Суд в Одесі поновив на службі експатрульну Мельник, звільнену після звинувачень керівництва в корупції. ДОКУМЕНТ

Одеський окружний адміністративний суд 19 лютого визнав незаконним звільнення зі служби в патрульній поліції сержанта Зою Мельник.

Про це жінка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним і незаконним наказ Департаменту патрульної поліції про моє звільнення і постановив негайно поновити на службі. В УПП не змогли довести мої "численні запізнення" та "прогули", адже їх не було. Також серед "доказів" не було жодної скарги на мене від громадян. Тільки рапорти і наклепи наближених до керівництва, які виконували вказівки щодо мого звільнення", - повідомила Мельник.

До посту вона додала скан судового рішення Одеського окружного суду. Згідно з документом, суд постановив стягнути з Департаменту Одеської патрульної поліції на користь патрульної компенсацію у розмірі понад 201 тис. грн.

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Нагадаємо, 8 липня 2019 року начальника патрульної поліції Одеської області Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво та неефективність роботи відомства. У липні патрульна повідомила, що їй погрожують. У вересні Мельник звільнили.