У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак

У лікарнях Чернівецької області на стаціонарному лікуванні перебуває +1029 пацієнтів із COVID-19 або підозрою. Це найбільша кількість від початку пандемії.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулий тиждень побив дуже багато рекордів, зокрема, у п’ятницю на Буковині зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за добу - 131. Такої кількості госпіталізованих людей ми за рік боротьби з COVID-19 ще не мали... І зараз у лікарнях нашої області перебуває максимальна кількість людей за увесь рік – це 1029 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", - сказала Гусак.

Вона зазначила, що в області є чіткий план додаткового розгортання ліжок. У цей план включені майже всі лікарні і з понеділка буде розгорнуто ще близько 500 ліжок. Це відбуватиметься поетапно із залученням додаткових працівників, наголосила заступниця голови ОДА.

"Паралельно складаємо резерви медичних команд і формуємо списки для подачі в НСЗУ 18 нових команд, які будуть надавати медичну допомогу у госпітальних базах", - додала обласна чиновниця.

Крім того, вона зазначила, що у медзакладах області продовжують нарощувати і кисневе забезпечення пацієнтів.

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"На сьогодні ми маємо більш як 1500 ліжок із доступом до кисню. Із них 878 ліжок з киснем залишаються вільними. Медична система готова до боротьби з коронавірусом", - запевнила заступниця голови Чернівецької ОДА.