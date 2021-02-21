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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"

Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом

У Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний житель будинку для літніх в Рисані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише місцева газета Vijesti.

Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.

"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.

Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія скасувала обов'язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину: "Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права".

Пізніше уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V".

вакцина (4419) карантин (18172) росія (64946) Чорногорія (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
У вас нема гімну. то перероблений гімн СРСР з якого ви першими втікли.
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21.02.2021 13:09
+17
Будущие дети Черногории
Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2126
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21.02.2021 13:02
+15
Братушкі вижили з розуму, бо поміняли притому владу на прокацапську і "Спутнік-V" буде для них розплатою.
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21.02.2021 12:56
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И не только Черногория и Венгрия, ещё Хорватия и Словения на подходе а потом и остальная Европа, а тут екцперды рассказывали на цензоре что никто фуфломицын брать не будет, а кацапы на нем кучу бабла заработают, а наши в то время будут стоять и по программе covax для нищих ждать вакцину...
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21.02.2021 14:57 Відповісти
Мои соболезнования жителям Черногории...
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21.02.2021 19:27 Відповісти
это хорошо. скоро узнаем точные данные об эффективности и всё встанет на свои места.
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21.02.2021 21:43 Відповісти
Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9218
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22.02.2021 08:23 Відповісти
КУДА ЕС СМОТРИТ !!!???
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22.02.2021 13:57 Відповісти
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