Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами
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Відносини між Сполученими Штатами і Росією за останні роки не стали кращими.
Про це посол США у РФ Джон Салліван заявив телеканалу "Настоящее время" в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"У цих відносинах з'явилися нові проблеми... Ідеться про справу [опозиціонера Олексія] Навального, чи про втручання у вибори, чи про ситуацію в Білорусі – це постійні проблеми, яких так і не вирішили. Тож ситуація не покращала", – сказав він.
Американський дипломат згадав, як колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон говорив, що його завдання – взаємодіяти з російською владою.
"Він зустрічався із президентом [РФ Володимиром] Путіним, міністром закордонних справ [Сергієм] Лавровим. Він казав: "Ми в ямі, ми вирили собі глибоку яму, і нам потрібно припинити в неї зариватися". Із 2017-го ця яма стала ще глибшою, а протягом минулого року додалося ще кілька речей, які негативно впливають на наші відносини", – пояснив Салліван.
Він зазначив, що є сфери, в яких "склалися продуктивні взаємини" Москви і Вашингтона.
"Ми й надалі твердо стоятимемо на своєму і протидіятимемо владі Росії у випадках, коли наші інтереси і цінності розходяться з діями російського уряду. Наприклад, у ситуації з уже довготривалою проблемою Криму, України або останніх подій", – підкреслив посол США у РФ.
Відносини США та РФ зіпсувалися після захоплення Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році. Зокрема, Вашингтон ввів і періодично розширював санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.
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пришло время нового Занавеса,важно лишь,чтобы Украина осталась на западной его стороне..
Не будут
Час закидати яму землею.
Роні Рейган поховав Совок.
Джонні Байден поховає Парашу.
(21 сонет Вольдемара Пенісовіча *** ... а)
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