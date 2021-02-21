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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін

Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін

Дії іранської сторони не сприяють посиленню довіри до розслідування катастрофи літака МАУ.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально з перших днів трагедії українські слідчі вийшли на контакт з іранськими колегами. І направили запити про міжнародно-правову допомогу. Водночас, на жаль, відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай потрібна для просування українського розслідування.

Ми неодноразово наголошували у наших переговорах з Іраном, що Україна, як і вся цивілізована міжнародна спільнота, зацікавлена в прозорості цього процесу. Ми наполягали, щоб Іран привідкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола спеціалістів. Ми запропонували й створення спільної слідчої групи. Ми наголошували на проведенні спільних слідчих дій. Але до сьогодні іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції", - сказав він.

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За словами Єніна, Іран приховує інформацію від української сторони.

"Крім того, нам до сьогодні відмовляються назвати імена тих осіб, які перебувають під підозрою або щодо яких найближчим часом буде скеровано обвинувальний акт до суду. Посилання іде на військову таємницю. Безумовно, закритий характер судового процесу, а також зволікання у співпраці з правоохоронними органами України не сприяє посиленню довіри до розслідування, яке проводить Іран", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

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Автор: 

Іран (2012) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+2
Та Іран там нічого не вирішує там команди йдуть від великого друга іранського народу Козлостана ...Кацапня ж ніколи не упустить моменту напаскудити Україні
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21.02.2021 22:02
+1
Похоже, кроме нарида, никто в мире, квартальную зелень, как власть государства, не воспринимает... испанский стыд...
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21.02.2021 21:46
+1
Мы им это позволяем издеваться и водит нас за нос.
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21.02.2021 23:02
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Странно, что они вообще признались, что сбили самолёт. Сказали б "Он улетел..." И всё.
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21.02.2021 21:27 Відповісти
Чито? Самальйот? Нет,не видили...
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21.02.2021 21:29 Відповісти
Как теперь спрос держать с чалмаголовых бармалеев....
как минимум судебный иск и арест с конфискацией международный активов...
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21.02.2021 21:38 Відповісти
Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 3939
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21.02.2021 21:40 Відповісти
а цікаво, чи є в тій зас-ірані якась українська амбасада? а якщо є, хіба то не час вже її закрити нах?
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21.02.2021 21:41 Відповісти
Похоже, кроме нарида, никто в мире, квартальную зелень, как власть государства, не воспринимает... испанский стыд...
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21.02.2021 21:46 Відповісти
Подождите! Ислам захватит весь мир и тогда будет кирдык! Это будет хуже чем руцкий мир....
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21.02.2021 21:54 Відповісти
После убийства генерала Касема Сулеймани,у иранцев чердак сносит не по децки...
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21.02.2021 22:00 Відповісти
Та Іран там нічого не вирішує там команди йдуть від великого друга іранського народу Козлостана ...Кацапня ж ніколи не упустить моменту напаскудити Україні
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21.02.2021 22:02 Відповісти
Через Трансиранский маршрут в августе 1941 года США отправили первый ж/д эшелон с тушонкой Рузвельта.Меня всегда поражало почему так быстро и оперативно тушонка попала в СССР?Ответ : США находятся в Азии...
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21.02.2021 22:07 Відповісти
Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 3699
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21.02.2021 22:09 Відповісти
Иран.август 1941 год.
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21.02.2021 22:10 Відповісти
Мы им это позволяем издеваться и водит нас за нос.
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21.02.2021 23:02 Відповісти
Что то мне подсказывает, что без свинособак там не обошлось......
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22.02.2021 09:55 Відповісти
Иран скрывает русский палец,который давил на кнопку.
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22.02.2021 11:54 Відповісти
 
 