Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT
Ізраїль таємно закупив російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для Сирії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Джерела видання стверджують, що цього тижня Сирія відпустила ізраїльську громадянку, затриману за незаконний перетин кордону. Офіційно її обміняли на двох затриманих сирійських пастухів.
Однак, за даними чиновника, близького до процесу обміну, для звільнення жінки Ізраїль погодився закупити неназвану кількість російської вакцини проти коронавірусу для Сирії.
За угодою, Ізраїль заплатить Росії, яка була його посередником, за відправку російської вакцини "Супутник V" режиму президента Сирії Башара Асада, сказав чиновник.
Відповідаючи на запитання про вакцину в телеінтерв'ю в суботу ввечері, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухилився від відповіді, сказавши лише, що ізраїльські вакцини в Сирію не потрапляють.
"Ми привезли жінку, я радий", - зазначив Нетаньяху. Він подякував президенту Росії Володимиру Путіну і сказав, що більше нічого не додасть.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_реактивного_движения
Написали бы просто: Израиль был вынужден выплатить государству-террористу России выкуп за свободу своей гражданки
И еще закупили для Сирии!
Цього разу руками Сирійців РФ змушує Ізраїльський уряд закупляти російський «Спутник V», який розробники називають вакциною проти коронавіруса.
Сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю, в обмін на її свободу попросили Ізраїль таємно придбати вищезгаданий російський препарат.