Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт
Середньозважена оптова ціна електроенергії (на "ринку на добу наперед") в 2020 році була заниженою і не давала можливості тепловим електростанціям закуповувати додаткові обсяи вугілля, аби замістити виробництво на блоках АЕС, які перебували в затяжних ремонтах.
Про це повідомив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, член наглядової ради "Донбасенерго" Юрій Саква, передає Цензор.НЕТ.
"Середньозважені ціни на РДН в ОЕС України у 2020 році склали: перше півріччя – 1301 грн/МВт*г, друге півріччя – 1398 грн/Мвт*г.
Чи були ці ціни на електрику ТЕС достатніми, щоб закупити додаткове вугілля для заміщення виробництва електроенергії блоків АЕС? Однозначна відповідь – ні", - повідомив експерт.
Він зазначив, що вугілля власного видобутку для компенсації роботи АЕС було недостатньо, відтак єдиним виходом був імпорт палива.
"Максимальна гранична ціна вугілля для закупівлі по імпорту в такій ціні на електрику складає приблизно 1100 грн/т, або ~ 40$/t (на калорійність 6000 та без витрат на доставку/фрахт до кордону, перевалку, та витрат на доставку до ТЕС залізницею). Натомість, на API2 та APІ4 у 4кв 2020 - 1-му кварталі 2021 року ціна на вугілля коливалась в діапазоні $65 - 70 за тону", - пояснив експерт.
Відтак штучно занижені ціни на РДН не давали змоги тепловим станціям закуповувати імпорте вугілля, щоб компенсувати падіння виробництва електроенергії на АЕС, що відбулося в 4 кв 2020 році. Це і стало причиною різкого зменшення запасів вугілля на складах генеруючих компаній.
"При такій ціні на РДН теплова генерація не мала змоги купити вугілля по імпорту",- підсумував експерт.
Нагадаємо, через зрив строків ремонтної кампанії на атомних електростанціях, ТЕС з жовтня 2020 року несуть підвищене навантаження, щоб покрити потреби енергосистеми. В 4 кварталі 2020 року, ТЕС збільшили виробництво більш ніж на 50% у порівнянні з прогнозним балансом. Це призвело до прискореного спрацювання запасів вугілля, які на початок опалювального сезону (15 жовтня) складали рекордні 2,8 млн т. Підвищене навантаження на ТЕС призвело не тільки до прискореного спрацювання вугілля, а я до підвищеної аварійності блоків.
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-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???
-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!
Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"
Це БОМБА! Ви знаєте....
- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:
З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.
З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць
І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.
А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?
Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!
Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
Якщо в грошах - то слон !
А якщо бачиш що на слонячих тарифах, написано муха - не вір очам своїм....
".... Как посчитать цену угля по формуле "Роттердам плюс"
Средний показатель API2 с декабря 2015 по ноябрь 2016 года - $56,48 за тонну угля калорийностью 6000 ккал/кг.
Средняя стоимость фрахта за 12 месяцев - $8,52 за тонну.
Средняя стоимость перевалки за 12 месяцев - $7,21 за тонну.
Считаем 56,48 + 8,52 + 7,21 = 72,21. Умножаем на курс 26,3 грн/$ - по https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=15.12.2016&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 данным Нацбанка на 15 декабря 2016 года.
72,21 * 26,3 = 1899,12
Делаем корректировку на среднюю калорийность украинского угля - 5500 ккал/кг.
1899,12 / 6000 * 5500 = 1740 грн за тонну.
Это и есть стоимость украинского угля по формуле "Роттердам+". Ранее премьер Владимир Гройсман называл цену 1730 грн за тонну. Почти сошлось.
Напомню, министерством в 2017 году установлена цена 1700 грн за тонну для государственных шахт.
https://biz.censor.net/resonance/3010341/reportaj_izpod_zemli угля на "ДТЭК Павлоградуголь" - около 800 грн за тонну. Сколько стоит уголь из Л/ДНР, достоверно знает разве что сам ДТЭК. Источник: https://biz.censor.net/m3021247
И это не 2020 а 2018 при шоколадных а сквасите что при Пете такого не было
Источник: https://kosatka.media/category/ugol/analytics/ceny-na-energeticheskiy-ugol-na-birzhah-rotterdama-i-ukrainy
А вот оригиналы формул. Нехер делать -- можешь подсчитать.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16#Text
Спецобязательства возложили только на АЭС
И вообще электроэнергия должна стоить и для населения столько сколько она стоит а не то что у нас маленькие зарплаты и комунальные услуги должны быть дешевыми чем самым не надлежащем оплату труда Украинцев перекладывается в карманы олигархов и чинуш
"....Формула "Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом со ссылкой на данные, озвученные 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского, написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
По данным источников "Цензор.НЕТ", в совещании приняли участие представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил он.
На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам плюс" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети.
)/(опу.
І найголовніше, усунути олігархів від їх впливу на українську енергетику.
Иначе это нерентабельно для ТЭС.
но зелень ничего лучшего придумать не смогла, просто все сломала
Це ви?!!
Но виноват конечно Порох и Зеленый тариф))))
Это КАК?!!!!!
Герус с Коломойским продают электроэнергию Энергоатому и Центрэнерго?
Ты купил к примеру у Центрэнерго электроэнергию оптом дешевле на аукционе "на день вперед" через фирму "прокладку", а потом продал эту энергию к примеру Укрзализнице но уже дороже прикарманивая разницу себе в карман.