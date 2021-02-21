Рівень пи...ця, який стався, не описати: під Горлівкою вбито 20 російських солдатів, - терорист Безлер

Наразі на позиціях 3-го батальйону під Горлівкою вбито 20 російських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні дружини російського терориста Ігоря Безлера Анжеліки у фейсбуці.

"От повія корпусна. Що цей алкаш-синєбочечник Басурін несе? На цю хвилину на позиціях 3-го бату 20 убитих. Щодо кількості поранених інформацію уточнюю. Рівень пи...ця, який стався, описувати не буду.

Армію створили, кажете, клоуни донецькі! На КСП у взводного 12 журналів, які комвзвода має вести. Я так розумію, створили паперово-журнальні війська. Цікаво, 19 загиблих заднім числом спишуть чи в СЗЧ відправлять. Махновці, кажете, були в 2014-му? Ну-ну..." - цитує терориста його дружина.

За даними російських пропагандистів, лише під Горлівкою було вбито 5 осіб. За інформацією офіцера української розвідки Сергія Нещадима, втрати найманців РФ за вчорашній день, 20 лютого, становлять 9 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти на Донбасі 20 лютого вкотре зірвали перемир'я і влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України з 122-мм артсистем і снайперської зброї.

Нагадаємо також, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.

За його словами, основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

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"Зокрема, 20 лютого противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.