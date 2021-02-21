МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації

Австрія засуджує незаконну окупацію Росією АР Крим і повністю підтримує відповідну політику невизнання Євросоюзу, зокрема санкційний режим.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в коментарі у Федеральному міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує незаконну окупацію Криму та Севастополя. Австрія повністю підтримує відповідну політику ЄС щодо невизнання, включно з режимом санкцій, і сумлінно ставиться до її реалізації", - заявили в австрійському МЗС, коментуючи ситуацію навколо участі архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au у проєкті в тимчасово окупованому Криму.

У зовнішньополітичному відомстві Австрії зазначили, що факт окупації визнається або не визнається лише державами, а дії приватних компаній жодним чином не слід розглядати як нібито порушення відповідної політики невизнання: "Дії приватних компаній не є державною діяльністю і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання".

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Водночас у МЗС Австрії заявили, що санкції ЄС у відповідь на незаконну окупацію Криму та Севастополя "забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній із Кримом".

"У правовій державі компанії та органи влади мають дотримуватися чинних норм санкцій", - додали у Федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

На початку грудня 2020 року прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядку в'їзду до Криму.

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Прокуратура Відня не відкрила кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєктах із будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі внаслідок відсутності підозри в скоєнні злочину.