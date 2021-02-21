Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі"

Дата поставки в Україну вакцини AstraZeneca проти коронавірусу відома, але її оголосять тільки тоді, коли літак із нею сяде в аеропорту "Бориспіль".

Про це в неділю в Чернігівській обласній лікарні журналістам заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вакцина в Україну надійде найближчим часом. Дата поставки відома, але є деякі перемінні, які можуть вплинути. Тому дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі", - сказав Ляшко.

За його словами, графік поставки вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну. Якщо це буде до 16:00, то розвезення почнеться наступного дня. Якщо після 16:00, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.

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Він додав, що першими вакцину отримають Київ та 6 областей України - Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська. Потім її одинадцятьма машинами одночасно повезуть в усі інші регіони. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8°С, тож проблем із цим ніде не буде.

"Холодового ланцюга буде дотримано: з літака - до доставки на національний склад, звідти - до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, 500 тисяч доз зараз прямують у Мумбаї, потім буде "довгий шлях вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі. І вже днями вакцина прибуде в Україну".

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