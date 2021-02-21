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Армія РФ розгорне масштабні навчання ВДВ в окупованому Криму: відпрацьовуватимуть захоплення об'єктів "противника"

Армія РФ розгорне масштабні навчання ВДВ в окупованому Криму: відпрацьовуватимуть захоплення об'єктів

Міністерство оборони РФ планує провести масштабні навчання Повітряно-десантних військ в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що навчання з десантуванням особового складу, техніки і бойовою стрільбою проведуть у середині березня на полігоні "Опук" на окупованому росіянами півострові. Вони відбудуться під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

"Під час навчання десантники відпрацюють питання десантування особового складу і техніки на незнайому майданчику приземлення з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утриманням до підходу основних сил з'єднання. Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя із великих десантних кораблів Чорноморського флоту,  а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - підкреслюють у Міноборони РФ.

Також читайте: СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

армія рф (17228) Крим (14131) військові навчання (2775) Міноборони рф (701)


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Топ коментарі
+11
Хоть десантники камнем с неба
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21.02.2021 15:27
+10
Вопрос воды назрел и РФ готовиться решать его, потому нужно быть готовым всегда к контратаке и освобождению Крыма от оккупации!
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21.02.2021 15:44
+7
сколько ванько подохнет от не раскрылся парашют
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21.02.2021 15:16
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сколько ванько подохнет от не раскрылся парашют
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21.02.2021 15:16 Відповісти
хоть камни с неба
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21.02.2021 15:18 Відповісти
Хоть десантники камнем с неба
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21.02.2021 15:27 Відповісти
Немного о кацапской армии и подготовке кацапских офицеров: https://www.newsru.com/russia/04Oct2005/russian_army.html
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21.02.2021 15:19 Відповісти
какие бы кацапы не были, но они в 2014 году перешли черту. И смеяться не стоит. Меня больше смущает подготовительные мероприятия обороны, которых нет.
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21.02.2021 15:29 Відповісти
Ну если они с первых курсов военных училищ "лишаются комплексов", то что удивляться, что они в 2014 году перешли черту?
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21.02.2021 15:33 Відповісти
урки в погонах ув кримській ямі з урками готуються воювати якихось прааатіфнікаф у зоні прямої видимості навколо очка немитого (бо води йок)
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21.02.2021 15:37 Відповісти
За любой Конкретно те - уже на длжностях и как раз сейчас командуют
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21.02.2021 16:00 Відповісти
Принимаются ставки на количество самозашкваров винторогих?
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21.02.2021 15:21 Відповісти
вопрос не в этом. Вы думаете они отрабатывают на условного противника, или все же реальные стратегические объекты Украины. Большие сомнения что у нас проводится соответствующая работа. Кривонос помню предлагал давно сделать территориальную оборону.
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21.02.2021 15:26 Відповісти
Что они там отрабатываю не имеет никакого значения.
Не сунется ***** больше. Его токсичность задолбала уже весь мир и при малейшей попытке полезть куда-то выхватит по полной.
А тероборона, это полный бред.
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21.02.2021 15:31 Відповісти
да,да уже слышали как им наступил пипец после Грузии, Крыма, Донецкой и Луганской областей.....Европа выразит обеспокоенность и сглотнет. Надо быть готовым. А территориальная оборона должна быть по принципу Израиля, да хоть той же Польши, где гражданские принимают участия в сборах, они знаю как и какие объекты защищать. Бывшим атошникам выдать оружие на хранение дома.
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21.02.2021 15:36 Відповісти
твой диагноз - баран
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21.02.2021 17:31 Відповісти
Оксана Марченко призвала РАБссию покинуть Крым и Дамбасс,иначе она подарит Зеленскому миллиард долларов... на оборону Украины...
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21.02.2021 15:23 Відповісти
Якщо це все серйозно, і у неї з медвечуком цей мільярд є, то його необхідно буде спрямувати на перехід системи ППО України на стандарти НАТО.
Адже деякі життєво необхідні компоненти можна дістати тільки в РФ (в Україні всі 4 профільні підприємства закриті 10-15 років тому). А ці компонентів у ППО НАТО невзаємозамінні з нашими. Тому треба якнайшвидше переходити
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21.02.2021 19:20 Відповісти
вопрос, проводится ли планирование министерством обороны в случае высадки десанта мордора в стратегических местах, Харьковская область, Одесская область, плотина Херсонской области......Или как всегда пока рак не свиснет.
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21.02.2021 15:24 Відповісти
Думаю, что кацапы в сим отношении иллюзий не строят. Это уж точно. Все предохранители сняты уже давно. Фраза "адинаротт" уже не сработает от слова совсем. И они понимают, что если сунутся сюда полномасштабно, то потерь будет овердохрена с обеих сторон. И что никто ничего никому прощать не будет и ни с чем также мирится не будет. И они, думаю, не на столько глупы и понимают, что мотивация ВСУ и местного населения гораздо выше мотивации ихних ванек. Посему поток 200-х возрастет на порядок в рашку. Готовы ли они к этому? Думаю вряд-ли. Бряцать оружием и понты колотить они могут, но чтобы по-серьезному что либо попытаться сделать - думаю вряд ли. Сейчас не 2014-й год. Они понимают, что иллюзий в отношении их уже никто не строит. Равно как и международное сообщество. Байдену сейчас только повод дай. Он оружием Украину по лендлизу быстро обеспечит. И, как мне кажется, не только оружием. Так что не думаю, чтобы они решились на что либо серьезное. Риски огромных потерь очень велики.
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21.02.2021 15:35 Відповісти
вы почему-то думаете , что война это как по старинке. Захватываются аэропорты, объекты ПВО, в течении пару часов перекидываются через аэропорты техника и войска. Это все происходит достаточно быстро. Достаточно захватить Киев , как управление страной просто падет. Отдельные воинские части в разных областях сами по себе действовать не смогут. Перекрываются дороги, захватываются областные центры через воздух. И все. Сейчас не надо танком ехать через всю страну.
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21.02.2021 15:41 Відповісти
Захватить можно. Причем быстро. Для оккупанта проблема обычно стояла не захватить. Захватить не проблема. Проблема удержать и продержаться на захваченной территории. Вспомните историю и кто такой тот же Ковпак во время ВОВ. Или к примеру свпомните кто такие лесные братья, кто такие ОУН УПА. И до какого года с ними боролась совковая власть. Все зависит от достаточной мотивации армии и местного населения.
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21.02.2021 15:48 Відповісти
согласен , что удержать можно долго. Только вот потом сепаратные договоренности с ЕС, может оказаться реальностью, где они оставляют часть Украины, а какую-то территорию себе и это в обмен на снятие санкций. Не думайте ,что Германия, Франция не пойдут на это. Вспомните, как наказан мордор за оккупацию Грузии? и как часть про Грузию вспоминают? Франция и Германия , продажные твари , которые нас сдадут .
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21.02.2021 15:58 Відповісти
Ответьте мне, а кого из украинцев будет сильно интересовать о чем там кацапы договорятся с немчурами или жабоедами (в данном контексте такие определения не имеют никакого отношения к адекватному народу Франции и Германии - имею в виду те правительства, которые с кацапами якшаться захотят)? Нас это особо когда-то беспокоило? ВОВ напомнить как была взята Франция немцами и как они потом Украину брали, которая правда находилась в составе совка на тот момент.
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21.02.2021 16:08 Відповісти
Щось не чув за останні 7 років про кримських партизанів... Та й про донецьких з луганськими також... Чи якась мережа все ж була, але її злили ворогу зрадники?
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21.02.2021 19:24 Відповісти
Да чухес похоже себя богоизбранным мнит, типа мы в домике, сядет на самолет и прощайте, поэтому ему на население пофиг, оно стратег епть... а то что кучу людей безоружных пребьют ему похрен. Ковпаком каким то бредит, оно что занималось обучением и организацией сопротивления? Закладки оружия и припасов делало? Или просто попи - деть вылезло?
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21.02.2021 22:46 Відповісти
И я не думаю, что будет по-старинке. Украинцы нация прыдумкувата. В данном контексте, если дойдет, не приведи Господь, до настоящего зашквара, кого-то что-то остановит взорвать к примеру пару-тройку АЭС? Думаю нет. Так что пускай об сим Германия с Францией думают нужено ли им в их спокойных жирных европах еще пару-тройку более чем Чернобылей. Ибо наша нация это нация прежде всего индивидуалистов. Где в сложной ситуации каждый сам себе пан и действует по своему разумению. Я бы на месте той же Германии и Франции сильно бы поостерегся доводить ситуацию в Украине до реального полномасштабного горячего конфликта.
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21.02.2021 16:42 Відповісти
***** оружие блдь нужно раздать ветеранам и кто в армии служил с привязкой и по паспортам, и заняться хоть короткими курсами для обучения и организации.
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21.02.2021 22:50 Відповісти
Пixyй.. Вейшнория победит все ватные войска!
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21.02.2021 15:26 Відповісти
Нехай
Оно им пригодится магазины грабить. Бо жрать скоро нечего булет...
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21.02.2021 15:26 Відповісти
та й запивати нічим )))
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21.02.2021 15:28 Відповісти
Они мочу пить привычные
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21.02.2021 15:28 Відповісти
мабуть будуть вчитися як в людей колодязі, де є ще вода, відбивати )))
і назву дарую - протяг в пустелях Криму ))))
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21.02.2021 15:30 Відповісти
Та є вже в Україні ракети , здатні долетіти , наприклад , до сєвастопаля , - та і до мосту мабуть долетять . ))
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21.02.2021 16:15 Відповісти
кажуть міст там знову під підозру попав...закривали
та й брили намерзли на опорах...то ж може...якось...і без ракет...))))
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21.02.2021 16:20 Відповісти
Я теж таке чув . Тут треба мати на увазі , шо кацапня цей міст періодично закриває на будьякий рух . Так шо може і без ракет . ))
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21.02.2021 16:38 Відповісти
Историк Марк Солонин приоткрыл советскую тайну страшную.
С 23 декабря 1940 года Сралин собрал всех маршалов и генералов адмиралов и партейцев дохлого совка на совещание в кремле.Совещались до 31 декабря 1940 года,закончили в 19 :00 вечера...типа встречать Новый 1941 год...,о чем неделю совещались бальшой секрет...,наверно отменили Мировую ливарюцию чЛенина-Сралина...
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21.02.2021 15:30 Відповісти
ВДВ это не войска обороны, это силы вторжения и агрессии.
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21.02.2021 15:34 Відповісти
Може нам провести учения в Крыму
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21.02.2021 15:35 Відповісти
Шредеру и Штанмаеру нужно в прямом эфире наблюдать эту циничную оккупацию украинского крыма, может детство вспомнят.
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21.02.2021 15:37 Відповісти
Немцы в 1941 году не атаковали Крым до середины сентября,потом забрали его без единой танкетки,поскольку танков у Гитлера не было,от слова совсем...
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21.02.2021 15:38 Відповісти
А в итоге отработают захват члена ртом у дяди Джо ))
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21.02.2021 15:39 Відповісти
раздайте херсонским фермерам двустволки и соль - они этих парашутистов в небе как ворон расстреляют за воду из Канала
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21.02.2021 15:39 Відповісти
Кстати на дне Черного Моря в Лайоне Ласточкиного гнезда на дне лежать 1 200 бочек с химическим оружием Ипритом и Люизитом,затопили их совке в сентябре 1941 года..Срок хранения бочек 50 лет.Срок истек давно...Купайтесь на здоровье Мавзолейные...
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21.02.2021 15:41 Відповісти
Владимир Александрович, подавайте заявку партнерам на пролет В-52 над Херсоном.
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21.02.2021 15:42 Відповісти
Если РФ пойдет в наступление со стороны Крыма, то Украина должна быть готова идти в контратаку и освободить Крым!!! Ракеты должны сразу будут уничтожить Крымский мост, чтобы отрезать подвоз продовольствия и т.п. А ПВО должны сбивать все, что российское в воздухе!
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21.02.2021 15:42 Відповісти
если обратите внимание статьи, то основной упор делают на захвате аэропортов, высадки техники по воздуху. Перекрытие дорог. Вероятнее всего перед этим захват ПВО местными, или завезенными туристами под видом гражданских. И на счет способности нашей ПВО по стране есть большой скептицизм, но надеюсь на обратное.
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21.02.2021 15:46 Відповісти
"Захват ПВО местнимі... "- ви серйозно?
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22.02.2021 00:24 Відповісти
на бутылки будут садиться возле админграницы
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21.02.2021 15:43 Відповісти
Вопрос воды назрел и РФ готовиться решать его, потому нужно быть готовым всегда к контратаке и освобождению Крыма от оккупации!
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21.02.2021 15:44 Відповісти
Сейчас в Черном море находится 2 эсминца США,Дональд Кук и Портер,третий корабль обслуживания и дозаправки находится у берегов Турции...
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21.02.2021 15:46 Відповісти
Вчера Иран внезапно атаковал Крыс Путлера,по ошибке было выпущено 2 ракеты,количество подохших неизвестно,но военно-транспортный ИЛ прибыл в район атаки забирать дохляков...
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21.02.2021 15:54 Відповісти
готовятся дамбу захватывать
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21.02.2021 16:04 Відповісти
Любое продвижение на Донбассе или в Крыму,Байден немедленно пришлет то чего РАБссия не ждет... Дональд Кук покажется легкой прогулкой...
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21.02.2021 16:07 Відповісти
.....нам надо быть НАЧЕКУ !!! мой ком роты говорил , что ВОЙНА может начаться с УЧЕНИЙ !!! назовут учениями , а сами ПОПРУТ ((( могут и на НАШУ дамбу посигнуть !!! ((((
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21.02.2021 16:20 Відповісти
Треба Каховську ГЕС захоплювати, бо від плотини вода йде в канал. А нам цю Каховську дамбу краще взагалі знести. Щоб з'явились мільони гектарів плодючих земель у Великому Лузі, які були затоплені. Північно Кримський канал - помилка.
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21.02.2021 16:37 Відповісти
Ты хоть немножко в теме, о чем говоришь?) Какие миллионы гектар? А сколько еще гектар орошается, кроме северо крымского канала???
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22.02.2021 19:03 Відповісти
Зєля продав пуйлу Херсонську область?
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21.02.2021 16:33 Відповісти
А мы и белорусское направление ужо усилили, так что если хотите "шрапнелью по товарищам" самое время огребать.
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21.02.2021 17:10 Відповісти
Хммм...и тут же, ну тут же встречное предложение. Срочно одновременно провести аналогичные учения....с аналогичным сценарием. Тема - захват войск ВДВ случайно заблудившихся при захвате объектов на чужой территории. Не, не, не, никакой улыбочки, фсьо по серьезному. Реально должен быть ...Иван Сусанин,в тельняхе, попахивающий самогоном и чесноком, прекрасно разговаривающий и убаюкивающий на русском боец ССО с Хмельницького с GPS маячком(вариант). Водить по полям Херсонщины придется много, поэтому система постановки завес и ИК контроль с дронов должны быть отработаны безукоризненно. Затем захват штаба заблудившихся придурков вместе с нашим бойцом. В конце массированная работа ВСЕееех!!!!.....й по указанным квадратам.....
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21.02.2021 17:32 Відповісти
Очикуєм масоване падіння кацапських єропланів.
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21.02.2021 17:41 Відповісти
дивизии,та даже полку Ил-76х,с которых будет проходить десантирование незаметно загрузиться и взлететь не получится,это не 41-й..
если ПВО не проморгает и отработает,то половине кацапской ВТА придёт 3,14дец..
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21.02.2021 19:02 Відповісти
Держіть голову в холоді! Ніхто нікуди не піде, доки не настане хаос на печерських пагорбах. Слідкуємо краще за "внутрішнім світом".
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22.02.2021 00:17 Відповісти
Это, имеется ввиду, тренироваться захват дамбы северо-крымского канала. А нам надо тренироваться защищать от захвата "объекты", то есть дамбу северо-крымского канала.
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22.02.2021 00:20 Відповісти
надо обязать все украинские каналы каждое утро сразу после гимна Украины объявлять - уничтожено столько-то мудаков расийско-оккупационных сил, земля им всем асфальтобетоном, ранено без права на жизнь столько-то и т.п... смотришь, у народа и настроение повысится...
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22.02.2021 06:50 Відповісти
 
 