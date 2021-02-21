Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін

Дії іранської сторони не сприяють посиленню довіри до розслідування катастрофи літака МАУ.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально з перших днів трагедії українські слідчі вийшли на контакт з іранськими колегами. І направили запити про міжнародно-правову допомогу. Водночас, на жаль, відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай потрібна для просування українського розслідування.

Ми неодноразово наголошували у наших переговорах з Іраном, що Україна, як і вся цивілізована міжнародна спільнота, зацікавлена в прозорості цього процесу. Ми наполягали, щоб Іран привідкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола спеціалістів. Ми запропонували й створення спільної слідчої групи. Ми наголошували на проведенні спільних слідчих дій. Але до сьогодні іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції", - сказав він.

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За словами Єніна, Іран приховує інформацію від української сторони.

"Крім того, нам до сьогодні відмовляються назвати імена тих осіб, які перебувають під підозрою або щодо яких найближчим часом буде скеровано обвинувальний акт до суду. Посилання іде на військову таємницю. Безумовно, закритий характер судового процесу, а також зволікання у співпраці з правоохоронними органами України не сприяє посиленню довіри до розслідування, яке проводить Іран", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

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