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Новини Агресія Росії проти України
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Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер

Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер

Наразі на позиціях 3-го батальйону під Горлівкою вбито 20 російських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні дружини російського терориста Ігоря Безлера Анжеліки у фейсбуці.

"От повія корпусна. Що цей алкаш-синєбочечник Басурін несе? На цю хвилину на позиціях 3-го бату 20 убитих. Щодо кількості поранених інформацію уточнюю. Рівень пи...ця, який стався, описувати не буду.

Армію створили, кажете, клоуни донецькі! На КСП у взводного 12 журналів, які комвзвода має вести. Я так розумію, створили паперово-журнальні війська. Цікаво, 19 загиблих заднім числом спишуть чи в СЗЧ відправлять. Махновці, кажете, були в 2014-му? Ну-ну..." - цитує терориста його дружина.

За даними російських пропагандистів, лише під Горлівкою було вбито 5 осіб. За інформацією офіцера української розвідки Сергія Нещадима, втрати найманців РФ за вчорашній день, 20 лютого, становлять 9 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти на Донбасі 20 лютого вкотре зірвали перемир'я і влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України з 122-мм артсистем і снайперської зброї.

Нагадаємо також, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.

За його словами, основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

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"Зокрема, 20 лютого противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.

Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер 01

Автор: 

бойовик (3414) Горлівка (208) ліквідація (3874) знищення (7149) Донбас (22354) Безлер Ігор (28) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+108
Такі сводки мають бути щодня !!!)))
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21.02.2021 16:23
+89
Ляпота)
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21.02.2021 16:20
+89
Чего оно расстроилось. Все же нормально.
Правда я бы желал штук 200 винторогов дохлыми ежедневно.
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21.02.2021 16:21
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Цілком слушний варіант розвитку подій !!!)))
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21.02.2021 19:01 Відповісти
Беда то какая.
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21.02.2021 18:41 Відповісти
бЯда)))
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21.02.2021 18:44 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4024
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21.02.2021 18:47 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 1231
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21.02.2021 18:50 Відповісти
Та то лнр с днр меж собой за русский язык воюют,мочат пиндосов и еврогеев друг у дружки,первая двадцатка уже пошла.
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21.02.2021 19:03 Відповісти
Мало! Але по паперах ми не далеко від них відстаєм, на жаль!
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21.02.2021 19:04 Відповісти
Як це неопісуєм??? Все прекрасно опісуєм:
ГОРІЛА ВАТА ПАЛАЛА
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21.02.2021 19:06 Відповісти
Верховному говнокомандуючому тільки про це не кажіть ,, бо побіжить дзвонити Баканову і завтра на передовій почнуться арешти . .
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21.02.2021 19:07 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 2621
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21.02.2021 19:11 Відповісти
Разборки горловских с енакиевскими. Дела житейские.
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21.02.2021 19:16 Відповісти
Наши ВСУ долго терпели, за то оторвались на козломордых по полной программе.
МОЛОДЦЫ !!!!
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21.02.2021 19:25 Відповісти
То не ЗСУ. Вони самі себе.
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21.02.2021 22:09 Відповісти
орлята вчаться летати
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21.02.2021 19:26 Відповісти
20 двухсотых это реально много. С учетом небольшой концентрации личного состава на передке, к таким потерям должно было привести полное уничтожение 4-5 опорных пунктов. Опять-таки, с учетом, того, что опорники там стоят не менее 5 лет и укреплены нормально, для их уничтожения, предположу, нужно не менее 10 120 мм на каждый, если допущения правильные, получается, должно было выпущено 50 120 мм мин. Что, в условиях молчания ОБСЕ и отсутствия массовой информации со стороны сепаров, является малоправдоподобным. Вполне возможно, инфовброс с пока неясной целью.
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21.02.2021 19:38 Відповісти
Оправдають дальнейшие действия ....
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21.02.2021 19:55 Відповісти
Анжеліка маркіза путлера, або Анжеліка та пуйло.
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21.02.2021 19:46 Відповісти
А что под Горловкой делали русские солдаты? У нас же вроде как «гражданская война»
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21.02.2021 20:00 Відповісти
жалко издохли 20 кацапсинов !
ведь могли принести большую пользу, стать калеками и мучиться многие годы,отравлять атмосферу и истощать ресурсы кацапсиновой Москаль Орды!
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21.02.2021 20:07 Відповісти
Мечтаю увидеть как головой этого урода играют в футбол
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21.02.2021 20:14 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 9138
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21.02.2021 20:16 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 3786
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21.02.2021 20:21 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4898
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21.02.2021 20:28 Відповісти
Те, кто занимается всей вот этой вот... русафобией!
Давайте как-то активнее!))))
Вы это того , того самого! 20 скотоголов не тянет на русафобию, это мелкий падеж скотов!!!
Омерика и Гейропа выражаю 27-ю степень озабоченности!!
20 голов в день ???? вы блдь издеваетесь над памятью мясника Жукова !!!
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21.02.2021 20:38 Відповісти
Жуков неперевершений, він доповідав Сталіну "про падеж скота" сотнями тисяч в день...
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22.02.2021 07:19 Відповісти
Респект ВСУ!!! Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4948 Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 5668
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21.02.2021 20:44 Відповісти
ЯКА ТІЛЬКИ НЕ СУМНА НОВИННА, І ЧОМУ ЦЕ ЗАВЖДИ ТАК
Як сказав путін "вони зразу у рай" до Кобзона на концерт ))
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21.02.2021 20:45 Відповісти
У бєзлєра квиток на перщі ряди на концерт до Кобзона заброньовані вже давно
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21.02.2021 20:47 Відповісти
канцэрт кабздона - не атминяецца !
группавые заявки - всегда принимаюцца!
цена в 200 рэ - с 2014 года - не миняецца !
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21.02.2021 20:51 Відповісти
а почему не стопятсот ? и триста танков ?
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21.02.2021 20:52 Відповісти
У горловских бродячих собак сегодня праздник.
Мясцо немножко бздит русским миром, зато свежак.
Приятно похрустеть косточкой.
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21.02.2021 20:55 Відповісти
Аби лиш песьки не посиніли.
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21.02.2021 21:28 Відповісти
Так бы каждый день и х 10 )))) Смерть кацапо-лугандонам.
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21.02.2021 21:01 Відповісти
"По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек. По информации офицера украинской разведки Сергей Нещадим потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек."

там не могло быть 5 или 9 человек!!!
там Орда кацапсиновых людоедов!!
там свора злобных голодных свинособак!
толпа безмозглых рабов скотоголов !
Поляки называют их "неживые" !
весь мир их кличет "недочеловеками" !
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21.02.2021 21:07 Відповісти
Яка сумна новина!
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21.02.2021 21:27 Відповісти
Бальзам на душу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.02.2021 21:33 Відповісти
Какая печальная новость....всего 20. 200 было бы гораздо веселее
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21.02.2021 21:45 Відповісти
Теперь на россии можно снимать фильм про подвиг 20 горловских панфиловцев погибжих в боях с хунтой.
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21.02.2021 21:59 Відповісти
Даёшь больше убитых российских оккупантов!!!
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21.02.2021 22:05 Відповісти
их шкварят ради мертвейчука. А они знают об этом?
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21.02.2021 22:05 Відповісти
безлер сидит безвылазно в Крыму и вякает, на Донбасс нос показать боится.
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21.02.2021 22:06 Відповісти
Вам не кажется, что это провокация русни, что бы был повод пойти в наступление? Точно как с Финляндией, "Майнлинский инцидент".
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21.02.2021 22:21 Відповісти
нет..
.
Это обычная окопная война.
.
Пукин ЗАХЛЕБНУЛСЯ своим касапсским миром , прорывами и рывками.
.
УССКИЙ мир с узился ...
.
ПУКин ужэ не тот .. росция - это удел олигархов , а не придурковатых имперцев....
.
Да и люд усский-- не совсем ТЕМЕНЬ..
..
БУРЖУАЗНЫЙ ИНТЕРНЭТ -- это СИЛА
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21.02.2021 23:01 Відповісти
ОПЯТЬ касапоКОТЕЛ -

Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 436
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21.02.2021 22:27 Відповісти
все це добре.. але.. можливо це банальна деза, яка дасть привід ввести в дію всю ту накопичену техніку проти українських військових, яким наказано зберігати перемир'я..
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21.02.2021 22:59 Відповісти
От шо делает Байден животворящий!
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21.02.2021 23:01 Відповісти
если был бы ПУК-трамп - ?????????????????????????????????????????????
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21.02.2021 23:51 Відповісти
Нє... Це зажопинці, вони ж обісцяли, що буде "заострєніє" на Донбасі.
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22.02.2021 07:32 Відповісти
Всем погибшим за новоросию крепкого здоровья
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21.02.2021 23:18 Відповісти
И земля стекловатой
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21.02.2021 23:41 Відповісти
І карколомних пригод у статевому житті.
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22.02.2021 00:16 Відповісти
І "Смачного!" - хробакам .
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22.02.2021 00:29 Відповісти
С чертями
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22.02.2021 08:21 Відповісти
Оне убились АП СТЕНУ!
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21.02.2021 23:40 Відповісти
0ни ИХТАМНЭТИЛИСЬ
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22.02.2021 01:42 Відповісти
Довые...лись!
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22.02.2021 09:33 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 6798
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21.02.2021 23:56 Відповісти
касапы.. Почему вы все время.. перед захватом власти какого то сЦарька
---всегда падаете на колени, что бы потом ВСТАВАТЬ ??.
.
\. И так Всю историю - - -ПРЫГАЕТЕ ???
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22.02.2021 01:41 Відповісти
Це схоже на гопак.
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22.02.2021 09:48 Відповісти
Ритуал такий. Обов'язковий, як видно .
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Скоріше б черга дійшла до самого Безлера - цілком заслужив.
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22.02.2021 08:29 Відповісти
Байрактар отработал. Скоро видосики начнут выкладывать аля Карабах.
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22.02.2021 08:49 Відповісти
Я очень хочу что бы у этих орков, ихних снайперов наши выявляли и уничтожали... Прости Господи.
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22.02.2021 09:01 Відповісти
Не журіться: Ваші наміри благородні, тому Бог ще кілька гріхів Вам пробачить в якості бонусу.
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22.02.2021 17:40 Відповісти
Хто їх і чим накрив, хіба нашим дали дозвіл на відкриття повноцінного вогню ?
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22.02.2021 09:02 Відповісти
та, мабуть не дали. а прилетело, походу, с ближайшего военторга. но, Украина, здесь совершенно не при делах
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22.02.2021 09:14 Відповісти
Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер - Цензор.НЕТ 4546
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22.02.2021 09:22 Відповісти
Пойду на срувесну понаслаждаюсь.....
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22.02.2021 10:37 Відповісти
Дуже втішна звістка. Нехай би й надалі не гірше.
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22.02.2021 11:01 Відповісти
Земля скловатою ватним виродкам!
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Новость с погибшими российскими их там нет очень радует!, а почему ВСУ об этом молчит так же понятно - мы не нарушаем перемирие, сепарики сами дохнут.
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22.02.2021 11:18 Відповісти
В ГОСТЯХ У "БЕСА". КАК ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗАХВАЧЕННОЙ БЕЗЛЕРОМ ГОРЛОВКЕ КОНЦЕРТ ДАВАЛ И ПИВО ПИЛ
Владимир Зеленский и его друзья по "Кварталу 95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.
Об этом стало известно после откровений Игоря Безлера - одного из полевых командиров "Донецкой народной республики" с позывным "Бес".
Безлер утверждает, что Зеленский и его коллеги по "Кварталу" были в Горловке 17 апреля 2014 года - через три дня после захвата города сторонниками "ДНР".
Воспоминаниями об этом вечере https://gorlovka.ua/news/article/6308/ поделился горловский ресторатор Сергей Пилипчук. Он владел пабом "Берлога", куда "кварталовцы" направились ужинать после концерта. Причем это место они облюбовали еще в предыдущие посещения Горловки.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года. Фото сайта gorlovka.ua
Интересно, что этот ужин, да и сам концерт происходили уже в захваченной сепаратистами Горловке.
Причем к тому времени "ДНР" уже была провозглашена - и на 11 мая назначили "референдум" по ее утвердждению.
За два дня до Горловки Зеленский дал концерт в Донецке, где уже была захвачена ОГА
На заре конфликта "кварталовцы" спокойно ездили в уже практически отколовшийся регион
https://news24ua.com/v-gostyah-u-besa-kak-zelenskiy-v-zahvachennoy-bezlerom-gorlovke-koncert-daval-i-pivo-pil
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22.02.2021 13:57 Відповісти
мрію про той час, коли в Україні буде свій підрозділ по знищення таких падлюк як безлер у будь-якій норі, де цей щур заховається
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25.03.2021 16:10 Відповісти
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