На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено). ФОТО

У Шевченківському районі міста Києва біля проспекту В. Чорновола в неділю, 21 лютого 2021, стався нещасний випадок - чоловікові відірвало ногу бетонним міксером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в тeлеграмі.

Згідно з інформацією, на розташованому на вулиці Річній (в районі проспекту В'ячеслава Чорновола, цю місцевість ще називають Солдатська слобідка) будмайданчику чоловікові відірвало ногу промисловим міксером.

Як це трапилося, поки не відомо.

Постраждалого госпіталізувала швидка.

На місці працює Нацполіція, яка і має з'ясувати причини.

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Як пізніше повідомили в поліції Києва, в результаті події постраждав 20-річний хлопець.

"Попередньо встановлено, що потерпілий працює оператором промислового міксера. Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання. Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу.

Зараз слідчі вирішують питання про правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.





Фото: Вартові Еспресо/Telegram