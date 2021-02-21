Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT

Ізраїль таємно закупив російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Джерела видання стверджують, що цього тижня Сирія відпустила ізраїльську громадянку, затриману за незаконний перетин кордону. Офіційно її обміняли на двох затриманих сирійських пастухів.

Однак, за даними чиновника, близького до процесу обміну, для звільнення жінки Ізраїль погодився закупити неназвану кількість російської вакцини проти коронавірусу для Сирії.

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За угодою, Ізраїль заплатить Росії, яка була його посередником, за відправку російської вакцини "Супутник V" режиму президента Сирії Башара Асада, сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання про вакцину в телеінтерв'ю в суботу ввечері, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухилився від відповіді, сказавши лише, що ізраїльські вакцини в Сирію не потрапляють.

"Ми привезли жінку, я радий", - зазначив Нетаньяху. Він подякував президенту Росії Володимиру Путіну і сказав, що більше нічого не додасть.

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