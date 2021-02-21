УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13386 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
7 727 82

МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації

МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації

Австрія засуджує незаконну окупацію Росією АР Крим і повністю підтримує відповідну політику невизнання Євросоюзу, зокрема санкційний режим.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в коментарі у Федеральному міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує незаконну окупацію Криму та Севастополя. Австрія повністю підтримує відповідну політику ЄС щодо невизнання, включно з режимом санкцій, і сумлінно ставиться до її реалізації", - заявили в австрійському МЗС, коментуючи ситуацію навколо участі архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au у проєкті в тимчасово окупованому Криму.

У зовнішньополітичному відомстві Австрії зазначили, що факт окупації визнається або не визнається лише державами, а дії приватних компаній жодним чином не слід розглядати як нібито порушення відповідної політики невизнання: "Дії приватних компаній не є державною діяльністю і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання".

Читайте також: Україна застосує санкції щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке допомагає окупантам будувати театр у Севастополі, - спецпредставник МЗС Макеєв

Водночас у МЗС Австрії заявили, що санкції ЄС у відповідь на незаконну окупацію Криму та Севастополя "забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній із Кримом".

"У правовій державі компанії та органи влади мають дотримуватися чинних норм санкцій", - додали у Федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

На початку грудня 2020 року прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядку в'їзду до Криму.

Читайте також: Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Прокуратура Відня не відкрила кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєктах із будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі внаслідок відсутності підозри в скоєнні злочину.

Автор: 

Австрія (958) Крим (14131) МЗС (4109) Севастополь (553)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Двуличные животные
показати весь коментар
21.02.2021 18:36
+17
Кто бы сомневался. Вспомним сколько Австрия уже выполняет требование даже США по екстрадиции Фирташа. Про десятков других бандитов- олигофренов нашедших защиту у австрияк от правосудия уже молчу.
показати весь коментар
21.02.2021 18:54
+12
Ихтамнеты по-австрийски? Тоесть ето своего рода террористы на уничтожение которых Австрия не обратит никакого внимания?
показати весь коментар
21.02.2021 18:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двуличные животные
показати весь коментар
21.02.2021 18:36 Відповісти
+++
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
И. Г. Фарбен, также И. Г. Фарбениндустри - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) конгломерат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F германских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD концернов , созданных в 1925 году на базе ранее существовавших брендов и производств, получивших известность и распространение до и в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны . Крупнейший производитель химической продукции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Третьем рейхе , использовавший для производства и опытов труд и жизни узников концлагерей.

Руководство концерна предстало перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_IG_Farben Нюрнбергским трибуналом , 13 из 23 высших должностных лиц были осуждены к разным срокам заключенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#cite_note-1 [
показати весь коментар
21.02.2021 19:06 Відповісти
наш ответ Курцу - бойкот всего австрийского в Украине
показати весь коментар
21.02.2021 19:10 Відповісти
и не забываем!!

Австрия родина величайшего мерзавца и преступника в истории - Гитлера !!!!

совпадение ?
не думаю !
показати весь коментар
21.02.2021 19:12 Відповісти
Есть анекдот что главная заслуга австрийцев в том что они убедили весь мир что:
1) Гитлер немец
2) Моцарт австриец

(хотя все наоборот )
показати весь коментар
21.02.2021 20:30 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2021 20:53 Відповісти
Австрияки долго будут ещё за кацапию и этому есть причина. В свое время, Австрию после второй мировой войны разделили на оккупационные зоны как и Германию. Вена тоже была разделена на секторы. Так вот, длилось это до 55 - го года и в достаточно мягком режиме. Совок разрешил объединится Австрии на условии безблоковости и нейтралитета. И вот за это, так сказать, австрияки и зад лижут кацапам, что у них не было как в Германии.
показати весь коментар
21.02.2021 21:54 Відповісти
Ихтамнеты по-австрийски? Тоесть ето своего рода террористы на уничтожение которых Австрия не обратит никакого внимания?
показати весь коментар
21.02.2021 18:37 Відповісти
Кто бы сомневался. Вспомним сколько Австрия уже выполняет требование даже США по екстрадиции Фирташа. Про десятков других бандитов- олигофренов нашедших защиту у австрияк от правосудия уже молчу.
показати весь коментар
21.02.2021 18:54 Відповісти
От просто АХ!!!!!!!уєть! А чому ж ви не даєте по дупі компаніям, які 100% порушують (!!!!!) закони країни?
показати весь коментар
21.02.2021 18:38 Відповісти
Виходить, що приватним особам закони не писані? Дуже зручна позиція.
показати весь коментар
21.02.2021 18:40 Відповісти
немчура обоссанная жадная, тупая и вонючая...
показати весь коментар
21.02.2021 18:40 Відповісти
лицемерные твари!
показати весь коментар
21.02.2021 18:40 Відповісти
BS!
показати весь коментар
21.02.2021 18:41 Відповісти
Кто там нам недавно рассказывал что ето именно Европа требует введение ТО для частных украинских автомобилистов? Кто там говорил что Европа имеет отношение к требованию по повышению пенсионного возраста и повышению *зельоных тарифов* для частных украинцев? Как видим Австрия утверждает что к частникам государство не имеет никакого влияния и отношения, тем более иностранное государство.
показати весь коментар
21.02.2021 18:41 Відповісти
На Западе 90% частные компании. Санкции фуфло?
показати весь коментар
21.02.2021 18:42 Відповісти
Кстати, Гитлер именно был австрийцем, а не немцем. Поэтому политикой и современной Австрии не удивлена. Предательство в отношении других стран, у них в крови.
показати весь коментар
21.02.2021 18:42 Відповісти
А что, австрийцы разве не немцы?
показати весь коментар
21.02.2021 19:34 Відповісти
нє, ета із таво жє гавна што і вєнгрьі
показати весь коментар
21.02.2021 20:40 Відповісти
Тыц😂🌷××××И нет свинособаки××××
показати весь коментар
21.02.2021 18:46 Відповісти
кросавчег
показати весь коментар
21.02.2021 19:11 Відповісти
членосососы австрийские.Государство Австрия признает оккупацию рашистом Крыма . а компании разве не австрийские?
показати весь коментар
21.02.2021 18:42 Відповісти
Приватну компанію під санкції!
показати весь коментар
21.02.2021 18:43 Відповісти
Хай розробляють проект мавзолея ********* і усьо!
показати весь коментар
21.02.2021 18:44 Відповісти
Заодно 95-й квартал за співробітництво з московією.
показати весь коментар
21.02.2021 19:08 Відповісти
деньги не пахнут
показати весь коментар
21.02.2021 18:48 Відповісти
Джо, тут надо против австрийских нациков санкции ввести. И за Фирташа сразу, чтоб два раза не вставать!
показати весь коментар
21.02.2021 18:49 Відповісти
Очень плохо что многие украинцы так не защищают свои интересы а тупо делают того что требует Европа. Европа ето такие же жулики которые ставят свои интересы превыше всего. Нам нужно тоже ставить интересы украинцев на первую очередь. Потому что никто кроме самих украинцев в случай чего не будет защищать и умирать за Украину.
показати весь коментар
21.02.2021 18:51 Відповісти
Это мы в Украине еще посмотрим, кацап, что будет и как будет.
показати весь коментар
21.02.2021 19:05 Відповісти
Сегодня Лахта всех называет кацапами. Не пались, полудурок....
показати весь коментар
21.02.2021 20:49 Відповісти
Поздно.... Украину Чорновола прос#ли
показати весь коментар
21.02.2021 22:13 Відповісти
Когда Австрии эта нэ надо, то и Гитлер - не австриец.
показати весь коментар
21.02.2021 18:52 Відповісти
Кстати, весь прогрессивный запад снял санкции с авиакомпаний РФ, что летают в Крым. Что с Аэрофлота, что с Победы (которой мелкий фюрер Навальный с Германии летел в домой).
показати весь коментар
21.02.2021 18:54 Відповісти
действительно....
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
не писди, кацап.
показати весь коментар
21.02.2021 19:03 Відповісти
прост открой расписание в аэропорту Симферополь.... в Бурятии гугол забанили?
показати весь коментар
21.02.2021 20:48 Відповісти
Когда на Аэрофлот были западом наложены санкции за полеты в мрык?
показати весь коментар
21.02.2021 22:08 Відповісти
Формально никогда за мрык. Сути не меняет. Просто Аэрофлот первое время не летал в Крым, только мелкими компаниями, вроде Победы. А потом договорились с западом, что насрать на Украину и все ОК. Самолеты российских компаний Ural Airlines, Rossiya, Aeroflot, Red Wings, Nordwind Airlines, S7 Airlines регулярно летают из симферопольского аэропорта в города Германии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Венгрии и др.
показати весь коментар
21.02.2021 23:19 Відповісти
Частник? Тогда с чего Фемида США так наехала на Беню Игоря Валериевича и на Фирташа? Они же ЧАСТНИКИ!
показати весь коментар
21.02.2021 18:54 Відповісти
Украине нужно обращатся к американцам чтобы Америка ввела санкции против австрияк . Хорошо наказать одну две фирмы и дойдёт.
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
Недорабатывает Украинский МИД.
показати весь коментар
21.02.2021 18:57 Відповісти
В очередной раз австрия подтвердила свою свинособачью сущность.
показати весь коментар
21.02.2021 18:57 Відповісти
фу, какие склизкие пресмыкающиеся...
показати весь коментар
21.02.2021 18:57 Відповісти
еще и в Севастополе. В самом так сказать сердце Российского Черноморского флота. Прямо как издевка над всеми санкциями вместе взятыми.
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
Израйль приговаривает, а потом захватывает своих врагов на территории других государств и приводит приговоры в исполнение. Почему Украина только получает со всех сторон оплеухи и никому не дает сдачи?
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
Типичный ответ евро крыс в стиле бабы ШТАЗИ
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
В таком случае, если простіе граждане начнут вешать австрийскую петушатню - єто никак нельзя будет назвать неприязнью.
Просто у некоторіх такое поведение.
Соотечественников Адольфа Алоизіча не любят
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
Выгнать из Украины посла австрии НХЙ.
показати весь коментар
21.02.2021 19:06 Відповісти
Österreich war, ist und wird die Müllkippe Europas sein!
показати весь коментар
21.02.2021 19:07 Відповісти
"В Австрии «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. Российская вакцина от нового коронавируса «Спутник V» демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил в воскресенье профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер".(С)
пришлось заплатить большие деньги )) хотя, проффесор прав. и то и это - оба орудия убийства )))
показати весь коментар
21.02.2021 19:07 Відповісти
Во сразу сколько пригожинских ленинградских троллей налетело на Цензор из Лента точка сру под украинскими прокси с флажками Украины
показати весь коментар
21.02.2021 19:09 Відповісти
так ты же и прилетел....
показати весь коментар
21.02.2021 20:50 Відповісти
ботофермы выгодный бизнес))))
показати весь коментар
21.02.2021 22:14 Відповісти
Надо что бы Украина через международные суды применяла санкции к ЛЮБЫМ компаниям,нарушающим территориальную целостность Украины. И ВСЕ равно чьи они. Подавайте в суд,создавайте ЧЕРНЫЙ пиар этим компаниям,рассказывать что им все равно,обязательно напомнить что это торговля с окупантам . Почему Украина не защищается?
показати весь коментар
21.02.2021 19:10 Відповісти
В чем проблема? Украина должна возбудить уголовное дело за незаконный переход границы, вынести заочный приговор и объявить в международный розыск через Инткрпол.
показати весь коментар
21.02.2021 19:11 Відповісти
Давайте оставим множество "хороших" пожеланий этим ублюдкам на их странице в https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показати весь коментар
21.02.2021 19:13 Відповісти
https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показати весь коментар
21.02.2021 19:32 Відповісти
Давайте оставим множество "хороших" пожеланий этим ублюдкам на их странице в https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показати весь коментар
21.02.2021 19:14 Відповісти
Это все чем мы можем ответить? Мелко погадить своими высерами? Гениально и очень мощно!!!
показати весь коментар
21.02.2021 19:29 Відповісти
Гадить? Зачем гадить? Нужно распространять информацию, что эти ублюдки сотрудничают с убийцами и захватчиками чужих территорий, что деньги которые им платят, это грязные и кровавые деньги. Люди должны знать правду. Конечно одним будет все равно, но найдутся другие, которые будут брезговать сотрудничать с этими беспринципными тварями, для которых деньги не пахнут. А нашей стране на официальном уровне конечно нужно жестче отреагировать на этот инцидент.
показати весь коментар
21.02.2021 22:59 Відповісти
А театр крутой, что скажешь, у нас таких нету...
показати весь коментар
21.02.2021 19:18 Відповісти
ха, 300500трлн.млрд.ру.б
показати весь коментар
21.02.2021 20:36 Відповісти
Шлюхи ви, а не уряд Австрії. З подвійними стандартами.
показати весь коментар
21.02.2021 19:24 Відповісти
Конечно же нельзя.
Более того, отплясывание сидроли с действующим Министром иностранных дел Австрии на её свадьбе в 2018 году - следует рассматривать, как попытку физического устранения Путина: по замыслу "хореографов" из МИДа Австрии столь близкий контакт Путина со страхолюдиной Карин Кнайсль на фоне Алины Кабаевой должен был вызвать у Вована Вованыча разрыв сердца от ужаса.
Ну не сложилось, так не сложилось (Путина выручила КГБовская закалка).
показати весь коментар
21.02.2021 19:26 Відповісти
Так не бывает. вводит санкции за оккупацию Крыма и выполнять работы на оккупированной территории. Под дураков косить не получится
показати весь коментар
21.02.2021 19:28 Відповісти
Неплохая позиция, особенно учитывая что большая часть бизнеса на западе это частные компании.
показати весь коментар
21.02.2021 19:29 Відповісти
Читаю комменты и поражаюсь, взрослые люди и не понимают что в этом мире никто никому ничего не должен
показати весь коментар
21.02.2021 19:33 Відповісти
козломордый,узБогойся,а лучше иди найух
показати весь коментар
21.02.2021 19:36 Відповісти
О, а вот и быдло подвалило которые кроме оскорблений обичных простых истин в жизни не понимает, так и просуществует всю жизнь с ожиданием того что все ему должны
показати весь коментар
21.02.2021 19:39 Відповісти
Ты Валик если взял в долг-должен?Коцапы убивают украинцев,что должны делать украинцы?
показати весь коментар
21.02.2021 20:28 Відповісти
можно зайти на страницу фейсбук этой помойной конторы и отправить жалобу, спонсор терроризма.
показати весь коментар
21.02.2021 20:23 Відповісти
Из российских СМИ. Лента.ру

США ртветят России на кибератаки, совершенные на американскую инфраструктуру.
Причем ответ будет включать в себя не только санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности https://lenta.ru/tags/persons/sallivan-dzheyk/ Джейк Салливан , его слова приводит http://tass.ru/ ТАСС .

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут считанные недели, а не месяцы, пока мы подготовим ответ.
Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», - добавил Салливан.
показати весь коментар
21.02.2021 20:49 Відповісти
Ввести санкції проти австрійської компанії.
показати весь коментар
21.02.2021 21:09 Відповісти
Зачем крысчанам театр?Это ж западное изобретение язычников так чуждое их ватоскрепному православию.
показати весь коментар
21.02.2021 22:13 Відповісти
МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації - Цензор.НЕТ 285
показати весь коментар
22.02.2021 08:43 Відповісти
 
 