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Новини
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На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено). ФОТО

У Шевченківському районі міста Києва біля проспекту В. Чорновола в неділю, 21 лютого 2021, стався нещасний випадок - чоловікові відірвало ногу бетонним міксером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в тeлеграмі.

Згідно з інформацією, на розташованому на вулиці Річній (в районі проспекту В'ячеслава Чорновола, цю місцевість ще називають Солдатська слобідка)  будмайданчику чоловікові відірвало ногу промисловим міксером.

Як це трапилося, поки не відомо.

Постраждалого госпіталізувала швидка.

На місці працює Нацполіція, яка і має з'ясувати причини.

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Як пізніше  повідомили в поліції Києва, в результаті події постраждав 20-річний хлопець.

"Попередньо встановлено, що потерпілий працює оператором промислового міксера. Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання. Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу.

Зараз слідчі вирішують питання про правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.

На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено) 01На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено) 02
На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено) 03
Фото: Вартові Еспресо/Telegram

На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено) 04

Київ (19422) нещасний випадок (274) будівництво (3016)


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Топ коментарі
+23
Фото просто ніпрощо.
Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
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21.02.2021 14:28
+9
Зачем совать ногу в миксер? Назовите хоть одну причину, по которой это необходимо...
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21.02.2021 14:29
+8
Это старые дома так мстят за то что их не реставрируют а сносят под многоэтажные у#бища
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21.02.2021 14:32
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Фото просто ніпрощо.
Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
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21.02.2021 14:28 Відповісти
Так було,так є і на жаль світла в кінці тунеля не видко !!!))
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21.02.2021 14:30 Відповісти
Я теж думав шо на фото буде відірвана нога.
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21.02.2021 14:47 Відповісти
Згоден, фото ні про що, хоча б міксер показали про який говорять в статті.
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21.02.2021 14:56 Відповісти
Одного не розумію. Що таке ТБ? Якщо "тєхніка бєзопасності", то зазначений термін в Україні не вживається з 1993 року (набуття чинності Законом України "Про охорону праці"). На кожному підприємстві є перелік затверджений перелік інструкцій з Охорони Праці, і яких прописані умови допуску до самостійної роботи, вимоги безпеки перед початком роботи... і закінчуючи вимогами безпеки в аварійних ситуаціях. Навіть якщо потерпілий з власної ініціативи порушив Вимоги Безпеки, то це ніяк не знімає відповідальність з роботодавця. Був неналежний контроль, неналежне навчання, а враховуючи вік, скоріш за все і з медоглядами проблема.
Якщо глянути статистику нещасних випадків на виробництві у будівельній галузі, то тут взагалі дикі цифри. Співвідношення між смертельними та звичайними нещасними випадками складає десь 1 : 4 , тоді як у цивілізованих країнах десь 1 : 800. А це свідчить про масове приховування нещасних випадків та використання незадекларованої праці у будівництві (смертельний нещасний випадок чи факт важкого травмування проблемно приховати).
Наразі Держпраці підготував новий варіант Закону "Про охорону праці". Якщо їхній варіант пройде через Верховну Раду, то цей випадок буде виглядіти легким непорозумінням на фоні того, що буде чекати працівників.
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21.02.2021 16:20 Відповісти
Зачем совать ногу в миксер? Назовите хоть одну причину, по которой это необходимо...
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21.02.2021 14:29 Відповісти
Заліз щось почистити ,а хтось ввімкнув міксер !!)))
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21.02.2021 14:31 Відповісти
Шо там ногой чистить? Лопаты нема?
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21.02.2021 14:33 Відповісти
Саме так,залазить робітник з лопатою ,промисловий міксер ,це не "бетономешалка" на два відра води !!))))
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21.02.2021 14:37 Відповісти
Якби міксер був такий як ви кажете то мабуть там не тільки ногу відірвало б...
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21.02.2021 15:33 Відповісти
Всяке буває , міг би лише переляком позбутися !!!)))
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21.02.2021 17:23 Відповісти
скорее всего миксер завяз а он нагой питался его разпинать - вот и разпинал
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21.02.2021 19:44 Відповісти
та ладно вам - може послизнувся хлопець коли лопатою розчищав
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21.02.2021 22:07 Відповісти
Варіантів безліч !!!)))
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21.02.2021 22:51 Відповісти
Забилось решил толкнуть ногой не выключая,вот результат.Сам виноват 100%
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21.02.2021 15:00 Відповісти
Притоптать...
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21.02.2021 15:28 Відповісти
Колись залив води і вирішив лопатою трохов допомогти... Ледь щелепу не вибило та руки не покрутило... Осел, м...Я. Ну то лопата, можна швидко відступитись, а тут, реально гвинторогий баран застряг до відриву кінцівки.
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21.02.2021 15:29 Відповісти
У меня случай был дрель свердло 12 мл по металлу свердлил товарищ ,свердло заклинило дрель хорошая Hilti ему кисть вывернула и бровь разбил так то просто дрель ручная.Надо всегда быть осторожным и на авось не распечатывайте.
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21.02.2021 17:35 Відповісти
Он сначала хер засунул, ну а потом засмоктало
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21.02.2021 16:32 Відповісти
У нас на заводі слюсар зазвичай не полізе поки електрик провода з рухавіка не відкине. Вимкнуть автомат не канає. Треба "відімий розрив"!
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21.02.2021 18:12 Відповісти
Это старые дома так мстят за то что их не реставрируют а сносят под многоэтажные у#бища
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21.02.2021 14:32 Відповісти
В воскресенье грех работать. Что-то в этом есть.
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21.02.2021 14:33 Відповісти
и в субботу. А в понедельник отдых после трудных выходных. Во вторник подготовка к работе. В среду работаем. В четверг готовимся к окончанию трудовой недели в пятницу
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21.02.2021 14:40 Відповісти
"Коль с утра болит головка-не поможет газировка !"
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21.02.2021 14:41 Відповісти
Ти як у воду дивився. Я теж дійшов такого висновку.
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21.02.2021 14:49 Відповісти
21.02.2021
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21.02.2021 14:45 Відповісти
Це що ,перевірка зв"язку ??)))
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21.02.2021 14:49 Відповісти
Дідідіжіжі... Тьху! Оцифровування Лайфом.
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21.02.2021 14:51 Відповісти
Бозя покарав!
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21.02.2021 15:54 Відповісти
за шо?
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22.02.2021 09:19 Відповісти
Болван, расскажи это сталевару или оператору АЭС.
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21.02.2021 19:38 Відповісти
Будівництво ,це не безперервний технологічний процес !!!)))
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21.02.2021 21:15 Відповісти
Вахтовый метод строительства? Не, не слышал...
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21.02.2021 21:44 Відповісти
Безперервний тех.процес ,це той що неможливо припиняти -АЕС,доменна металургія та т. ін. !!! А будівництво можливо зупиняти ,без шкоди для процеса !!)))
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21.02.2021 22:14 Відповісти
Есть масса беспрерывных видов будивныцтва, где остановки подразумевают шкоду для процесса. Например строительство новых блоков тех же АЭС, возведение или плановый ремонт доменных печей.
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21.02.2021 22:55 Відповісти
Житлове будівництво до таких не відноситься !!!)))
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21.02.2021 23:32 Відповісти
Я писал про житлове будивныцтво?При чём тут оно? Вспомни ещё свою возню с дачным домиком.
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22.02.2021 09:09 Відповісти
А будівництво можливо зупиняти

==
Для чого? Бо в когось сектанстский понос у потилиці?
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22.02.2021 09:26 Відповісти
без шкоди для процеса

==
Шкода от остановленных строек есть всегда. Сегодня в Кропивницком разбилась насмерть девочка на остановленной стройке жилищного строительства..
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22.02.2021 10:06 Відповісти
Сам сочинил или бабушка у подьезда подсказала?
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21.02.2021 22:59 Відповісти
Техника безопасности? Да всем прорабам и организаторам робот насрать на это. Им главное что бы работа делалась быстро. Этот бедолага скорее всего не был трудоустроен как полагается и теперь ему все простят.
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21.02.2021 14:49 Відповісти
Молодой парень не получил инструктажа перед работой.Таких надо учить безопасно работать,причём довольно долго.Они не чувствуют всех подстерегающих бед в силу малоопытности.Обычно в несчастья попадают новички,только устроившиеся,или с бодуна.
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21.02.2021 14:52 Відповісти
Да от этих строителей я охреневаю.
Особенно, когда вижу передачи про евроремонт.
Элементарно не умеют ложить ламинат, а тут еще бктономешалка.
Могло и голову оторвать.
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21.02.2021 14:59 Відповісти
Зачем он залез в бочку с бетоном? И почему его не заметили?
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21.02.2021 15:00 Відповісти
Хреновая песня, без ноги теперь жить
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21.02.2021 15:07 Відповісти
Фото больше реклама того ЖК, чем привязка к тексту статьи.
А у строителя и его семьи беда(((
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21.02.2021 15:07 Відповісти
На стройках всегда опасно.
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21.02.2021 15:09 Відповісти
Як...?!! Це ж треба тою ногою було щось запихати у працюючий міксер, і ніяк інакше. Я інколи дивуюсь розумовим здібностям наших людей, точніше їх відсутності.
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21.02.2021 16:45 Відповісти
ви краще скажіть, хто контролює злобудовників на дотримання норм, що регулюють здоров'я на робочому місці? Чи взагалі будь-яких норм?
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21.02.2021 16:49 Відповісти
что такое промисловий миксер? ето бетономешалка или миксер, которым с завода везут? в любом случае, нехорошо получилось. к слову, иллюстрация того, что квартиры дорогие...
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21.02.2021 18:24 Відповісти
Промышленный миксер это планетарный или шнековый бетоносмеситель объемом от 0,5 куба и выше либо небольшой бетонный завод, возводимый на объекте, с производительностью несколько десятков кубометров бетона в час.
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21.02.2021 19:53 Відповісти
Они есть и на 0.25 куба.
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21.02.2021 21:11 Відповісти
когда это улица Черновола стала проспектом ???
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21.02.2021 20:30 Відповісти
 
 