УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12144 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 150 35

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак

У лікарнях Чернівецької області на стаціонарному лікуванні перебуває +1029 пацієнтів із COVID-19 або підозрою. Це найбільша кількість від початку пандемії.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулий тиждень побив дуже багато рекордів, зокрема, у п’ятницю на Буковині зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за добу - 131. Такої кількості госпіталізованих людей ми за рік боротьби з COVID-19 ще не мали... І зараз у лікарнях нашої області перебуває максимальна кількість людей за увесь рік – це 1029 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", - сказала Гусак.

Вона зазначила, що в області є чіткий план додаткового розгортання ліжок. У цей план включені майже всі лікарні і з понеділка буде розгорнуто ще близько 500 ліжок. Це відбуватиметься поетапно із залученням додаткових працівників, наголосила заступниця голови ОДА.

"Паралельно складаємо резерви медичних команд і формуємо списки для подачі в НСЗУ 18 нових команд, які будуть надавати медичну допомогу у госпітальних базах", - додала обласна чиновниця.

Крім того, вона зазначила, що у медзакладах області продовжують нарощувати і кисневе забезпечення пацієнтів.

Також читайте: У трьох областях через спалах коронавірусу на тиждень закриють кафе і ресторани, - Ляшко (оновлено)

"На сьогодні ми маємо більш як 1500 ліжок із доступом до кисню. Із них 878 ліжок з киснем залишаються вільними. Медична система готова до боротьби з коронавірусом", - запевнила заступниця голови Чернівецької ОДА.

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
дякуйте Буковельським відпочивальникам і самому преЗЕ...який своїм наочним прикладом показав як треба проводити карантин в пандемію і яким приємним може бути лохдаун...
хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
показати весь коментар
21.02.2021 16:16
+5
Це лише початок другої хвилі і показник недолугості чинної влади.
показати весь коментар
21.02.2021 16:12
+5
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч

Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 588
показати весь коментар
21.02.2021 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це лише початок другої хвилі і показник недолугості чинної влади.
показати весь коментар
21.02.2021 16:12 Відповісти
Плохо это.
показати весь коментар
21.02.2021 16:14 Відповісти
дякуйте Буковельським відпочивальникам і самому преЗЕ...який своїм наочним прикладом показав як треба проводити карантин в пандемію і яким приємним може бути лохдаун...
хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
показати весь коментар
21.02.2021 16:16 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч

Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 588
показати весь коментар
21.02.2021 16:43 Відповісти
У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 4856
показати весь коментар
21.02.2021 16:43 Відповісти
так! саме так!!! є з чим порівняти !!! причина і наслідки !!!
показати весь коментар
21.02.2021 16:56 Відповісти
яке відношення має Буковель до Чернівецької області? і про які наслідки йде мова? чітко написано, що зайнято менше половини ліжок з киснем
показати весь коментар
21.02.2021 17:45 Відповісти
тобто...на тих фото з Буковелю не може бути жодного з Чернівецької області (тим паче сусідні) ??
показати весь коментар
21.02.2021 17:51 Відповісти
та наврядчи, мажорчиками зі столиці забито
показати весь коментар
21.02.2021 17:52 Відповісти
хто зна...та такого натовпу в карантин...ніяка інша держава не може собі дозволити..
(до речі, хтось пускав інформкачку, що нібито польські і ще якість туристи з Европи на Буковелі могли занести і інший штам короновірусу.. так що ...все може бути)
показати весь коментар
21.02.2021 17:58 Відповісти
В Україні немає карантину, ні де-юре, ні де-факто.
показати весь коментар
21.02.2021 18:02 Відповісти
твердження суперечливе...а що тоді продовжили до квітня?
показати весь коментар
21.02.2021 18:06 Відповісти
В тому й справа, що "нічого".
Карантину без надзвичайного чи воєнного стану бути не може.
Щоб оголосити карантин, спочатку головний санітарний лікар повинен зробити подання до Кабміну. Цього зроблено не було.
Кабмін в своїх карантинних постановах обмежувати права людей (на пересування, підприємницьку діяльність тощо) повноважень немає.
Кожна постанова має пройти державну реєстрацію в Мін'юсті. Цього зроблено не було.
Обирайте з перерахованих свій пункт, за яким карантин не почав діяти (не вступив в законну силу).
показати весь коментар
21.02.2021 18:10 Відповісти
дискусій зайшла далеко...
спробуйте в АТБ зайти без маски.. (ні, Ви зайдете, та от нічого не придбаєте, бо касир відмовиться Вас обслуговувати)...
показати весь коментар
21.02.2021 18:14 Відповісти
І порушить купу статей законодавства. Від 633ї Цивільного Кодексу України до 161ї Кодексу Кримінального. Успіхів цьому касиру залишитись без зарплатні, яка піде на оплату штрафів.
Але дійсно певний розрахунок на повну юридичну безграмотність більшості населення є.
показати весь коментар
21.02.2021 18:18 Відповісти
кумедно Вас читати, ніби Ви не по наших вулицях ходите...чи в наших магазинах не буваєте...
та все це теорія... вечірня побалакушка... не більш...
показати весь коментар
21.02.2021 18:26 Відповісти
так, це все теорія та побалакушка і не більш для юридично безграмотної біомаси
показати весь коментар
21.02.2021 18:58 Відповісти
А Ви, виходить, з цієї біомаси. Вам простіше жити "по понятіям", ніж за законом. Ну так виходить з Ваших слів. Без образ.
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
одного не можу зрозуміти...чтого ж такі впевнені і розумні (тут без гумора) та досі не в Верховній раді.... як жеж так виходить що туди потрапляють ідіоти, а розумні і досвідчені - ні ?
показати весь коментар
21.02.2021 19:06 Відповісти
Бо в мене інші інтереси в житті. Та й правила гри там встановлюються специфічні. Не кожний зможе в цю систему зайти і грати по тим правилам.
показати весь коментар
21.02.2021 19:12 Відповісти
шкода... розумних так не вистачає...пронир - забагато ...
показати весь коментар
21.02.2021 19:15 Відповісти
Подивіться на натовпи минулого літа на пляжах Флориди. Без жодних масок.

Подивіться на багатотисячні протести проти карантину по усі Європі. БЛМ-протести в США. Фестивалі пива у Китаї. Ще багато прикладів можна навести.
показати весь коментар
21.02.2021 18:06 Відповісти
так ми про Україну чи про всесвіт?
карантин в Україні досі є...але для певних осіб його ніколи не було - я б так сказав
показати весь коментар
21.02.2021 18:09 Відповісти
Тю, подивись на українські пляжі і курортні селища минулого літа, подивись на пляжі Туреччини, які за неповний сезон наших рекордна кількість відвідала. Чи ми вже померли, просто не здогадуємся?
показати весь коментар
21.02.2021 18:43 Відповісти
А тем временем, зеБарыга Степанов в Индии откаты получает.
показати весь коментар
21.02.2021 16:17 Відповісти
Это цена за прибыль от переполненных гостиниц на Букавеле в локдаун
показати весь коментар
21.02.2021 16:19 Відповісти
а ще-коляда,посипання та інші мракобісся
показати весь коментар
21.02.2021 16:24 Відповісти
по странному стечению обстоятельств колядки заразными оказались только возле Буковели
показати весь коментар
21.02.2021 16:39 Відповісти
яким треба бути недалеким, щоб повірити в казочки Держспоживслужби про колядки
показати весь коментар
21.02.2021 17:43 Відповісти
И все равно, вакцинация не должна быть принудительной.
Почему продвигается закон, который нарушают все наши с вами права человека и 36 законов Украины, а Конституцию Украины по 26 статьям? Вы посмотрите, что собираются принять в Раде. Фактически, за отрицательные результаты вакцинирования ответственности нет, а в Америке людям хотя бы выплачивается ущерб. Фактически можно вколоть смертельный укол в человека под видом вакцины и никакой ответственности не будет, ради того чтобы конфисковать его,как это подается в законе, собственность как майно ковидного -

квартиру, машину, дачу и все майно, если он умрет как будто, как это запишут в его диагнозе, от Ковида, или даже если только заболеет Ковидом. А вакцинировать всех будут принудительно. Это вам почище чем Голодомор будет. Тотальное истребление собственников майна украинского народа. И где искать защиту???
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут? И по какому праву нас будут убивать за наше добро, а его конфисковывать?
https://dumskaya.net/cavil///3318841 Надо бить в набат, чтобы украинцев не убивали и не грабили поодиночке, чтобы не закрывали наши предприятия, чтобы не отбирали наши автомобили и дома и не оставляли наших детей нищими надо критиковать такие фашистские законопроекты Такой Закон приведет к ковидному Голодомору руками конфискаторов и тех кто будет убивать людей уколами ради захвата их добра. Законопроект стимулирует такую бесчеловечность Кто-то думает что его минет чаша сия? В Голодомор ведь столько умерло никто за людей не вступился. Надо бить в набат сейчас, вступиться за нас всех, чтобы нас и бесправно не убивали и не разоряли, чтобы не обездолили наших детей.

https://dumskaya.net/cavil///3318841
показати весь коментар
21.02.2021 16:44 Відповісти
Недавно дивився інтерв'ю Наді Сявчєнко. Спочатку було враження що вона симулювала коли її запустили в зраду. Після заяви що кожен четвертий українець мільйонер,все стало на свої місця.
Виходить на буковині в лікарні хворі на корону 259 + мільйонерів.
Пандемія тупості крокує планетою.
показати весь коментар
21.02.2021 16:51 Відповісти
Простіше повірити комусь з тєлєку, ніж собі і своїм очам.
показати весь коментар
21.02.2021 18:53 Відповісти
Так и будут дальше вспышки в неугодных местах происходить. То тут то там и конца этому дерьму уже не будет.
показати весь коментар
21.02.2021 17:08 Відповісти
"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавируом"

Тобто більше половини ліжок вільні. Звідки і навіщо шум?
показати весь коментар
21.02.2021 17:42 Відповісти
 
 