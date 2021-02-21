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Новини Правосуддя
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Суд в Одесі поновив на службі експатрульну Мельник, звільнену після звинувачень керівництва в корупції. ДОКУМЕНТ

Суд в Одесі поновив на службі експатрульну Мельник, звільнену після звинувачень керівництва в корупції. ДОКУМЕНТ

Одеський окружний адміністративний суд 19 лютого визнав незаконним звільнення зі служби в патрульній поліції сержанта Зою Мельник.

Про це жінка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним і незаконним наказ Департаменту патрульної поліції про моє звільнення і постановив негайно поновити на службі. В УПП не змогли довести мої "численні запізнення" та "прогули", адже їх не було. Також серед "доказів" не було жодної скарги на мене від громадян. Тільки рапорти і наклепи наближених до керівництва, які виконували вказівки щодо мого звільнення", - повідомила Мельник.

До посту вона додала скан судового рішення Одеського окружного суду. Згідно з документом, суд постановив стягнути з Департаменту Одеської патрульної поліції на користь патрульної компенсацію у розмірі понад 201 тис. грн.

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Суд в Одесі поновив на службі експатрульну Мельник, звільнену після звинувачень керівництва в корупції 01

Нагадаємо, 8 липня 2019 року начальника патрульної поліції Одеської області Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво та неефективність роботи відомства. У липні патрульна повідомила, що їй погрожують. У вересні Мельник звільнили.

Автор: 

Одеса (5437) суд (11657) звільнення (2667) юстиція (732) патрульна поліція (1439)


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Топ коментарі
+19
Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2459
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21.02.2021 20:09
+9
Если восстановили, значит она права. Шо там с руководством?
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21.02.2021 20:09
+9
Восстановится и уволится по собственному желанию а не по статье+очистит свое имя и докажет правоту+вернет потерянный доход (зарплату).
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21.02.2021 20:31
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Фантастика...
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21.02.2021 20:08 Відповісти
Если восстановили, значит она права. Шо там с руководством?
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21.02.2021 20:09 Відповісти
А ось таких керманичів тре звільняти та люструвати !!!)))
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21.02.2021 20:16 Відповісти
Так в этом и заключается мой вопрос. Уже, или когда?
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21.02.2021 20:18 Відповісти
Не совсем так. Ее уврлили за то, что она якобы прогуливала и недобросовестно выполняла свои обязанности. В общем, на нее натравили ручного антиполицейского блоггера, который заснял, где она на службе лазила в мобилке. Но она в суде доказала, что не прогуливала и... предъявила грамоту от руководства МВД за добросовестное выполнение обязанностей. Что ж, как видим, юридически девочка подкована хорошо и это бесспорный плюс для нее, как для полицейской. Надеюсь, что со временем полиция будет полностью состоять из таких, как она.
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22.02.2021 06:26 Відповісти
Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2459
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21.02.2021 20:09 Відповісти
Та навіть "жіночка" звучить якось ніжно і звабливо, а російскою аналога цього слова немає. Типу "женщиночка".
Ну оно и понятно они ж в избу горящую и коня на скоку и героев еще нарожают. Одним словом самки.
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22.02.2021 10:17 Відповісти
А ці 201 тис., нехай керманич ментовський, з власної кишені, пані поліціянтці сплатить !!!)))
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21.02.2021 20:12 Відповісти
она рассказала о коррупции в полиции..- уволили..- восстановилась)))- но!!- работать же всё равно не дадут...(((
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21.02.2021 20:14 Відповісти
На жаль, дівчинці в поліції вже не служити !!!)))
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21.02.2021 20:24 Відповісти
Восстановится и уволится по собственному желанию а не по статье+очистит свое имя и докажет правоту+вернет потерянный доход (зарплату).
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21.02.2021 20:31 Відповісти
А в поліціі лишаться працювати ця корумпована гидота !!!)))
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21.02.2021 20:32 Відповісти
Да. Тут только можно провести служебное расследование по результату незаконного увольнения и привлечь к дисциплинарке (лишить премию, очередного звания или понизить в звании...), но работать руководство, которое ее уволило, останется. Как решение вступит в силу, ей можно разве что подать гражданский иск на моральный ущерб и компенсацию утери части дохода из за неполученной зарплаты. А может дивчина принципиальная, и останется на работе, хоть ее будут намеренно "жрать".
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21.02.2021 20:41 Відповісти
Покопався ще, виявилося, що Геннадій Леоненко (батько "блогерки" Лізи, що ненавидить українську) після звільнення з підрозділу СБУ продовжує працювати з урядом. У листопаді 2020 його ФОП виграв тендер на розробку системи безпеки для Міністерства енергетики на 221 тис. грн.

Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 1157 Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 3901Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2202Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 1484
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21.02.2021 20:14 Відповісти
Пусть Цензор сообщит нам о её судьбе хотя бы через месяц....
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21.02.2021 20:32 Відповісти
А кому не дала - не сказано.....
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21.02.2021 21:32 Відповісти
верно.
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21.02.2021 21:49 Відповісти
Ось така поліція
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21.02.2021 22:18 Відповісти
І на чиєму боці тут правда???
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21.02.2021 22:23 Відповісти
Суд признал вкусной.
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22.02.2021 00:07 Відповісти
 
 