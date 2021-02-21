У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Смольнинський районний суд Петербурга до 18 квітня взяв під варту 34-річного місцевого жителя Назара Смоленського, обвинуваченого в нападі на співробітника генконсульства України. У мережі оприлюднено відео нападу. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє в неділю об'єднана пресслужба судів міста.

Чоловік звинувачується в тому, що вдень 19 лютого завдав громадянину України кілька ножових поранень. Дії фігуранта кваліфіковані як хуліганство. За даними пресслужби, Смоленський раніше судимий, не працює, неодружений.

У соцмережі твіттер з'явилося відео нападу 34-річного зловмисника на громадянина України. На ньому видно, як Смоленський завдає кілька ударів ножем двері співробітнику ДПСУ, який відчиив йому двері дипустанови, яку охороняв.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021

У минулу п'ятницю Держприкордонслужба України повідомляла, що громадянин РФ з ножем напав на прикордонника, який охороняв консульство республіки в Петербурзі. Співробітник дипмісії має два ножові поранення.

Пізніше джерело РосЗМІ уточнило, що нападник може страждати психічним розладом. Мотивів для нападу на співробітника консульства чоловік, за його словами, не мав.

Порушено кримінальне првадження.

Також дивіться: У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО