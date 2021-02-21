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Новини Коронавірус і карантин
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Танзанія, куди безперешкодно їздять українці, з травня 2020 року не веде статистики щодо COVID-19

Танзанія, куди безперешкодно їздять українці, з травня 2020 року не веде статистики щодо COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу Танзанії відновити відкриту публікацію статистики щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Дані з країни не надходять із травня 2020 року. Через це офіційно там COVID-19 немає.

Висловитися з приводу ситуації в Танзанії гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса спонукала смерть Сеїфа Шарифа Хамада - віцепрезидента острова Занзібар, що перебуває у складі Танзанії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. За словами його однопартійців, причиною його смерті став коронавірус.

"Укотре закликаю Танзанію почати повідомляти про хворих на COVID-19 та ділитися відповідними даними. Також закликаю владу країни запровадити заходи у сфері охорони здоров’я, відомі своєю дієвістю в припиненні поширення вірусу, і готуватися до вакцинації", - йдеться в заяві.

Гендиректор ВООЗ також підкреслив, що в жителів Танзанії, які виїжджали за кордон, там виявляли коронавірус. А отже, він у країні є, і влада має "вжити ґрунтовних заходів, щоб захистити своє населення й населення інших країн".

Читайте також: "Дівчина з собачкою з Ухані" Зінченко, глава Держміграції Соколюк і ще 190 українців застрягли в Танзанії

У травні 2020 року президент Танзанії Джон Маґуфулі заявив, що країна "вільна від коронавірусу", і розпорядився перестати публікувати статистику щодо захворюваності.

Через це, зокрема, МОЗ відносить Танзанію до переліку країн "зеленої" зони, де епідситуація краща, ніж в Україні. А отже, українці можуть вільно подорожувати до Танзанії.

Ба більше, вимог щодо тестування й необхідності в самоізоляції там немає. У середині лютого ми повідомляли про групу українських туристів, які через несправність літака не могли вилетіти із Занзібару додому.

19 лютого Маґуфулі заявив, що Танзанія "знову переможе" коронавірус цього року, назвавши його "божим випробуванням". Це можна розцінювати як визнання того, що в країні він таки є. Крім того, за кілька днів до того від невідомої хвороби помер прессекретар Маґуфулі.

Читайте також: У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

А в неділю, 21 лютого, у Танзанії закликали носити захисні маски для зупинення поширення інфекції. Але рекомендують використовувати лише маски місцевого виробництва, бо імпортні, мовляв, не достатньо захищають.

Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із популярних серед пропозицій на туристичному ринку.

Читайте також: ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам

Автор: 

Африка (305) ВООЗ (770) карантин (18172) Танзанія (13) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
у нас статистика тоже от фонаря. смысл ее вести таким образом вообще?
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21.02.2021 19:45
+8
І не вимерла Танзація до цих пір разом з туристами ? з травня 2020 ? без примусових-обов*язкових масочок, антисептиків скрізь і 2-метрової дистанції між людьми ?
А що з вакцинками ?
Братимуть ?
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21.02.2021 20:12
+5
Она везде от фонаря.
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21.02.2021 19:46
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"А кто их там считает?" (с) Анекдот.
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21.02.2021 19:44 Відповісти
у нас статистика тоже от фонаря. смысл ее вести таким образом вообще?
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21.02.2021 19:45 Відповісти
Она везде от фонаря.
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21.02.2021 19:46 Відповісти
Правильно роблять.
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22.02.2021 08:49 Відповісти
Значит фонарь этот кому-то пригодится.
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21.02.2021 19:47 Відповісти
Танзанія - це ти

Танзания, куда беспрепятственно ездят украинцы, с мая 2020 года не ведет статистики по COVID-19 - Цензор.НЕТ 3993
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21.02.2021 20:04 Відповісти
и шо, там массовый мор людей?
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21.02.2021 20:34 Відповісти
Танзания
Годовой прирост - 2 %.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Фертильность - 4,5 рождений на женщину.
Младенческая смертность - 69 на 1000 рождённых.
Средняя продолжительность жизни - 50 лет у мужчин, 53 года у женщин.


Для стабильного населения в развитых странах длстаточно фертильности 2,1 рождений на женщину. Так что мор там не такой уж и слабый.
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21.02.2021 22:20 Відповісти
Танзанія, куди безперешкодно їздять українці, з травня 2020 року не веде статистики щодо COVID-19 - Цензор.НЕТ 7055
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21.02.2021 21:21 Відповісти
Я хз. Може не допетрали. Інша історія - масаі, Танзанія. Проблеми з питною водою. Возять віслюками хз звідки. Чотири дні дощі такі що розмило грунові дороги, але вони не збирають дощову воду. Їх спитали чому, кажуть "ми про це ніколи не думали"
Це як у кацапів, чого ходити срати на двір якщо можна у хаті покласти туалет, а у дворі викопати вигрібну і провести каналізацію а в криницю кинути насос, щоб у хаті вода була, і попити і для зливу, але ж то кацапи!)
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21.02.2021 19:46 Відповісти
Срати в хаті це аморально, треба ходити надвір.
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21.02.2021 22:50 Відповісти
Ну то- є ж і нормальні країні!
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21.02.2021 19:48 Відповісти
То ж не БуковелЄм єдиним... З Танзанії наші туристи з таким же успіхом могли привезти на батьківщину всі різновиди COVID-19. І шо за "манічка", в розпал такої зарази шастать по світу?
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21.02.2021 19:53 Відповісти
А ты сиди в хрушчовке с г+г до пенсии пока косая не прийдет, **** той жизни.
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21.02.2021 21:15 Відповісти
У меня собственный дом, рядом лес, чистый воздух и чудная украинская природа. А г+г принципиально не смотрю с момента скотских концертов "Квартала", где они вещали пошлости об Украине. А слоняющихся по свету бездельников в разгар пандемии на дух не переношу. Против отдыха семей или влюбленных совершенно ничего не имею против, но опять же в приемлимое время. Я против пира во время чумы.
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21.02.2021 21:33 Відповісти
Чума вечна а жизнь нет
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21.02.2021 21:56 Відповісти
Одразу видно людину, яка ніколи не була межами України.
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22.02.2021 08:43 Відповісти
Обожаю подобных ИксперДов! Вы еще меня назовите куркульшей и украинской националисткой из-за наличия частной собственности и любви к украинской природе и страны в целом! До речі, якщо ви дійсно вважатимете саме так, мені це леститиме не аби як!
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22.02.2021 11:58 Відповісти
Кто то верит статистике??
Та ладно.
Я в институте изучал статистику. При одних вводных при различных методах подсчёта, результат ой как разнится.
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21.02.2021 19:54 Відповісти
Маленькие дети, ни за что на свете не летайте в Африку гулять!
В Африке Эболы, в Африке Ковиды, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и заражать, не летайте, дети, в Африку гулять.
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21.02.2021 19:55 Відповісти
Тю бл . Чого туди взагалі їздити ,, в ту Танзанію . ?? Ну я розумію ще - море , пляж , пальми ,, але -безкрайня саванна зі слонами і мухами це-це ,, ну шо там цікавого ?? .
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21.02.2021 19:58 Відповісти
Там море, пляж , лобстеры и самая быстрорастущая экономика в Африке.Итальески там побережье скупают для отелей и сервис вэри гуд
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21.02.2021 21:18 Відповісти
Українці гірше євреїв бо вони є скрізь, куди доля не закине то натикаєшся на земляка.
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21.02.2021 22:54 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Ось воно що! (ще й яка феєрична міжмовна гра слів!)
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22.02.2021 00:21 Відповісти
Мухи це-це.
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22.02.2021 08:59 Відповісти
Так как зеленский со шмыгалем тестируют и считают заболевших, мы далеко не ушли от танзании
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21.02.2021 20:05 Відповісти
ну и чем тогда танзанийская статистика, по факту, от украинской отличается?
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21.02.2021 20:08 Відповісти
І не вимерла Танзація до цих пір разом з туристами ? з травня 2020 ? без примусових-обов*язкових масочок, антисептиків скрізь і 2-метрової дистанції між людьми ?
А що з вакцинками ?
Братимуть ?
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21.02.2021 20:12 Відповісти
*Танзанія
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21.02.2021 20:13 Відповісти
Им там в Танзании болеть не стоить. Львы со всякими гиенами сразу определяют больную особь, отгоняют от стада и тут же жрут
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21.02.2021 20:24 Відповісти
95% туристов на Занзибар ездят, а там только обезьяны)) до континентальной Танзании мало кто решается добраться
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21.02.2021 21:13 Відповісти
А на Занзібарі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 оно яка тварючина мешкає
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22.02.2021 00:23 Відповісти
Певно, знають, куди їм тре' їхати...
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22.02.2021 00:32 Відповісти
"Попобава - мужикам забава" (с) Lurkmore
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22.02.2021 01:12 Відповісти
Ну, скоро выявят вирус у зебр и как в Дании....
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21.02.2021 20:36 Відповісти
Вот суки!
Испоганили такую красивую страшилку про про смертельнейший коронавирус.)
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21.02.2021 20:41 Відповісти
Африка загадочна, раньше прививали не просто так. А данные у моз есть 0. На последнем месте. Если бы не было даных, написали бы без даных. Вероятность высокого африканского штама и других прелестей
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21.02.2021 20:48 Відповісти
Новини з Танзанщини.
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21.02.2021 21:00 Відповісти
Метро закрили,норок подушили,маски носять тому й статистика нульова,чи нє?
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21.02.2021 21:23 Відповісти
ще не вмерла ТанзанІя
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21.02.2021 22:02 Відповісти
ну не ведут... им так удобно и проблем не чувствуют... чтоб вести статистику нужно вести лабораторную диагностику... зачем усложнять жизнь?
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21.02.2021 22:07 Відповісти
Якщо зубожілі шляються по танзаніях, то і на лікування знайдуть бабло, єслі чо.
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21.02.2021 22:38 Відповісти
ТПГ-Гетьманцев-Занзибар (танзания). Если поняли связку, то поймёте почему без тестов
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21.02.2021 23:03 Відповісти
Kaк можно вести статистику того чего не существует ? Можно только выдумывать, чем и занимаются Ляшок со Степановым.
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21.02.2021 23:19 Відповісти
Зато они успели у ЕС денег намутить, а Лукашенка - нет. И ничего им за это не будет, уже было бы.
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22.02.2021 00:00 Відповісти
Проклятье какое-то... На верхушку украинской политической пирамиды регулярно ветер заносит всякую пену, место которой на скамье подсудимых.
Единственный проукраинский Президент за всю историю был свергнут под радостное улюлюканье толпы.
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22.02.2021 00:52 Відповісти
Ющенко?
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22.02.2021 09:02 Відповісти
Так какого чёрта пускают оттуда в Украину без теста?
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22.02.2021 10:21 Відповісти
 
 