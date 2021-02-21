Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів із снайперської зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Світлодарськ.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - підкреслюють у штабі.

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