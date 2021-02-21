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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження

Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження

Вакцина компаній BioNTech і Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

Про це повідомляє Der Spiegel, це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Було виявлено, що вакцина на 89,4% ефективна в запобіганні інфекцій Sars-CoV-2. Для подальшого розвитку пандемії це повідомлення може бути вирішальним", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти  коронавірусу.

вакцина (4419) дослідження (605) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование - Цензор.НЕТ 2284
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21.02.2021 12:48
+8
А в Україну везуть якусь невідому індійську, що навіть не прошла випробування.
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21.02.2021 12:29
+5
Если вам известны все тайны вакцинации позвольте вопрос.
Почему самый минимальный срок испытания вакцины ранее ( до инновационных )
был 4 года ?
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21.02.2021 13:15
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Якщо хтось помер після хибнопозитивного результату гівно-плр-тесту, то це доводить, що людина померла від ковіду?
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21.02.2021 18:14 Відповісти
"Навіть, якщо і будуть зареестровані такі випадки"

Вже зареєстровані. Система VAERS в поміч.
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21.02.2021 18:15 Відповісти
А де я написав, що смерть від, наприклад, гепатиту (гівно-плр-тест) доводить, це був ковід? Тобто ти хочеш сказати, що смерть від гепатиту хтось видає за смерть від ковіду? Тобто насправді ковіда не було, Тобто спочатку ти намаєшся довести про смерть від вакцини, а потім намаєшся довести, що то була смерть від гепатиту. Де логіка? Аби щось бла-бла?
Ще раз. Ці випадки частіші, ніж від аспірину? Ти ідеаліст?
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21.02.2021 18:46 Відповісти
Де в біса я щось писав до останнього коментаря (в 18:15) про смерті ВІД вакцин? Що за тупа звичка приписувати іншим якісь ліві слова?
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21.02.2021 18:54 Відповісти
Про плр-тести ти взагалі нічого не зрозумів. Якийсь безглуздий набір слів в твоїй писанині. До чого тут гепатит?
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21.02.2021 18:56 Відповісти
гепатит - приклад гівно-плр-тесту.
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21.02.2021 19:17 Відповісти
Я це навіть коментувати не буду. Маячня якась.
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21.02.2021 19:19 Відповісти
гепатит - це хвороба, а ти щось незрозуміле пишеш
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21.02.2021 19:22 Відповісти
Летальність ковіду щонайбільше 0,2%. Середній вік померлих з коронавірусом - 80 з чимось років. Ти хотів би, щоб ніхто не вмирав? Ти - ідеаліст?
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21.02.2021 19:01 Відповісти
Це ти розповсюджуєш думку про те, що виробники брешуть, коли гарантують відсутність смертельних випадків серед вакцінованих. Ти наполягаєш без доказів, що вони є. А я кажу, що не має підстав поки що не вірити виробникам, а також думаю, що вірогідність смертей від вакцінації існує, але не більша, ніж від аспірину, тобто не нульова, але майже нульова.
Мені взагалі набридло розбирати твої алогізми.
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21.02.2021 19:26 Відповісти
Ти тупий? НІХТО (ЖОДНИЙ ВИРОБНИК) НЕ ГАРАНТУЄ ВІДСУТНІСТЬ СМЕРТЕЛЬНИХ ВИПАДКІВ СЕРЕД ВАКЦИНОВАНИХ.
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21.02.2021 19:38 Відповісти
Ти пишеш: "вероятность незаражения 95% " . "І от звідки це взято?".
Ти не знаєш про методику експериментів для обчислення ефективності вакцини (2 піддослідні групи), то ж не видавай, що ти профан, який взявся тут піддавати сумніву наукові дані.
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21.02.2021 19:44 Відповісти
Будь ласка, не будь голослівним та надай посилання на такий експеримент, який підтвердив, що вакцина на 95% зменшує вірогідність зараження.
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21.02.2021 19:50 Відповісти
У Вас у голові все переплуталося. Ефективність вакцини (до 95%), тобто гарантію не захворіти через 1...6 місяців не плутайте з гарантією 100% не мати важкого перебігу, тобто смерті.
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21.02.2021 20:03 Відповісти
Прошу тебе надати якісь докази на користь твоїх слів. Зокрема хоч якусь інформацію про те, що вакцина дає 100% гарантію не мати важкого перебігу. А поки що це просто фантазії.
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21.02.2021 20:17 Відповісти
Просто я раніше про це зустрічав, а зараз ти сам пошукаєш. Наприклад, "Комерсант" (мій випадковий вибір) пише: "Moderna объявила, что ее вакцина гарантирует стопроцентную защиту от тяжелых форм коронавируса."
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21.02.2021 20:44 Відповісти
Як завжди... "Пошукай сам".
"Комерсант" - це наукове джерело чи бульварна преса?
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21.02.2021 20:45 Відповісти
"Такий висновок зроблено за 196 випадками захворювання серед 30000 добровольців"

А де гарантія, що цей показник залишиться 100%ним ,якщо захворіє в 10 чи в 100 раз більше добровольців? Маніпуляція.
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21.02.2021 20:50 Відповісти
"Комерсант" - це перше, що попалось. Звичайно, краще звертатися прямо до виробників за технічними показниками. Отже, ти знайшов, то так і скажи.

Висновки зі спостереження за 30000 добровольців - це науково достатня кількість для статистики, і не тобі і не мені піддавати це сумніву. Звичайно, є якась похибка, але в мене немає причин вважати ці дані маніпуляцією. Це серйозні компанії. Нагадаю, що будь яка розмова будується на признанні достовірності обговорюваних данних, отже у "чапаева" я з тобою грати не маю бажання.
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21.02.2021 21:21 Відповісти
висновки зроблені із 196 випадків захворювання, ти це розумієш? пройде півроку, з 30000 захворіє, скажімо, 1960 людей, і картина вже зовсім інша
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21.02.2021 21:24 Відповісти
Не знаю, звідки у тебе така підозрілість. Компанія гарантує, що було і буде десь 196 захворілих, а не 1960. Можете вважати мене наївним, але мені доводилося працювати з іноземними компаніями (не медичними), але щоб замість 196 чогось було 1960 - такого не було ніколи.
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21.02.2021 21:34 Відповісти


ти - ідіот
як можна гарантувати, що після 196 захворівших на 30 листопада ще хтось не захворіє?
чому раптом з 1 грудня ніхто не зможе захворіти, наприклад, в групі плацебо чи в групі вакцинованих?
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21.02.2021 22:29 Відповісти
Брали 2 групи, скажімо по 1000 чол. (насправді більше) Одна група була вакцинована. Виявилося, що у групі невакцинованих захворіли десь 80 чол (у США цей показник десь 8%), у вакцинованих Пфайзером 4 чол. Ділимо 4 на 80 одержуємо 5% неєфективності, отже єфективність 100-5=95%.

Я тут йому щось намагаюся розтлумачити, а воно мені каже, що я - ідіот. Для тебе картинка, розумнику.
Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження - Цензор.НЕТ 1111
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21.02.2021 23:28 Відповісти
питаю його про Петра, він мені про Миколу
успішної вакцинації і пухом земля
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21.02.2021 23:59 Відповісти
а якого біса (за яким правилом чи формулою), ти 4 ділиш на 80?
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22.02.2021 00:01 Відповісти
Не з якого біса 4/80, а так рахується неефективність вакцини. Тобто її ефективність 100-5=95%.Ти хоча б трохи почитав на цю тему, бо треба писати на тему гілки, а не шо попало. Кому потрібна захворюванність, коли йде мова про ефективність вакцини? У твоему прикладі неєфективність вакцини 11/185 = 5,9%. Отже, ефективність вакцини 100 - 5,9 = 94,1%.
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22.02.2021 00:21 Відповісти
"так рахується неефективність вакцини"

хто так сказав? який вчений?
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22.02.2021 00:30 Відповісти
Я назвав 5,9% неефективністю вакцини. Головне, що я правильно визначив ефективність як 100-5,9 = 94,1% вакцини. Що тобі не подобається? А, розумію... Не подобається все, що не зрозуміло. Подивися нарешті, як визначається ефективність вакцини, і тоді, можливо, зрозумієш.
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22.02.2021 01:16 Відповісти
Я множу 1000 на 1000, і називаю це рівнем твоєї дебільності. Така ж формула, взята, як і твоя, зі стелі.
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22.02.2021 01:25 Відповісти
Ще раз питаю. Який вчений довів, що так можно визначати ефективність вакцини?
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22.02.2021 01:26 Відповісти
Я вважаю так буде правильніше.
З вакциною захворіло 11 з 15000. Це захворюваність 11/15000*100%=0,073%.
Без вакцини - 185 з 15000. Це захворюваність 185/15000*100%=1,233%.
Отже вакцина знизила захворюваність на 1,233%-0,073%=1,16%.

Доведи, що це невірні розрахунки.
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22.02.2021 00:05 Відповісти
Про серйозність компаній. Як ти поясниш, що Модерна досі не випускала ЖОДНОГО продукту на відкриті світові ринки? Вакцина - це перший продукт, до неї були ЛИШЕ військові розробки не на продаж.
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21.02.2021 22:35 Відповісти
"Серйозні компанії" точно не будуть гнатися за наживою От звідки ця інфантильна наївність?
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21.02.2021 21:25 Відповісти
Я-то знаю що ця методика (що, до речі, використовує махінації з числами) дала 95%, але не про незараження, а про зменшення вірогідності важкого перебігу.
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21.02.2021 19:51 Відповісти
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine

Станом на листопад 2020 року було проаналізовано 170 випадків зараження, з яких 6 було в групі вакцинованих, і 162 в групі плацебо. З цього зробили висновок, що ефективність вакцини 95%. Ні слова про зменшення заразності.
Ти або некомпетентний, або просто брешеш.
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21.02.2021 19:54 Відповісти
Я бачу, що ти гуманітарій, бо не зважаєте на точність формулювань (визначення). До чого тут ЗАРАЗНІСТЬ? Відповідати не треба, розбирайся з визначеннями сам.
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21.02.2021 20:09 Відповісти
я - гуманітарій гарний жарт
просто в шоці з тебе, як можна з такою впевненістю писати таке безглуздя
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21.02.2021 20:18 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що смерть від гепатиту хтось видає за смерть від ковіду ?

Видають все підряд. І смерть на 4-й стадії від онко, і інфаркти ...
Все записується в ковід.
І люди сваряться з медичними установами, вимагаючи поставити справжню причину смерті.
Окремі пишуть, що їх запитували: писати ковід ?
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21.02.2021 20:09 Відповісти
Ви праві. Але у різних країнах по різному. У росії, наприклад, навпаки, ще недавно зменшували ковідні показники. Але я не про це. Тема виокремилася про те, чи брешуть виробники про 100% гарантію від важкого перебігу ковіду? То ж я виказав сумнів про те, що хтось видає смерть від гепатиту за ковід з метою розвіяти ствердження про 100% гарантію від важкого перебігу ковіду. В мене немає сумнівів, що виробник таке гарантує, і що хтось це прагне спростувати, видаючи смерть від іншої хвороби за важкий перебіг ковіду (смерть) після вакцинації.
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21.02.2021 20:38 Відповісти
Щодо фальсифікації причини смерті, я писала на підставі того, що начиталася в американців і канадців.
Я в принципі стежила за Вашою дискусією з Андрієм. Але це все - окремі речі (для мене)

1. Я читала те, що й він. Ніхто ніде не обіцяв і не говорив про те, що вакцина убезпечує від зараження. Сама наводила тут цитати і лінки з різних (канадських та американських) джерел.
Ефективність 95%, власне, і означала ніби-то гарантію легшого перебігу хвороби. Але, знову ж таки, ніколи не стверджувалося, що щеплені не захворіють. Отже, захворівши, зможуть заражати інших.

2. А сьогодні раптом новина про "дослідження" =почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса=. Тобто, раніше вони цього не могли дослідити ? А що ж тоді вони досліджували ?

3. Кричущі численні випадки фальсифікацій причини смерті були використані для нагнітання істерії і страху (його найлегше внушити, тоді у перестрашених відключається здатність мислити, аналізувати, робити висновки і приймати рішення). Як і цифри тестованих. Наполовину фальшиві + одні й ті самі люди проходять регулярні тести. Я писала ще влітку: якщо медичною проблемою займаються політики - нічого доброго з цього не буде. Це - не правильно. Кожен повинен займатися своєю справою. + неймовірна, шалена медіатизація і безкінечні цілодобові ковідні новини з кожної розетки.

А далі чому не повідомляють вислід тієї =ефективності запобігання= ? Таки на кілька місяців ?
Я постежу за Ізраїлем, раз вони вже вирішили поставити експеримент на своєму населенні.
Якщо запобігає - значить, мусить бути відміна масок і дистанціювання та відкриття стадіонів, концертних залів без обмеження відвідувачів і решти заборон.

Не буде - отже, неправду кажуть.
І так, я вважаю, що смерті після щеплення не пов*язуватимуть з вакциною.
Дивлячись на те, що відбувається, я, на жаль, ствердилася в думці, що людина (люди) насправді нікому не потрібні, лише собі і своїм рідним. А глобальні інтереси + політичні рейтинги, влада + персональні амбіції до цього (до здоров*я і благополуччя людей) жодного стосунку не мають. Щоб не сказати, що - суперечать їм.
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21.02.2021 21:36 Відповісти
Вирішив таку форму відповіді, думаю, Ви не проти.
1. ...Ніхто ніде не обіцяв і не говорив про те, що вакцина убезпечує від зараження. Ефективність 95%, власне, і означала ніби-то гарантію легшого перебігу хвороби. Але, знову ж таки, ніколи не стверджувалося, що щеплені не захворіють. Отже, захворівши, зможуть заражати інших.
Брали 2 групи, скажімо по 1000 чол. (насправді більше) Одна група була вакцинована. Виявилося, що у групі невакцинованих захворіли десь 80 чол (у США цей показник десь 8%), у вакцинованих Пфайзером 4 чол. Ділимо 4 на 80 одержуємо 5% неєфективності, отже єфективність 100-5=95%. Отже з кожної 1000 чол невакцинованих не захворіли 920 чол. З кожної 1000 чол вакцинованих не захворіло 996 чол.
Тут окреме питання: навіщо те вакцинування, якщо лише 8%? Відповідь: це сьогодні 8%., а завтра?
Ще окремий пункт - виробники начебто гарантують, що оті 4 чол з 1000 чол не будуть хворіти важко і не помре ніхто від ковіду. Чого не можна сказати про ті 80 чол.

2. А сьогодні раптом новина про "дослідження" =почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса=. Тобто, раніше вони цього не могли дослідити ? А що ж тоді вони досліджували ?
Я так розумію, що термін предотвращение виник від того, що йде мова не про 100% виліковування.

3. Кричущі численні випадки фальсифікацій причини смерті були використані для нагнітання істерії і страху (його найлегше внушити, тоді у перестрашених відключається здатність мислити, аналізувати, робити висновки і приймати рішення).
А що треба внушити? Голосувати за Байдена? А що, Байден обіцяв всіх вилікувати?
Як і цифри тестованих. Наполовину фальшиві + одні й ті самі люди проходять регулярні тести.
Може ті люди з контрольних груп багато разів згідно плану ходили на спостереження за станом здоров'я?. Захворювання не виявлється швидко.

А далі чому не повідомляють вислід тієї =ефективності запобігання= ? Таки на кілька місяців ?
Чому єфективність обов'язково буде змінюватися? Ну, що з того, що ефективність зменшиться, наприклад з 95% до 91%?
Я постежу за Ізраїлем, раз вони вже вирішили поставити експеримент на своєму населенні.
Якщо запобігає - значить, мусить бути відміна масок і дистанціювання та відкриття стадіонів, концертних залів без обмеження відвідувачів і решти заборон.
Так в Ізраїлі ще не досягли колективного імунінітету. До того ж його можна досягти лише за умови відміни всіх польотів.

І так, я вважаю, що смерті після щеплення не пов*язуватимуть з вакциною.
Якщо в уряді ніхто не буде знати більш-менш точно, скільки треба виробляти і купувати доз вакцини, це пізніше обернеться звинуваченням у зайвих витратах або недостатніх витратах. Тобто можна дуже залетіти - або виробити (купити) менше, ніж треба, або або виробити (купити) більше, ніж треба. Отже, в уряді намагаються організувати і знати статистику.
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21.02.2021 22:59 Відповісти
Джетро, я Вам дякую, що з Вами можна спокійно спілкуватися (в усякому разі, поки що так, це вже не перша наша розмова). На форумі тепер це - критично рідко.
https://www.dw.com/uk/doslidzhennia-v-izraili-zasvidchylo-vysoku-efektyvnist-vaktsyny-biontech-pfizer/a-56577280

Виявилося, що ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто попри вакцинацію заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби, додала речниця компанії Clalit.

...
Інший зроблений раніше аналіз показав, що після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer, особи навіть у разі зараження коронавірусом, виділяють менше вірусу і тому, очевидно, можуть вважатися менш заразними. Утім, це - лише попередні дані дослідження, що проводилося після першої дози вакцини.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-55942078 2021-02-14

Поки що ми не маємо доказів того, що будь-яка з вакцин проти Covid-19 може повністю захистити людей від зараження. То як тоді досягти колективного імунітету?

Насправді більшість вакцин не захищають від інфекції повністю, навіть якщо вони й блокують появу симптомів. В результаті вакциновані люди можуть несвідомо переносити та поширювати збудників хвороб. Іноді вони можуть навіть розпочати епідемії.
Який тип імунітету дають вакцини Covid-19?
"Якщо коротко, ми цього поки що не знаємо, тому що вони нові", - каже Кіт Ніл, почесний професор епідеміології з Ноттінгемського університету.
Ефективність доступних наразі вакцин від Covid-19 оцінювали насамперед за здатністю запобігти симптомам хвороби. Припинення поширення інфекції - це наступна мета.
Pfizer-BioNTech
Переконливих доказів того, що вакцина Pfizer-BioNTech може запобігти зараженню людей коронавірусом і, отже, зупинити його поширення, поки що немає. Але є деякі ознаки того, що це можливо.
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22.02.2021 06:39 Відповісти
п.3 - про Байдена не зрозуміла зовсім.
Щодо тестів, забула додати (не знаю, як в Україні), але американці писали на yahoo поки не закрили коменти (привіт свободі слова), а потім і на канадських ресурсах це бачила, що коли людина не приходила на тест - її записували у позитивні (потім інформували листом).

Про уряд і закупівлі та виробництво.
Вони клянуться, що щеплення буде добровільним і не враховують % тих, хто не бажає.
Хоча поки виглядає, що схоже на примус. Як не через уряд - то через роботодавців.
У нас це висвітлюється з залученням юристів, з поясненнями, бо люди дуже стурбовані.
Є ті, хто готовий звільнитися або піти у відпустку за власний рахунок.
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22.02.2021 06:45 Відповісти
З двох посилань, які Ви привели, добре видно, що у боротьбі з ковідом досягнуто значних успіхів. Ще рік тому, на початку епідемії ніхто не вірив у те, що дієву і безпечну вакцину вдасться зробити за рік. Казали, що треба мінімум 1,5 роки, і навіть тоді не обіцяли, що вакцина матиме таку високу ефективність, як 90 і більше відсотків.
"За даними МОЗ Ізраїлю станом на 15 лютого в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,9 мільйона ізраїльтян". Зверніть увагу на те, що попри велику кількість вакцинованих немає повідомлень з Ізраїлю про негативні наслідки. (Може десь і є, але раджу всім, хто знайде такі повідомлення розділити їх на кількість вакцинованих, щоб зрозуміти, на скільки малий відсоток негативу.)
Ідея колективного імунітету полягає в тому, що не треба вакцинуватися всім, а досить 70-80%. Тому що невакциновані люди перемішані з вакцинованими, тобто оточені людьми, які вже не сприймають вірус і не передають його далі. Заражена людина через деякий час видужує, тобто вірус не може перейти на іншу людину. Але цей механізм працює за умови більш-менш одночасної вакцинації, тобто не розтягнутої у часі. З цього випливає необхідність вакцинації не залежно від бажання людей. Я уникаю слово "примусова", я лише кажу, що досягнення кол. імінітету можливе лише за умови, що люди не опираються масовій вакцинації. Тим більше, що на разі не виявлено причин продіяти цьому.
Вже мільйони вакцинованих, а багато людей продовжує жити вигадками про якісь приховані у вакцині вади, що були не помічені, або про підробки.
Хтось пропонує продовжити тестування вакцин ще 5 років, не розуміючи, що при такому підході через 5 років вакцина може стати непотрібною серед моря хворих, бо вакцина не лікує. А хтось думає, що він не може захворіти в принципі, але довести це, звичайно, не може. Підробки малоймовірні, хоча і можливі, як і підробки інших ліків, але наразі до вакцинації прикута така увага, що зробити це не просто. Багато людей не розуміє, що від їх персональної участі у швидкій вакцинації залежить успіх.
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Я не бажаю брати вакцину від ковіду. Як не беру від грипу.
Всі решту прийняла.
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23.02.2021 07:01 Відповісти
Якби не опасіння потрапити під апарат ШВЛ, я б не погодився на необхідність щеплення.
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23.02.2021 11:54 Відповісти
Не настроюйте себе на негатив. Зміцнюйте імунітет, рухайтеся, дихайте повітрям.
Бажаю Вам і ВАшим рідним здоров*я.
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23.02.2021 20:22 Відповісти
Дякую. Відносно малорухливого способу життя - це Ви відносно мене точно сказали. А відносно, наприклад, ситуації у Буковелі - то це загадка, чому там спалах, при тому, що на повітрі люди знаходяться далеко один від одного. Не віриться також, що були натовпи у ресторанах, тому, що люди заможні їдуть у Буковель, можуть замовляти їжу (і замовляли) у номери готелю...
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23.02.2021 21:01 Відповісти
Теж нічого конкретного не можу сказати щодо Буковелю.
Ми не маємо повної інформації (цікаво, що пишуть місцеві пабліки). І там же були люди з інших областей та країн. Вони б розвезли до себе (коли влітку люди відпочивали на морі, потім ще ж якісь концерти були / дні міст - нічого критичного ніби не сталося). Так, на повітрі. Дивно.
Припускаю, що справа може бути в іншому.

І взагалі, з того, що потрапляло на очі - писали, що ті тести можуть =ловити= наявність інших вірусів. Але зараз все записують на ковід. Або це - одна з його мутацій. Чи є статистика по нових пацієнтах, щоб знати, чи хтось з них уже перехворів ?

Що Вам спадає на думку ?
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24.02.2021 07:22 Відповісти
Буковель - це чергові "травневі шашличники". Влітку на морях гірше було за масовістю, і масок майже ні на кому не було ніде, І менти не чіпали. І - нічого. Тому тут і казати нічого. Чергова хвиля чергових соплей-кашлей. Все, як завжди було.
=ловити= наявність інших вірусів - скоріш за все - правда.
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24.02.2021 08:23 Відповісти
в статті йдеться про те, що вакцина нібито зменшує вірогідність передачі вірусу
що є брехнею
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21.02.2021 12:54 Відповісти
Дійсно: вірус ніби є, а передатись не може. Просто не може і все. 😀
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21.02.2021 13:50 Відповісти
Про це скрізь пишуть люди. Я в американців читаю і тут, на місцевих форумах.
Не всі ж ідіоти, якими їх сприймають ці ділки.
Люди ставлять абсолютно логічне і єдино правильне питання: якщо вакцинка не запобігає захворюванню, а лише ніби-то потенційно зменшує важкість перебігу (??? все - індивідуально), при тому, що щеплена особа може так само заражати інших і хворіючи, і будучи безсимптомною (тому і масочки та дистанціювання не відміняють) -ТО ДЛЯ ЧОГО ЇЇ БРАТИ ? Побічні ефекти не відомі - не проведено усіх клінічних досліджень, вакцинки зареєстровані екстрено.
Середній вік померлих - добре відомий. Ні, проводять дослідження на дітях та вагітних.
У Штатах - дуже великий опір, влада в курсі. От і підоспіло нове "відкриття".
Була стаття, що звільнили вагітну офіціантку (здається, в Нью-Йорку): вона відмовилася брати щеплення.
Ізраїль обколовся Пфайзером ? ЦІкаво, після такого повідомлення масочки скасує ?
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21.02.2021 19:32 Відповісти
Звичайно, не скасують. Маски - це символ віри в ковід. Постійне нагадування про "небезпеку".
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21.02.2021 20:19 Відповісти
Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование - Цензор.НЕТ 2284
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21.02.2021 12:48 Відповісти
А якщо цю тітоньку нічого не зупинить, і вона таки вколить?
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21.02.2021 13:12 Відповісти
У меня Маман в доме пристанелых тут медсестра, всех ширнули Пфайзером через обязалово, Маман всё ок а у одной из медсестёр от вакцыны раздуло руку ,повздувались водянки , посинела в хлам.Чувиха спать неделю не могла и рукой еле ворочала.Лично я думаю шо вакцины будут нормальными где-то года через 3-4, а пока в себя добровольно колоть на авось думайте сами.
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21.02.2021 12:50 Відповісти
кацапа,вотето такие методички вам выдают? позорище...даже до полвареника не дотягивает.ну,шоб всей очередью рыдать
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21.02.2021 12:52 Відповісти
Фантомные боли за Нэнькой?Зависимость от Цензора?Это радует😂🌷×××
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21.02.2021 12:56 Відповісти
Це не кацап Гиг, треба хоч трохи знати форумчан, а так, певне краще тиждень походити з роздутою рукою, ніж лягти в труну. Хоча я пройшов нормально, тільки нюх втратив на три дні і все, навіть температури не було.
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21.02.2021 12:55 Відповісти
Мы тоже все переболели без осложнений, Слава Богу.
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21.02.2021 13:00 Відповісти
Чем лечили ? Дома ?
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21.02.2021 13:07 Відповісти
Карантином, жена дрянь какую то пила шо врачиха выписала,я как раз в Италию уехал, мамаша вообще ничего не принимала, тест антитела показал и всё .Нас короче пока Бог миловал.
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21.02.2021 13:11 Відповісти
Удачи и в дальнейшем.
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21.02.2021 13:16 Відповісти
Навзаем
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21.02.2021 15:00 Відповісти
а якщо воно думає як кацап та говорить як кацап,тоді хіба це не кацап?
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21.02.2021 13:00 Відповісти
Какой вакциной ? Пфайдер или астразенека ?
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21.02.2021 13:05 Відповісти
Вопрос снимаю ,вы переболели.
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21.02.2021 13:06 Відповісти
А мені, нажаль, двохстороння прилетіла. Вичухуюсь потихеньку. Уявляю, у кого у важкій формі. Нуйогоплянах.
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21.02.2021 13:17 Відповісти
Пройшо що? Вакцинацію чи захворювання? Хоча Ваш досвід - це ні про що, бо все дуже індивідуально.
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21.02.2021 18:12 Відповісти
Та ты смейся себе , мне уже за много лет шоб я врал людям, я колоться ни амерской ни индийской ни тем более кацапской не собираюсь .
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21.02.2021 12:58 Відповісти
не,ну каждый сходит с ума по своему,тут я пас
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21.02.2021 13:01 Відповісти
Ти тIльки що, постом вище писав про кацапа та язик, а менI щойно на ньому вIдповIв ?Але фарисейко.
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21.02.2021 13:05 Відповісти
а я тримовний...и не держслужбовець,і не в сфері обслуговування.тому,під яку мову в цю мить стоїть клава-тою і відповідаю.
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21.02.2021 13:09 Відповісти
не ну я понимаю,что сушествуют разные мнения.я сам скорее всего имел заражение (жена переболела)...хорошо,организмы справились.
но есть же очень много людей,у которых куча всяких врожденных или приобретенных хронических болезней.у меня брат тяжело переболел,хорошо хоть не на пике волны,и были места в больнице,кислороду досталось.трое человек,которых я знал ушли с ковидом,многие тяжело переболели.
вакцина даже с 50% эффективностью резко сокращает пути передачи заболевания.,а у привитых не будет тяжелых случаев...
извини,что резко высказался,но это не дело,уговаривать людей не вакцинироваться.
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21.02.2021 14:58 Відповісти
Я не уговариваю, это всего лишь моё мнение
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21.02.2021 15:01 Відповісти
Pfizer та Moderna - це абсолютно нові вакцини побудовані на mRNK. Вони передають в клітину не ворожий білок (живий чи мертвий) а інформацію про білок у вигляді РНК. Хоч ця методика і відома вже 10 років, ізза медбюрократії її не використовували, а тут так зійшлися обставини, що і гроші знайшлися і пєндєля дали бюрократам. Цією методикою можна і рак лікувати - але мабуть знову підкилимні інтереси гальмуватимуть поступ.
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21.02.2021 13:23 Відповісти
А вот вакцины астразенека и спутник - это не РНК ,а ДНК .
Что о них скажете ?
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21.02.2021 13:42 Відповісти
Ольга, хватит страшилки рассказывать и на этом пиариться (выдавать себя за специалиста с целью получения лайков). "Aденовирусный вектор в организме не размножается, потому что он вектор, потому что это вирус, из которого удалили ген, который ему позволяет размножаться в организме. Размножается он только в специальной среде, в которой этот ген экспрессирует. А самое главное - об обратной транскриптазе. Вообще-то, он у ретровирусов. Вот есть такое семейство вирусов - ретровирусы. Это РНК-вирусы, которые, действительно, при размножении проходят стадию ДНК. И ни аденовирус, не коронавирус ретровирусами не являются и обратной транскриптазы у них нет." (С)
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21.02.2021 17:09 Відповісти
Во-первых ,то о чём Вы пишите относится к вакцинам пфайзер и модерна ,
а не к астразенека и спутник.
Во- вторых ,я не пиарюсь и не выдаю себя за специалиста ,коим и правда не являюсь,
просто пытаюсь разобраться , в вопросах медицины не всё принимаю на веру.
В третьих ,не смешите мои тапочки ,ну зачем мне нужны лайки ? Это и глупо, и мимо.
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21.02.2021 18:23 Відповісти
И в четвёртых ,приведите пример моей "страшилки" ,я спрашиваю ,интересуюсь
мнением других ,но абсолютно ничего не утверждаю и не предлагаю.
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21.02.2021 18:38 Відповісти
Вы на другой ветке писали утверждали о влиянии вируса на ДНК, это и была Ваша "страшилка". Ладно, проехали, не тот форум, чтобы вирусологию обсуждать.
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21.02.2021 19:03 Відповісти
Не утверждала ,а предполагала ,что не одно и тоже.
Проехали.
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21.02.2021 19:40 Відповісти
Укол конкретно Спутником, приводит к развитию простуды (иногда - очень сильной (с температурой под 40 на пару дней).

Проверено на практике среди моих знакомых. Все получили симптомы ОРВИ. (а мне его колоть нельзя, в 32 года у меня к нему 3 противопоказания)
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21.02.2021 23:42 Відповісти
Вы не написали, насколько распространено это побочное явление - простуда после вакцинации. Температура под 40 - это вообще-то много. Где об этом писали?
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21.02.2021 23:58 Відповісти
5 моих знакомых получили прививку. У четырёх (возраст от 45 до 65 она вызвала лёгкие симптомы ОРВИ (у самой старой женщины - почти не ощутимые). У знакомого военного лет 25 - вызвала температуру под 40 и спутанность сознания (ещё бы... При такой температуре). Увезли на скорой в больницу, но через 2 дня выписали без никаких симптомов.

Такое ощущение, что она вызывает избыточный ответ иммунитета. Чем сильнее иммунитет - тем сильнее ответ с температурой. Но он быстро проходит. Симптомы ОРВИ и у военного были слабо заметны.
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22.02.2021 00:57 Відповісти
Мне её запретили делать потому что у меня активная фаза заболевания вирусом Эпштейна - Барр. И несколько случаев неврита зрительного нерва (именно аутоиммунное заболевание, на избыточной реакции иммунитета. (демейленизирующий процесс))
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22.02.2021 01:03 Відповісти
Ми вже здогадались, шо таким вакцинам десь так і є, і до щеплення нас готують стіки ж. Цікаво, на кому таке випробовували до цього року?
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21.02.2021 13:57 Відповісти
Навіщо ті випробовування! Зразу в бій з людьми похилого віку. Заодно і випробують.
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21.02.2021 13:58 Відповісти
Чи не про ці вакцини в будинках літніх писали італійські журналюги в минулому році?
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21.02.2021 14:04 Відповісти
то були "від грипу", здається
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21.02.2021 14:25 Відповісти
Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження - Цензор.НЕТ 5539
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21.02.2021 19:24 Відповісти
Перш, ніж постити дурню, можете навести інформацію, на чому ґгрунтуються ці "висновки" ?
Скільки часу від щеплення пройшло ?
Яка к-ть людей щеплена ?
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21.02.2021 19:35 Відповісти
Ты что то сказать хотел или поспорить с лучшим премьером планеты Нетаньяху? Израиль уже имеет коллективный иммунитет - первая страна на планете
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23.02.2021 21:33 Відповісти
а индийская которую везёт Степанов всего на 32% эффективна.. и на хрена она нужна что б её колоть?
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21.02.2021 20:24 Відповісти
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