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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Ніцци закликав запровадити карантин вихідного дня через спалах коронавірусу: Нам потрібні рішучі заходи

Мер Ніцци закликав запровадити карантин вихідного дня через спалах коронавірусу: Нам потрібні рішучі заходи

Мер французького міста Ніцци Крістіан Естрозі заявив про необхідність введення локдауну в цьому районі на вихідні дні.

Як повідомляє France Info, він вважає, що це допоможе зупинити потік відвідувачів і приборкати різкий сплеск коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Естрозі, уряд і місцева влада повинні оголосити нові обмеження для боротьби з епідемією, яка "вибухає".

"Нам потрібні рішучі заходи, що виходять за рамки загальнонаціональної комендантської години з 18:00, або посилення комендантської години, або частковий і прив'язаний до конкретного часу локдаун. Локдаун на вихідні мав би сенс... це зупинило б приплив відвідувачів", - заявив мер міста Крістіан Естрозі.

У суботу у МОЗ країни повідомили, що рівень захворюваності в мегаполісі Ніцци перевищує 700 позитивних випадків на 100 тисяч жителів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"

карантин (18172) Ніцца (38) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ти вже вакцинувався на островах?
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21.02.2021 14:43 Відповісти
Хіба жабоїдів ще не поштрикали Пфайзером, чи то така вакцина?
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21.02.2021 14:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=92glE9uvSAY
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21.02.2021 15:32 Відповісти
Надо отправить в Ниццу нашу придурочную Ниццой.
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21.02.2021 14:46 Відповісти
А тебя на рязань😉😉😉
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21.02.2021 15:20 Відповісти
выражаем глубочайшую озабоченность....
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21.02.2021 15:37 Відповісти
Та надо,бо хитрожопые перевозчики сУкраины за 300гринов делают фиктивные тэсты и ездят сюда разносят заразу!
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21.02.2021 16:43 Відповісти
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - https://censor.net/ua/news/3236038/****************************************************************** Отакої, щоб вони робили без нас.
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21.02.2021 17:21 Відповісти
 
 