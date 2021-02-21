Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком висловлюють обурення подіями в Республіці Білорусь, де владні інституції продовжують утиски та репресії проти журналістів.
Про це йдеться в спільній заяві міністрів, оприлюдненій пресслужбою МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи.
Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.
Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації", - підсумували міністри.
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