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За добу через COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 21, виявлено 200 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві за минулу добу, 20 лютого, зафіксовано 200 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці - 134 506.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в тeлеграмі.

Так, захворіли: 111 жінок, у віці від 19 до 82 років, 78 чоловіків, у віці від 19 до 88 років, 6 дівчаток, у віці від 6 до 16 років і 5 хлопчиків від року до 10 років.

Також зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (всього 2573), госпіталізовано 73 пацієнтів.

За добу коронавірус подолала 21 особа (всього 91 803)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) і Деснянському (26) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу через COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 21, виявлено 200 нових випадків, - Кличко 01
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А сколько случаев вакцинации от Степанова и лично мастера спорта по борьбе с ковидом, выявлено в Киеве за последнии сутки?
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21.02.2021 12:03 Відповісти
ця вакцинація точно потрібна?
аж 6 людей померло за добу (при тому що загалом помирає в столиці 100-200 людей щодоби) невідомо від чого і невідомо якого віку (може, вже давно були при смерті)
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21.02.2021 13:23 Відповісти
 
 