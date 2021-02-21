Ляшко перевірив готовність Чернігівщини до старту вакцинації: Область однією із перших отримає препарат

Чернігівська область однією із перших отримає вакцини для щеплення медичних працівників проти COVID-19. Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко побував тут з інспекцією і оцінив готовність області до початку вакцинації.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього, він також відвідав обласний склад для зберігання імунобіологічних препаратів на базі дитячої клінічної лікарні області та Чернігівської обласної клінічної лікарні (відділення для надання допомоги хворим на COVID-19), з якої, за словами Ляшка, власне і почнеться вакцинація медиків у Чернігівській області.

"Окремо побував у кабінеті щеплень у цьому медичному закладі. Він підготовлений та укомплектований усім необхідним для проведення вакцинації: сумками-холодильниками з холодовими елементами, маніпуляційним столиком, наборами лікарських засобів, медичними виробами для надання медичної допомоги у разі невідкладних станів, антисептиками та іншими виробами. Шприци для ін'єкцій та коробки для їхньої безпечної утилізації приїдуть в область разом із вакциною", - підкреслює Ляшко.

Він також розповів, що члени мобільної бригади із вакцинації пройшли відповідне навчання та готові робити щеплення. На старті кампанії працюватимуть 2 мобільні бригади, але надалі їхня кількість зростатиме разом із відкриттям пунктів щеплення.

Крім цього, він пояснив, чому спочатку працюватимуть лише дві бригади.

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"Бо це організаційна модель каскадного розгортання потужностей для вакцинації: одна мобільна бригада робить орієнтовно 80-100 щеплень на добу. Вона робить перше щеплення визначеному контингенту 28 днів, а на 29-й день повертається до тих, кого щепили в перший день, і повторює 28-денний цикл проведенням повторного щеплення", - пише Ляшко.

Він уточнив, що у такий спосіб за 56 днів визначена команда закриває повний цикл щеплення орієнтовно для 5 тис. осіб.

"Інші мобільні бригади і кабінети щеплення буде задіяно після надходження наступних партій імунобіологічних препаратів", - підсумував він.