УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12240 відвідувачів онлайн
Новини
11 174 79

100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників. ВIДЕО

100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників. ВIДЕО

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський пропонує встановити в РФ норму ваги для людини, про яку має дбати держава. Для чиновника, наприклад, це вага має бути не більше 100 кг.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував на своїй сторінці в твіттері журналіст кремлівського пулу, спецкор "КП" Дмитро Смірнов.

"Потрібно якісь ліміти встановлювати чиновникам. Дуже велика людина - це великі витрати для держави, її потрібно лікувати. Ми не будемо їх звільняти, ми їм скажемо: давайте, вага чиновника - 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150, що це таке? Що ви так багато їсте?" - сказав Жириновський про ліміт ваги для чиновників.

Жириновский - о лимите веса для чиновников: Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете? pic.twitter.com/Uc6rNuHhVC

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2021

Також читайте: "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО

Жириновський Володимир (218) росія (64946)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
И ростом не выше 168 см. Не гоже холопам быть выше Путлера
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 320
показати весь коментар
21.02.2021 15:22
+36
О, веселые вести с дурки)))
показати весь коментар
21.02.2021 15:18
+19
сам давно взвешивался?...
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 1662
показати весь коментар
21.02.2021 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сам же попадёт.
показати весь коментар
21.02.2021 15:17 Відповісти
Ему можно. Он не чиновник...
показати весь коментар
21.02.2021 15:19 Відповісти
Жирик , пить, курить и ругаться матом он начал одновременно, и до сих пор несет кацапский бред.
показати весь коментар
21.02.2021 17:45 Відповісти
О, веселые вести с дурки)))
показати весь коментар
21.02.2021 15:18 Відповісти
плєсєнь дуже поганенько виглядає, час прийшов)))
показати весь коментар
21.02.2021 15:24 Відповісти
Правильно. И хер, чтобы не короче 30 см, а то как он будет население обслуживать?
показати весь коментар
21.02.2021 15:21 Відповісти
если такую х-ню несет простой смертный, его определяют в дурку. а жирику можно, он из госдуры, там это норма.
показати весь коментар
21.02.2021 15:22 Відповісти
И ростом не выше 168 см. Не гоже холопам быть выше Путлера
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 320
показати весь коментар
21.02.2021 15:22 Відповісти
Правильно. Кто выше царя - тому отрезать ноги. А кто не пожелает отрезать ноги - тому отрезать голову.
показати весь коментар
21.02.2021 16:45 Відповісти
Вариантов нет. На голову укоротить их! Зажились...
показати весь коментар
22.02.2021 05:26 Відповісти
Теперь все срослось, это не каблуки, а копыта дьявола...
показати весь коментар
21.02.2021 21:02 Відповісти
Он сделал мой день)) Давно так не хохотался) Хочет без харчей оставить самый трудоголиков)
показати весь коментар
21.02.2021 15:23 Відповісти
эталон стройности и веса - рогозин ))
показати весь коментар
21.02.2021 15:23 Відповісти
Жирик пусть сначала тараканов в своей голове накормит.
А то они давненько у него ганяют голодные)
показати весь коментар
21.02.2021 15:23 Відповісти
сам давно взвешивался?...
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 1662
показати весь коментар
21.02.2021 15:24 Відповісти
Фууууу.
Убери.
показати весь коментар
21.02.2021 15:25 Відповісти
как???))) ...ХХХ только для людей с устойчивой психикой)
показати весь коментар
21.02.2021 15:28 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2021 17:21 Відповісти
Воно вагітний!
показати весь коментар
21.02.2021 16:19 Відповісти
Душок здесь русский, а ...авном здесь пахнет...
показати весь коментар
21.02.2021 16:31 Відповісти
Да он же беременный.
показати весь коментар
21.02.2021 19:32 Відповісти
А диаметр аннального отверствия какой должен быть?
Жирик в эторм огромный специалист!
показати весь коментар
21.02.2021 15:24 Відповісти
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 303
показати весь коментар
21.02.2021 15:26 Відповісти
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 7257
показати весь коментар
21.02.2021 15:27 Відповісти
И рост не выше, чем у ху"йла -1,5 метра.
показати весь коментар
21.02.2021 15:28 Відповісти
Нехорошо, Жирик! У самого, как минимум- 110 кг. И, хотя ты сам не чиновник, надо быть самому- кристально чистым. А не хочется, да? Во, ты *****-падла, мля!
показати весь коментар
21.02.2021 15:30 Відповісти
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 5997
показати весь коментар
21.02.2021 15:31 Відповісти
Самый сцок уже вещает, шо санкции незаконны и вводятся только против иностранных граждан, повторяя путинских сливных бачков на рашаТВ.

https://www.youtube.com/watch?v=GehQNn17-cs
показати весь коментар
21.02.2021 15:33 Відповісти
Капєц Валуєву
показати весь коментар
21.02.2021 15:33 Відповісти
Йому можна, він неандерталець 100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 7876
показати весь коментар
21.02.2021 17:35 Відповісти
Придурок.
показати весь коментар
21.02.2021 15:38 Відповісти
Других в стране-помойке не водится.
показати весь коментар
21.02.2021 16:33 Відповісти
таки талони на харчування потихеньку підкрадаються до рахи...ну якщо вже жирік про економію на товстунах закукурікав ))))
показати весь коментар
21.02.2021 15:38 Відповісти
Це було б добре , але жирік мыслит глобально і розмовляє мовою ***** . Так шо воровать не більше 100 кг на писок !
показати весь коментар
21.02.2021 16:00 Відповісти
Непонятно , шо он имел ввиду : жирьё или рыжьё ? ))
показати весь коментар
21.02.2021 15:40 Відповісти
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 2179
показати весь коментар
21.02.2021 15:41 Відповісти
Размер черепушки тоже нада мерить...)))
Помнитца, оно гаварило: мама -русская а
папа - адвокат...))
показати весь коментар
21.02.2021 15:42 Відповісти
мама його вислана з Західної України в Казахстан, скоріш за все полька.
показати весь коментар
21.02.2021 16:34 Відповісти
Самодєлкін (танцює чочотку). Така, як я китаєць.
показати весь коментар
21.02.2021 18:08 Відповісти
Когда собаке нечем заняться...
показати весь коментар
21.02.2021 15:42 Відповісти
Вес весом, но мелкое и легкое может вонять намного сильнее большого и тяжелого.
показати весь коментар
21.02.2021 15:46 Відповісти
Валуев, разберись с Жириком!!!
показати весь коментар
21.02.2021 15:48 Відповісти
100 кг кацапского дерьма жирик осилит... если больше, сильно воняет...
показати весь коментар
21.02.2021 15:49 Відповісти
Клизма в помошь!
показати весь коментар
21.02.2021 15:54 Відповісти
кружку есмарха хай бере.
показати весь коментар
21.02.2021 17:46 Відповісти
Где-то в стороне нервно курит Рогозин.
показати весь коментар
21.02.2021 15:57 Відповісти
Валуев немного напрягся.
показати весь коментар
21.02.2021 16:07 Відповісти
А у кого больше, тех на колбасу.🙂
показати весь коментар
21.02.2021 16:07 Відповісти


По 2-20...
показати весь коментар
21.02.2021 16:20 Відповісти
Таку смердючу ковбасу навіть голодні пси їсти не будуть.
показати весь коментар
21.02.2021 16:31 Відповісти
русня все сожрет...
показати весь коментар
21.02.2021 16:34 Відповісти
На импортозамещение для расеянцев в самый раз.🙂
показати весь коментар
21.02.2021 18:26 Відповісти
Пси - не будуть. А свинособаки - зжеруть, аж за вухами лящатиме.
показати весь коментар
21.02.2021 22:12 Відповісти
Цензор, предлагаю подобные расеянские новости публиковать в разделе "Россия"-"Вести из дурдома".
показати весь коментар
21.02.2021 16:14 Відповісти
***** кільки гавна давить на лапті
показати весь коментар
21.02.2021 16:21 Відповісти
Сегодня Джокович размазал рассейское вяличие Медведева со счетом 3:0 по сетам, хотя все ждали на нарассеюшке шлема. Похоже, что вы ещё каски не сносили, унылые бывшие браться, которые нам не братья. В вашем дурдоме можно вырастить только маленьких жириков, Джоковичи у вас не получаются, а если убрать фармакологию, то вы вообще никто и звать вас никак.
показати весь коментар
21.02.2021 16:22 Відповісти
А что это было? Кацапов в теннис опустили?
показати весь коментар
21.02.2021 16:26 Відповісти
Australian Open. Турнир Большого шлема. Избили в одни ворота. Хотя кацапы визжали до того, что шлем будет их. Просто класс!!! У Медведева ни одного шанса не было !
показати весь коментар
21.02.2021 16:32 Відповісти
Щенки они,чтобы на Джоковича тянуть))
показати весь коментар
21.02.2021 16:45 Відповісти
Жирик спец в подобном. Вроде бы ни о чём,а быдлу где-нибудь под Костромой нравится. Зачем отвлекаться на разворовывание миллиардов в данный момент условным ротенбергом? Вот же...о народе думают.)
показати весь коментар
21.02.2021 16:24 Відповісти
Дуже вагомий російський політик.
показати весь коментар
21.02.2021 16:29 Відповісти
Чтобы комментировать поведение кремлевских дебилов, надо самомому быть дебилом, или разрушенную психику.
показати весь коментар
21.02.2021 16:35 Відповісти
100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 2010
показати весь коментар
21.02.2021 17:39 Відповісти
Жиріка вже зважують
показати весь коментар
21.02.2021 17:45 Відповісти
Щось так... незкріпно, по-гейропському... Фі!
показати весь коментар
21.02.2021 22:09 Відповісти
Настоящая рас ейская ДУРдума!
показати весь коментар
21.02.2021 17:58 Відповісти
Совсем уж поехал крышей старый покемон.
показати весь коментар
21.02.2021 18:18 Відповісти
Этот старый заднеприводный еще живой? Я думал, что этот маразматик уже подох.
показати весь коментар
21.02.2021 18:34 Відповісти
В ГУЛАГе все сбросят вес!
показати весь коментар
21.02.2021 19:09 Відповісти
так 100 кг - для отьевших ряхи чиновников !

А в это время простые россияне
100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 4439
показати весь коментар
21.02.2021 20:09 Відповісти
Жирик то сам сколько весит.давно 99 стал?
показати весь коментар
21.02.2021 20:41 Відповісти
сросия страна *******!
показати весь коментар
21.02.2021 22:01 Відповісти
Цікаво, жирік коли зважувався востаннє? Чи, може, його важили на амбарній вазі?
показати весь коментар
21.02.2021 22:07 Відповісти
и рост для высшего эшелона власти 150. кто длиннее - в прокрустово ложе.
показати весь коментар
21.02.2021 22:08 Відповісти
Жирик должен сидеть. За подогревание антисимитизма.
показати весь коментар
21.02.2021 23:58 Відповісти
А что! Здравое предложение. Для украинских чиновников и особенно генералов из минобороны вес больше 100 кг противопоказан. И надо ввести физкульт норму - 10 раз подтянуться на турнике и бег трусцой, а то попы перетягивают. Вы на амерских чиновников и генералов посмотрите, ни грамма лишнего веса. Каждое утро по 10 км пробегают.
показати весь коментар
22.02.2021 02:53 Відповісти
Не дают покоя мечты владельца прокрустового ложа?
показати весь коментар
22.02.2021 08:03 Відповісти
Жириновский -наш человек - глубоко стебется и доет бюджет рф не по детски...
показати весь коментар
22.02.2021 09:45 Відповісти
 
 