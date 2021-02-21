Армія РФ розгорне масштабні навчання ВДВ в окупованому Криму: відпрацьовуватимуть захоплення об'єктів "противника"

Міністерство оборони РФ планує провести масштабні навчання Повітряно-десантних військ в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що навчання з десантуванням особового складу, техніки і бойовою стрільбою проведуть у середині березня на полігоні "Опук" на окупованому росіянами півострові. Вони відбудуться під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького.

"Під час навчання десантники відпрацюють питання десантування особового складу і техніки на незнайому майданчику приземлення з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утриманням до підходу основних сил з'єднання. Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя із великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - підкреслюють у Міноборони РФ.

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