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Звичайно, на допит він не з'явиться, - "слуга народу" Кравчук розповіла про подальші кроки влади у справі пропагандиста Шарія

Звичайно, на допит він не з'явиться, -

Про наступні кроки у справі проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, якому СБУ оголосила підозру, розповіла народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Зокрема, вона вважає, що Шарій не з'явиться на допит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

"Звичайно, він не з'явиться. І подальші кроки цілком очевидні: запит на екстрадицію, оголошення його в розшук. Тут дуже важливо, щоб спрацював Офіс генпрокурора, щоб був процесуальний нагляд прокуратури. Тож всі запити, всі документи на екстрадицію готуватиме Генеральна прокуратура", - сказала вона.

Кравчук розповіла, що може зробити Верховна Рада.

"Що ми можемо зробити? Хіба що тримати зв'язок з іспанськими громадськими організаціями, парламентаріями, щоб вони зрозуміли правду: це пропагандист, який просто ховається в Іспанії на віллі за кілька мільйонів, незрозуміло, за які гроші... Не за рекламу же з YouTube він заробив гроші на цю віллу. Відмиває кошти і втручається у справи суверенної країни, намагаючись завдати шкоди", - сказала вона.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? ВIДЕО

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Автор: 

СБУ (12780) Шарій Анатолій (227) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+12
Украина - страна чудес. В 20 году Порох явился в Генпрокуратуру для допроса, так Бенядиктова как таракан убежала из кабинета (поняла *****, что пришел настоящий президент и обгадилась), а тут вызывают в прокуратуру какую-то срань, Шария, так этот дрыщ не явился...
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21.02.2021 16:02
+11
Может кто-то объяснить почему к помойке "наш" у зесрани нет претензий?! бойко вместе с мудачуком летал в москву - почему против него не открыто дело?! Почему не открыто дело против бужанского и ленки бондаренко, которые называли нацией второго сорта? Почему к главному спонсору террористов - ахметову нет претензий?! Может потому, что у дерьмака и левочкина договорняк топить мертведчука?! Или все эти санкции - не более чем пиар с целью поднять, то что давно лежит(рейтинг)?!
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21.02.2021 15:59
+10
Любимая мантра тролей петушария: мол, зачем вы лошария пиарите постя про него новости. Но по факту, благодаря новостям, мы узнали, что бородатое чучело - педофил, благодаря новостям мы знаем, что петушарий эксперт по сортам говна нарокманов, в новостях мы узнали, что лошарий - проститутка кремля, только благодаря новостям мы узнали, что зрители петушария - тупорылые лошары. Так что ничего плохо в новостях с испанским педофилом - нет. Больше новостей - больше мы знаем какое это чучело зашкваренное
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21.02.2021 16:07
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Переедет в кацапстан в команду ковтуна.
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21.02.2021 15:55 Відповісти
Может започатковать практику выезда дознавателей на место? провести допыт этого петушка прямо на вилле в испании... он расскажет много секретов...
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21.02.2021 15:56 Відповісти
Может започатковать практику выезда дознавателей на место?
МОЖНА ЇХ І ТАК НАЗВАТИ НА КОРДОНІ...
Звичайно, на допит він не з'явиться, - "слуга народу" Кравчук розповіла про подальші кроки влади у справі пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 7422
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21.02.2021 17:59 Відповісти
Может кто-то объяснить почему к помойке "наш" у зесрани нет претензий?! бойко вместе с мудачуком летал в москву - почему против него не открыто дело?! Почему не открыто дело против бужанского и ленки бондаренко, которые называли нацией второго сорта? Почему к главному спонсору террористов - ахметову нет претензий?! Может потому, что у дерьмака и левочкина договорняк топить мертведчука?! Или все эти санкции - не более чем пиар с целью поднять, то что давно лежит(рейтинг)?!
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21.02.2021 15:59 Відповісти
Та то ,что мертвечука топят в угоду левочкину -это все ,кто с мозгом,понимают...но этот мерт вечук такая крыса -хай топят,тем более он их тоже хорошо покусает -в любом случае мы в выиграше.
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21.02.2021 16:13 Відповісти
кацапский петух, марш на бутылку!
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21.02.2021 16:01 Відповісти
Соси и не отвлекайся, петух ватный
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21.02.2021 16:01 Відповісти
ждем, когда эта кость загубит тебя и твое вонючее стадо злобных кацапских обезьян.
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21.02.2021 16:03 Відповісти
У него есть с кого пример брать.
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21.02.2021 16:01 Відповісти
Украина - страна чудес. В 20 году Порох явился в Генпрокуратуру для допроса, так Бенядиктова как таракан убежала из кабинета (поняла *****, что пришел настоящий президент и обгадилась), а тут вызывают в прокуратуру какую-то срань, Шария, так этот дрыщ не явился...
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21.02.2021 16:02 Відповісти
шо то и Портянки не слышно , что тоже в Испании ?
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21.02.2021 16:05 Відповісти
На всяк випадок памперси закуповує!))))
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21.02.2021 16:15 Відповісти
Доставить эту падаль из ГиШпании в ящике из-под апельсин а на нары продажную тварь .
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21.02.2021 16:06 Відповісти
ну какой он пророссийский, он за Крым в составе Украины!
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21.02.2021 16:06 Відповісти
СБУ возбудила в отношении Шария уголовное дело за карту Украины без Крыма
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21.02.2021 16:10 Відповісти
А опзж - не промосковитское кодло?
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21.02.2021 16:22 Відповісти
понятия не имею, я в ваших сортах г... не разбираюсь
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21.02.2021 16:34 Відповісти
Ну так не лезь. Разбирайся в своих, исконно русских, сортах дерьма.
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21.02.2021 16:35 Відповісти
Оно не может не лезть-оно коцап😂
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21.02.2021 16:47 Відповісти
Ему и разбираться не в чем. Там дерьмо стабильно столетиями.
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21.02.2021 16:48 Відповісти
Да, вот только Украина, по "мнению" педофила, должна быть в составе страны-помойки.
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21.02.2021 16:21 Відповісти
Москалику, ти заблукав. Задаю тобі правильний напрямок: на бутилку і на срана-юей.
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21.02.2021 22:02 Відповісти
Любимая мантра тролей петушария: мол, зачем вы лошария пиарите постя про него новости. Но по факту, благодаря новостям, мы узнали, что бородатое чучело - педофил, благодаря новостям мы знаем, что петушарий эксперт по сортам говна нарокманов, в новостях мы узнали, что лошарий - проститутка кремля, только благодаря новостям мы узнали, что зрители петушария - тупорылые лошары. Так что ничего плохо в новостях с испанским педофилом - нет. Больше новостей - больше мы знаем какое это чучело зашкваренное
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21.02.2021 16:07 Відповісти
а шо низя шарикова, кака цемаха изловить, и в мешке притранспортировать на допросу?
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21.02.2021 16:09 Відповісти
Схоже, що Шарій, це побратим Януковича. Вони не проживають в Україні...
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21.02.2021 16:09 Відповісти
А что оно ещё не смылось в рашку
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21.02.2021 16:11 Відповісти
петушария утопить в говне,и всех его припадочных стронников тоже -таких конченных еще поискать надо...
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21.02.2021 16:17 Відповісти
если запросят экстрадицию, я думаю Испания не откажет. а там у шмария всего 2 дороги: или на зону, или к работодателю. но работодатель будет разочарован и виллу за лимон не предложит, вероятнее всего у работодателя будет ждать уютное поместье метр на два и глубиной два.
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21.02.2021 16:21 Відповісти
это шмарий правда? или раша-ТВ? ты уточняй, кацапсина, где правда, а то так сразу не понять.
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21.02.2021 16:26 Відповісти
Это предводитель красных гондонов - борец за правду?
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21.02.2021 16:30 Відповісти
А Генеральная прокуратура, лично во главе с Венедиктовой, относится к Шарию с плохо скрываемой симпатией.
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21.02.2021 16:35 Відповісти
Десять крестиков в начале-это петушарий буянил?))
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21.02.2021 16:50 Відповісти
Кравчук. Жаль, что она что-то пытается болтать. Лучше бы кто-то иной. Она- для законченных и запредельно тупых, не более того.
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21.02.2021 17:27 Відповісти
Какая жаль.
Не могут найти.
В тоже время отдают все спортивные трансляции кацапской компании мегаго-триколор.
Далеко ходить не надо.
У нее офис в Киеве имеется.
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21.02.2021 18:10 Відповісти
Хотелось бы ошибаться но вероятность достать его из Испании тем более из прокацапской Каталонии на основании каких-то доказательств, что он работает на Мордор, которые они не освещают, стремится к нулю.
Тут можно лишь рассчитывать на какой-то договорняк между спецслужбами.
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21.02.2021 20:36 Відповісти
Якось воно не надто переконливо виглядає. Особливо, коли взяти до уваги участь у тому шоу пані-з-лисячим-писком.
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21.02.2021 22:05 Відповісти
 
 