуру, а власну не забули, "лігу сміху" вони продали в РФ.
І ось тепер, коли Зімбабве почало вакцинацію (ЗІМБАБВЕ!), Україну нарешті вони опустили нижче дикунів із Африки! Справу зроблено.
Ні, це все не співпадіння. Це єдиний сценарій приниження українців. Шутніки знають, що людина з самоповагою - не їхній глядач. Людина з самоповагою ніколи не проголосує за пакет йогурта і клоуна з цирку. А от скоту можна серти на голови, він буде розмазувати, ще й радіти, що барін облагороділ.
З "тупої біомаси" (с) треба вибити Майдан, пролиту кров змішати з багном і розтоптати копитами татарових і інших чортів. А потім призначити довічну стипендію папіку, бо должен лише йому.
Коли вони втечуть, за вкрадені в нас гроші вони куплять в тих країнах статус багатіньких порядних іноземців, які вкладають гроші в ці країни. І нікого не буде цікавити, що це гроші вкрадені у нас. Можливо когось із них покарає ФБР, як Лазаренка. Але більшість, як Табачник, Ставицький і подібна нечисть буде жити приспівуючи у Єрусалимі, Кіпрі і Іспанії. Та наша розвідка майже зуміла захопити навіть вагнерівців. Цих потвор ми нарешті мусимо почати виловлювати. Як нацистських злочинців по всьому світу. І судити в Україні. Лише так ми зможемо нарешті розірвати замкнене коло.
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21.02.2021 14:24 Відповісти
і що - що втратили воnи...влада та олігарxат...
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21.02.2021 18:26 Відповісти
Не-не-не! - а как жыж принципиальность?
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?

Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
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21.02.2021 11:33 Відповісти
далі продовжувати небезпечно для статків головнокомандуючого Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 7187
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21.02.2021 11:35 Відповісти
Видать стрёмно. Можно мешалкой по детородному органу получить. Не до принципов.
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21.02.2021 13:58 Відповісти
посылка нашла адресата)
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21.02.2021 11:34 Відповісти
Цікаво...А якби президентом лишився Трамп , то справи теж би не було ?
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21.02.2021 11:37 Відповісти
Вопрос риторический
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21.02.2021 12:03 Відповісти
Не чіпайте шльондр, артистів і візників.
Вони служать будь якій владі.
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21.02.2021 14:18 Відповісти
Справу Хантера з 2018 веде ФБР незалежно від того хто є президентом. Джо казав що ніяк не впливає на розслідування. Поживемо - побачимо.
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21.02.2021 22:39 Відповісти
Ехпать, ты интеллект))конечно же да. иэИменно твоя версия самая пресамая...тупеенькая
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21.02.2021 13:48 Відповісти
І тогда цена на ґаз упадьот до 50копєєк за куб, зарплати вирастут до 4000євров. А пєнциі будут давать людЯм начіная с 25 лєт! Дойош рошен мудрому нарідові взад!
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21.02.2021 11:49 Відповісти
Этим людям в децтве родители сладостей не покупали?
Сначала хотели национализировать пчел у Ющенко, теперь - канфеты.
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21.02.2021 11:50 Відповісти
Я думал вы ждете выполнения обещаний Зевовы, а вам крупнейший налогоплательщик поперек горла, конфетки мешают, зеурина поближе? А национализации кацапских кинофирм Бубочки не ждете? )
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21.02.2021 12:35 Відповісти
нужна срочно команда молодых политиков! Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8547
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2625
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21.02.2021 13:52 Відповісти
Правильно. Сиди и не рыпайся,крыса. Не расстраивай Байденка.
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21.02.2021 11:40 Відповісти
Тобто більшого сорому на весь світ вже бути не може Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 2080
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21.02.2021 11:44 Відповісти
ну я б так не зарікався )))
з нашою професійною командою молодих клоунів заспокоюватись не можна (навіть вночі))))
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21.02.2021 12:35 Відповісти
Обилетили уже несколько раз и до нее, Юрик с Петрушей. Теперь "Коля совсем хороший человек".
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21.02.2021 11:48 Відповісти
"хороший парень" как сказал один безальтернативный
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21.02.2021 11:50 Відповісти
Дивіться, зебіли, кого ви найняли робить себе разом! 😁
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21.02.2021 11:50 Відповісти
но уж лучще его, чем барыгу маньяка от власти, который кстати и ваши денежки себе прихватил, и обналичил, а с перепугу и канал прикупил
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21.02.2021 12:01 Відповісти
Давай-давай,їж зелене лайно,не обляпуйся.
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21.02.2021 13:34 Відповісти
Перевтілення бубачки в палкого прихильника Байдена. Просто його не так зрозуміли. Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 1477
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21.02.2021 11:53 Відповісти
Така тонка грань! Багато хто плутає служіння народу та проституцію.
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21.02.2021 11:54 Відповісти
Зеленский, Венедиктова, Данилов, Степанов...
Это точно Украина ?
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21.02.2021 11:55 Відповісти
Гройсман, Шмыгаль... Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9055
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21.02.2021 12:17 Відповісти
A вот к Гройсману претензий нет. Самый лучший премьер-хозяйственник за всю историю независимости.
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21.02.2021 12:25 Відповісти
эта тупая шлюха не хочет начать расследование против своего мужинька который украл у государства миллион гривен?
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21.02.2021 11:55 Відповісти
Считаю этот ракурс с пальчиком самый удачный, с претензией на интеллект, не зря венедикта его часто импользует.
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21.02.2021 11:56 Відповісти
Таки так. Ябвдув. Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6858
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21.02.2021 19:25 Відповісти
Як буде правильно, - вона обгадилася або вона вкакалася?
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21.02.2021 11:56 Відповісти
Всралася.
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21.02.2021 11:58 Відповісти
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2745
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21.02.2021 12:11 Відповісти
Дык, из песни слов не выкинешь:
"Причесався, прилизався, в нові штані вбрався,
А як вийшов до дівчини,
На порозі всрався".
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21.02.2021 12:20 Відповісти
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9977
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21.02.2021 11:56 Відповісти
Героизму бубочки надо ставить памятник. Как только его немного "попросили", он сдулся с формулировкой "...все, что смог". Но при этом продолжает героически лаять на кума путина, санкции вводить, и т.д. Что-то здесь не вяжется, ась, граждане зебилы?
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21.02.2021 11:57 Відповісти
Вова спасает свою попку и ворованное бабло выведенное на Кипр. Покрайней мере думает, что спасает. И бабло и попку.
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21.02.2021 12:05 Відповісти
Нелох останется у разбитого корыта. Так всегда бывает с тем, кто думает, что он умнее всех. И крепко свезет, если это корыто будет не у параши.
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21.02.2021 12:07 Відповісти
К разбитому корыту прибавьте для Вовы развальцованную попу. Его попу.
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21.02.2021 12:12 Відповісти
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/

А вот чудная статья о том как гринпоц сотрудничал с мертветчуком с 2004 года. А помните , он еще был гендиректором на Интере у мертветчука? Правда и там обосрался по полной. И эта мразь с собачим ртом дубынским постоянно киздит вместе с зеленогнойными и согласно методичек мордора, о сотрудничестве Порошенко с мертветчуком. Правда ни одного доказательства то не приводит. Главное облить дерьмом, а ты потом разгребай, все рассчитано на мозги , как у рыбок гупий, мудрого нарида 73%
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21.02.2021 14:33 Відповісти
Ну да, прям таки сделали всё, что могли...
Сказала бы Иришка Венедиктова по-чеснаку, что ей не комильфо жить постоянно обосцаной и обосраной. А то за меньшого Байдена Байден старшой помножит Иришку на ноль и всё - полная жопа.
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21.02.2021 12:05 Відповісти
ну так независимая пркурорка, что хотит то т воротит Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8829
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21.02.2021 12:09 Відповісти
хорошо помнит, как закончил карьеру шокин, шпокнулы за пару часов, независимого прокурора
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21.02.2021 12:10 Відповісти
у зельца упал и висит -- поэтому чтобы его поднять ..рейтинг .. надо кума ***** немного пощипать и дедушку байдэна не дразнить . а то транша не будет и сыграть собачий вальс на пианино будет очень проблематично --- а вот против ПОРОХА 52е открыли или 53е --- скоро и там бенядиктова скажет что и тут мы обосрались-с и катера через наш керченский пролив шли в наших водах . а еще дедушка ДЖО прижмет то иринка откроет ..дело.. как шимпан-ЗЕ на войне наживается и тогда у вовы уже точно не поднимется ------ рейтинг
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21.02.2021 12:31 Відповісти
Жэсть!
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21.02.2021 13:59 Відповісти
На тему ВВП людина мене запитує - І шо з цього робив Порошенко?... Порошенко розпочав виводити Україну з дефолту і як показує таблиця з 91 мільярда доларів на рік, досяг 130 мільярдів доларів на рік. Дай Бог щоб при Зеленському це зростання продовжилось і було 200 мільярдів доларів на рік. Щодо реформ то було створено низку антикорупційних органів , розпочато судову реформу , податкову реформу , медичну реформу, була розпочата децентралізація, відбулася незрозуміла реформа поліції, відбулась реформа прокуратури, реформа освіти , було прийнято біля 40 % законів і законодавчих актів які вимагала асоціація з ЄС. Сьогодні як стверджує Європейський союз вони заморожені...

--
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6002
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21.02.2021 13:07 Відповісти
Зараз вже нізззззя!
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21.02.2021 13:10 Відповісти
Ну, і хто давав діючому віце-президенту США хабарі і за які послуги?
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21.02.2021 13:34 Відповісти
Так буде і після Зелі. Все що міг зробити, вже зробив!
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21.02.2021 13:57 Відповісти
Що, курва,страшно стало?
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21.02.2021 14:20 Відповісти
Обкалялася Бледедіктова по самі вуха. Ну і слава Богу! Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9255 Хто там, нараз,і у черзі ???
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21.02.2021 14:49 Відповісти
Знає курва, що пілотку розірвуть разом зі сракою на німецький хрест яе і кдбшному ...андону.
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21.02.2021 17:00 Відповісти
Классная фотка Ирины Валентиновны..и пух и в пах бы)
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21.02.2021 18:19 Відповісти
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 4597
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21.02.2021 19:28 Відповісти
Т.е. прикрыли жопу обамы- байдена окончательно
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21.02.2021 19:28 Відповісти
Завидуй молча кацап.
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21.02.2021 20:22 Відповісти
кацап твой папа, мамин сосед.
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23.02.2021 21:31 Відповісти
Мне пох кто мой папа а ты трахнутый в жопу кацык.
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23.02.2021 21:45 Відповісти
соси кацап не нагинаясь
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26.02.2021 02:02 Відповісти
Я так тебе и говорил
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26.02.2021 10:01 Відповісти
Пасаны, вангую шо на фото она пальцем прышь намацала и с каменным таблом всё конференцию думала как бы его незаметно выдавить.Я в армии сапоги носил кирзовые с портосами, так вот он а тупее чем мои сапоги .
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21.02.2021 20:21 Відповісти
Все, что могли сделать - сделали... За все остальное уже уплачено. А желание клиента для нас - Закон! Подумала Венедиктова, но в слух не сказала ибо скромница... Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2448
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21.02.2021 22:01 Відповісти
коля хороший парень. а сынуля всевышнего - вообще святой.
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21.02.2021 22:18 Відповісти
Так расскажите мне просто что такого сделал Хантер что не будучи специалистом в нефтегазовой отрасли получал $50k в Бурисме. Я тоже не специалист и тоже так хочу. Только не говорите мне что для этого надо иметь папу вице-президента.
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21.02.2021 22:49 Відповісти
Вы шо, шановный, святотатственные вопросы задаёте?
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21.02.2021 23:13 Відповісти
Ну кто-то же должен задавать Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8269
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21.02.2021 23:21 Відповісти
Капризна наша пані! то їй одне замандюриться, -стратиш чортову вуйму грошей, а її вже нудить, іншого замандюрилось.. І знову гроші чортзна куди--жує-жує , слинить, слинить і відкладе..що то не свої. Не шкода..
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22.02.2021 01:48 Відповісти
 
 