Звичайно, на допит він не з'явиться, - "слуга народу" Кравчук розповіла про подальші кроки влади у справі пропагандиста Шарія

Про наступні кроки у справі проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, якому СБУ оголосила підозру, розповіла народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Зокрема, вона вважає, що Шарій не з'явиться на допит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

"Звичайно, він не з'явиться. І подальші кроки цілком очевидні: запит на екстрадицію, оголошення його в розшук. Тут дуже важливо, щоб спрацював Офіс генпрокурора, щоб був процесуальний нагляд прокуратури. Тож всі запити, всі документи на екстрадицію готуватиме Генеральна прокуратура", - сказала вона.

Кравчук розповіла, що може зробити Верховна Рада.

"Що ми можемо зробити? Хіба що тримати зв'язок з іспанськими громадськими організаціями, парламентаріями, щоб вони зрозуміли правду: це пропагандист, який просто ховається в Іспанії на віллі за кілька мільйонів, незрозуміло, за які гроші... Не за рекламу же з YouTube він заробив гроші на цю віллу. Відмиває кошти і втручається у справи суверенної країни, намагаючись завдати шкоди", - сказала вона.

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Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).