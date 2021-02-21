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Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами

Відносини між Сполученими Штатами і Росією за останні роки не стали кращими.

Про це посол США у РФ Джон Салліван заявив телеканалу "Настоящее время" в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У цих відносинах з'явилися нові проблеми... Ідеться про справу [опозиціонера Олексія] Навального, чи про втручання у вибори, чи про ситуацію в Білорусі – це постійні проблеми, яких так і не вирішили. Тож ситуація не покращала", – сказав він.

Американський дипломат згадав, як колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон говорив, що його завдання – взаємодіяти з російською владою.

"Він зустрічався із президентом [РФ Володимиром] Путіним, міністром закордонних справ [Сергієм] Лавровим. Він казав: "Ми в ямі, ми вирили собі глибоку яму, і нам потрібно припинити в неї зариватися". Із 2017-го ця яма стала ще глибшою, а протягом минулого року додалося ще кілька речей, які негативно впливають на наші відносини", – пояснив Салліван.

Він зазначив, що є сфери, в яких "склалися продуктивні взаємини" Москви і Вашингтона.

"Ми й надалі твердо стоятимемо на своєму і протидіятимемо владі Росії у випадках, коли наші інтереси і цінності розходяться з діями російського уряду. Наприклад, у ситуації з уже довготривалою проблемою Криму, України або останніх подій", – підкреслив посол США у РФ.

Відносини США та РФ зіпсувалися після захоплення Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році. Зокрема, Вашингтон ввів і періодично розширював санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.

Також читайте: США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван
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Топ коментарі
+20
Изолируйте этот зверинец и все наладится .
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21.02.2021 11:48
+13
Одна біда, що замість Пуйла з його хворобою Паркінсона , прийди інша, ще молода скотиняка. А мокшів лише могила виправить, клініка.
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21.02.2021 11:52
+10
Для большого трупа нужна большая яма. па-рашка и так воняет на весь мир...
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21.02.2021 11:48
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Изолируйте этот зверинец и все наладится .
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21.02.2021 11:48 Відповісти
Одна біда, що замість Пуйла з його хворобою Паркінсона , прийди інша, ще молода скотиняка. А мокшів лише могила виправить, клініка.
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21.02.2021 11:52 Відповісти
в 70-х была такая политика "мирного сосуществования",т.е. цивилизации вынужденно приходилось жить рядом с всемирным отморозком и его маргинальными,по большей части,корешами..
пришло время нового Занавеса,важно лишь,чтобы Украина осталась на западной его стороне..
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21.02.2021 12:01 Відповісти
Прикрутить им гайки по полной, и развалится рашка на десятки государств.
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21.02.2021 12:04 Відповісти
Не можна з бандюками говорити цивілізовано, 6-й флот до Криму, і топити їх в Чорному морі.
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21.02.2021 16:00 Відповісти
Для большого трупа нужна большая яма. па-рашка и так воняет на весь мир...
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21.02.2021 11:48 Відповісти
Перш ніж закопувати труп розчленують. Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 3950
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21.02.2021 11:53 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ?
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21.02.2021 11:56 Відповісти
Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 5638
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21.02.2021 12:00 Відповісти
какфелек кафелек , какой кафелек ?
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21.02.2021 12:02 Відповісти
Лишняя возня,

Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 1051
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21.02.2021 11:56 Відповісти
Американці народ працьовитий, праці не боятися. Як і ми.
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21.02.2021 12:01 Відповісти
До речі, цікаві соцдослідження в Мокшандії. Згідно них, лише чверть молодих росіян вважає вірним,що вони анексували Крим, 51 % росіян у віці до 30 років готові приймати участь в протестах. А новорічне поздоровлення Пуйла у великих містах дивилося лише чверть росіян.
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21.02.2021 12:00 Відповісти
Это на них санкции не действуют, и только. Не стоит обольщаться - х-йло у них не персональное. х-йло - это воплощение стремлений каждого кацапа. Если вместо х-йла окажется небутерброд, всё будет точно так же.
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21.02.2021 12:05 Відповісти
Свиня буде рити землю поки в рило кільце не вставлять.
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21.02.2021 13:41 Відповісти
пацаки...

Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами - Цензор.НЕТ 3822
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21.02.2021 14:04 Відповісти
Недарма свиню пацею називають.
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21.02.2021 14:07 Відповісти
Сбросьте кацапов в эту яму,посыпьте хлоркой а сверху бетоном.
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21.02.2021 11:48 Відповісти
все равно вонять будут
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21.02.2021 11:55 Відповісти
А сверху грядочки, да полить - и будет решение мирового продовольственного кризиса.
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21.02.2021 12:07 Відповісти
Не, если хорошо забетонировать, ещё и хлоркой вначале....
Не будут
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21.02.2021 13:09 Відповісти
Час викопувати яму.
Час закидати яму землею.
Роні Рейган поховав Совок.
Джонні Байден поховає Парашу.
(21 сонет Вольдемара Пенісовіча *** ... а)
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21.02.2021 11:52 Відповісти
Так держать !
Усилить действенные меры против российской агрессии в Украине !
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21.02.2021 11:57 Відповісти
Лаптєстан продовжуватиме стогнати під корисними санкціями.
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21.02.2021 12:00 Відповісти
Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 9521Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 9696Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 5914
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21.02.2021 12:02 Відповісти
Чем глубже яма тем легче в ней закапывать кацапию.
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21.02.2021 12:09 Відповісти
Он имел ввиду- "Яма где находится сейчас Россия, стала ещё глубже".
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21.02.2021 12:21 Відповісти
Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами - Цензор.НЕТ 4598
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21.02.2021 12:25 Відповісти
Якось побоку чи "заднім" чи "переднім" числом спишуть тих "над стопкою зажмурених".
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21.02.2021 13:45 Відповісти
когда паРаша будет на дне этой ямы, не кормите ее больше, чтобы она от туда не вылезла. лучше прикопайте по тихому и забудем все, что была когда-то такая паРаша...
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21.02.2021 13:54 Відповісти
God bless America!
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21.02.2021 15:26 Відповісти
А в чем это заключается? в том, что саботируются санкции против российского СП-2 и и труба строится?
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21.02.2021 19:26 Відповісти
 
 