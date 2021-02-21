22 лютого ЄС може підтримати запровадження точкових санкцій проти окремих російських чиновників, - глава МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг очікує, що ЄС запровадить нові санкції проти Росії в світлі останніх подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це міністр сказав виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Видання зазначає, що 22 лютого міністри закордонних справ країн - членів ЄС проведуть засідання, де обговорять нещодавні рішення російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

За словами Шалленберга, це питання будуть обговорювати разом з іншими міністрами закордонних справ країн - членів ЄС 22 лютого, раніше таке ж обговорення анонсував і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Австрійський міністр упевнений, що ЄС підтримає запрвадження точкових санкцій проти окремих російських чиновників.

Також читайте: Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек". ДОКУМЕНТ