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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС

Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів із снайперської зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Світлодарськ.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - підкреслюють у штабі.

Читайте також: За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Со вчерашнего дня Жопоблок от Мертветчука переименован в Пи*доблок от Марченко:
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6787
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21.02.2021 18:23
+11
Яніна - найкраща !
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21.02.2021 18:27
+8
С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы вели прицельный снайперский обстрел украинских позиций вблизи Светлодарска, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 148
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21.02.2021 18:07
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тобто... і на снайперський єдиний постріл відповідали ? ооо... це вже якесь диво! чим???
(чи може текст полінились відкоригувати?)
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21.02.2021 18:02 Відповісти
З рогаток стріляли- бо усю зброю забрали. Інфа соточка.
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21.02.2021 18:22 Відповісти
не в тім діло що нема чим, а в тім що на 120мм тільки вчора-позавчора почали адекватно відповідати.. а от на єдиний снайпкрський ?...може хіба контрснайперів повернули ... було б добре
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21.02.2021 18:30 Відповісти
Війна "он-лайн" розбещує глядачів. Не Воїнів- так зрозуміло?
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21.02.2021 18:32 Відповісти
так.. зрозуміло...
та не всіх...іншим зброю дає відбивати брехню і неправду про війну, яка в серці кровить...
бездіяльність і в окопі розбещує...
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21.02.2021 18:39 Відповісти
Просто не треба плутати окоп з комфортним форумом- хоч це зрозуміло?
Тобто тут- не треба воювати, тут треба СПІЛКУВАТИСЯ!!!
Інакше ВОЇНИ ніколи не вилізуть з окопів. Отака фігня, малята...
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21.02.2021 18:43 Відповісти
З ким спілкуватися?
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21.02.2021 18:44 Відповісти
Тільки не з перевертнями.
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21.02.2021 18:45 Відповісти
То з ким?
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21.02.2021 18:46 Відповісти
спілкуватися чи намагатися образити співбесідника?
спілкуватися чи вказувати комусь що треба писати і якими словами, щоб догодити?
спілкуватися чи таки зневажати такого ж як і самі...бо Ви такий жеж воїн диванного війська !
ну можливо звання у Вас вище, бо диван кращий...
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21.02.2021 18:48 Відповісти
Я воїн? Я тут мимо йшов між роботою та сном.
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21.02.2021 18:52 Відповісти
дивно...а так налетіли наче головнокомандувач )))
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21.02.2021 19:08 Відповісти
І це я ще булаву в руки не брав- та ви лякайтеся, це для мікроорганізмів нормально. Для вас усіх трьох.)))
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21.02.2021 19:10 Відповісти
ну ось! про це я й казав ))) а Ви "спілкуватися "))))
з Вами не цікаво...бо Ви щось таке з себе ймете...
(цікаво, а німб Ви на ніч вимикаєте? )))
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21.02.2021 19:14 Відповісти
А ви чим думали, коли робили вигляд, що спілкуєтеся зі мною і одночасно тицяти вподобайки тим, хто кидає в мене лайном? Явно не мозком- От і маєте те, що маєте.
Німба не вимикаю- бо ВМИКАЧА. нема- зрозумієш, мікроорганізм? Питання риторичне.
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21.02.2021 19:20 Відповісти
ой...не треба так галасувати...серце стане...
по-друге - хіба я не маю права кидати вподобайки тим, кому захочу? я повинен питати у Вас?
який же ви примітивний і прогнозовано дратівливий, без почуття гумору та роздутою самовпевненістю ))))
пробачте, що вступив...))) в дискусію...
крапка...не цікаво далі...
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21.02.2021 19:26 Відповісти
Так не галасуй. Ї не хами, Васю.
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21.02.2021 19:29 Відповісти
Дискусія
форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему
Це не про тебе та тобі подібних- ви здатні виключно на СРАЧ.
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21.02.2021 19:32 Відповісти
В нього зелений диван
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21.02.2021 18:56 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba, Порохобандерівець
І усе зрозуміло.
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21.02.2021 19:06 Відповісти
Усе- написав же.
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21.02.2021 19:33 Відповісти
Укроборонпром затіює чергове своє переформатування - на цей раз в холдинг....

І в мене виникає цілий ряд запитань:

-А де техніко-економічне обгрунтування цього кроку?

-Скільки коштуватиме це Україні? Де взяти на це кошти?
-Коли завершиться реорганізація?
-Яка його мета?
-Що це дасть в поліпшенні керованості підгалуззю?
-Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
-На скільки це скоротить цикл від розробки до випуску озброєнь?
-На скільки це пришвидшить зріст якості та обсягів розроблюваних озброєнь?
-Коли вони поступлять в війська?
-Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
-Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
-Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів!
Чим відрізнятиметься методологія створення, функціонування цього холдингу від попередніх, "упокоїщивхся в бозі"?
-Чи це просто шлях його штучнорго обезцінення його активів з метою полегшення наступної прихватизації?
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21.02.2021 18:59 Відповісти
Був снайперскій відсіч .
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21.02.2021 18:23 Відповісти
Хай будет земля стекловатой свинособаченькам...так на будущее!
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21.02.2021 18:04 Відповісти
Украинские военные и разведка держат на контроле участников всех снайперских групп, которые готовит Россия для войны против Украины на Донбассе и систематически уничтожают их.
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21.02.2021 18:05 Відповісти
Данилов о снайперах РФ на Донбассе: Я могу показать вам фото этих уничтоженных подонков
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21.02.2021 18:06 Відповісти
но так и не показал
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21.02.2021 18:08 Відповісти
Показал ведущему
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21.02.2021 21:04 Відповісти
С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы вели прицельный снайперский обстрел украинских позиций вблизи Светлодарска, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 148
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21.02.2021 18:07 Відповісти
опять Киселева насмотрелся лишне хромосомный? Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1423 вашу убогую Недоимперию признано в мире страной террорист и оккупант!!! в бан тебя свинособака
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21.02.2021 18:19 Відповісти
Украинская разведка контролирует каждую снайперскую группу оккупантов - Данилов
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21.02.2021 18:24 Відповісти
Прізвища та фото обстріляних цивільних- в студію!
Чи слабо, кацап?
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21.02.2021 18:24 Відповісти
Кацапа вже застрелили- вони тут довго не свинячать.)))
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21.02.2021 18:25 Відповісти
Со вчерашнего дня Жопоблок от Мертветчука переименован в Пи*доблок от Марченко:
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6787
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21.02.2021 18:23 Відповісти
Яке їхало- таке й здибало.
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21.02.2021 18:26 Відповісти
Яніна - найкраща !
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21.02.2021 18:27 Відповісти
Та да- краще за неї ніхто не матюкається. Та кожному своє...
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21.02.2021 18:34 Відповісти
Я так думаю, що ви її в цьому вмінні перевершуєте.
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21.02.2021 18:38 Відповісти
Мене не обходить, що ви там собі думаєте.
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21.02.2021 18:44 Відповісти
ссылу почему не дал?
https://www.youtube.com/watch?v=OT3zY9-BvQw "ОКСАНО, П*%ДУЙ ДО МОСКВИ!": Соколова розшматувала Марченко .
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21.02.2021 18:37 Відповісти
https://youtu.be/OT3zY9-BvQw Видео
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21.02.2021 18:46 Відповісти
Порвала шмарклю мертвечуковську, як тузик тряпку. Респект і уважуха!
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21.02.2021 18:53 Відповісти
Зато я Жопоблоку новое название придумал. Ещё более подходящее.
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21.02.2021 18:57 Відповісти
ЖоПиЗэЖэ
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21.02.2021 19:16 Відповісти
О! Коли 20 орків ух**рили то сьодня тільки одно.
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи вели прицільний снайперський обстріл українських позицій поблизу Світлодарська, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2392
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21.02.2021 19:23 Відповісти
Шоб вы поняли кто такая марченко - она говорит тем местом где медведчук гнойный ей свой сморчек паркует. Блевать и бить ногами с разгону.
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21.02.2021 21:09 Відповісти
 
 