На будмайданчику в Києві 20-річному хлопцю відірвало ногу промисловим міксером (оновлено). ФОТО
У Шевченківському районі міста Києва біля проспекту В. Чорновола в неділю, 21 лютого 2021, стався нещасний випадок - чоловікові відірвало ногу бетонним міксером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в тeлеграмі.
Згідно з інформацією, на розташованому на вулиці Річній (в районі проспекту В'ячеслава Чорновола, цю місцевість ще називають Солдатська слобідка) будмайданчику чоловікові відірвало ногу промисловим міксером.
Як це трапилося, поки не відомо.
Постраждалого госпіталізувала швидка.
На місці працює Нацполіція, яка і має з'ясувати причини.
Як пізніше повідомили в поліції Києва, в результаті події постраждав 20-річний хлопець.
"Попередньо встановлено, що потерпілий працює оператором промислового міксера. Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання. Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу.
Зараз слідчі вирішують питання про правову кваліфікацію події", - сказано в повідомленні.
Фото: Вартові Еспресо/Telegram
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Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
Якщо глянути статистику нещасних випадків на виробництві у будівельній галузі, то тут взагалі дикі цифри. Співвідношення між смертельними та звичайними нещасними випадками складає десь 1 : 4 , тоді як у цивілізованих країнах десь 1 : 800. А це свідчить про масове приховування нещасних випадків та використання незадекларованої праці у будівництві (смертельний нещасний випадок чи факт важкого травмування проблемно приховати).
Наразі Держпраці підготував новий варіант Закону "Про охорону праці". Якщо їхній варіант пройде через Верховну Раду, то цей випадок буде виглядіти легким непорозумінням на фоні того, що буде чекати працівників.
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Для чого? Бо в когось сектанстский понос у потилиці?
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Шкода от остановленных строек есть всегда. Сегодня в Кропивницком разбилась насмерть девочка на остановленной стройке жилищного строительства..
Особенно, когда вижу передачи про евроремонт.
Элементарно не умеют ложить ламинат, а тут еще бктономешалка.
Могло и голову оторвать.
А у строителя и его семьи беда(((