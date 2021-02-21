Армія РФ розгорне масштабні навчання ВДВ в окупованому Криму: відпрацьовуватимуть захоплення об'єктів "противника"
Міністерство оборони РФ планує провести масштабні навчання Повітряно-десантних військ в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
Зазначається, що навчання з десантуванням особового складу, техніки і бойовою стрільбою проведуть у середині березня на полігоні "Опук" на окупованому росіянами півострові. Вони відбудуться під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.
"Під час навчання десантники відпрацюють питання десантування особового складу і техніки на незнайому майданчику приземлення з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утриманням до підходу основних сил з'єднання. Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя із великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - підкреслюють у Міноборони РФ.
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Не сунется ***** больше. Его токсичность задолбала уже весь мир и при малейшей попытке полезть куда-то выхватит по полной.
А тероборона, это полный бред.
Адже деякі життєво необхідні компоненти можна дістати тільки в РФ (в Україні всі 4 профільні підприємства закриті 10-15 років тому). А ці компонентів у ППО НАТО невзаємозамінні з нашими. Тому треба якнайшвидше переходити
Оно им пригодится магазины грабить. Бо жрать скоро нечего булет...
і назву дарую - протяг в пустелях Криму ))))
та й брили намерзли на опорах...то ж може...якось...і без ракет...))))
С 23 декабря 1940 года Сралин собрал всех маршалов и генералов адмиралов и партейцев дохлого совка на совещание в кремле.Совещались до 31 декабря 1940 года,закончили в 19 :00 вечера...типа встречать Новый 1941 год...,о чем неделю совещались бальшой секрет...,наверно отменили Мировую ливарюцию чЛенина-Сралина...
если ПВО не проморгает и отработает,то половине кацапской ВТА придёт 3,14дец..