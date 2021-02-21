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У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Смольнинський районний суд Петербурга до 18 квітня взяв під варту 34-річного місцевого жителя Назара Смоленського, обвинуваченого в нападі на співробітника генконсульства України. У мережі оприлюднено відео нападу. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє в неділю об'єднана пресслужба судів міста.

Чоловік звинувачується в тому, що вдень 19 лютого завдав громадянину України кілька ножових поранень. Дії фігуранта кваліфіковані як хуліганство. За даними пресслужби, Смоленський раніше судимий, не працює, неодружений.

У соцмережі твіттер з'явилося відео нападу 34-річного зловмисника на громадянина України. На ньому видно, як Смоленський завдає кілька ударів ножем двері співробітнику ДПСУ,  який відчиив йому двері  дипустанови, яку охороняв.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.

He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021

У минулу п'ятницю Держприкордонслужба України повідомляла, що громадянин РФ з ножем напав на прикордонника, який охороняв консульство республіки в Петербурзі. Співробітник дипмісії має два ножові поранення.

Пізніше джерело РосЗМІ уточнило, що нападник може страждати психічним розладом. Мотивів для нападу на співробітника консульства чоловік, за його словами, не мав.

Порушено кримінальне првадження.

Також дивіться: У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

напад (1118) охорона (340) посольство (942) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+75
Коцап насмотрелся соловьиного помета и скабеевой?
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21.02.2021 13:58
+44
Это же какая там ненависть раскручивается к украинцам на кацапских помойках!
Скабеевы, мудазвоны, радиоактивный пепел и все остальные кремлевские пропагандоны долджы отвечать перед законом, как и вся остальная шваль убивающие украинцев!
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21.02.2021 14:06
+43
Мокшане..что с них взять? дикие,нищие люди
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21.02.2021 14:00
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Коцап насмотрелся соловьиного помета и скабеевой?
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21.02.2021 13:58 Відповісти
скабеевско-соловьевский помет-пометом... этот предстаитель кацапского стада хрестоматийный пример отношения кацапов до нас - украинцев. может кто заблуждался? не нужно заблуждаться. кацапы всегда были, есть и будут нашими злейшими врагами.
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21.02.2021 14:19 Відповісти
Охренеть хулиганство а не покушение на убийство.
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21.02.2021 15:03 Відповісти
если брать покушение на Скрыпалей или убийство Литвиненко, для кацапов это даже на хулиганку не тянуло... вызывало только волчий, злобный вой...
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21.02.2021 15:41 Відповісти
Нет, он прочитал книгу Пеленвина!
http://flibusta.site/b/605728/read
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21.02.2021 18:10 Відповісти
Личинка ********** и соловьиного помета *****. Истинно- скрепный мышебрат(((
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21.02.2021 14:00 Відповісти
Мокшане..что с них взять? дикие,нищие люди
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21.02.2021 14:00 Відповісти
И агрессивные..
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21.02.2021 15:00 Відповісти
Нет, это не подходящее слово, агрессивные, более подходит хищникам, типа тигра, льва и т.п.,
а для московитов более подходит - ипанутые и буйнопомешанные.
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21.02.2021 17:43 Відповісти
Тяжелым психическим *расстройством*(шизофренией) больна вся заСраха, только утилизация этого гнойника ,доведение до тотальной нищеты а-ля совок и дефрагментация на 10 -12 нароТных рЫспублик
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21.02.2021 18:55 Відповісти
Буба, що скажеш?
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21.02.2021 14:00 Відповісти
ишаки кацапские....
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21.02.2021 14:02 Відповісти
Это же какая там ненависть раскручивается к украинцам на кацапских помойках!
Скабеевы, мудазвоны, радиоактивный пепел и все остальные кремлевские пропагандоны долджы отвечать перед законом, как и вся остальная шваль убивающие украинцев!
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21.02.2021 14:06 Відповісти
А тут кажуть коли ***** здохне, то настане мЬІр. Там мільйони таких ******.
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21.02.2021 14:11 Відповісти
скорее десятки миллионов, а остальные сталины ..
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21.02.2021 14:32 Відповісти
какой закон ? у кацапов в лучшем случае действовал закон джунглей !
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21.02.2021 14:31 Відповісти
Как какой? Обыкновенный! Для начала нужно, что бы у нас дали приговор! Потом вводитть санкции, интерпол, договариваться с нашими союзниками, санкции, конфискация,запрет въезд в европейские страны,США, Канада, Япония и тд!
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21.02.2021 19:02 Відповісти
типичный рузький чилавэк.
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21.02.2021 14:07 Відповісти
Службова інструкція
Як правильно відкривати двері кацапам:
- Тут живе Степан Бандера?
- Так, так, так - відповів кулемет.
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21.02.2021 14:09 Відповісти
ну да, дегенерат лапотный увидел "врага"-украинцев, которые просто защищают свою землю от раша-оккупантов
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21.02.2021 14:10 Відповісти
Нехер там делать,в Петербурге, нашим консулам-тогда и ножами штрыкать не будут
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21.02.2021 14:10 Відповісти
+ 10 и я такого же мнения
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21.02.2021 14:17 Відповісти
Неизлечимые психические заболевания легко лечатся 9-граммовыми свинцовыми таблетками, которые вводятся в организм с помощью приспособления похожего на огнестрельное оружие....
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21.02.2021 14:11 Відповісти
Ни херасе хулиганство ,по мне ,так это покушение на убийство 🤦🙄🤔😠
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21.02.2021 14:13 Відповісти
это же рашка
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21.02.2021 14:15 Відповісти
свинособаки они такие, не мирный атом их излечит.......
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21.02.2021 14:15 Відповісти
А паскуда бив ножем по зековськi як заточкою..
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21.02.2021 14:16 Відповісти
В сети появилось видео нападения вооруженного ножом россиянина на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 8420
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21.02.2021 14:17 Відповісти
видно, что цель именно нападение на сотрудника консульства....Насмотрелся верернего мудозвона
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21.02.2021 14:17 Відповісти
Ведь давно известно что кацапам нельзя дверь открывать.А если открыл то сразу контрольный в голову.
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21.02.2021 14:18 Відповісти
І що ніхто не переклав останнього речення в пості цього Алекса Кокчарова? «He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in Eastern Ukraine"!!!! Так виглядає що він воював за ДНР ЛНР міліша в Східній Україні! А це вже терористичний акт, а не просто «псіхічєскає растройства»! Ви самі це запустили редакція Цензор! Яке нафіг «псіхічєскає растройтства»! Відповідайте за свої новини!
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21.02.2021 14:18 Відповісти
перевели
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21.02.2021 14:25 Відповісти
Де?
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21.02.2021 14:29 Відповісти
Позже источник росСМИ уточнил, что напавший может страдать психическим расстройством. Мотивов для нападения на сотрудника консульства мужчина, по его словам, не имел.Источник: https://censor.net/ru/n3249177 Так переклали!?
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21.02.2021 14:30 Відповісти
Alex Kokcharov виявляється відомий британський журналіст і він видає інфу, котра вказує, що це міг бути терористичний акт! Цензор ставить його пості тупо пише, що людина була психічно нездоровою і не мала жодних причин для нападу! Еталон журналістики від Цензора! Вау!
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21.02.2021 14:29 Відповісти
А у меня вопрос: какого это генконсульство вообще там работает? Его надо было закрыть, как и все остальные на территории оашки, еще в 2014 г
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21.02.2021 14:19 Відповісти
никуя себе хулиганство. А. что с сотрудником?
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21.02.2021 14:21 Відповісти
Будни страны орков.
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21.02.2021 14:29 Відповісти
1. он специально пришел к консульству и без какого либо конфликта сразу начал резать, причем на смерть.
2. резать он начал сразу после открытия двери а значит ему было все равно кто там откроет дверь
вывод-заказ фсб "за мертвечука". исполнил зек. Надо квалифицировать КАК ТЕРРАКТ. Потому что явно был умысел и явно все равно кто бы пострадал. МИД наш хоть что то прокукарекает?
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21.02.2021 14:29 Відповісти
Читайте вище мій пост. Так виглядає, що це і є теракт.
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21.02.2021 14:33 Відповісти
О каких дипломатических отношениях с кацаподикарьем может идти речь? Закрыть все консульства и посольство.
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21.02.2021 14:32 Відповісти
Как охрана пропустила выродка с ножом в посольстао?И вообше что оно там делаеть на 7 год войны с рашкой.
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21.02.2021 14:33 Відповісти
Иран по ошибке завалил ИХТАМНЕТов Путлера...,не повезло ВагнерКрысам...
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21.02.2021 14:34 Відповісти
Тогда и Путин может страдать психическим расстройством!? Ведь он и его воска нападают на Украину и убивают украинский народ.
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21.02.2021 14:35 Відповісти
Ніхто не звернув увагу на англійський текст повідомлення?А там чорним по білому написано,що фігурант воював за ДНР.І прийшов в консульство з наміром вбивати -і так,це теракт.
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21.02.2021 14:37 Відповісти
На РАБссии подобного быдла 99%,ничего удивительного...Шариковы Сэр!!
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21.02.2021 14:39 Відповісти
У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 2725
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21.02.2021 16:34 Відповісти
He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in Eastern Ukraine"!!!!

Так це теракт чи ні!? Алекс Кокчаров-британський журналіст в Москві повідомляє, що це міг бути теракт!
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21.02.2021 14:40 Відповісти
23 февраля 1918 года,день рождения краснопузых баранов чЛенина,типа краснопузой армии.Провокации неизбежны...
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21.02.2021 14:43 Відповісти
Кваліфікація нападу на українське консульство, як ***********, є приводом для відкликання всіх українських представництв з Росії. А як інакше реагувати?
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21.02.2021 14:55 Відповісти
А наххіба нам те представництво?!
Перед ким "представляти", перед агресивними виродками?
Начасі вже ізолювати це смердюче кодло, нехай жеруть самі себе!
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21.02.2021 15:04 Відповісти
І то правда, якщо не йметься так оставте одно у мосьці а інші позакривайте
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21.02.2021 22:02 Відповісти
Ещё одна причина прекратить дипломатические отношения с Мордором
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21.02.2021 15:04 Відповісти
Вот это нужно показывать по всем каналам и как можно больше и чаще. Вот она реальная суть кацапа во всей своей красе. Неожиданно, исподтишка, когда практически уверен, что ответа не будет и все безнаказанно сойдет с рук. Смотрите все и делайте выводы. Равно как и делайте выводы о том, что не будет нам всем покоя покуда кацапов не закроем в отдельную резервацию и не будем через клетку показывать как зверей. Ибо таковыми они и являются по своей сущности. До той поры цивилизованным людям от них покоя не будет. Таковы реалии. Необходимость сократить численность этих нелюдей по-моему уже перезрела.
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21.02.2021 15:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96 Casus belli у чистому вигляді. А що про це (на це) скаже наш бубачка ?
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21.02.2021 15:50 Відповісти
у всієї кацапії хронічний психичний розлад
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21.02.2021 16:06 Відповісти
у них лишняя хромосома, сэр
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21.02.2021 16:35 Відповісти
Ну и какое это хулиганство, разве пырнуть ножом человеку несколько раз это хулиганство, - это прямое покушение на убийство. Надо понимать, где хулиганство, а где покушение на жизнь, неужели это так трудно различить???
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21.02.2021 16:09 Відповісти
Вывести все диппредставительства из этой помойки, граждан Украины предупредить, что отныне они не будут иметь консульской поддержки в стране - агрессоре
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21.02.2021 16:19 Відповісти
Надо просто закрыть генконсульство в ******. Зачем рисковать жизнбю украинских дипломатов в городе Расчленинграде?
У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 4084
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21.02.2021 16:20 Відповісти
Ось вони свинособаки в дії.
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21.02.2021 17:11 Відповісти
+++
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21.02.2021 17:11 Відповісти
Кваліфікація хибна......
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21.02.2021 17:17 Відповісти
Смоленский ранее судим, не работает, холост. Особая примета - кацап
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21.02.2021 17:22 Відповісти
Все россияне, которые прочли эту книгу Пелевина, сошли с ума!
http://flibusta.site/b/605728/read
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21.02.2021 18:12 Відповісти
вирішив пропіарити мордвинський лайно-висер? Бан
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22.02.2021 11:34 Відповісти
Дурак? Что там можно пиарить?
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22.02.2021 16:24 Відповісти
Вина за это покушение лежит только на Крелме. Кацапы уже 7 лет ежедневно накурчивают по ТВ своих граждан против Украины - странно что они еще с топорами к нам всем гамузом не ломятся через границу.
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21.02.2021 18:39 Відповісти
"Позже источник росСМИ уточнил, что напавший может страдать психическим расстройством. Мотивов для нападения на сотрудника консульства мужчина, по его словам, не имел."
....................................
Там все население страдает психическим расстройством не имея мотивов для нападения
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21.02.2021 19:15 Відповісти
Зачем ночью открывать?
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21.02.2021 20:44 Відповісти
Тайна покрытая ватой)
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21.02.2021 21:18 Відповісти
Чего-то на ментяр не напал, что "охраняли" посольство. Вот вам и псих. Запланированный теракт.
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21.02.2021 21:43 Відповісти
Ахх-еть вот гад он задумал это изначально, он шел чтобы это сделать, вот вся суть кацапа.
Не удивлюсь если это окажется провокацией и она была задумана на старой площади.
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21.02.2021 21:59 Відповісти
А це точно відео саме ЦЬОГО випадку?
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22.02.2021 11:31 Відповісти
Мотив один- кацап.
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22.02.2021 11:46 Відповісти
 
 