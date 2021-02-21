Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"
У Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний житель будинку для літніх в Рисані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише місцева газета Vijesti.
Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.
"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.
Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину: "Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права".
Пізніше уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V".
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