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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко перевірив готовність Чернігівщини до старту вакцинації: Область однією із перших отримає препарат

Ляшко перевірив готовність Чернігівщини до старту вакцинації: Область однією із перших отримає препарат

Чернігівська область однією із перших отримає вакцини для щеплення медичних працівників проти COVID-19. Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко побував тут з інспекцією і оцінив готовність області до початку вакцинації.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього, він також відвідав обласний склад для зберігання імунобіологічних препаратів на базі дитячої клінічної лікарні області та Чернігівської обласної клінічної лікарні (відділення для надання допомоги хворим на COVID-19), з якої, за словами Ляшка, власне і почнеться вакцинація медиків у Чернігівській області.

"Окремо побував у кабінеті щеплень у цьому медичному закладі. Він підготовлений та укомплектований усім необхідним для проведення вакцинації: сумками-холодильниками з холодовими елементами, маніпуляційним столиком, наборами лікарських засобів, медичними виробами для надання медичної допомоги у разі невідкладних станів, антисептиками та іншими виробами. Шприци для ін'єкцій та коробки для їхньої безпечної утилізації приїдуть в область разом із вакциною", - підкреслює Ляшко.

Він також розповів, що члени мобільної бригади із вакцинації пройшли відповідне навчання та готові робити щеплення. На старті кампанії працюватимуть 2 мобільні бригади, але надалі  їхня кількість зростатиме разом із відкриттям пунктів щеплення.

Крім цього, він пояснив, чому спочатку працюватимуть лише дві бригади.

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"Бо це організаційна модель каскадного розгортання потужностей для вакцинації: одна мобільна бригада робить орієнтовно 80-100 щеплень на добу. Вона робить перше щеплення визначеному контингенту 28 днів, а на 29-й день повертається до тих, кого щепили в перший день, і повторює 28-денний цикл проведенням повторного щеплення", - пише Ляшко.

Він уточнив, що у такий спосіб за 56 днів визначена команда закриває повний цикл щеплення орієнтовно для 5 тис. осіб.

"Інші мобільні бригади і кабінети щеплення буде задіяно після надходження наступних партій імунобіологічних препаратів", - підсумував він.

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

Осталость только наловить эти 5 тысяч.
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21.02.2021 17:32
+5
интересно, какой дурак согласится прививаться тем го*ном, что закупил степанов??
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21.02.2021 17:33
+3
як і в усіх країнах, розрахунок на виживших з розуму старих

а подекуди без застосування примусу і тих не можуть вакцинувати
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21.02.2021 17:39
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Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

Осталость только наловить эти 5 тысяч.
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21.02.2021 17:32 Відповісти
як і в усіх країнах, розрахунок на виживших з розуму старих

а подекуди без застосування примусу і тих не можуть вакцинувати
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21.02.2021 17:39 Відповісти
интересно, какой дурак согласится прививаться тем го*ном, что закупил степанов??
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21.02.2021 17:33 Відповісти
Це тебе батьки , чи в школі так навчили. На допомогу , про яку ще ніхто не знає, так подякувати.
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21.02.2021 17:38 Відповісти
ніхто не знає? ти в погребі сидиш? всім вже відомо, яка буде "допомога"
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21.02.2021 17:40 Відповісти
Сокіл ти сизокрилий. Ти напевно теж із тієї кагорти, якщо не зрозумів про що іде мова...
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21.02.2021 17:46 Відповісти
там астразенеку вже відвантажують, ставай у чергу)
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21.02.2021 17:49 Відповісти
степанов закупил астразенековское г*но, от которого даже африка отказалась.
Пфайзер он не закупил.
То кого я должен благодарить??
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21.02.2021 23:11 Відповісти
А шо точно закупил? По моему ещё вакцинацию не начали и когда начнут-неизвестно
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21.02.2021 18:28 Відповісти
Израиль решает две проблемы сразу
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21.02.2021 17:53 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1363512900879601669 14 мин

Минздрав сделал очередной вираж и вопреки утвержденному плану вакцинации решил начать вакцинировать индийской вакциной, не прошедшей даже регистрацию, Черниговщину. Боитесь что вас военные на куски порвут? Так Черниговщина тоже не мед ...
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21.02.2021 17:51 Відповісти
блдь, в стране, где идет война, хаос, экономика в ..опе-наиважнейшей задачей является нх никому ненужная вакцинация.
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21.02.2021 17:57 Відповісти
Там что, один человек колет прививки? У нас в школе за урок один клас прививками одаривали... Две медсестры... 30 человек...
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21.02.2021 17:57 Відповісти
МОЗ нужно в срочном порядке создать ещё мобильные бригады по отлову лошья для вакцинации
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21.02.2021 17:58 Відповісти
Да Олег Ляшко молодец, думает о людях)
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21.02.2021 18:11 Відповісти
Пля,и почти все пузатые с сопутсвующими...
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21.02.2021 18:12 Відповісти
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited, ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD, не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.

Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (...) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (с) ПЗДЦ
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21.02.2021 18:13 Відповісти
если правда - это жесть
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21.02.2021 23:12 Відповісти
Попроще без векторов?
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21.02.2021 18:20 Відповісти
Чтобы вы понимали, степашка закупил даже не AstraZeneca у которого эффективность 63% по заявлениям ВОЗ, а его дженерик, который еще даже не имеет сертификата эффектиности!!! Зе-де#илы реально думают что кто-то станет подставлять себя под это фуфло?!
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21.02.2021 18:21 Відповісти
Передайте Ляшку, що Чернігівщина - найбільш демографічно депресивний регіон в країні.
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21.02.2021 18:51 Відповісти
А кто проверит ляшку?
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21.02.2021 18:55 Відповісти
никто, нет желающих днище тестировать.
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21.02.2021 21:17 Відповісти
какой нах шляшко, вы ваще стыд патеряли?
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21.02.2021 21:18 Відповісти
Та уже половина области сидит с 15 февраля закатанными рукавами! Ватки со спиртом уже по 20 раз высохнуть успели.
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21.02.2021 22:09 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что индусы ещё и перевели бабки шмаркле в офшор, чтоб с фразой #хуженебудет протестировать эту баланду на нас
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22.02.2021 02:18 Відповісти
 
 