100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників. ВIДЕО

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський пропонує встановити в РФ норму ваги для людини, про яку має дбати держава. Для чиновника, наприклад, це вага має бути не більше 100 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував на своїй сторінці в твіттері журналіст кремлівського пулу, спецкор "КП" Дмитро Смірнов.

"Потрібно якісь ліміти встановлювати чиновникам. Дуже велика людина - це великі витрати для держави, її потрібно лікувати. Ми не будемо їх звільняти, ми їм скажемо: давайте, вага чиновника - 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150, що це таке? Що ви так багато їсте?" - сказав Жириновський про ліміт ваги для чиновників.

Жириновский - о лимите веса для чиновников: Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете? pic.twitter.com/Uc6rNuHhVC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2021

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