Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"

У Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний житель будинку для літніх в Рисані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише місцева газета Vijesti.

Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.



"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.

Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.

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Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину: "Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права".

Пізніше уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V".