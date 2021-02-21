УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12481 відвідувач онлайн
Новини
1 177 9

Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка

Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком висловлюють обурення подіями в Республіці Білорусь, де владні інституції продовжують утиски та репресії проти журналістів.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів, оприлюдненій пресслужбою МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи.

Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації", - підсумували міністри.

Також читайте: Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли

Білорусь (7925) журналістика (1752) репресії (1621) ЗМІ (1357) Ткаченко Олександр (509) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свободу Анжеле Девис!!!
показати весь коментар
21.02.2021 12:22 Відповісти
Барбаре Стрейзанд. 73% всё равно не поймут о ком речь...
показати весь коментар
21.02.2021 12:24 Відповісти
Невже тільки ви знаєте цю марку автомобіля?
показати весь коментар
21.02.2021 12:43 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2021 12:44 Відповісти
І ще 2 патріоти України виявилися..Скоро козацькі шаровари стануть страшним дефіцитом. Всі зелені раптово стають патріотами.
показати весь коментар
21.02.2021 12:24 Відповісти
Глибоке "осуждєніє"?
показати весь коментар
21.02.2021 12:42 Відповісти
Кровавый бульбофюрер старается полностью копировать подлые методы своего патрона ***** Люциферовича.
показати весь коментар
21.02.2021 13:14 Відповісти
Ну, не знаю. У меня 150 каналов всяких разных, а по интернету смотрю массу и украинских. Мне нравится женщина одна украинка. Она всегда правду-матку режет.
показати весь коментар
21.02.2021 14:07 Відповісти
Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка - Цензор.НЕТ 191 https://censor.net/ru/user/239211 а кто ето женщина скажите пожалуйста спасибо?
показати весь коментар
21.02.2021 15:07 Відповісти
 
 