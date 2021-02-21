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22 лютого ЄС може підтримати запровадження точкових санкцій проти окремих російських чиновників, - глава МЗС Австрії

22 лютого ЄС може підтримати запровадження точкових санкцій проти окремих російських чиновників, - глава МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг очікує, що ЄС запровадить нові санкції проти Росії в світлі останніх подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це міністр сказав виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Видання зазначає, що 22 лютого міністри закордонних справ країн - членів ЄС проведуть засідання, де обговорять нещодавні рішення російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

За словами Шалленберга, це питання будуть обговорювати разом з іншими міністрами закордонних справ країн - членів ЄС 22 лютого, раніше таке ж обговорення анонсував і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Австрійський міністр упевнений, що ЄС підтримає запрвадження точкових санкцій проти окремих російських чиновників.

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росія (64946) санкції (11771) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+4
Нужны не точечные. Нужны ковровые.
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21.02.2021 15:52
+2
точечные говорите... ну-ну...
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21.02.2021 16:01
+2
Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций , против отдельных российских чиновников.(которые не должны принести вреда рашистскому "пу")
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21.02.2021 16:05
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21.02.2021 15:47 Відповісти
Хватит точечных ,пора бомбить моЦкву по настоящему ,в хлам и пепел .
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21.02.2021 15:49 Відповісти
Нужны не точечные. Нужны ковровые.
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21.02.2021 15:52 Відповісти
точечные говорите... ну-ну...
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21.02.2021 16:01 Відповісти
Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций , против отдельных российских чиновников.(которые не должны принести вреда рашистскому "пу")
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21.02.2021 16:05 Відповісти
Jesli vengri ili tam Kipr nezablokiryjet togda vedut sankciji protiv oligarxov
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21.02.2021 16:11 Відповісти
ещё макаронники очень любят лаптеногих
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21.02.2021 16:55 Відповісти
Опять не санкции а позорище сплошное
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21.02.2021 16:55 Відповісти
Миролюбие на уровне кретинизма в Европе зашкаливает... Тем временем русские гопники понимают только силу хорошего пенделя!
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21.02.2021 17:37 Відповісти
Европе нужно сделать одну простую вещь - взять список Форбс Россия. И первые 50, а лучше 100 человек - под санкции! Счета блокируются, запреты на въезд в ЕС, и пользование собственностью, как движимой так и недвижимой! И то же самое касается их ближайших родственников! ВСЕ!!! Больше ничего не надо! Через месяц голову Путина принесут на блюдечке, и в о рту у него будет торчать яблочко, как у осетра!
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21.02.2021 17:40 Відповісти
 
 