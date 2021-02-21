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Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT

Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину

Ізраїль таємно закупив російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Джерела видання стверджують, що цього тижня Сирія відпустила ізраїльську громадянку, затриману за незаконний перетин кордону. Офіційно її обміняли на двох затриманих сирійських пастухів.

Однак, за даними чиновника, близького до процесу обміну, для звільнення жінки Ізраїль погодився закупити неназвану кількість російської вакцини проти коронавірусу для Сирії.

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За угодою, Ізраїль заплатить Росії, яка була його посередником, за відправку російської вакцини "Супутник V" режиму президента Сирії Башара Асада, сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання про вакцину в телеінтерв'ю в суботу ввечері, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ухилився від відповіді, сказавши лише, що ізраїльські вакцини в Сирію не потрапляють.

"Ми привезли жінку, я радий", - зазначив Нетаньяху. Він подякував президенту Росії Володимиру Путіну і сказав, що більше нічого не додасть.

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Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1639) карантин (18172) росія (64958) Сирія (1857) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
а лапти тут орали что для себя Израиль закупил
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21.02.2021 20:21
+39
лапти взяли заложницу и потребовали чтобы Израиль закупил их шмурдяк, терроризм во всей красе
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21.02.2021 20:32
+37
Отличный план! И гражданку освободили, и сирийцев скотомицином потравят!
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21.02.2021 20:22
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Класична терористична держава. Нічого іншого очікувати не доводиться.
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21.02.2021 20:47 Відповісти
А усраіль її (терорестичну країну) проспонсорував , бо в нього були благі наміри , які ведуть в пекло! Чекаїмо гумконвой на бамбас , коли гроші перерахують!😈
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22.02.2021 00:01 Відповісти
Не понял, винтороги хотят убить сирийцев?
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21.02.2021 20:47 Відповісти
не страшно. сурийские бабы еще нарожают.
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21.02.2021 20:52 Відповісти
тероруссссия всій своїй красі
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21.02.2021 20:49 Відповісти
Рашка официально стала страной- террористом. Теперь чтобы продвинуть свой товар она будет похищать граждан той страны. Купи вакцину, а то мы не вернем твою гражданку. Купи кирпич- ето уже не анекдот. Купи Жигули ато я похищу твоих детей. Что дальше? Так и будем потакать террористам? Когда уже каждый кацап с росийским паспортом будет официально признан терррористическим агентом? Чтобы каждый кацап ходил по миру как с мишеней на спине.
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21.02.2021 20:51 Відповісти
Страна помойка уже начала евреев брать в заложники ,чтобы втюхать вой фуфломецын
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21.02.2021 20:52 Відповісти
когда сирийцы начнут от этого кацапского Спутника дохнуть, виноваты будут опять евреи.. и Зеленский..
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21.02.2021 20:56 Відповісти
вы еще об АстроЗенеке не все знаете
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21.02.2021 22:32 Відповісти
Паходу, у кацапов с баблом дело швах... Напичкать Сирию (и не только) бесплатным оружием смогли, а на воду из под крана, расфасованную по аптечным мензуркам, бабла не хватает ??? Да, ...лять, дожились казламордые... Стоило только этих казламордых дебилов на пару-тройку десятков лет оставить без присмотра - всё, пропили расеюжку !!!
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21.02.2021 20:58 Відповісти
Толык а коцапы тебе враги?
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21.02.2021 21:12 Відповісти
Посол России в США Антонов отказался прививаться "Спутник V" и выбрал Moderna: "Здоровье важнее" - dialog.ua

Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 2171
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21.02.2021 21:33 Відповісти
Если это не фейк, то не исключено, что рашка попытается и нам навязать такую схему для ОРДЛО.
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21.02.2021 21:01 Відповісти
навязывалка у русни еще не выросла. а дамбасню сами пусть ширяют этой отравой. всу работы меньше.
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21.02.2021 21:10 Відповісти
А ми їм просто скажем нах. Хоча влада може і задуматись.
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21.02.2021 21:16 Відповісти
Ізраїльська мафія ,за своїх будь яких потвор ,готова сплачувати будь якій загальний кошт.
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21.02.2021 21:11 Відповісти
То мабуть залежить вiд того що то за мадам яку тре витягнути з тоi Сирii
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21.02.2021 21:20 Відповісти
Лаптеногие уже торгугуют заложниками , капец !
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21.02.2021 21:17 Відповісти
...Американский марсоход Персеверанс измерил на Марсе глубину той ЖОПЫ в которой на данный момент находится россия...
https://www.youtube.com/watch?v=z33xuBYCDOg
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21.02.2021 21:17 Відповісти
Он французский!
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21.02.2021 21:51 Відповісти
С чего ты взял?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_реактивного_движения
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22.02.2021 08:18 Відповісти
Я о аппарате,о марсоходе,а не НАСА
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22.02.2021 18:48 Відповісти
я в курсе ... дал вам ссылку на Контуру, которая изготовила этот марсоход с французским названием, фирма в США, заказ НАСА...
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22.02.2021 20:42 Відповісти
Возможно,я в подробности не вдавался,просто тут(Франции) по всем каналам трубили и гордились своим изобретением,показывали создателей и где создали(вроде Лион),даже Макрон наблюдал за приземлением этого марсохода!В общем французы считают своей раработкой и гордостью,а как там на самом деле я не вникаю,я ж не доказываю ничего,просто написал ,что думают французы по этому поводу!
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23.02.2021 10:40 Відповісти
Это естественно. Такие вещи делаются ТОЛЬКО в кооперации несколькими странами... привет кацапам с их изоляцией и опорой только на свои силы (чучхе)
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23.02.2021 23:11 Відповісти
Конспирологическая чушь..

Написали бы просто: Израиль был вынужден выплатить государству-террористу России выкуп за свободу своей гражданки
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21.02.2021 21:19 Відповісти
На все про все один ответ - Хутин Пуйло!!!
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21.02.2021 21:25 Відповісти
Уявляю , що це за "вакцина" така , що для того щоб її комусь продати , треба викрадати людей , брати заручників і т.п. Скажу коректно : російське гамно сумнівної якості .
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21.02.2021 21:30 Відповісти
Пусть дальше целуют в задницу *****!
И еще закупили для Сирии!
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21.02.2021 21:38 Відповісти
Параша - страна террорист.
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21.02.2021 21:40 Відповісти
Ху.ловская метода - набирай заложников и диктуй условия.
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21.02.2021 21:57 Відповісти
И об этом...Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 5939На подконтрольной Украине территории Луганской области начали выпускать пиво под названием "Московское", на этикетке производитель напечатал российский флаг и изображение Собора Василия Блаженного. представляю как в годы Второй мировой войны на Урале вместе с танками выпускают немецкие губные гармошкиhttps://meshok.net/item/45258610_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_3_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 4945 https://meshok.net/item/45258610_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_3_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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21.02.2021 21:58 Відповісти
Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 3592
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21.02.2021 22:02 Відповісти
Вдувабельная. Не скажешь даже, что папка её мерин натуральный.
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21.02.2021 22:50 Відповісти
Кому і коняка вдувабельна , це на особистий смак 😆. Потрібно всім бгать пгиклад з Усгаілю ! Уа товаісчі.Нескорених юдеїв ,таки нагнули раком ,із спутніком!
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21.02.2021 23:14 Відповісти
Таки не нагнули. Навіть, якщо вони взяли в кацапів фуфломіцину для сирійців, щоб свою громадянку врятувати, то це аж ніяк не тягне на "нагнули". Нє?
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21.02.2021 23:20 Відповісти
Ну авжеш не нагнули , вони просто були вимушені .😆
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21.02.2021 23:24 Відповісти
Мне интересно вакцина прошла противочумный институт в Израиле с модернизацией или ушла врагам прямо
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21.02.2021 22:03 Відповісти
Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 431
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21.02.2021 22:16 Відповісти
Так, так... Хор єврейських хлопчиків в небезпеці, у сирійских алавітів надія на майбутнє і лише у кацапів все як завжди - спасітєлі, міротворці і посередники...
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21.02.2021 22:19 Відповісти
Хммм.....какая интересная версия....Моссада......
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21.02.2021 22:26 Відповісти
Много_ходов_очка ***** и Шлимазла.
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21.02.2021 22:33 Відповісти
Помню как ваш Ельцын тягал с заграницы одноразовые шприцы как помощь Расии, так ватники кололись ими по три раза.
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21.02.2021 22:54 Відповісти
і нічого дивного.. раша завжди заручниками торгувала.. just business..
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21.02.2021 22:52 Відповісти
Израиль закупил это говно не только для этого. Они им колят и палестинцев, которые рвутся на работу в Израиль: хочешь работать - колись!
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21.02.2021 22:55 Відповісти
Таки нагнули гогдих юдеїв раком із цмим спутніком .Капітолій взяли після вакцинування теж спутніком .
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21.02.2021 23:15 Відповісти
Вакцину купили, чтобы сирийцы козлятами стали.
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21.02.2021 23:44 Відповісти
Російська Федерація не змінює старі методи шантажу із Ізраїлем й повторює свій план вдруге.
Цього разу руками Сирійців РФ змушує Ізраїльський уряд закупляти російський «Спутник V», який розробники називають вакциною проти коронавіруса.
Сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю, в обмін на її свободу попросили Ізраїль таємно придбати вищезгаданий російський препарат.
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21.02.2021 23:51 Відповісти
)))) свою гражданку освободили,сирийцов потравили))) на это можно потратиться )))
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22.02.2021 00:49 Відповісти
эрэфия стала торговать живым товаром
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22.02.2021 09:16 Відповісти
Я так розумію, Асад планує вакцинувати свою армію Спутніком.
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22.02.2021 11:58 Відповісти
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