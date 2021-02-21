Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження

Вакцина компаній BioNTech і Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

Про це повідомляє Der Spiegel, це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Було виявлено, що вакцина на 89,4% ефективна в запобіганні інфекцій Sars-CoV-2. Для подальшого розвитку пандемії це повідомлення може бути вирішальним", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу.