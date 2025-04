У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Смольнинський районний суд Петербурга до 18 квітня взяв під варту 34-річного місцевого жителя Назара Смоленського, обвинуваченого в нападі на співробітника генконсульства України. У мережі оприлюднено відео нападу. УВАГА: відео не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє в неділю об'єднана пресслужба судів міста.

Чоловік звинувачується в тому, що вдень 19 лютого завдав громадянину України кілька ножових поранень. Дії фігуранта кваліфіковані як хуліганство. За даними пресслужби, Смоленський раніше судимий, не працює, неодружений.

У соцмережі твіттер з'явилося відео нападу 34-річного зловмисника на громадянина України. На ньому видно, як Смоленський завдає кілька ударів ножем двері співробітнику ДПСУ, який відчиив йому двері дипустанови, яку охороняв.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz