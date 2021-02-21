Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт

Середньозважена оптова ціна електроенергії (на "ринку на добу наперед") в 2020 році була заниженою і не давала можливості тепловим електростанціям закуповувати додаткові обсяи вугілля, аби замістити виробництво на блоках АЕС, які перебували в затяжних ремонтах.

Про це повідомив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, член наглядової ради "Донбасенерго" Юрій Саква, передає Цензор.НЕТ.

"Середньозважені ціни на РДН в ОЕС України у 2020 році склали: перше півріччя – 1301 грн/МВт*г, друге півріччя – 1398 грн/Мвт*г.

Чи були ці ціни на електрику ТЕС достатніми, щоб закупити додаткове вугілля для заміщення виробництва електроенергії блоків АЕС? Однозначна відповідь – ні", - повідомив експерт.

Він зазначив, що вугілля власного видобутку для компенсації роботи АЕС було недостатньо, відтак єдиним виходом був імпорт палива.

"Максимальна гранична ціна вугілля для закупівлі по імпорту в такій ціні на електрику складає приблизно 1100 грн/т, або ~ 40$/t (на калорійність 6000 та без витрат на доставку/фрахт до кордону, перевалку, та витрат на доставку до ТЕС залізницею). Натомість, на API2 та APІ4 у 4кв 2020 - 1-му кварталі 2021 року ціна на вугілля коливалась в діапазоні $65 - 70 за тону", - пояснив експерт.

Відтак штучно занижені ціни на РДН не давали змоги тепловим станціям закуповувати імпорте вугілля, щоб компенсувати падіння виробництва електроенергії на АЕС, що відбулося в 4 кв 2020 році. Це і стало причиною різкого зменшення запасів вугілля на складах генеруючих компаній.

"При такій ціні на РДН теплова генерація не мала змоги купити вугілля по імпорту",- підсумував експерт.

Нагадаємо, через зрив строків ремонтної кампанії на атомних електростанціях, ТЕС з жовтня 2020 року несуть підвищене навантаження, щоб покрити потреби енергосистеми. В 4 кварталі 2020 року, ТЕС збільшили виробництво більш ніж на 50% у порівнянні з прогнозним балансом. Це призвело до прискореного спрацювання запасів вугілля, які на початок опалювального сезону (15 жовтня) складали рекордні 2,8 млн т. Підвищене навантаження на ТЕС призвело не тільки до прискореного спрацювання вугілля, а я до підвищеної аварійності блоків.

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