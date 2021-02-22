Нафтопродуктопровід на Житомирщині продовжує роботу попри рішення РНБО, - ЗМІ. ФОТО
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У Новоград-Волинському районі Житомирської області на магістральному нафтопродуктопроводі продовжують відкачувати нафтопродукти і заправляти автоцистерни.
Про це Житомир.Life стало відомо з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очевидців, які 21 лютого о 13:00 зробили фото з місця події, на території нафтопродуктопроводу стоять автоцистерни. Техніка безперешкодно рухається на території нафтопродуктопроводу, що, за рішенням РНБО, мав би припинити працювати. "Тож очевидно, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають далі", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.
У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.
У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Каким-то образом перешел к КУму ...
Подробности - выясняются
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
Luke Skywalker 2dbe94ac
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
21.02.2021 20:56
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V-S 04d983c0
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"Источник: https://censor.net/ru/n3249011
=== Вернуть в собственность государства а не остановить===
21.02.2021 19:24
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Мне нравится 7
Определенно нет. Он не работает против РФ, его фокус - это Медведчук. Согласно социологии президентский рейтинг Медведчука составляет 6% (социологию сделал Украинский институт будущего). И, судя по всему, это практически его максимум. Более того, ни для кого не секрет, что между Медведчуком и Левочкиным-Бойко давно пробежала черная кошка, но расстаться им не давал и не дает Кремль. В то же время у Зеленского сложились очень позитивные отношения с Левочкиным, а встреча президента со скандальным Кацубой (семья которого будто бы причастна к финансированию Шария и к «вышкам Бойко») лишь подтверждает одну вещь - Зеленский играет против Медведчука, но поддерживает тесные отношения с Левочкиным-Бойко. Зеленский не играет против России, в его игре геополитика находится на периферии. И это надо четко понимать, когда мы делаем анализ всех действий.
Есть ли судебная перспектива в делах Медведчука, Козака и Шария?
Так вопрос вообще не ставится. Санкции вводятся на три года (до конца каденции Зеленского) и в Офисе президента считают, что этого достаточно. Суды здесь не нужны. Это политико-правовое решение.
Согласована ли вся эта игра с Госдепом?
Судя по всему, нет. Это наша импровизация, которая должна показать Байдену, что есть намерения сыграть в проамериканскую игру. Но какой должна быть эта игра, будут решать по ходу пьесы. Пока это попытка привлечь к себе внимание.
Какие будут дальнейшие действия Зеленского?
По Медведчуку он сделал практически все, что мог сделать. Олигархат испугается только при условии более жестких действий, но мы их вряд ли увидим. Очевидно, все ближайшие решение СНБО будут направлены на создание скандалов вокруг бывших действий Петра Порошенко, прежде всего в военной сфере.
Вадим Денисенко
директор Украинского института будущего
это же статья терроризм.
Почему Медведчук не арестован??) Вопрос риторический. Клоуны у власти.