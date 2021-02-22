Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ. ФОТО

У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі продовжують відкачувати нафтопродукти і заправляти автоцистерни.

Про це Житомир.Life стало відомо з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, які 21 лютого о 13:00 зробили фото з місця події, на території нафтопродуктопроводу стоять автоцистерни. Техніка безперешкодно рухається на території нафтопродуктопроводу, що, за рішенням РНБО, мав би припинити працювати. "Тож очевидно, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають далі", - наголошується в повідомленні.





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Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.