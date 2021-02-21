Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер
Наразі на позиціях 3-го батальйону під Горлівкою вбито 20 російських солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні дружини російського терориста Ігоря Безлера Анжеліки у фейсбуці.
"От повія корпусна. Що цей алкаш-синєбочечник Басурін несе? На цю хвилину на позиціях 3-го бату 20 убитих. Щодо кількості поранених інформацію уточнюю. Рівень пи...ця, який стався, описувати не буду.
Армію створили, кажете, клоуни донецькі! На КСП у взводного 12 журналів, які комвзвода має вести. Я так розумію, створили паперово-журнальні війська. Цікаво, 19 загиблих заднім числом спишуть чи в СЗЧ відправлять. Махновці, кажете, були в 2014-му? Ну-ну..." - цитує терориста його дружина.
За даними російських пропагандистів, лише під Горлівкою було вбито 5 осіб. За інформацією офіцера української розвідки Сергія Нещадима, втрати найманців РФ за вчорашній день, 20 лютого, становлять 9 осіб.
Як повідомлялося, російські окупанти на Донбасі 20 лютого вкотре зірвали перемир'я і влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України з 122-мм артсистем і снайперської зброї.
Нагадаємо також, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.
За його словами, основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.
"Зокрема, 20 лютого противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.
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ГОРІЛА ВАТА ПАЛАЛА
МОЛОДЦЫ !!!!
ведь могли принести большую пользу, стать калеками и мучиться многие годы,отравлять атмосферу и истощать ресурсы кацапсиновой Москаль Орды!
Давайте как-то активнее!))))
Вы это того , того самого! 20 скотоголов не тянет на русафобию, это мелкий падеж скотов!!!
Омерика и Гейропа выражаю 27-ю степень озабоченности!!
20 голов в день ???? вы блдь издеваетесь над памятью мясника Жукова !!!
Як сказав путін "вони зразу у рай" до Кобзона на концерт ))
группавые заявки - всегда принимаюцца!
цена в 200 рэ - с 2014 года - не миняецца !
Мясцо немножко бздит русским миром, зато свежак.
Приятно похрустеть косточкой.
там не могло быть 5 или 9 человек!!!
там Орда кацапсиновых людоедов!!
там свора злобных голодных свинособак!
толпа безмозглых рабов скотоголов !
Поляки называют их "неживые" !
весь мир их кличет "недочеловеками" !
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Это обычная окопная война.
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Пукин ЗАХЛЕБНУЛСЯ своим касапсским миром , прорывами и рывками.
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УССКИЙ мир с узился ...
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ПУКин ужэ не тот .. росция - это удел олигархов , а не придурковатых имперцев....
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Да и люд усский-- не совсем ТЕМЕНЬ..
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БУРЖУАЗНЫЙ ИНТЕРНЭТ -- это СИЛА
---всегда падаете на колени, что бы потом ВСТАВАТЬ ??.
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\. И так Всю историю - - -ПРЫГАЕТЕ ???
Владимир Зеленский и его друзья по "Кварталу 95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.
Об этом стало известно после откровений Игоря Безлера - одного из полевых командиров "Донецкой народной республики" с позывным "Бес".
Безлер утверждает, что Зеленский и его коллеги по "Кварталу" были в Горловке 17 апреля 2014 года - через три дня после захвата города сторонниками "ДНР".
Воспоминаниями об этом вечере https://gorlovka.ua/news/article/6308/ поделился горловский ресторатор Сергей Пилипчук. Он владел пабом "Берлога", куда "кварталовцы" направились ужинать после концерта. Причем это место они облюбовали еще в предыдущие посещения Горловки.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua
Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.
Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.
За два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА
На заре конфликта "кварталовцы" спокойно ездили в уже практически отколовшийся регион
https://news24ua.com/v-gostyah-u-besa-kak-zelenskiy-v-zahvachennoy-bezlerom-gorlovke-koncert-daval-i-pivo-pil