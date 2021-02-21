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Вакцина BioNTech і Pfizer майже на 90% ефективна в запобіганні коронавірусу, - дослідження
Вакцина компаній BioNTech і Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.
Про це повідомляє Der Spiegel, це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Було виявлено, що вакцина на 89,4% ефективна в запобіганні інфекцій Sars-CoV-2. Для подальшого розвитку пандемії це повідомлення може бути вирішальним", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу.
Топ коментарі
+9 Гыг с Вами
показати весь коментар21.02.2021 12:48
+8 Игнатьев Фион
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+5 Ольга Панченко
показати весь коментар21.02.2021 13:15
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Ще раз. Ці випадки частіші, ніж від аспірину? Ти ідеаліст?
Мені взагалі набридло розбирати твої алогізми.
Ти не знаєш про методику експериментів для обчислення ефективності вакцини (2 піддослідні групи), то ж не видавай, що ти профан, який взявся тут піддавати сумніву наукові дані.
"Комерсант" - це наукове джерело чи бульварна преса?
А де гарантія, що цей показник залишиться 100%ним ,якщо захворіє в 10 чи в 100 раз більше добровольців? Маніпуляція.
Висновки зі спостереження за 30000 добровольців - це науково достатня кількість для статистики, і не тобі і не мені піддавати це сумніву. Звичайно, є якась похибка, але в мене немає причин вважати ці дані маніпуляцією. Це серйозні компанії. Нагадаю, що будь яка розмова будується на признанні достовірності обговорюваних данних, отже у "чапаева" я з тобою грати не маю бажання.
ти - ідіот
як можна гарантувати, що після 196 захворівших на 30 листопада ще хтось не захворіє?
чому раптом з 1 грудня ніхто не зможе захворіти, наприклад, в групі плацебо чи в групі вакцинованих?
Я тут йому щось намагаюся розтлумачити, а воно мені каже, що я - ідіот. Для тебе картинка, розумнику.
успішної вакцинації і пухом земля
хто так сказав? який вчений?
З вакциною захворіло 11 з 15000. Це захворюваність 11/15000*100%=0,073%.
Без вакцини - 185 з 15000. Це захворюваність 185/15000*100%=1,233%.
Отже вакцина знизила захворюваність на 1,233%-0,073%=1,16%.
Доведи, що це невірні розрахунки.
Станом на листопад 2020 року було проаналізовано 170 випадків зараження, з яких 6 було в групі вакцинованих, і 162 в групі плацебо. З цього зробили висновок, що ефективність вакцини 95%. Ні слова про зменшення заразності.
Ти або некомпетентний, або просто брешеш.
просто в шоці з тебе, як можна з такою впевненістю писати таке безглуздя
Видають все підряд. І смерть на 4-й стадії від онко, і інфаркти ...
Все записується в ковід.
І люди сваряться з медичними установами, вимагаючи поставити справжню причину смерті.
Окремі пишуть, що їх запитували: писати ковід ?
Я в принципі стежила за Вашою дискусією з Андрієм. Але це все - окремі речі (для мене)
1. Я читала те, що й він. Ніхто ніде не обіцяв і не говорив про те, що вакцина убезпечує від зараження. Сама наводила тут цитати і лінки з різних (канадських та американських) джерел.
Ефективність 95%, власне, і означала ніби-то гарантію легшого перебігу хвороби. Але, знову ж таки, ніколи не стверджувалося, що щеплені не захворіють. Отже, захворівши, зможуть заражати інших.
2. А сьогодні раптом новина про "дослідження" =почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса=. Тобто, раніше вони цього не могли дослідити ? А що ж тоді вони досліджували ?
3. Кричущі численні випадки фальсифікацій причини смерті були використані для нагнітання істерії і страху (його найлегше внушити, тоді у перестрашених відключається здатність мислити, аналізувати, робити висновки і приймати рішення). Як і цифри тестованих. Наполовину фальшиві + одні й ті самі люди проходять регулярні тести. Я писала ще влітку: якщо медичною проблемою займаються політики - нічого доброго з цього не буде. Це - не правильно. Кожен повинен займатися своєю справою. + неймовірна, шалена медіатизація і безкінечні цілодобові ковідні новини з кожної розетки.
А далі чому не повідомляють вислід тієї =ефективності запобігання= ? Таки на кілька місяців ?
Я постежу за Ізраїлем, раз вони вже вирішили поставити експеримент на своєму населенні.
Якщо запобігає - значить, мусить бути відміна масок і дистанціювання та відкриття стадіонів, концертних залів без обмеження відвідувачів і решти заборон.
Не буде - отже, неправду кажуть.
І так, я вважаю, що смерті після щеплення не пов*язуватимуть з вакциною.
Дивлячись на те, що відбувається, я, на жаль, ствердилася в думці, що людина (люди) насправді нікому не потрібні, лише собі і своїм рідним. А глобальні інтереси + політичні рейтинги, влада + персональні амбіції до цього (до здоров*я і благополуччя людей) жодного стосунку не мають. Щоб не сказати, що - суперечать їм.
1. ...Ніхто ніде не обіцяв і не говорив про те, що вакцина убезпечує від зараження. Ефективність 95%, власне, і означала ніби-то гарантію легшого перебігу хвороби. Але, знову ж таки, ніколи не стверджувалося, що щеплені не захворіють. Отже, захворівши, зможуть заражати інших.
Брали 2 групи, скажімо по 1000 чол. (насправді більше) Одна група була вакцинована. Виявилося, що у групі невакцинованих захворіли десь 80 чол (у США цей показник десь 8%), у вакцинованих Пфайзером 4 чол. Ділимо 4 на 80 одержуємо 5% неєфективності, отже єфективність 100-5=95%. Отже з кожної 1000 чол невакцинованих не захворіли 920 чол. З кожної 1000 чол вакцинованих не захворіло 996 чол.
Тут окреме питання: навіщо те вакцинування, якщо лише 8%? Відповідь: це сьогодні 8%., а завтра?
Ще окремий пункт - виробники начебто гарантують, що оті 4 чол з 1000 чол не будуть хворіти важко і не помре ніхто від ковіду. Чого не можна сказати про ті 80 чол.
2. А сьогодні раптом новина про "дослідження" =почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса=. Тобто, раніше вони цього не могли дослідити ? А що ж тоді вони досліджували ?
Я так розумію, що термін предотвращение виник від того, що йде мова не про 100% виліковування.
3. Кричущі численні випадки фальсифікацій причини смерті були використані для нагнітання істерії і страху (його найлегше внушити, тоді у перестрашених відключається здатність мислити, аналізувати, робити висновки і приймати рішення).
А що треба внушити? Голосувати за Байдена? А що, Байден обіцяв всіх вилікувати?
Як і цифри тестованих. Наполовину фальшиві + одні й ті самі люди проходять регулярні тести.
Може ті люди з контрольних груп багато разів згідно плану ходили на спостереження за станом здоров'я?. Захворювання не виявлється швидко.
А далі чому не повідомляють вислід тієї =ефективності запобігання= ? Таки на кілька місяців ?
Чому єфективність обов'язково буде змінюватися? Ну, що з того, що ефективність зменшиться, наприклад з 95% до 91%?
Я постежу за Ізраїлем, раз вони вже вирішили поставити експеримент на своєму населенні.
Якщо запобігає - значить, мусить бути відміна масок і дистанціювання та відкриття стадіонів, концертних залів без обмеження відвідувачів і решти заборон.
Так в Ізраїлі ще не досягли колективного імунінітету. До того ж його можна досягти лише за умови відміни всіх польотів.
І так, я вважаю, що смерті після щеплення не пов*язуватимуть з вакциною.
Якщо в уряді ніхто не буде знати більш-менш точно, скільки треба виробляти і купувати доз вакцини, це пізніше обернеться звинуваченням у зайвих витратах або недостатніх витратах. Тобто можна дуже залетіти - або виробити (купити) менше, ніж треба, або або виробити (купити) більше, ніж треба. Отже, в уряді намагаються організувати і знати статистику.
https://www.dw.com/uk/doslidzhennia-v-izraili-zasvidchylo-vysoku-efektyvnist-vaktsyny-biontech-pfizer/a-56577280
Виявилося, що ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто попри вакцинацію заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби, додала речниця компанії Clalit.
...
Інший зроблений раніше аналіз показав, що після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer, особи навіть у разі зараження коронавірусом, виділяють менше вірусу і тому, очевидно, можуть вважатися менш заразними. Утім, це - лише попередні дані дослідження, що проводилося після першої дози вакцини.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-55942078 2021-02-14
Поки що ми не маємо доказів того, що будь-яка з вакцин проти Covid-19 може повністю захистити людей від зараження. То як тоді досягти колективного імунітету?
Насправді більшість вакцин не захищають від інфекції повністю, навіть якщо вони й блокують появу симптомів. В результаті вакциновані люди можуть несвідомо переносити та поширювати збудників хвороб. Іноді вони можуть навіть розпочати епідемії.
Який тип імунітету дають вакцини Covid-19?
"Якщо коротко, ми цього поки що не знаємо, тому що вони нові", - каже Кіт Ніл, почесний професор епідеміології з Ноттінгемського університету.
Ефективність доступних наразі вакцин від Covid-19 оцінювали насамперед за здатністю запобігти симптомам хвороби. Припинення поширення інфекції - це наступна мета.
Pfizer-BioNTech
Переконливих доказів того, що вакцина Pfizer-BioNTech може запобігти зараженню людей коронавірусом і, отже, зупинити його поширення, поки що немає. Але є деякі ознаки того, що це можливо.
Щодо тестів, забула додати (не знаю, як в Україні), але американці писали на yahoo поки не закрили коменти (привіт свободі слова), а потім і на канадських ресурсах це бачила, що коли людина не приходила на тест - її записували у позитивні (потім інформували листом).
Про уряд і закупівлі та виробництво.
Вони клянуться, що щеплення буде добровільним і не враховують % тих, хто не бажає.
Хоча поки виглядає, що схоже на примус. Як не через уряд - то через роботодавців.
У нас це висвітлюється з залученням юристів, з поясненнями, бо люди дуже стурбовані.
Є ті, хто готовий звільнитися або піти у відпустку за власний рахунок.
"За даними МОЗ Ізраїлю станом на 15 лютого в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 3,9 мільйона ізраїльтян". Зверніть увагу на те, що попри велику кількість вакцинованих немає повідомлень з Ізраїлю про негативні наслідки. (Може десь і є, але раджу всім, хто знайде такі повідомлення розділити їх на кількість вакцинованих, щоб зрозуміти, на скільки малий відсоток негативу.)
Ідея колективного імунітету полягає в тому, що не треба вакцинуватися всім, а досить 70-80%. Тому що невакциновані люди перемішані з вакцинованими, тобто оточені людьми, які вже не сприймають вірус і не передають його далі. Заражена людина через деякий час видужує, тобто вірус не може перейти на іншу людину. Але цей механізм працює за умови більш-менш одночасної вакцинації, тобто не розтягнутої у часі. З цього випливає необхідність вакцинації не залежно від бажання людей. Я уникаю слово "примусова", я лише кажу, що досягнення кол. імінітету можливе лише за умови, що люди не опираються масовій вакцинації. Тим більше, що на разі не виявлено причин продіяти цьому.
Вже мільйони вакцинованих, а багато людей продовжує жити вигадками про якісь приховані у вакцині вади, що були не помічені, або про підробки.
Хтось пропонує продовжити тестування вакцин ще 5 років, не розуміючи, що при такому підході через 5 років вакцина може стати непотрібною серед моря хворих, бо вакцина не лікує. А хтось думає, що він не може захворіти в принципі, але довести це, звичайно, не може. Підробки малоймовірні, хоча і можливі, як і підробки інших ліків, але наразі до вакцинації прикута така увага, що зробити це не просто. Багато людей не розуміє, що від їх персональної участі у швидкій вакцинації залежить успіх.
Всі решту прийняла.
Бажаю Вам і ВАшим рідним здоров*я.
Ми не маємо повної інформації (цікаво, що пишуть місцеві пабліки). І там же були люди з інших областей та країн. Вони б розвезли до себе (коли влітку люди відпочивали на морі, потім ще ж якісь концерти були / дні міст - нічого критичного ніби не сталося). Так, на повітрі. Дивно.
Припускаю, що справа може бути в іншому.
І взагалі, з того, що потрапляло на очі - писали, що ті тести можуть =ловити= наявність інших вірусів. Але зараз все записують на ковід. Або це - одна з його мутацій. Чи є статистика по нових пацієнтах, щоб знати, чи хтось з них уже перехворів ?
Що Вам спадає на думку ?
=ловити= наявність інших вірусів - скоріш за все - правда.
що є брехнею
Не всі ж ідіоти, якими їх сприймають ці ділки.
Люди ставлять абсолютно логічне і єдино правильне питання: якщо вакцинка не запобігає захворюванню, а лише ніби-то потенційно зменшує важкість перебігу (??? все - індивідуально), при тому, що щеплена особа може так само заражати інших і хворіючи, і будучи безсимптомною (тому і масочки та дистанціювання не відміняють) -ТО ДЛЯ ЧОГО ЇЇ БРАТИ ? Побічні ефекти не відомі - не проведено усіх клінічних досліджень, вакцинки зареєстровані екстрено.
Середній вік померлих - добре відомий. Ні, проводять дослідження на дітях та вагітних.
У Штатах - дуже великий опір, влада в курсі. От і підоспіло нове "відкриття".
Була стаття, що звільнили вагітну офіціантку (здається, в Нью-Йорку): вона відмовилася брати щеплення.
Ізраїль обколовся Пфайзером ? ЦІкаво, після такого повідомлення масочки скасує ?
но есть же очень много людей,у которых куча всяких врожденных или приобретенных хронических болезней.у меня брат тяжело переболел,хорошо хоть не на пике волны,и были места в больнице,кислороду досталось.трое человек,которых я знал ушли с ковидом,многие тяжело переболели.
вакцина даже с 50% эффективностью резко сокращает пути передачи заболевания.,а у привитых не будет тяжелых случаев...
извини,что резко высказался,но это не дело,уговаривать людей не вакцинироваться.
Что о них скажете ?
а не к астразенека и спутник.
Во- вторых ,я не пиарюсь и не выдаю себя за специалиста ,коим и правда не являюсь,
просто пытаюсь разобраться , в вопросах медицины не всё принимаю на веру.
В третьих ,не смешите мои тапочки ,ну зачем мне нужны лайки ? Это и глупо, и мимо.
мнением других ,но абсолютно ничего не утверждаю и не предлагаю.
писалиутверждали о влиянии вируса на ДНК, это и была Ваша "страшилка". Ладно, проехали, не тот форум, чтобы вирусологию обсуждать.
Проехали.
Проверено на практике среди моих знакомых. Все получили симптомы ОРВИ. (а мне его колоть нельзя, в 32 года у меня к нему 3 противопоказания)
Такое ощущение, что она вызывает избыточный ответ иммунитета. Чем сильнее иммунитет - тем сильнее ответ с температурой. Но он быстро проходит. Симптомы ОРВИ и у военного были слабо заметны.
Скільки часу від щеплення пройшло ?
Яка к-ть людей щеплена ?