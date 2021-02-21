Танзанія, куди безперешкодно їздять українці, з травня 2020 року не веде статистики щодо COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу Танзанії відновити відкриту публікацію статистики щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Дані з країни не надходять із травня 2020 року. Через це офіційно там COVID-19 немає.

Висловитися з приводу ситуації в Танзанії гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса спонукала смерть Сеїфа Шарифа Хамада - віцепрезидента острова Занзібар, що перебуває у складі Танзанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. За словами його однопартійців, причиною його смерті став коронавірус.

"Укотре закликаю Танзанію почати повідомляти про хворих на COVID-19 та ділитися відповідними даними. Також закликаю владу країни запровадити заходи у сфері охорони здоров’я, відомі своєю дієвістю в припиненні поширення вірусу, і готуватися до вакцинації", - йдеться в заяві.

Гендиректор ВООЗ також підкреслив, що в жителів Танзанії, які виїжджали за кордон, там виявляли коронавірус. А отже, він у країні є, і влада має "вжити ґрунтовних заходів, щоб захистити своє населення й населення інших країн".

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У травні 2020 року президент Танзанії Джон Маґуфулі заявив, що країна "вільна від коронавірусу", і розпорядився перестати публікувати статистику щодо захворюваності.

Через це, зокрема, МОЗ відносить Танзанію до переліку країн "зеленої" зони, де епідситуація краща, ніж в Україні. А отже, українці можуть вільно подорожувати до Танзанії.

Ба більше, вимог щодо тестування й необхідності в самоізоляції там немає. У середині лютого ми повідомляли про групу українських туристів, які через несправність літака не могли вилетіти із Занзібару додому.

19 лютого Маґуфулі заявив, що Танзанія "знову переможе" коронавірус цього року, назвавши його "божим випробуванням". Це можна розцінювати як визнання того, що в країні він таки є. Крім того, за кілька днів до того від невідомої хвороби помер прессекретар Маґуфулі.

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А в неділю, 21 лютого, у Танзанії закликали носити захисні маски для зупинення поширення інфекції. Але рекомендують використовувати лише маски місцевого виробництва, бо імпортні, мовляв, не достатньо захищають.

Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із популярних серед пропозицій на туристичному ринку.

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