У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО
Смольнинський районний суд Петербурга до 18 квітня взяв під варту 34-річного місцевого жителя Назара Смоленського, обвинуваченого в нападі на співробітника генконсульства України. У мережі оприлюднено відео нападу. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє в неділю об'єднана пресслужба судів міста.
Чоловік звинувачується в тому, що вдень 19 лютого завдав громадянину України кілька ножових поранень. Дії фігуранта кваліфіковані як хуліганство. За даними пресслужби, Смоленський раніше судимий, не працює, неодружений.
У соцмережі твіттер з'явилося відео нападу 34-річного зловмисника на громадянина України. На ньому видно, як Смоленський завдає кілька ударів ножем двері співробітнику ДПСУ, який відчиив йому двері дипустанови, яку охороняв.
Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021
He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz
У минулу п'ятницю Держприкордонслужба України повідомляла, що громадянин РФ з ножем напав на прикордонника, який охороняв консульство республіки в Петербурзі. Співробітник дипмісії має два ножові поранення.
Пізніше джерело РосЗМІ уточнило, що нападник може страждати психічним розладом. Мотивів для нападу на співробітника консульства чоловік, за його словами, не мав.
Порушено кримінальне првадження.
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а для московитов более подходит - ипанутые и буйнопомешанные.
Скабеевы, мудазвоны, радиоактивный пепел и все остальные кремлевские пропагандоны долджы отвечать перед законом, как и вся остальная шваль убивающие украинцев!
Як правильно відкривати двері кацапам:
- Тут живе Степан Бандера?
- Так, так, так - відповів кулемет.
2. резать он начал сразу после открытия двери а значит ему было все равно кто там откроет дверь
вывод-заказ фсб "за мертвечука". исполнил зек. Надо квалифицировать КАК ТЕРРАКТ. Потому что явно был умысел и явно все равно кто бы пострадал. МИД наш хоть что то прокукарекает?
Так це теракт чи ні!? Алекс Кокчаров-британський журналіст в Москві повідомляє, що це міг бути теракт!
Перед ким "представляти", перед агресивними виродками?
Начасі вже ізолювати це смердюче кодло, нехай жеруть самі себе!
http://flibusta.site/b/605728/read
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Там все население страдает психическим расстройством не имея мотивов для нападения
Не удивлюсь если это окажется провокацией и она была задумана на старой площади.