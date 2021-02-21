У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак
У лікарнях Чернівецької області на стаціонарному лікуванні перебуває +1029 пацієнтів із COVID-19 або підозрою. Це найбільша кількість від початку пандемії.
Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минулий тиждень побив дуже багато рекордів, зокрема, у п’ятницю на Буковині зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за добу - 131. Такої кількості госпіталізованих людей ми за рік боротьби з COVID-19 ще не мали... І зараз у лікарнях нашої області перебуває максимальна кількість людей за увесь рік – це 1029 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", - сказала Гусак.
Вона зазначила, що в області є чіткий план додаткового розгортання ліжок. У цей план включені майже всі лікарні і з понеділка буде розгорнуто ще близько 500 ліжок. Це відбуватиметься поетапно із залученням додаткових працівників, наголосила заступниця голови ОДА.
"Паралельно складаємо резерви медичних команд і формуємо списки для подачі в НСЗУ 18 нових команд, які будуть надавати медичну допомогу у госпітальних базах", - додала обласна чиновниця.
Крім того, вона зазначила, що у медзакладах області продовжують нарощувати і кисневе забезпечення пацієнтів.
"На сьогодні ми маємо більш як 1500 ліжок із доступом до кисню. Із них 878 ліжок з киснем залишаються вільними. Медична система готова до боротьби з коронавірусом", - запевнила заступниця голови Чернівецької ОДА.
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хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч
Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!
(до речі, хтось пускав інформкачку, що нібито польські і ще якість туристи з Европи на Буковелі могли занести і інший штам короновірусу.. так що ...все може бути)
Карантину без надзвичайного чи воєнного стану бути не може.
Щоб оголосити карантин, спочатку головний санітарний лікар повинен зробити подання до Кабміну. Цього зроблено не було.
Кабмін в своїх карантинних постановах обмежувати права людей (на пересування, підприємницьку діяльність тощо) повноважень немає.
Кожна постанова має пройти державну реєстрацію в Мін'юсті. Цього зроблено не було.
Обирайте з перерахованих свій пункт, за яким карантин не почав діяти (не вступив в законну силу).
спробуйте в АТБ зайти без маски.. (ні, Ви зайдете, та от нічого не придбаєте, бо касир відмовиться Вас обслуговувати)...
Але дійсно певний розрахунок на повну юридичну безграмотність більшості населення є.
та все це теорія... вечірня побалакушка... не більш...
Подивіться на багатотисячні протести проти карантину по усі Європі. БЛМ-протести в США. Фестивалі пива у Китаї. Ще багато прикладів можна навести.
карантин в Україні досі є...але для певних осіб його ніколи не було - я б так сказав
Почему продвигается закон, который нарушают все наши с вами права человека и 36 законов Украины, а Конституцию Украины по 26 статьям? Вы посмотрите, что собираются принять в Раде. Фактически, за отрицательные результаты вакцинирования ответственности нет, а в Америке людям хотя бы выплачивается ущерб. Фактически можно вколоть смертельный укол в человека под видом вакцины и никакой ответственности не будет, ради того чтобы конфисковать его,как это подается в законе, собственность как майно ковидного -
квартиру, машину, дачу и все майно, если он умрет как будто, как это запишут в его диагнозе, от Ковида, или даже если только заболеет Ковидом. А вакцинировать всех будут принудительно. Это вам почище чем Голодомор будет. Тотальное истребление собственников майна украинского народа. И где искать защиту???
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут? И по какому праву нас будут убивать за наше добро, а его конфисковывать?
https://dumskaya.net/cavil///3318841 Надо бить в набат, чтобы украинцев не убивали и не грабили поодиночке, чтобы не закрывали наши предприятия, чтобы не отбирали наши автомобили и дома и не оставляли наших детей нищими надо критиковать такие фашистские законопроекты Такой Закон приведет к ковидному Голодомору руками конфискаторов и тех кто будет убивать людей уколами ради захвата их добра. Законопроект стимулирует такую бесчеловечность Кто-то думает что его минет чаша сия? В Голодомор ведь столько умерло никто за людей не вступился. Надо бить в набат сейчас, вступиться за нас всех, чтобы нас и бесправно не убивали и не разоряли, чтобы не обездолили наших детей.
https://dumskaya.net/cavil///3318841
Виходить на буковині в лікарні хворі на корону 259 + мільйонерів.
Пандемія тупості крокує планетою.
Тобто більше половини ліжок вільні. Звідки і навіщо шум?